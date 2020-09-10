Живущий в Великобритании Ахмед Закаев критиковал власти Чечни, назвав себя «модератором и админом» телеграм-канала «1ADAT».

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В Чечне неизвестные похитили двух сестёр и двух братьев политика Ахмеда Закаева, который живёт в Великобритании. Об этом сообщили «Кавказ.Реалии» со ссылкой на самого Закаева. На тот момент неизвестные похищали и племянников политика.

Журналисты обратились в МВД, ведомство пока не ответило на их запрос. Закаев связал задержания родственников с его критикой записанного на видео унижения модератора телеграм-канала «1ADAT». Политик посчитал это «величайшим позором» и назвал себя «модератором и админом этой группы». После этого спикер парламента Чечни заявил, что теперь с Закаева «будет спрос» за действия движения.

У получающих зарплату 250 тысяч чеченцев, у власти, у работающих в органах, от всех их членов семей и их родственников, отныне сказаное в отношение жён, матерей и сестёр, за все что там будет написано, спрашивать надо будет с тебя. Только потом не говори, что мы не правильно поняли тебя, и что это было сказано для связки слов. Ты должен отвечать за свои слова. Магомед Даудов председатель парламента Чеченской республики

Телеграм-канал «1ADAT» тоже рассказал, что 10 сентября «кадыровские преступники» начали похищать родственников Закаева. «Видимо, будут снимать фейковый видеорепортаж, где родственники Закаева будут „отрекаться“ от него и порочить под давлением кадыровских беззаконников», — считают администраторы канала. После похищения родственников Закаева с критикой властей Чечни выступил Минкаил Мализаев, родственников которого, как пишет «1ADAT», тоже похитили после этих слов.

Теперь их [родственников Мализаева] держат вместе с родственниками Закаева. Видимо, нас ждёт массовый спектакль от кадыровской пропаганды. «1ADAT»

Закаев — бывший полевой командир непризнанного сепаратистского государства, Ичкерии существовавшего на территории Чечни с 1991 по 2000 годы. В 2002 году Генпрокуратура РФ обвинила его в создании бандформирования, численностью от 300 до 1,5 тысяч боевиков, а также в преступлениях террористического характера. В этом же году Закаев уехал в Великобританию.