Путин извинился перед Вучичем за публикацию Захаровой, которая сравнила переговоры президента Сербии в США с допросом Материал редакции
Захарова объясняла, что её сообщение неверно поняли.
Владимир Путин извинился перед президентом Сербии Александром Вучичем за пост представителя МИД России Марии Захаровой, которым она прокомментировала визит сербской делегации в Вашингтон. Об этом пишет РИА «Новости».
Перед президентом Сербии также извинился и глава российского МИД Сергей Лавров. Сам Вучич назвал это «проходным и неважным инцидентом», он считает отношения с Россией хорошими.
6 сентября Захарова сравнила переговоры президента Сербии в Белом доме с допросом. Она извинилась за свой пост после критики со стороны сербских чиновников.
Кадыров щас охуел
Он в принципе охуел
Я бы на твоём месте заранее извинялся.
Извиняйся
Готов поцеловать твои кожаные сапожки
А эту каргу старую уволят за такую хуйню ? Или продолжат извиняться ? Вопрос риторический, конечно же
Орден дадут за отвагу
Вангую, уволят через два месяца и возьмут другую алкоголичку
Чпокать некого будет
Израильский жар
Я бы побрезговал
Сталинский Мурод
Они так не делают, пройдет полгода, потом её переведут на какую-нибудь должность в совет по природнадзору или в министерство транспорта. Типа повышение.
министерство транспорта
монорельсового
Ваще похуй
Рук не видно
Нет ручки, нет конфетки
Ладно, прощаю
Зачем, интересно, шить пиджак такой формы, если можно было просто набросить жилетку
Я не поддерживаю Захарову в данном вопросе, но его реально же посадили как чмошника. Посмотрите на то, в какой обстановке сидел Трамп с журналистом Аксиоса (тот разговор из которого мемов наделали), и как сидит с президентом (!) другой страны.
Да нормально эта ебанашка написала-то по факту)
Ну для человека на такой должности такие высказывания недопустимы
Пиздец)) Я только что оригинальный пост Захаровой увидел)) Ну поза у Вучича на самом деле так себе)
Израильский жар
Да там вообще вся композиция так себе. Можно было просто развернуться и уйти. Выглядит как студент перед деканом на отчислении. Только не уровень Захаровой такие шуточки отпускать. Её уровень дипломатии где-то под столом у Трампа.
Когда увидел в загловке "Путин извинился" буквально не поверил своим глазам
Перед последним союзником в Европе можно и извиниться
Я русский патриот и я доволен,что Пыня извиняется. Надо признать, сербы бучу жоскую развели из высера этой шлюхи. Надеюсь, что даже для пыни это будет достаточно чтобы пидорнуть ее из мида
Кого то уволят
Обширный бинокль
Но когда-нибудь потом и свяжут с чем-то другим
А че не всю цитату написал?
Притом, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы не этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент
Сванидзе вспоминал личное знакомство и общение с Захаровой, как он мягко высказался у Машки интеллекта 0!
А у Сванидзе цельный гектар?
Если к интеллекту Захаровой добавить твой то все равно будет 0, а у Сванидзе 100% интеллек выше единицы.
Великий лидер испугался, что потеряет последних более-менее цивилизованных партнеров?
Какие еще, блять, «партнеры»?!
Сербия - нищая избитая страна, у которой нет никакого права голоса в европе
Докучи еще одной ногой в нато уже
Пацаны такое не делают. Это слабость
Зато в цирке не выступают
Обожаю российский МИД, который всегда умудряется испортить все лучшее, что сделал Путин
Если после этого Пыня не уволит ее - он будет реально жалким чмом, который не в состоянии справиться со своими подчиненными.
Что, неужели орден в этот раз не дадут?
А что это за пропитое лицо?
Она уже давно на стакан села
Замкнутый Филипп
А пост то в фейсбуке не удалила. Может ещё не в курсе новости.
Кажется, кому-то понадобится вазелин
забавно, пукин посчитал менее унизительным извиниться, чем уволить свою верную пропагандистку. впрочем, фото она выложила не сама по себе, конечно, и не без чьего-то одобрения. все, что надо знать о маше
Ну все верно, Вучич слетал к властителям мира сего в США, там его короновпли в крестного отца всех славян и сразу после этого полетел в Москву, порядок наводить, а Путин не извинялся, он лобызал перстень нового красного отца славян. Ну а Машка поедет в Сербию, на конюшню, будет звездой Зоопроно, она это любит.
Сука одна сплошная идиократия. Советская хабалка с буфета, тупорогий Пыня не понимающий, что ему не по статусу извиняться. Это должен делать глава МИД. Гопнические сявки американцы с показательным унижением Вучича. Тупорогий куколд Вучич согласившийся на этот цирк.
Зачем ее держать после этого? Это "дипломат", который на ровном месте создает проблемы.