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Артём Мазанов
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В Чечне похитили родственников политика Закаева. Он осуждал пытки модератора телеграм-канала, который сел на бутылку Материал редакции

Живущий в Великобритании Ахмед Закаев критиковал власти Чечни, назвав себя «модератором и админом» телеграм-канала «1ADAT».

54 комментария
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В Чечне неизвестные похитили двух сестёр и двух братьев политика Ахмеда Закаева, который живёт в Великобритании. Об этом сообщили «Кавказ.Реалии» со ссылкой на самого Закаева. На тот момент неизвестные похищали и племянников политика.

Журналисты обратились в МВД, ведомство пока не ответило на их запрос. Закаев связал задержания родственников с его критикой записанного на видео унижения модератора телеграм-канала «1ADAT». Политик посчитал это «величайшим позором» и назвал себя «модератором и админом этой группы». После этого спикер парламента Чечни заявил, что теперь с Закаева «будет спрос» за действия движения.

У получающих зарплату 250 тысяч чеченцев, у власти, у работающих в органах, от всех их членов семей и их родственников, отныне сказаное в отношение жён, матерей и сестёр, за все что там будет написано, спрашивать надо будет с тебя. Только потом не говори, что мы не правильно поняли тебя, и что это было сказано для связки слов. Ты должен отвечать за свои слова.

Магомед Даудов
председатель парламента Чеченской республики

Телеграм-канал «1ADAT» тоже рассказал, что 10 сентября «кадыровские преступники» начали похищать родственников Закаева. «Видимо, будут снимать фейковый видеорепортаж, где родственники Закаева будут „отрекаться“ от него и порочить под давлением кадыровских беззаконников», — считают администраторы канала. После похищения родственников Закаева с критикой властей Чечни выступил Минкаил Мализаев, родственников которого, как пишет «1ADAT», тоже похитили после этих слов.

Теперь их [родственников Мализаева] держат вместе с родственниками Закаева. Видимо, нас ждёт массовый спектакль от кадыровской пропаганды.

«1ADAT»

Закаев — бывший полевой командир непризнанного сепаратистского государства, Ичкерии существовавшего на территории Чечни с 1991 по 2000 годы. В 2002 году Генпрокуратура РФ обвинила его в создании бандформирования, численностью от 300 до 1,5 тысяч боевиков, а также в преступлениях террористического характера. В этом же году Закаев уехал в Великобританию.

8 сентября в сети появилось видео, на котором голый молодой человек называет себя администратором телеграм-канала «1ADAT», извиняется за это и садится на бутылку. Он заявил, что решил сам наказать себя. Сообщество «1ADAT» выступает с критикой чеченской власти и называет себя «народным движением» «против кадыровской диктатуры», предлагая помощь тем, у кого возникли проблемы с властью Чечни.

#новости #чечня

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54 комментария
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Dmitry Yashin

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Какого хуя никакой реакции хотя бы Пескова нет?

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Защитный Мурод

Dmitry
7

ты думаешь, он осмелится что-то вякнуть?)

Ответить

Dmitry Yashin

Защитный
1

Для начала ему надо хотя бы задать вопрос.

Ответить

Израильский жар

Dmitry
1

Нахуя? Он все равно ничего не знает.

Ответить

Jabas

Защитный
0

Его чечены потом самого вывезут и вежливо попросят присесть на бутылку 

p.s. ответ человеку выше

Ответить

foobaredbaz

Dmitry
1

Смешно :D

Ответить

Международный микрофон

Dmitry
0

Ещё не сообщали, впервые слышу, не вижу никаких причин для расследования. В каком регионе это произошло?

Ответить

Роковой татарин

6

Гобронидзе был прав)

Ответить

Плотный фитиль

Роковой
3

Gorbonidze did nothing wrong

Ответить

Почетный ГОСТ

Плотный
2

didn't ban himself 

Ответить

A big purple banana 🍆

Роковой
2

линк?

Ответить

Госпожа Дыня

Роковой
1

+

Ответить

Плотный фитиль

Роковой
0

При чем тут выбор из двух зол. Вся эта оппозиция Кадырову – ультранацики и сепаратисты

Ответить

Marhal_New _Arleana

Плотный
0

А Кадыров типо не нацик

Ответить

Израильский жар

Роковой
0

Пострадал за правду

Ответить

Polina Malahova

Израильский
0

Так он-то как раз не пострадал. Пострадали вообще непричастные люди, в том-то и трагедия.

Ответить

Плотный фитиль

Polina
0

Вы не поняли смысл комментария...

Ответить

Почетный ГОСТ

4

Написали бы хоть, кто такой Закаев, без контекста не так понятно
Удивлен, что его родственникам вообще позволили жить в Чечне
P.S. Спасибо, что добавили

Ответить

Polina Malahova

Почетный
0

Не факт, что родственники сами рады такому родству.

Ответить

Ev Vane

3

Сука, какой же сложный заголовок, на самом деле.
Я так долго пытался понять кто кого похитил и кто сел на бутылку, пока не прочитал половну статьи.

upd: поправили

Ответить

Михаил Ефименко

Ev
2

Восток - дело тонкое!

Ответить

Владимир Климов

2

охуеть

Ответить

Владимир Климов

Владимир
2

чечня это пиздец полный 

Ответить

Кожаный чувак

Владимир
2

такой же как не платить долги только чечня

Ответить

Dmitry Yashin

Кожаный
1

Ахтыжсукапамагити))))) Мочи дальше! Я с тобой!))

Ответить

Дон Карлионе

Владимир
2

чечня это россия, её отражение

Ответить

Госпожа Дыня

2

Похищать родственников это так по-мужски 

Ответить

Сырой химик

Госпожа
1

Чего ещё можно ждать от собак, порочащих честь своих отцов?

Ответить

Вова А.

2

это какой-то прям очень стремный тренд

Ответить

Защитный Мурод

2

да что за пиздец там происходит

Ответить

Алиса Барышман

Защитный
0

(и не только на территории чечни, но и по всей территории рф)

Ответить

Киевский украинец

1

@Перенесите В @Грозный 

Ответить

Сырой химик

1

Чё тут у нас, чеченцы-террористы? Гобронидзе пострадал за правду.

Ответить

Аристарх Знаменский

1

"извиняется за это и садится на бутылку. Он заявил, что решил сам наказать себя."

Какое- то харакири по-чеченски

Ответить

Плотный фитиль

0

Почему русские постоянно забывают, что чечня часть их страны? Где митинги солидарности с чеченцами?

Ответить

Силовой Никита

Плотный
2

А что думал о русских Шамиль Басаев?

Ответить

Владимир Филатов

Силовой
2

Есть видео с разных периодов, что о них он думал.

Ответить

Неопределенный щит

0

Пиздец (2)

Ответить

Неопределенный щит

Неопределенный
1

В России похитили Саню, который осудил эту новость

Ответить

Антон Лисин

0

И они ещё хотят независимости и развивать туризм.

Ответить

Передаю тебе привет

Антон
0

я, кстати, защищал диплом на тему создания турпродукта в Дагестане.
Если вдруг меня читает кто-то из местного правительства этих республик - дайте знать, если вам нужны дипломированные сотрудники.

Ответить

Сырой химик

Передаю
1

Передавай там, что для начала нужно перестать своих соотечественников убивать

Ответить

Polina Malahova

Сырой
0

Похищать и пытать тоже можно уже прекратить.

Ответить

YeezySpace

Антон
0

Блогеры ездили к Рамзану, все улыбались)

Ответить

Polina Malahova

YeezySpace
0

Когда выбор: улыбаться или бутылка.

Ответить

Просто Тимуррр

0

Тащемта а чем это особо отличается от Беларуси?

Ответить

Polina Malahova

Просто
0

Религией.

Ответить

Силовой Никита

0

А чё федеральные власти молчат? :)

Ответить

Силовой Никита

0

@Радуга you are next

Ответить

solawind

0

Всем похуй, большинство граждан Чечни одобряют , те кто не одобряют , будут молчать пока их заливают баблом, чтоб не было нищеты как на какой-нибудь Вятке.

Ответить

Районный торшер

0

А Пу вообще президент страны, когда такое явно происходит?
Или он уже не управляет тем регионом?

Ответить

Романелло Кивогенс

Районный
0

Ему всё равно, лишь бы не было войны. Подавляющее большинство россиян придерживается того же мнения.

Ответить

Владимир Филатов

0

Это разве тот подсайт? Не в подсайт на букву G?

Ответить

Александр Жмака

0

До последнего думал, что тут речь про главного злодея Call of Duty 4

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