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Артём Мазанов
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Инженеры из Швеции разработали проект парусного судна, способного транспортировать через Атлантику 7 тысяч автомобилей Материал редакции

Судно сможет транспортировать автомобили за 12 дней почти без выбросов в атмосферу.

33 комментария
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Изображение с сайта Wallenius Marine

Королевский технологический институт KTH в Стокгольме, морская консультационная компания SSPA и компания-производитель морских судов Wallenius Marine разработали проект парусного судна wind Powered Car Carrier (wPCC), способного транспортировать через Атлантику 7 тысяч автомобилей. Об этом сообщается на сайте Wallenius Marine.

Инженеры утверждают, что выбросы в атмосферу этого судна будут на 90% меньше выбросов действующих кораблей такого класса. Но они всё равно планируют устанавливать двигатели, необходимые для входа в гавань, которые также могут понадобиться при возникновении экстренных ситуаций. Через Атлантику судно будет проходить 12 дней, вместо 7 суток — среднее время для судов с двигателями. Длина wPCC — 200 метров, ширина — 40, высота — 100, из которых 80 метров составляют только паруса.

Инженеры считают, что судоходство с нулевым уровнем выбросов возможно при использовании ветра в качестве основного источника энергии, реализация wPCC должна это доказать. Бюджет проекта составляет три миллиона долларов, разработка финансируется Шведским транспортным управлением. Предполагается, что судно спустят на воду уже в 2024 году.

Нам не обязательно ждать до 2050 года, чтобы достичь цели Международной морской организации по сокращению выбросов парниковых газов на 50%.

морская консультационная компания SSPA

Проект шведских инженеров незначительно уступает вместимости действующего самого большего корабля для перевозки автомобилей. Норвежское судно Hoegh Target вмешает более 8,5 тысяч транспортных средств.

#швеция #экология

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33 комментария
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красивый комбинатор

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Все уже давно придумано, атомный ледокол - самое экологичное судно

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Медицинский велосипед

красивый
0

но сколько штук автомобилей Volvo влезет в него?

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Бипедальный Гоминид

Медицинский
1

Туда влезут и дворцы, и Бентли, и учеба в Гарварде для внуков, если правильно все попилить.

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Алиса Барышман

красивый
0

ну, ядерные отходы всегда можно в рф или в украину свезти(они там вроде отстойник недавно построили). так что да

Ответить

красивый комбинатор

Алиса
0

Кто в РФ отправляет ядерные отходы?

Ответить

Алиса Барышман

красивый
0

например такое

Очередной поезд с ядерными отходами отправился…
600 тонн гексафторида урана, отправленные 10 декабря в РФ, - последняя часть груза "ядерных…
www.dw.com
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Госпожа Дыня

5

То что разработали это они конечно молодцы но

во 1)первых, сколько будет стоить его постройка и сколько десятов лет будет окупаемость в текущих реалиях мирового пиздеца, во 2ых, горючка и гсм не самый большой расход в корабле, в трет3)их нужно ли сейчас столько рынку, когда куча танкеров стоит без работы и куча предложений, в 4етвертых -4) расход обычных танкеров не такой уж и большой и в целом морские грузоперевозки это самый дешевый вид транспорта 

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Госпожа Дыня

Госпожа
0

И еще непонятен такой момент, они экономят небольшое количество выбросов в атмосферу одного танкера в течение допустим 7 дней, но при этом перевозят 7000 автомобилей которые десятки лет будут ездить и коптить, действительно ли они так озадачены экологией? ПИЗДЯТ 

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Comrade EightEightSeven

3

Экологично доставят средства загрязнения воздуха куда подальше...

Ответить

Радостный лолипоп

Comrade
1

А электромобили оно не может доставлять по идеологическим соображениям.

Ответить

Comrade EightEightSeven

Радостный
0

Дофига же электромобилей, прям до жопы по округе. Да и опять же - электромобили тоже не панацея. Просто концентрация засирания в меньших количествах мест (переработка аккумов и электростанции).

Ответить

Dan Nesterov

Comrade
0

С чего-то же нужно начинать

Ответить

Вова А.

1

вот когда в космос полетит, тогда и поговорим

Ответить

Александр Starый

1
Ответить

Dmitry Yashin

1

 Бюджет проекта составляет три миллиона долларов

Песдёшь какой-то. Может, триста?

Ответить

Dmitry Yashin

Dmitry
0

Аа, это только на разработку самого проекта. 

Ответить

дед АУ

1

на первой фото вдруг увидел 5 штук IQOS

Ответить

Дарьяна Забровская

0

А если ветер будет в другом направлении?

Ответить

Роковой татарин

Дарьяна
2

БУДУТ ИДТИ В ЛАВИРОВКУ

Ответить

Dmitry Yashin

Дарьяна
1

Прикинь - для этого придумали смену положения парусов! И я тебе открою тайну: судно на парусах можно идти и при встречном ветре!

Ответить

Роковой татарин

Dmitry
2

При встречном не может, только под острыми углами. Кстати это называется лавировка

Ответить

Бипедальный Гоминид

Роковой
1

При встречном будут лавировать, лавировать, да так и не вылавируют.

Ответить

Роковой татарин

Dmitry
2

ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ЛАВИРОВКА 

Ответить

Евгений Клочков

Дарьяна
1

лавировать будут

Ответить

Роковой татарин

Евгений
2

ЛАВИРОВКА 

Ответить

Dmitry Smirnoff

Дарьяна
1

Лавировать.

Ответить

Роковой татарин

Dmitry
1

Лавировка 

Ответить

Евгений Клочков

0

Ну что, мужики, вспоминаем гонки чайных клиперов?

Ответить

alexferman

0

Круто, парусники возвращаются))

Ответить

Бипедальный Гоминид

alexferman
0

Причем в необычном виде.

Ответить

Dias001 Rrn

0

Грета радуется

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Бипедальный Гоминид

Dias001
0

Она сейчас в школе за партой, какая тут радость.

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Алый самолет

0
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