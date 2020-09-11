Ведомство не нашло эти тесты в аптеках, они распространялись новосибирской общественной организацией.

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Росздравнадзор счёл недостаточно надёжными экспресс-тесты на ВИЧ «Ораквик» производства американской компании, об изъятии которых из аптек писали СМИ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, эти тесты предназначены только для профессионального использования в клиниках и медицинских лабораториях. Росздравнадзор направил предостережение экспортеру тестов «Юнидент».

Каждое исследование на ВИЧ с применением простых/быстрых тестов должно сопровождаться обязательным параллельным исследованием той же порции крови стандартными методами ИФА, ИХЛА, ИБ. Росздравнадзор

Ведомство также опровергло сообщения СМИ об изъятии тестов из аптек — Росздравнадзор не выявил там фактов реализации этих экспресс-тестов. Росздравнадзор уточнил, что эти тесты распространяла новосибирская общественная организация «Гуманитарный проект» среди «уязвимых групп населения». Общественников также предупредили о необходимости соблюдения требований законодательства.

10 сентября «Спид.Центр» заявил, что Росздравнадзор начал изымать из аптек экспресс-тесты на ВИЧ «Ораквик». Именно такими тестами пользовались Юрий Дудь и Антон Красовский в фильме журналиста про ВИЧ.