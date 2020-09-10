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Артём Мазанов
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Литовские депутаты признали Тихановскую избранным президентом Белоруссии, а Лукашенко — «нелегитимным лидером» Материал редакции

Парламент Литвы призвал оценивать действия Лукашенко как преступления против белорусов.

65 комментариев
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Сейм Литвы принял резолюцию, которая признаёт Светлану Тихановскую победителем президентских выборов в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте высшего законодательный органа Республики.

Депутаты также признали Координационный cовет «единственным легитимным органом представительства белорусского народа на новых, прозрачных и демократических парламентских выборах».

Сейм призывает международное сообщество поддержать Светлану Тихановскую — лидера, избранного белорусским народом — и созданный по её инициативе представительный орган народа — Координационный совет — в их стремлении к новым демократическим выборам парламента и президента.

Сейм Литвы

В резолюции сказано, что Литва воспринимает любые действия «незаконного главы Белоруссии» Александра Лукашенко как преступления против белорусского народа. Парламентарии заявили, что подписание новых международных договоров с Россией «ограничивают суверенитет» белорусов. Там заявили, что Россия не должна «вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику Белоруссии».

#новости #белоруссия

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65 комментариев
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Госпожа Дыня

25

Хотел бы я посмотреть на охуевшие ебальники литовских депутатов, если бы белорусские депутаты признали бы кого-то там в президенты литвы 

Ответить

пепси

Госпожа
23

Всем похуй на беларуских депутатов кроме беларуских депутатов))

Ответить

Кхалиси Бот

пепси
7

Всем пёхюй ня беяйюских депютятёв кьоме беяйюских депютятёв))

Ответить

DJ Ебан

пепси
5

Лукашенко похуй на Беларусски депутатов. Он наверное иногда даже забывает что они существуют

Ответить

Госпожа Дыня

пепси
1

Всем похуй на беларуских депутатов кроме литовских депутатов 

Ответить

Роковой татарин

пепси
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Arthur Sergeev

пепси
0

На Литовских тоже. Мнение Литовский депутатов никого не волнует.

Ответить

Сергей Королевский

Госпожа
1

Литовские депутаты признали Тихановскую избранным президентом Белоруссии, а Лукашенко — «нелегитимным лидером»

Молодцы! Ждём таких же шагов от развитых демократий. А там и до серьёзных санкций недалеко

Ответить

solawind

20

Лучше бы написали про это, думаю куда важне

aavst
Кипр заблокировал новые санкции ЕС в отношении Беларуси.
Не просто так Лавров сгонял в Кипр
Ответить

Кирилл Половинкин

solawind
18

Они не против введения санкций в отношении Беларуси, но требуют сначала разобраться с Турцией из-за того, что последняя стала бурить в экономической зоне Кипра

Ответить

Излишний бас

Кирилл
5

Они по сути поставили требования которые ни кто не выполнит, то есть просто поднасрали Беларуси

Ответить

Михаил Зеленин

Излишний
2

а почему им должно быть не насрать на Беларусь, если ЕС насрать на их проблемы? 

Ответить

Излишний бас

Михаил
1

Так пускай свои проблемы решают отдельно

Ответить

Вадим Костицын

Излишний
2

Так Кипр тесно интегрирован с ЕС, который имеет определенный политический вес, способный повлиять на выебывающихся турков. А ЕС как раз и декларирует единство в принятии решений и решении проблем. Соответственно, Кипр настаивает на том, что сначала надо бы разобраться с проблемами своих братишек (пусть и не самых важных и главных), а затем уже смотреть, что там у белорусов.

Ответить

Излишний бас

Вадим
1

Так пускай решат свой вопрос параллельно, а не идёт на шантаж таким способом. 

Ответить

Михаил Зеленин

Излишний
1

ага, сейчас главное не бухтеть и потерпеть, а потом обязательно все будет зашибись.
Что-то мне это до боли напоминает

Ответить

Атлант поправил плечи

Излишний
2

Или захотели обратить внимание на то как Турция начинает охуевать в Средиземном море. Недавно греки, теперь Кипр.

Ответить

пепси

Кирилл
5

Турки вообще блять ультранаглые. Им только волю дай, то в ясыр всю Европу опять заберут.

Ответить

Израильский жар

пепси
0

Причём не припомню ни одного исторического отрезка, где бы они себя не вели как охуевшие

Ответить

Михаил Зеленин

Израильский
0

внезапно во время второй мировой войны

Ответить

Иван Клюхин

Михаил
0

Кстати, да. А чем они тогда интересно занимались? Тихо сидели и не отсвечивали, чтобы не затоптали под шумок?

Ответить

Михаил Зеленин

Иван
1

не самая плохая позиция в период мировой мясорубки

Ответить

Израильский жар

Михаил
0

Да щаз. Когда они пытались угадать как бы на стороне победителя сыграть? Повернулось бы в другую сторону они бы и в Ось резвым галопом встроились.

Ответить

Атлант поправил плечи

Кирилл
1

Веник как всегда передергивает. Виски то пить хочется с другом Песковым.

Ответить

Плотный фитиль

solawind
8

Молодцы. Кипр никто не поддерживает в борьбе с турецкими оккупантами, зато кипр должен в ущерб своим интересам вводить санкции против хуй знает кого.

Ответить

Zeynal Verdiyev

Плотный
–1

а что турки оккупировали? 

Ответить

Плотный фитиль

Zeynal
11

Половину кипра

Ответить

Широкий парфюмер

Плотный
2

На севереный кипр всем уже похуй, собственно сами отказались с северным объединяться. Тут дело в нефти в море.

Ответить

Zeynal Verdiyev

Плотный
–2

ну, хорошо. раз защита от поехавщих нациков называется оккупация то окей

Ответить

Плотный фитиль

Zeynal
0

Ты ещё Крым поддерживаешь?

Ответить

Zeynal Verdiyev

Плотный
–2

глупый

Ответить

Плотный фитиль

Zeynal
0

Ну да. Если у тебя восточная фамилия, это разве означает что ты должен везде подсасывать туркам? 

Ответить

Zeynal Verdiyev

Плотный
0

восточная фамилия? лол

Ответить

Плотный фитиль

Zeynal
0

Не разбираюсь в происхождении вердиявых, извини

Ответить

Zeynal Verdiyev

Плотный
0

извиняю

Ответить

Антон Лисин

Zeynal
0

Половину вещевого рынка.

Ответить

Lian Niko

solawind
8

Кипр теми еще пидорами оказались, но заблокировали они это не из-за Лаврова, а из-за того, что ес с Турцией не ругается из-за каких-то там нефтяных скважин. Мол, если вы нам помогать не хотите, то мы будем ставить палки в колеса вашим решениям.

Ответить

Ваша Закладко

Lian
0

да все когда захотят - пидары. на этой неделе - кипр. может еэс переговорит с кипром, и поддержат эту анти-турецкую тему, чтобы хоть часть санкций ввести. всё это евро-казино со своими фишками

Ответить

Атлант поправил плечи

Lian
0

Это и есть демократия

Ответить

Телевизионный диод

Lian
0

Ещё на них (не только) давно давят, что они кому попало паспорта продают)

Ответить

Антон Лисин

solawind
0

Предлагаю в президенты Белоруссии выбрать ведро картошки.

Ответить

Израильский жар

Антон
0

А сейчас кто?

Ответить

Романелло Кивогенс

solawind
0

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Власти Кипра не пытаются блокировать принятие санкций ЕС против Белоруссии, заявил РИА Новости источник в МИД республики.

https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577030378.html

Интересно, чей источник авторитетней: Блумберга или РИА Новости? Или это один и тот же человек, просто даёт разные ответы в зависимости от того, кто спрашивает?

Ответить

Госпожа Дыня

9
Ответить

Kekovski

3

Я правильно понимаю, что в Эстонии о ситуации в Беларуси узнают только в 2030ом? А пока они в шоке от того, что в Крыму вчера прошёл референдум?

Ответить

Андрей Лузин

Kekovski
6

Ооо, шуточки про тормозную Эстонию все еще актуальны?

Ответить

Израильский жар

Андрей
2

Везде, кроме Эстонии. До эстонцев они не доходят.

Ответить

dmzkrsk

4

А Плутон планетой признать слабо?

Ответить

Максим Шпилёв

4

Литовские депутаты признали Тихановскую избранным президентом Белоруссии, а Лукашенко — «нелегитимным лидером»

Россия не должна «вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику Белоруссии

Это как?

Ответить

Израильский жар

Максим
0

Ну, по факту они не вмешиваются. Усиление из литовского омона не присылают и пропагандонов своих тоже, а кого признавать, кого нет - это их дело. Путин же, признав победу Лукашенко, этим фактом ни во что не вмешался.

Ответить

Широкий парфюмер

Израильский
0

Он признал победу Лукашенко на выборах. А тут признают президента без выборов потому что выборы не признают.
И в отличии от тоже охуенного признания Гуайдо, которого выбрал хоть какой то выборный официальны орган (который вроде тоже  распустили, прямо как верховный совет, но тогда распустили за правое дело), который выбирал народ Венесуэлы Тихановскую вообще никто никогда не выбирал.

Ответить

DC Maniac

3

Литовские депутаты бла бла бла 😱

Пока что это только слова

Ответить

Магомед Шереметьев

DC
1

А что они ещё могут сделать? Ввести войска?

Ответить

Иван Клюхин

Магомед
1

А у них есть?

Ответить

Alexander Kopeikin

Иван
1

Да, аж 10 тысяч человек

Ответить

Иван Клюхин

Alexander
0

Вместе со штабом и снабжением, небось?

Ответить

Kekovski

2

я всё понимаю, но на сколько это легитимно и чем она тогда отлияется от 3%?

Ответить

Израильский жар

Kekovski
1

А как вообще что-то может быть сейчас легитимно в Беларуси, если результаты выборов поставлены под сомнение, а пересчет уже не возможен. Сейчас всё могут решить только новые выборы или улица. И улица не на стороне Лукашенко.

Ответить

Игорь Валерьевич

Kekovski
0

Ничем. Результатов выборов по которым она победила не существует. Даже если признать, что Лука сфальсифицировал это никак не доказывает, что у нее больше 50%, а не, например, у них обоих по 20%, а остальное против всех.
 По хорошему, если вдруг Лукашенко уйдет, выборы надо признать полностью недействительными,назначать и.о. президента того кто там по конституции должен быть если президент вдруг помер и проводить новые,предварительно выпустив из тюрьмы остальных кандидатов и заменив руководство избиркома. Примерно как было на Украине после Яныка. Выбранного на новых выборах президента не будет причин не признавать.

Ответить

Kekovski

2

Ахуеть конечно

Ответить

Marhal_New _Arleana

2

Бля. Нихуя у них яиц

Ответить

Jabas

1

Ну и не нужна нам эта литва, вот у нас Пыня есть

Ответить

Михаил Зеленин

1

Где принимают ставки на ближайший официальный визит Лукашенко в Литву в качестве президента?

Ответить

ouxen

–2

Это победа!

Ответить

Иван Клюхин

ouxen
1

Над здравым смыслом

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