Судно сможет транспортировать автомобили за 12 дней почти без выбросов в атмосферу.

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Изображение с сайта Wallenius Marine

Королевский технологический институт KTH в Стокгольме, морская консультационная компания SSPA и компания-производитель морских судов Wallenius Marine разработали проект парусного судна wind Powered Car Carrier (wPCC), способного транспортировать через Атлантику 7 тысяч автомобилей. Об этом сообщается на сайте Wallenius Marine.

Инженеры утверждают, что выбросы в атмосферу этого судна будут на 90% меньше выбросов действующих кораблей такого класса. Но они всё равно планируют устанавливать двигатели, необходимые для входа в гавань, которые также могут понадобиться при возникновении экстренных ситуаций. Через Атлантику судно будет проходить 12 дней, вместо 7 суток — среднее время для судов с двигателями. Длина wPCC — 200 метров, ширина — 40, высота — 100, из которых 80 метров составляют только паруса.

Инженеры считают, что судоходство с нулевым уровнем выбросов возможно при использовании ветра в качестве основного источника энергии, реализация wPCC должна это доказать. Бюджет проекта составляет три миллиона долларов, разработка финансируется Шведским транспортным управлением. Предполагается, что судно спустят на воду уже в 2024 году.

Нам не обязательно ждать до 2050 года, чтобы достичь цели Международной морской организации по сокращению выбросов парниковых газов на 50%. морская консультационная компания SSPA