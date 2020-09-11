РБК: Минтранс предложил сделать общественный транспорт бесплатным через 15 лет Материал редакции
Вместо платного общественного транспорта предлагают сделать платным проезд по большинству дорог на личных автомобилях.
Минтранс предложил ввести бесплатный проезд в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект транспортной стратегии.
Министерство считает, что бесплатный проезд можно ввести при условии внедрения механизма «пользователь платит» для автомобилистов. Ведомство предложило с 2025 начать взымать с водителей плату за проезд по дорогам регионального значения, а с 2035 года — со «всех категорий пользователей дорог», в том числе дорожных сетей в городах. В документе не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.
Минтранс также предлагает стимулировать жителей населённых пунктов ездить на велосипедах и самокатах, а в районах массовой застройки — развивать метро и легкий рельсовый транспорт. По словам источников РБК проект находится ещё на стадии обсуждения, его финальную версию внесут в правительство в феврале 2021 года.
Уже проходили:
Даже если и так, то вспомните про великую «Стратегию 2020» от 2008, где мы должны войти в Топ-5 экономик мира. Тоже фейк?
А майские указы от 2012?)
Уже столько лапши было)
Остальной франт
Ещё из замечательного были $2500 средняя зп к 2020 и телепортация в 2035.
третий снизу - имплементировано и реализовано: сев.кавказ как мекка, дон
Больше верится в то, что введут плату за проезд на личном авто, а ОТ так и останется платным.
Как это было с транспортным налогом, который обещали отменить после добавления наценки на топливо. В итоге бенз подорожал, налоги никуда не делись.
Обожаю вот эти вот иллюзорные планы на десятилетия вперед, достаточно почитать чего обещал путин с едром в 2007-2010-м, согласно которым мы к 2020--му должны были быть лидером галактики. Главное тут - обещать. Никто не вспомнит об этом даже через пол года, а уж через 15 лет, когда россияне будут жрать траву в парках, за упоминания таких обещаний будут сажать на 20 лет без права переписки.
Ведомство предложило с 2025 начать взымать с водителей плату
Собственно, в успехе этой части дорожной карты у меня сомнений нет
Вообще никакого отношения к roadmap в классическом понимании не имеет. Хватит лизать жопу англицизмам, учите русский язык, невежды.
Сам учи, заимствования это неотъемлемая часть любого развивающегося языка. В том числе англицизмы в русском. А английский язык так вообще меняется быстрее русского
Через 15 лет уже какие-то другие типы в минтрансе:
- Кто вам обещал 15 лет назад пусть тот и предоставит вам бесплатный проезд, мы такого не говорили и вообще, у нас по планам к 2050 летающие автобусы
- так это де путин обещал, он и сейчас президент?
- нет, это другой путин. Обещания того путина обнулились в 2020!
Абсолютно тупорылая идея, общественный транспорт в принципе не про скорость и удобство перемещения (во всех странах), и теперь люди, у которых работа связана с перемещением на машине (оценщики которые выезжают на аварии, звурикари выездные со своим оборудованием, все компании которые работает со слаботочкой, разного вида строители и ремонтники и.т.д) должны блять платить чтобы работать? Какого хера? Везде где есть платные трассы есть бесплатная альтернатива. И не надо говорить про то что общественный транспорт бесплатный, он никак не поможет, мало того что нагрузка на него возрастёт катастрофически, нужно будет вводить новые маршруты и не факт что все города это вывезут и по бюджету и по банальному состоянию дорог, банально те кто сдают своё оборудование они его ни в один автобус не впихнут. В жопу просто эти инициативы.
Остальной франт
общественный транспорт в принципе не про скорость и удобство перемещения
Общественный транспорт именно что про скорость перемещения. Только в пересчете на много людей.
В жопу просто эти инициативы.
Проблема этой инициативы не в самой инициативе, а в том, что это делают в России, а значит просто введут дополнительный налог без каких-либо плюшек для общества.
“Везде где есть платные трассы есть бесплатная альтернатива”
пользуясь случаем передаю привет дорогам Псковской области и конкретно участкам от перехода Долосцы и Убылинка.
Ведомство предложило с 2025 начать взымать с водителей плату за проезд по дорогам
Водитель - угощаю, всем проезд за мой счет
Сначала надо разъебошить к хуям все эти районы массовой застройки и перестроить их заново, чтобы можно было гонять на велосипедах, самокатах и тепе. Не по бесконечной парковке, а по норм. велодорожкам с деревьями, а не серыми заборами вокруг по задницу в дорожной жиже.
В челом инициатива правильная.
Но будет ли она реализована в том виде, в котором все будет работать - уже вопрос.
Через 15 лет убер бесплатным будет
Где-то в Европе уже есть налог на общественный транспорт. Все ежемесячно платят фиксированную сумму и могут ездить бесплатно. Только туристы платят. НО там общественный транспорт также развивается.
ожидаемо. Платон же нужно продолжать внедрять. Когда дальнобоев нагнули, говорили о том, что все деньги пойдут на дороги. Теперь на ОТ. Главное что бы дружок обнуленного продолжал свою мзу получать. А потом и михалкова с его налогом на болванки подвинут, введут налог на скачанный гигабайт, зато с бесплатным интернетом(аргументируют, что бы дети в селах могли к сети приобщиться)
В чём они начнут работать против себя? Вы думаете, что они не оставят себе бесплатный проезд на авто? Или хоть голову повернут в сторону общественного транспорта? Они себе зарплат поднимут, насколько надо будет. Добавь они хоть 100 новых налогов, возьмут денег из бюджета ещё себе на зарплаты, чтоб всё покрыть, а выкручиваться будем только мы с вами. За них уж не переживайте, не сто́ит
Заходит Путин в троллейбус и говорит
- всем билетики за счет заведения
Я, конечно, урбанист, но с такими правилами все пересядут на мотороллеры и Россия превратится в Индонезию.
Вообще идея хорошая, но помню что Россия обещала покорить Марс в ближайшие годы. Так что возможно до бесплатного транспорта мы и не дойдем, ведь большинство уже будет на другой планете