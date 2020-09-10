Литовские депутаты признали Тихановскую избранным президентом Белоруссии, а Лукашенко — «нелегитимным лидером»

Сейм Литвы принял резолюцию, которая признаёт Светлану Тихановскую победителем президентских выборов в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте высшего законодательный органа Республики.

Сейм призывает международное сообщество поддержать Светлану Тихановскую — лидера, избранного белорусским народом — и созданный по её инициативе представительный орган народа — Координационный совет — в их стремлении к новым демократическим выборам парламента и президента.

В резолюции сказано, что Литва воспринимает любые действия «незаконного главы Белоруссии» Александра Лукашенко как преступления против белорусского народа. Парламентарии заявили, что подписание новых международных договоров с Россией «ограничивают суверенитет» белорусов. Там заявили, что Россия не должна «вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику Белоруссии».