Полиция уточнила, что девушка проживает в Великобритании, а 22 августа улетела в Германию.

В закладки

Мария Певчих, одна из шести человек, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири, уклонилась от общения с полицией и покинула Россию. Об это сообщается на сайте МВД.

Полиция уточнила, что девушка постоянно проживает в Великобритании, а 20 августа «уклонилась от дачи объяснений».

По данным следствия, 22 августа указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным. Управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу

МВД также сообщило о восстановлении хронологии пребывания Навального и сопровождавших его лиц в Томске и Томской области — «установлены маршрут их передвижения, круг общения, а также места проживания и посещения». МВД назвало шесть человек, сопровождавших Навального в поездке. Из них пятеро уже опросили — это Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский. Ведомство направит дополнительный запрос Германии из-за выхода Навального из комы, с ходатайством о присутствии российских следователей, экспертов и врачей при проведении в Германии следственных действий.

Из открытых источников о Марии Певчих известно мало. После госпитализации Навального связанное с Евгением Пригожиным РИА «ФАН» стало указывать Певчих как подозреваемую в отравлении политика.