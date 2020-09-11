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Артём Мазанов
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РБК: Минтранс предложил сделать общественный транспорт бесплатным через 15 лет Материал редакции

Вместо платного общественного транспорта предлагают сделать платным проезд по большинству дорог на личных автомобилях.

49 комментариев
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Минтранс предложил ввести бесплатный проезд в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект транспортной стратегии.

Министерство считает, что бесплатный проезд можно ввести при условии внедрения механизма «пользователь платит» для автомобилистов. Ведомство предложило с 2025 начать взымать с водителей плату за проезд по дорогам регионального значения, а с 2035 года — со «всех категорий пользователей дорог», в том числе дорожных сетей в городах. В документе не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.

В том числе [механизм нужен] для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах.

проект транспортной стратегии

Минтранс также предлагает стимулировать жителей населённых пунктов ездить на велосипедах и самокатах, а в районах массовой застройки — развивать метро и легкий рельсовый транспорт. По словам источников РБК проект находится ещё на стадии обсуждения, его финальную версию внесут в правительство в феврале 2021 года.

#новости #транспорт

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49 комментариев
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Ivan Peterburgsky

28

Уже проходили:

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Дмитрий Ханкин

Ivan
6

Как и все обещания Единой России

Ответить

1 2

Ivan
–14

Это фейк

Ответить

Ivan Peterburgsky

1
14

Даже если и так, то вспомните про великую «Стратегию 2020» от 2008, где мы должны войти в Топ-5 экономик мира. Тоже фейк?
А майские указы от 2012?)
Уже столько лапши было)

Ответить

Ненужный вентилятор

1
0

https://www.ng.ru/politics/2002-12-23/1_bear.html

"Медведи" - за туризм в Чечне! / Политика…
Фантастические идеи "Единой России" будут разъяснять ее новые члены - телеведущие…
www.ng.ru
Ответить

1 2

1
0

А хули минусите, я не понял. Почитайте интернеты и поймёте, что это ненастоящая брошюра ЕдРа

Ответить

1 2

1
0

Ещё одно доказательство, что на ТЖ минусят все высказывания "ЗА власть" без разбора. Хотя я не поддерживая ЕдРо и просто высказываю факт

Ответить

Остальной франт

Ivan
0

Ещё из замечательного были $2500 средняя зп к 2020 и телепортация в 2035.

Ответить

Ваша Закладко

Ivan
0

третий снизу - имплементировано и реализовано: сев.кавказ как мекка, дон 

Ответить

Сергей Катеринич

21

Больше верится в то, что введут плату за проезд на личном авто, а ОТ так и останется платным.
Как это было с транспортным налогом, который обещали отменить после добавления наценки на топливо. В итоге бенз подорожал, налоги никуда не делись.

Ответить

Какой Кошмар

15

Обожаю вот эти вот иллюзорные планы на десятилетия вперед, достаточно почитать чего обещал путин с едром в 2007-2010-м, согласно которым мы к 2020--му должны были быть лидером галактики. Главное тут - обещать. Никто не вспомнит об этом даже через пол года,  а уж через 15 лет, когда россияне будут жрать траву в парках, за упоминания таких обещаний будут сажать на 20 лет без права переписки.

Ответить

Серьёзный Валера

Какой
6

Второй раз с Чечни всхрюкнул.

Ответить

Андрей Ионов

Какой
0

Про массовое и э индивидуальное жилье они не спизданули, конечно

Ответить

Litnikov Danil

14

Ведомство предложило с 2025 начать взымать с водителей плату

Собственно, в успехе этой части дорожной карты у меня сомнений нет

Ответить

Roman Konchalov

Litnikov
1

Вообще никакого отношения к roadmap в классическом понимании не имеет. Хватит лизать жопу англицизмам, учите русский язык, невежды. 

Ответить

Майский жук

Roman
5

Сам учи, заимствования это неотъемлемая часть любого развивающегося языка. В том числе англицизмы в русском. А английский язык так вообще меняется быстрее русского

Ответить

Сергей Сергеев

11

Через 15 лет уже какие-то другие типы в минтрансе:
- Кто вам обещал 15 лет назад пусть тот и предоставит вам бесплатный проезд, мы такого не говорили и вообще, у нас по планам к 2050 летающие автобусы

Ответить

Виктор Ганелес

Сергей
2

- так это де путин обещал, он и сейчас президент?
- нет, это другой путин. Обещания того путина обнулились в 2020!

Ответить

Александр Ярви

Виктор
0

Вспомнились рассуждения Дугина про лунарного и солярного Путина

Ответить

Ваша Закладко

Сергей
0

но это не точно

Ответить

DC Maniac

8

Вот через 15 лет и поговорим
А так популистские высказывания — не более 👌

Ответить

Резиновый Данила

3

Абсолютно тупорылая идея, общественный транспорт в принципе не про скорость и удобство перемещения (во всех странах), и теперь люди, у которых работа связана с перемещением на машине (оценщики которые выезжают на аварии, звурикари выездные со своим оборудованием, все компании которые работает со слаботочкой, разного вида строители и ремонтники и.т.д) должны блять платить чтобы работать? Какого хера? Везде где есть платные трассы есть бесплатная альтернатива. И не надо говорить про то что общественный транспорт бесплатный, он никак не поможет, мало того что нагрузка на него возрастёт катастрофически, нужно будет вводить новые маршруты и не факт что все города это вывезут и по бюджету и по банальному состоянию дорог, банально те кто сдают своё оборудование они его ни в один автобус не впихнут. В жопу просто эти инициативы.

Ответить

Остальной франт

Резиновый
2

общественный транспорт в принципе не про скорость и удобство перемещения

Общественный транспорт именно что про скорость перемещения. Только в пересчете на много людей.

В жопу просто эти инициативы.

Проблема этой инициативы не в самой инициативе, а в том, что это делают в России, а значит просто введут дополнительный налог без каких-либо плюшек для общества.

Ответить

Пальто в коне

Резиновый
0

“Везде где есть платные трассы есть бесплатная альтернатива”

пользуясь случаем передаю привет дорогам Псковской области и конкретно участкам от перехода Долосцы и Убылинка.

Ответить

Максим Ерохин

4

Этот господин уплатит за всё

Ответить

Михаил Иванов

4

-социальное жилье
-бесплатный проезд на общественном транспорте
....

 

Ответить

Вова А.

3

Ведомство предложило с 2025 начать взымать с водителей плату за проезд по дорогам

Водитель - угощаю, всем проезд за мой счет

Ответить

Жизненный вентилятор

3

 проект находится ещё на стадии обсуждения

Ну судя по проекту, обсуждается в рюмочной, а записывается на салфетке. 

Ответить

Евгений Долгий

2

Сначала надо разъебошить к хуям все эти районы массовой застройки и перестроить их заново, чтобы можно было гонять на велосипедах, самокатах и тепе. Не по бесконечной парковке, а по норм. велодорожкам с деревьями, а не серыми заборами вокруг по задницу в  дорожной жиже.

Ответить

Алексей Харыбин

Евгений
0

Звучит красиво. А что с собственниками?

Ответить

Владимир Земсков

1

В челом инициатива правильная.
Но будет ли она реализована в том виде, в котором все будет работать - уже вопрос.

Ответить

Danil Oputin

1

Через 15 лет убер бесплатным будет

Ответить

John Smith

Danil
1

убербесплатным, ja-ja. 

Ответить

Роман Андронов

1

Где-то в Европе уже есть налог на общественный транспорт. Все ежемесячно платят фиксированную сумму и могут ездить бесплатно. Только туристы платят. НО там общественный транспорт также развивается.

Ответить

Дорогой кофе

1

Бесплатным общественный транспорт не станет, а подорожает, а цена на проезд по большинству дорог для личного авто будет введена, знаем, проходили.

Ответить

Πетр Κудряшов

1

ожидаемо. Платон же нужно продолжать внедрять. Когда дальнобоев нагнули, говорили о том, что все деньги пойдут на дороги. Теперь на ОТ. Главное что бы дружок обнуленного продолжал свою мзу получать. А потом и михалкова с его налогом на болванки подвинут, введут налог на скачанный гигабайт, зато с бесплатным интернетом(аргументируют, что бы дети в селах могли к сети приобщиться)

Ответить

Сердечный динозавр

0

Не сделают и сильно автомобилистов не притеснят. Законами и их исполнением занимаются чиновники, которые никогда в ОТ не ездят и ездить не будут. С какого перепугу они начнут против себя работать?

Ответить

Денис Кротов

Сердечный
0

В чём они начнут работать против себя? Вы думаете, что они не оставят себе бесплатный проезд на авто? Или хоть голову повернут в сторону общественного транспорта? Они себе зарплат поднимут, насколько надо будет. Добавь они хоть 100 новых налогов, возьмут денег из бюджета ещё себе на зарплаты, чтоб всё покрыть, а выкручиваться будем только мы с вами. За них уж не переживайте, не сто́ит

Ответить

Вова А.

–1

Заходит Путин в троллейбус и говорит
- всем билетики за счет заведения

Ответить

Рядовой бинокль

Вова
–1

Но сначала опробуете мой новый чааааай

Ответить

Ev Vane

Рядовой
0

Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком

Ответить

Евгений Бакатуев

0

А там либо ишак, либо патихаш

Ответить

Злой историк

0

Идиотизм и маразм.

Ответить

Предвыборный Кирилл

0

"...сделать платным проезд по большинству дорог..."
Вот АвтоВАЗ обрадуется, нефтянники обрадуются и бюджет РФ тоже обрадуется.

Короче, расходимся, - очередной популистский пердёж в лужу, направленный на леволибералов.

Ответить

Антон Пострунин

0

Я, конечно, урбанист, но с такими правилами все пересядут на мотороллеры и Россия превратится в Индонезию. 

Ответить

Евгений Лазарев

0

Лучше через 35 лет. Как говориться, после нас хоть потоп

Ответить

Павел Кулешов

0

Вообще идея хорошая, но помню что Россия обещала покорить Марс в ближайшие годы. Так что возможно до бесплатного транспорта мы и не дойдем, ведь большинство уже будет на другой планете

Ответить

Daniil Minashkin

0

Это хорошо будет

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Актерский Мика

0

Минтранс предложил оплачивать общественный транспорт всем налогоплательщикам, вместо оплаты только теми, кто им пользуется 

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