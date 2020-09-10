В Чечне похитили родственников политика Закаева. Он осуждал пытки модератора телеграм-канала, который сел на бутылку Материал редакции
Живущий в Великобритании Ахмед Закаев критиковал власти Чечни, назвав себя «модератором и админом» телеграм-канала «1ADAT».
В Чечне неизвестные похитили двух сестёр и двух братьев политика Ахмеда Закаева, который живёт в Великобритании. Об этом сообщили «Кавказ.Реалии» со ссылкой на самого Закаева. На тот момент неизвестные похищали и племянников политика.
Журналисты обратились в МВД, ведомство пока не ответило на их запрос. Закаев связал задержания родственников с его критикой записанного на видео унижения модератора телеграм-канала «1ADAT». Политик посчитал это «величайшим позором» и назвал себя «модератором и админом этой группы». После этого спикер парламента Чечни заявил, что теперь с Закаева «будет спрос» за действия движения.
Телеграм-канал «1ADAT» тоже рассказал, что 10 сентября «кадыровские преступники» начали похищать родственников Закаева. «Видимо, будут снимать фейковый видеорепортаж, где родственники Закаева будут „отрекаться“ от него и порочить под давлением кадыровских беззаконников», — считают администраторы канала. После похищения родственников Закаева с критикой властей Чечни выступил Минкаил Мализаев, родственников которого, как пишет «1ADAT», тоже похитили после этих слов.
Закаев — бывший полевой командир непризнанного сепаратистского государства, Ичкерии существовавшего на территории Чечни с 1991 по 2000 годы. В 2002 году Генпрокуратура РФ обвинила его в создании бандформирования, численностью от 300 до 1,5 тысяч боевиков, а также в преступлениях террористического характера. В этом же году Закаев уехал в Великобританию.
8 сентября в сети появилось видео, на котором голый молодой человек называет себя администратором телеграм-канала «1ADAT», извиняется за это и садится на бутылку. Он заявил, что решил сам наказать себя. Сообщество «1ADAT» выступает с критикой чеченской власти и называет себя «народным движением» «против кадыровской диктатуры», предлагая помощь тем, у кого возникли проблемы с властью Чечни.
Какого хуя никакой реакции хотя бы Пескова нет?
Защитный Мурод
ты думаешь, он осмелится что-то вякнуть?)
Для начала ему надо хотя бы задать вопрос.
Международный микрофон
Ещё не сообщали, впервые слышу, не вижу никаких причин для расследования. В каком регионе это произошло?
Gorbonidze did nothing wrong
При чем тут выбор из двух зол. Вся эта оппозиция Кадырову – ультранацики и сепаратисты
Израильский жар
Пострадал за правду
Так он-то как раз не пострадал. Пострадали вообще непричастные люди, в том-то и трагедия.
Сука, какой же сложный заголовок, на самом деле.
Я так долго пытался понять кто кого похитил и кто сел на бутылку, пока не прочитал половну статьи.
upd: поправили
охуеть
чечня это пиздец полный
Кожаный чувак
такой же как не платить долги только чечня
Похищать родственников это так по-мужски
"извиняется за это и садится на бутылку. Он заявил, что решил сам наказать себя."
Какое- то харакири по-чеченски
Силовой Никита
А что думал о русских Шамиль Басаев?
И они ещё хотят независимости и развивать туризм.
я, кстати, защищал диплом на тему создания турпродукта в Дагестане.
Если вдруг меня читает кто-то из местного правительства этих республик - дайте знать, если вам нужны дипломированные сотрудники.
Сырой химик
Передавай там, что для начала нужно перестать своих соотечественников убивать
Блогеры ездили к Рамзану, все улыбались)
Тащемта а чем это особо отличается от Беларуси?
Всем похуй, большинство граждан Чечни одобряют , те кто не одобряют , будут молчать пока их заливают баблом, чтоб не было нищеты как на какой-нибудь Вятке.
Ему всё равно, лишь бы не было войны. Подавляющее большинство россиян придерживается того же мнения.