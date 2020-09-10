Инженеры из Швеции разработали проект парусного судна, способного транспортировать через Атлантику 7 тысяч автомобилей Материал редакции
Судно сможет транспортировать автомобили за 12 дней почти без выбросов в атмосферу.
Королевский технологический институт KTH в Стокгольме, морская консультационная компания SSPA и компания-производитель морских судов Wallenius Marine разработали проект парусного судна wind Powered Car Carrier (wPCC), способного транспортировать через Атлантику 7 тысяч автомобилей. Об этом сообщается на сайте Wallenius Marine.
Инженеры утверждают, что выбросы в атмосферу этого судна будут на 90% меньше выбросов действующих кораблей такого класса. Но они всё равно планируют устанавливать двигатели, необходимые для входа в гавань, которые также могут понадобиться при возникновении экстренных ситуаций. Через Атлантику судно будет проходить 12 дней, вместо 7 суток — среднее время для судов с двигателями. Длина wPCC — 200 метров, ширина — 40, высота — 100, из которых 80 метров составляют только паруса.
Инженеры считают, что судоходство с нулевым уровнем выбросов возможно при использовании ветра в качестве основного источника энергии, реализация wPCC должна это доказать. Бюджет проекта составляет три миллиона долларов, разработка финансируется Шведским транспортным управлением. Предполагается, что судно спустят на воду уже в 2024 году.
Проект шведских инженеров незначительно уступает вместимости действующего самого большего корабля для перевозки автомобилей. Норвежское судно Hoegh Target вмешает более 8,5 тысяч транспортных средств.
Все уже давно придумано, атомный ледокол - самое экологичное судно
Медицинский велосипед
но сколько штук автомобилей Volvo влезет в него?
Туда влезут и дворцы, и Бентли, и учеба в Гарварде для внуков, если правильно все попилить.
ну, ядерные отходы всегда можно в рф или в украину свезти(они там вроде отстойник недавно построили). так что да
Кто в РФ отправляет ядерные отходы?
То что разработали это они конечно молодцы но
во 1)первых, сколько будет стоить его постройка и сколько десятов лет будет окупаемость в текущих реалиях мирового пиздеца, во 2ых, горючка и гсм не самый большой расход в корабле, в трет3)их нужно ли сейчас столько рынку, когда куча танкеров стоит без работы и куча предложений, в 4етвертых -4) расход обычных танкеров не такой уж и большой и в целом морские грузоперевозки это самый дешевый вид транспорта
И еще непонятен такой момент, они экономят небольшое количество выбросов в атмосферу одного танкера в течение допустим 7 дней, но при этом перевозят 7000 автомобилей которые десятки лет будут ездить и коптить, действительно ли они так озадачены экологией? ПИЗДЯТ
Экологично доставят средства загрязнения воздуха куда подальше...
Радостный лолипоп
А электромобили оно не может доставлять по идеологическим соображениям.
Дофига же электромобилей, прям до жопы по округе. Да и опять же - электромобили тоже не панацея. Просто концентрация засирания в меньших количествах мест (переработка аккумов и электростанции).
Бюджет проекта составляет три миллиона долларов
Песдёшь какой-то. Может, триста?
А если ветер будет в другом направлении?
Прикинь - для этого придумали смену положения парусов! И я тебе открою тайну: судно на парусах можно идти и при встречном ветре!
При встречном не может, только под острыми углами. Кстати это называется лавировка
При встречном будут лавировать, лавировать, да так и не вылавируют.
лавировать будут
Лавировать.
Круто, парусники возвращаются))
Грета радуется