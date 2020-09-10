Литовские депутаты признали Тихановскую избранным президентом Белоруссии, а Лукашенко — «нелегитимным лидером» Материал редакции
Парламент Литвы призвал оценивать действия Лукашенко как преступления против белорусов.
Сейм Литвы принял резолюцию, которая признаёт Светлану Тихановскую победителем президентских выборов в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте высшего законодательный органа Республики.
Депутаты также признали Координационный cовет «единственным легитимным органом представительства белорусского народа на новых, прозрачных и демократических парламентских выборах».
В резолюции сказано, что Литва воспринимает любые действия «незаконного главы Белоруссии» Александра Лукашенко как преступления против белорусского народа. Парламентарии заявили, что подписание новых международных договоров с Россией «ограничивают суверенитет» белорусов. Там заявили, что Россия не должна «вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику Белоруссии».
Хотел бы я посмотреть на охуевшие ебальники литовских депутатов, если бы белорусские депутаты признали бы кого-то там в президенты литвы
Литовские депутаты признали Тихановскую избранным президентом Белоруссии, а Лукашенко — «нелегитимным лидером»
Молодцы! Ждём таких же шагов от развитых демократий. А там и до серьёзных санкций недалеко
Они не против введения санкций в отношении Беларуси, но требуют сначала разобраться с Турцией из-за того, что последняя стала бурить в экономической зоне Кипра
Излишний бас
Они по сути поставили требования которые ни кто не выполнит, то есть просто поднасрали Беларуси
а почему им должно быть не насрать на Беларусь, если ЕС насрать на их проблемы?
Излишний бас
Так пускай свои проблемы решают отдельно
Так Кипр тесно интегрирован с ЕС, который имеет определенный политический вес, способный повлиять на выебывающихся турков. А ЕС как раз и декларирует единство в принятии решений и решении проблем. Соответственно, Кипр настаивает на том, что сначала надо бы разобраться с проблемами своих братишек (пусть и не самых важных и главных), а затем уже смотреть, что там у белорусов.
Излишний бас
Так пускай решат свой вопрос параллельно, а не идёт на шантаж таким способом.
ага, сейчас главное не бухтеть и потерпеть, а потом обязательно все будет зашибись.
Что-то мне это до боли напоминает
Или захотели обратить внимание на то как Турция начинает охуевать в Средиземном море. Недавно греки, теперь Кипр.
Израильский жар
Причём не припомню ни одного исторического отрезка, где бы они себя не вели как охуевшие
внезапно во время второй мировой войны
Кстати, да. А чем они тогда интересно занимались? Тихо сидели и не отсвечивали, чтобы не затоптали под шумок?
Израильский жар
Да щаз. Когда они пытались угадать как бы на стороне победителя сыграть? Повернулось бы в другую сторону они бы и в Ось резвым галопом встроились.
Веник как всегда передергивает. Виски то пить хочется с другом Песковым.
Плотный фитиль
Молодцы. Кипр никто не поддерживает в борьбе с турецкими оккупантами, зато кипр должен в ущерб своим интересам вводить санкции против хуй знает кого.
а что турки оккупировали?
Половину кипра
Широкий парфюмер
На севереный кипр всем уже похуй, собственно сами отказались с северным объединяться. Тут дело в нефти в море.
ну, хорошо. раз защита от поехавщих нациков называется оккупация то окей
Ты ещё Крым поддерживаешь?
глупый
Ну да. Если у тебя восточная фамилия, это разве означает что ты должен везде подсасывать туркам?
восточная фамилия? лол
Не разбираюсь в происхождении вердиявых, извини
да все когда захотят - пидары. на этой неделе - кипр. может еэс переговорит с кипром, и поддержат эту анти-турецкую тему, чтобы хоть часть санкций ввести. всё это евро-казино со своими фишками
Телевизионный диод
Ещё на них (не только) давно давят, что они кому попало паспорта продают)
Предлагаю в президенты Белоруссии выбрать ведро картошки.
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Власти Кипра не пытаются блокировать принятие санкций ЕС против Белоруссии, заявил РИА Новости источник в МИД республики.
https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577030378.html
Интересно, чей источник авторитетней: Блумберга или РИА Новости? Или это один и тот же человек, просто даёт разные ответы в зависимости от того, кто спрашивает?
Я правильно понимаю, что в Эстонии о ситуации в Беларуси узнают только в 2030ом? А пока они в шоке от того, что в Крыму вчера прошёл референдум?
Ооо, шуточки про тормозную Эстонию все еще актуальны?
Литовские депутаты признали Тихановскую избранным президентом Белоруссии, а Лукашенко — «нелегитимным лидером»
Россия не должна «вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику Белоруссии
Это как?
Израильский жар
Ну, по факту они не вмешиваются. Усиление из литовского омона не присылают и пропагандонов своих тоже, а кого признавать, кого нет - это их дело. Путин же, признав победу Лукашенко, этим фактом ни во что не вмешался.
Широкий парфюмер
Он признал победу Лукашенко на выборах. А тут признают президента без выборов потому что выборы не признают.
И в отличии от тоже охуенного признания Гуайдо, которого выбрал хоть какой то выборный официальны орган (который вроде тоже распустили, прямо как верховный совет, но тогда распустили за правое дело), который выбирал народ Венесуэлы Тихановскую вообще никто никогда не выбирал.
Литовские депутаты бла бла бла 😱
Пока что это только слова
А что они ещё могут сделать? Ввести войска?
А у них есть?
Да, аж 10 тысяч человек
я всё понимаю, но на сколько это легитимно и чем она тогда отлияется от 3%?
Израильский жар
А как вообще что-то может быть сейчас легитимно в Беларуси, если результаты выборов поставлены под сомнение, а пересчет уже не возможен. Сейчас всё могут решить только новые выборы или улица. И улица не на стороне Лукашенко.
Ничем. Результатов выборов по которым она победила не существует. Даже если признать, что Лука сфальсифицировал это никак не доказывает, что у нее больше 50%, а не, например, у них обоих по 20%, а остальное против всех.
По хорошему, если вдруг Лукашенко уйдет, выборы надо признать полностью недействительными,назначать и.о. президента того кто там по конституции должен быть если президент вдруг помер и проводить новые,предварительно выпустив из тюрьмы остальных кандидатов и заменив руководство избиркома. Примерно как было на Украине после Яныка. Выбранного на новых выборах президента не будет причин не признавать.
Где принимают ставки на ближайший официальный визит Лукашенко в Литву в качестве президента?
Это победа!