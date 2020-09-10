Новости
Артём Мазанов
10 358

Путин извинился перед Вучичем за публикацию Захаровой, которая сравнила переговоры президента Сербии в США с допросом Материал редакции

Захарова объясняла, что её сообщение неверно поняли.

110 комментариев
В закладки

Владимир Путин извинился перед президентом Сербии Александром Вучичем за пост представителя МИД России Марии Захаровой, которым она прокомментировала визит сербской делегации в Вашингтон. Об этом пишет РИА «Новости».

Перед президентом Сербии также извинился и глава российского МИД Сергей Лавров. Сам Вучич назвал это «проходным и неважным инцидентом», он считает отношения с Россией хорошими.

Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся и Сергей Лавров тоже. А из-за этого [поста Захаровой] это сделали оба. Притом, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы не этого не упомянул.

Александр Вучич

6 сентября Захарова сравнила переговоры президента Сербии в Белом доме с допросом. Она извинилась за свой пост после критики со стороны сербских чиновников.

#новости #захарова

Артём Мазанов PLUS
+134 445
8
38
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0437\u0430\u0445\u0430\u0440\u043e\u0432\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 110, "likes": 38, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 210577, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 10 Sep 2020 22:05:05 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
110 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Алексей Селезнев

103

Кадыров щас охуел 

Ответить

Госпожа Дыня

Алексей
100

Он в принципе охуел

Ответить

Олег Шершень

Госпожа
9

Я бы на твоём месте заранее извинялся.

Ответить

Госпожа Дыня

Олег
21

Извиняйся 

Ответить

Marhal_New _Arleana

Госпожа
2

Готов поцеловать твои кожаные сапожки

Ответить

Госпожа Дыня

Marhal_…
1

Лучше мою кожаную флейту

Ответить

bor_vn

Алексей
8

Сербы похоже опасные ребята

Ответить

Harry Hatchet

bor_vn
4

Их боялись даже чеченцы...

Ответить

Домашний Мика

bor_vn
1

Про сербскую мафию не слышал?

Ответить

bor_vn

Домашний
1

Вот не надо мне угрожать.
Приношу свои извинения!

Ответить

Маленькая Пипирка

Алексей
1

Жду его извинений 

Ответить

Zebediah Killgrave

Алексей
0

Давно уже, не сейчас.

Ответить

Jabas

58

А эту каргу старую уволят за такую хуйню ? Или продолжат извиняться ? Вопрос риторический, конечно же

Ответить

Антон Лисин

Jabas
13

Орден дадут за отвагу

Ответить

Jabas

Антон
4

Ей еще с 2014 нужно только хуев надавать

Ответить

Локальный волк

Jabas
4

Она их брать и так не успевает.

Ответить

Jabas

Локальный
2

Ну тогда нужно ускорится, а то непорядок

Ответить

Мальмезон I

Jabas
0

Вангую, уволят через два месяца и возьмут другую алкоголичку

Ответить

Jabas

Мальмезон
0

Задним числом выхуйнут и скажут что никакая Захарова у нас не работала

Ответить

thewatt

57
Ответить

Dmitry Yashin

thewatt
6
Ответить

solawind

thewatt
1

Набрасывала за лайки так, что Путин извинялся.

Ответить

Robert Sur

thewatt
0

Шедевр!

Ответить

ouxen

20

Путин был в ярости, когда извинился

Ответить

Почетный ГОСТ

17

Александр «Дон» Вучич

Ответить

Израильский жар

15

А почему эту пизду ещё не выкинули на мороз?

Ответить

Антон Лисин

Израильский
2

Чпокать некого будет 

Ответить

Израильский жар

Антон
10

Я бы побрезговал

Ответить

Антон Лисин

Израильский
0

Там уже фаза " хоть кого нибудь".

Ответить

Сталинский Мурод

Израильский
3

Они так не делают, пройдет полгода, потом её переведут на какую-нибудь должность в совет по природнадзору или в министерство транспорта. Типа повышение.

Ответить

красивый комбинатор

Сталинский
1

министерство транспорта

монорельсового

Ответить

Сталинский Мурод

красивый
1

На гужевой тяге

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Израильский
0

Погоди. Месяца 3 не больше.

Ответить

Grave Digger

11

Ваще похуй

Ответить

Госпожа Дыня

Grave
2

Рук не видно

Ответить

Владимир Филатов

Госпожа
1

Нет ручки, нет конфетки

Ответить

Dead Horse

Владимир
0

Нет ножек, нет мультиков

Ответить

Владимир Филатов

Dead
0

ты злой

Ответить

Владимир Филатов

Grave
0

блин, я не видел твоего коммента

Ответить

Сырой химик

2

Жалкий трусливый лох

Ответить

Not Sorry

Сырой
13

А что жалкого-то??? Правильно сделал, а дуру уволить надо 

Ответить

A big purple banana 🍆

Сырой
4

Либерде не угодишь

Ответить

ouxen

Сырой
0

ну, нужно было отказаться от принятия извинений ( ಠ ͜ʖಠ) 

Ответить

Dmitry Yashin

ouxen
0

Это в смайле иички с хуем?

Ответить

Владимир Филатов

3

Ладно, прощаю

Ответить

сироп от щекотки

Владимир
8

Зачем, интересно, шить пиджак такой формы, если можно было просто набросить жилетку

Ответить

Dmitry Yashin

сироп
4

Тгавиш)

Ответить

Владимир Филатов

сироп
0

вопрос хороший

Ответить

Dimitri Knopov

сироп
0

Потому что жилетки для официантов и дворецких

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

сироп
0

Безрукавку.

Ответить

Ihor Dovhoshliubnyi

6

Я не поддерживаю Захарову в данном вопросе, но его реально же посадили как чмошника. Посмотрите на то, в какой обстановке сидел Трамп с журналистом Аксиоса (тот разговор из которого мемов наделали), и как сидит с президентом (!) другой страны.

Ответить

Dmitry Yashin

Ihor
0

Да нормально эта ебанашка написала-то по факту)

Ответить

Ihor Dovhoshliubnyi

Dmitry
1

Ну для человека на такой должности такие высказывания недопустимы

Ответить

Dmitry Yashin

Ihor
–1

Хз, это один из немногих классных троллингов от неё))

Ответить

Dmitry Yashin

2

Пиздец)) Я только что оригинальный пост Захаровой увидел)) Ну поза у Вучича на самом деле так себе)

Ответить

Израильский жар

Dmitry
11

Да там вообще вся композиция так себе. Можно было просто развернуться и уйти. Выглядит как студент перед деканом на отчислении. Только не уровень Захаровой такие шуточки отпускать. Её уровень дипломатии где-то под столом у Трампа.

Ответить

Евгений Космолинский

5

Когда увидел в загловке "Путин извинился" буквально не поверил своим глазам

Ответить

Danil Oputin

4

Перед последним союзником в Европе можно и извиниться

Ответить

Виталий Ситников

Danil
1

Хороши «союзнички»
Уже одной ногой в нато

Ответить

Плотный фитиль

1

Почему великий путин извиняется перед маленькими сербами??? Русские патриоты должны быть недовольны

Ответить

A big purple banana 🍆

Плотный
7

Я русский патриот и я доволен,что Пыня извиняется. Надо признать, сербы бучу жоскую развели из высера этой шлюхи. Надеюсь, что даже для пыни это будет достаточно чтобы пидорнуть ее из мида

Ответить

Eugene Panfilov

Плотный
0

Это поступок очень сильного правителя!

Ответить

Drain Bamage

3

жизнь надо прожить так, чтобы за тебя извинялся лично президент

Ответить

Александр Демьяненко

0

Кого то уволят

Ответить

Обширный бинокль

Александр
6

Но когда-нибудь потом и свяжут с чем-то другим

Ответить

Виктор Мерзляков

Обширный
3

И кого-то другого

Ответить

Одиночный Пхукет

Александр
1

Да не. Но люлей вербальных мамзель выхватит.

Ответить

Savage Steel

Александр
0

Скриньте обвинение в коррупции 

Ответить

Роман Андронов

2

И даже после этого её не уволили. Братва своих не бросает.

Ответить

Настя Кудри

1

ох и пиздюлей, наверно, она получила

Ответить

A big purple banana 🍆

1

А че не всю цитату написал?
Притом, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы не этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент

Ответить

Konstantin Voronov

1

А на бутылку там блогер Захарова не присела ли?

Ответить

Защитный Мурод

1

ну уж теперь-то Захарову выкинут или что
дед-то наверняка был в ярости, когда узнал, что ему, великому, придётся извиняться

Ответить

Taktischer Corgi

1

Про бутылку уже спрашивали?

Ответить

Встречный браслет

0

Здесь должна быть пацанская цитата про шкуру и двух братишек

Ответить

Джон Кроули

0

Сванидзе вспоминал личное знакомство и общение с Захаровой, как он мягко высказался у Машки интеллекта 0!

Ответить

Robert Sur

Джон
1

А у Сванидзе цельный гектар?

Ответить

Dmitry Yashin

Robert
1

Гектар интеллекта))) Блять, я ору)))))

Ответить

Джон Кроули

Robert
0

Если к интеллекту Захаровой добавить твой то все равно будет 0, а у Сванидзе 100% интеллек выше единицы.

Ответить

YeezySpace

0

Великий лидер испугался, что потеряет последних более-менее цивилизованных партнеров?

Ответить

Виталий Ситников

YeezySpace
1

Какие еще, блять, «партнеры»?!
Сербия - нищая избитая страна, у которой нет никакого права голоса в европе
Докучи еще одной ногой в нато уже

Ответить

Антон Лисин

0

Пацаны такое не делают. Это слабость 

Ответить

Dmitry Yashin

Антон
0

Зато в цирке не выступают

Ответить

Защитный Мурод

Dmitry
0

они в нём живут

Ответить

красивый комбинатор

0
Ответить

Китайский диод

0

что с цитатой? никогда не этого не упомянул, это сделали это оба

Ответить

Китайский диод

Китайский
0

мазанов, хватит пить в рабочее время!!!

Ответить

Daniil Minashkin

0

Обожаю российский МИД, который всегда умудряется испортить все лучшее, что сделал Путин

Ответить

Израильский жар

Daniil
0

Отношения с сербами сделал не Путин, а Ельцин.

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Если после этого Пыня не уволит ее - он будет реально жалким чмом, который не в состоянии справиться со своими подчиненными.

Ответить

Виталий Ситников

0

Мля, машка знатно подставила начальство

Ответить

Nick Rosenberg

0

Что, неужели орден в этот раз не дадут?

Ответить

Серебряный Джонни

Nick
0

А что это за пропитое лицо?

Ответить

Dmitry Yashin

Серебряный
0

Обычный русский мужик, чотакова

Ответить

Замкнутый Филипп

0

Захарова уже села на бутылку?

Ответить

Сталинский Мурод

Замкнутый
0

Она уже давно на стакан села

Ответить

Замкнутый Филипп

Сталинский
0

А пост то в фейсбуке не удалила. Может ещё не в курсе новости.

Ответить

Сталинский Мурод

Замкнутый
0

Значит я недалек от истины.

Ответить

Argumenta Ambigua

0

Ебаный стыд. Президент извиняется за ТП. Кто извинится за президента?

Ответить

Grave Digger

0

А в чем была ее шутка? Я не понял 🤔

Ответить

Руслан Астратов

0

Кажется, кому-то понадобится вазелин

Ответить

Сталинский Мурод

Руслан
0
Ответить

[Unknown]

0

забавно, пукин посчитал менее унизительным извиниться, чем уволить свою верную пропагандистку. впрочем, фото она выложила не сама по себе, конечно, и не без чьего-то одобрения. все, что надо знать о маше 

Ответить

Elwuts

0

Уволить, выебать, расстрелять

Ответить

Великий франт

0

Сколько у меня таких моментов было на работе, когда очень хотелось пошутить, но тормозил. А я ведь даже не дипломат.

Ответить

Evil Pechenka

0

Дедушка уже не тот, сдаёт... А ещё Беларусь захватывать же.

Ответить

Франсуа Наоборот

0

Двойное отрицание , это «Да» , ващет !!

Ответить

Джон Кроули

0

Ну все верно, Вучич слетал к властителям мира сего  в США, там его короновпли в крестного отца всех славян и сразу после этого полетел в Москву, порядок наводить, а Путин не извинялся, он лобызал перстень нового красного отца славян. Ну а Машка поедет в Сербию, на конюшню, будет звездой Зоопроно, она это любит.

Ответить

Влад Мельников

0

Сука одна сплошная идиократия. Советская хабалка с буфета, тупорогий Пыня не понимающий, что ему не по статусу извиняться. Это должен делать глава МИД. Гопнические сявки американцы с показательным унижением Вучича. Тупорогий куколд Вучич согласившийся на этот цирк.

Ответить

Nikolay Mn

0

Зачем ее держать после этого? Это "дипломат", который на ровном месте создает проблемы. 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
The Insider: Навальный полностью пришёл в себя после выхода из комы, охрана клиники «Шарите» усилена
Политик вспомнил, что происходило с ним до потери сознания, но его пресс-секретарь утверждает, что информация СМИ преувеличена.
220
Новости
Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП. Его приговорили к восьми годам колонии
И обязали выплатить сыну погибшего компенсацию в 800 тысяч рублей.
166
Новости
Пропавший член Координационного совета Мария Колесникова задержана на белорусско-украинской границе
Два других участника совета «сбежали» на Украину, утверждает белорусское информагентство.
241
Популярное за три дня
Новости
The Insider: Навальный полностью пришёл в себя после выхода из комы, охрана клиники «Шарите» усилена
Политик вспомнил, что происходило с ним до потери сознания, но его пресс-секретарь утверждает, что информация СМИ преувеличена.
220
Новости
Фото: Белорусские женщины сопротивляются задержанию на акции солидарности с Марией Колесниковой
Участниц демонстрации задерживали люди в камуфляже без опознавательных знаков.
95
Интернет
Репортаж из соцсетей: Кроваво-красное небо над городом Салем, штат Орегон
«Апокалиптический» эффект без всяких фильтров.
75
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Lian Niko

Литовские депутаты признали…

Alina Lavrova

В «Международной пилораме…

Полуэкт Полуэктович

Huawei представила собственную…

Taktischer Corgi

В Белоруссии задержали…

vasya pupkin

Инженеры из Швеции разработали…

Emile Zäkiev

В сети призывают бойкотировать…

Serg Bootlegger

В сети призывают бойкотировать…

Tural M

В Чечне похитили родственников…

Tural M

В Чечне похитили родственников…

Taktischer Corgi

Литовские депутаты признали…

Lian Niko

Литовские депутаты признали…

Dmitry Yashin

Сербия отказалась от участия в…

Атлант поправил…

Литовские депутаты признали…

Taktischer Corgi

В сети призывают бойкотировать…