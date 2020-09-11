Вместо платного общественного транспорта предлагают сделать платным проезд по большинству дорог на личных автомобилях.

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Минтранс предложил ввести бесплатный проезд в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект транспортной стратегии.

Министерство считает, что бесплатный проезд можно ввести при условии внедрения механизма «пользователь платит» для автомобилистов. Ведомство предложило с 2025 начать взымать с водителей плату за проезд по дорогам регионального значения, а с 2035 года — со «всех категорий пользователей дорог», в том числе дорожных сетей в городах. В документе не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.

В том числе [механизм нужен] для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах.

проект транспортной стратегии

Минтранс также предлагает стимулировать жителей населённых пунктов ездить на велосипедах и самокатах, а в районах массовой застройки — развивать метро и легкий рельсовый транспорт. По словам источников РБК проект находится ещё на стадии обсуждения, его финальную версию внесут в правительство в феврале 2021 года.