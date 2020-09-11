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Артём Мазанов
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МВД: Мария Певчих, одна из сопровождавших Навального в Сибири, уклонилась от дачи объяснений и покинула Россию Материал редакции

Полиция уточнила, что девушка проживает в Великобритании, а 22 августа улетела в Германию.

53 комментария
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Мария Певчих, одна из шести человек, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири, уклонилась от общения с полицией и покинула Россию. Об это сообщается на сайте МВД.

Полиция уточнила, что девушка постоянно проживает в Великобритании, а 20 августа «уклонилась от дачи объяснений».

По данным следствия, 22 августа указанная гражданка вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным.

Управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу

МВД также сообщило о восстановлении хронологии пребывания Навального и сопровождавших его лиц в Томске и Томской области — «установлены маршрут их передвижения, круг общения, а также места проживания и посещения». МВД назвало шесть человек, сопровождавших Навального в поездке. Из них пятеро уже опросили — это Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский. Ведомство направит дополнительный запрос Германии из-за выхода Навального из комы, с ходатайством о присутствии российских следователей, экспертов и врачей при проведении в Германии следственных действий.

Из открытых источников о Марии Певчих известно мало. После госпитализации Навального связанное с Евгением Пригожиным РИА «ФАН» стало указывать Певчих как подозреваемую в отравлении политика.

#новости #отравлениенавального

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53 комментария
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Stanley H. Tweedle

22

На неё всё и повесят, скриньте

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Сергей Королевский

Stanley
23

Они перешли на четвёртый этап 

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Никита

Сергей
24

классная картинка, но блин ошибкой было в столбик делать хронологию. Даже цифры не спасают.

Ответить

Нефтяной череп

Stanley
4

Не повесят, скриньте

Ответить

Сумасшедший пистолет

Нефтяной
1

Заскринил, поместил в рамочку и повесил в туалете

Ответить

Нефтяной череп

Сумасшедший
2

Дрочить будешь??

Ответить

Вова А.

Нефтяной
0

ох уж этот шибари

Ответить

Максим Акишин

Сумасшедший
0

Так а повесил на неё или нет?

Ответить

Сергей Королевский

Stanley
4

Мария Певчих, одна из сопровождавших Навального в Сибири, уклонилась от дачи объяснений и покинула Россию

И правильно сделала

Ответить

Израильский Кирилл

16

ну всё, ждём теперь громких историй с России 24 про то, как эти оппозиционеры СвОи СвоИх Же ТраВят

Ответить

Возрастной татарин

Израильский
6

Ну, уехав, она дала им повод для набросов.

Ответить

Сергей Яковенко

Возрастной
8

Так она живёт в Британии

Ответить

Возрастной татарин

Сергей
1

Пропагандистам все равно

Ответить

Израильский Кирилл

Возрастной
0

Дак это не её проблема. Я чихну как-то подозрительно, менты меня загребут с подозрением на, не знаю, наркотики. Наша страна давно стала страной страха, немудрено, что она уехала домой

Ответить

Sergey Smirnov

Израильский
3

Всмысле травят? Рафаэлки не дают?

Ответить

Nikita Zubkov

Sergey
4

Преследуют минусами

Ответить

web-watcher

11

Ого! Так вот где ключ к разгадке! эта Мария Певчих и подсыпала / подмазала яд Навальному! Сам яд ей дали американские / английские спецслужбы, а также $$$$$. Мотив – отравление оппозиционера разозлит Меркель и та отменит "Северный поток-2" и поэтому ФРГ будет вынуждена покупать американский сжиженный газ! Со Скрипалями не получилось разозлить Меркель, поэтому они решили попытаться второй раз. Но они не учли, что пилот успеет быстро посадить самолёт в Омске, а врачи в Скорой успеют вколоть атропин. Очевидно, такая важная операция не могла быть проведена спецслужбами без одобрения Президента США / Королевы Великобритании!

Ответить

ad unguem

web-watcher
6

Вы арестованы за разглашение государственных секретов.

Ответить

Иван Иванович

web-watcher
0

Navalnyata were DESTROYED with facts and logic

Ответить

Dmitriy Volkov

web-watcher
0

Красивая сказка конечно, но что ж в России то не уберегли, гении геополитики?)  как же клятых пиндосов за ручку поймать? 

Ответить

Maxim Kshishtovski

8

Впервые прочитал что-то на этом "ФАН".
Почему статьи там пишут в таком формате, будто это не СМИ, а пост в телеграмм канале?

В случае, если организация проигнорирует обращение, это можно будет расценить как молчаливое согласие с выводами журналистов и очередную попытку уйти от ответа.

господи, срань какая
зачем на них ссылаться вообще, там на статье чуть больше 2к просмотров

Ответить

Semyon Bochkaryov

Maxim
11

Потому что РИА ФАН это сливной бачок того самого Евгения Пригожина.

Ответить

Dmitriy Volkov

Maxim
0

Лол, ору с этих манифестов 

Ответить

Предвыборный Кирилл

6

"...РИА «ФАН» стало указывать Певчих как подозреваемую..."
Значит, у них уже была подготовлена легенда

Ответить

Emile Zäkiev

Предвыборный
1

Ты имеешь в виду что певчих его реально отравила а риа фан об этом первые узнали потому что им сливают инфу слабовики?

Ответить

Dmitriy Volkov

Emile
0

Почему же говорили что не было никакого отравления?) начались шулерские вращения руками, как жалко выглядят 

Ответить

Нефтяной череп

0

Какая-то хуета.

Ответить

Нефтяной череп

Нефтяной
12

Лучше бы панораму на полном серьезе постили

Ответить

Зелибоба

4

"и Павел Зеленский"
А вот и украинский след.

Ответить

Sergey Feiler

3

Английская карта!

Ответить

Какой Кошмар

3

Меня во всей этой истории убивает то, что за все это время никто даже не допросил ни владельца кафе, ни официанта. Причем не только "правоохранительные" органы, никто из журналистов не удосужился взять интервью, задать какие-то вопросы. Эти чуваки просто выпали из информационного поля, в то время, когда их надо было пытать паяльником.

Ответить

Jakub Marona

Какой
0

Умные люди во власти потому шо.

Ответить

Dmitriy Volkov

Какой
0

Хуя ты жесткий 

Ответить

web-watcher

Dmitriy
0

https://youtu.be/AAKVFtTqaNs

Ответить

Pavel Malyshev

Какой
0

Так они еще месяц назад уволилиь из рядов и их местонахождение следствию неизвестно

Ответить

Liza K

3

Певчих на сайте МГУ. В 2010 была студенткой, а не фига не "ассистентом члена британского парламента", как пишет life.ru. Абсолютный фейк. Она своя.

Ответить

Долгосрочный химик

2

Где то нечто подобное я уже слышал... Ах да после убийства Немцова гос ""СМИ"" начали усиленно форсить разных девушек доселе неизвестных

Ответить

Словесный Интервент

1

Я запутался, там же официальная версия, что с обменом веществ у Алексея проблемы, какая разница кто его сопровождал? Да и в целом слабо верится, что иностранные спецслужбы смогли провести спецоперацию в Сибири, когда за Навальным все время наружное наблюдение ведётся. 

Ответить

Валентин Жетонофф

Словесный
1

так может наружка только рада была, типо закбались за ним смотреть уже

Ответить

Словесный Интервент

Валентин
1

Тогда бы её из страны никто не выпустил, а в сеть уже слили бы пруфы кто причастен. 

Ответить

Da Set

Словесный
0

Ты расслабься, дыши глубже. Тебе везде мерещатся фсбшники. Поверь, у них есть куда более важные дела.

Ответить

Litnikov Danil

Da
0

Какие?

Ответить

Романелло Кивогенс

Словесный
0

Вот что я писал 25 августа:

 Это дело изначально походило на то, что творилось после сбитого "Боинга". В то время как одна сторона сразу заявила о том, что его сбили ополченцы, и придерживается этой точки зрения до сих, другая сторона через карманные СМИ вбрасывала целый ворох всевозможных версий, и делала всё, чтобы затянуть процесс.

 Вот и сейчас история повторяется - власть начинает всячески тянуть резину: то с вывозом Навального заграницу, то с признанием выводов заграничных медиков, то с возбуждением уголовного дела. И даже если нас припрут к стенке и отрицать отравление будет нельзя, можно просто заявить, что у нашей лаборатории не было приборов такой точности, чтобы определить в крови отравляющее вещество, а далее начать активно набрасывать версии о том, что Навальный принял таблетки сам: либо по ошибке, либо чтобы покончить жизнь, самоубийством, либо его траванули западные хозяева, чтобы слить отработанного политика и дискредитировать российскую власть, либо намекнуть, что кто-то из ближайшего окружение стремился устранить конкурента и самостоятельно возглавить ФБК (а под этим соусом в очередной раз прошерстить эту организацию и допросить всех её участников от Калининграда до Хабаровска).

Мы не можем прямо обвинить кого-то из окружения Навального в отравлении, потому что в наших интересах максимально затягивать каждый этап этого дела. Сейчас мы на стадии непризнания того, что отравление было. И только когда уже не будет никакой возможности это отрицать, мы перейдём к следующему этапу под условным названием "Отравление было, но это не мы".

Ответить

Илья Гераськин

0

Уголовное дело-то возбудили уже? Какие следственные действия без дела?

Ответить

Валентин Жетонофф

Илья
3

доследственные вроде называются. Типо сначала нужно понять, а нужно ли дело возбуждать.

Ответить

Илья Гераськин

Валентин
0

Ведомство направит дополнительный запрос Германии из-за выхода Навального из комы, с ходатайством о присутствии российских следователей, экспертов и врачей при проведении в Германии следственных действий.

Никакие доследственные проверки не имеют таких полномочий

Ответить

Alexander Golovnin

Илья
2

Доследственые проверки, пока у следствия не будет результатов исследования с положительными результатами или сам построивший и его представители не напишут заявление дело не заведется .

Ответить

Сумасшедший пистолет

0

Зачем Владлена обижаете? @Вахтёр 

Ответить

Sergey Smirnov

0

Табличка про Маска и *вы здесь*

Эта торг? Эта торг.

Ответить

так не пойдёт

0

ждём заголовков или ахуительных постов от Захаровой с подтекстом «и ты, Брут?»

Ответить

Universaw

0
Ответить

Jakub Marona

0

в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным.

Доказательство сотрудничества ТЖ с органами

Ответить

Владислав Косинов

0

Хорошо когда у тебя в кормушке десяток мусорных СМИ, которые круглосуточно могут выдумывать любой бред и лить его в уши внутреннему потребителю. Удобно.

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