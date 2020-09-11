В Австралии мужчина получил 6,5 лет тюрьмы после того, как врезался в полицейское авто на фургоне с 273 кг метамфетамина Материал редакции
Мужчина перевозил наркотики на 145 миллионов долларов и врезался в припаркованный автомобиль.
Суд в Австралии приговорил к шести годам и шести месяцам тюрьмы 26-летнего мужчину, который в июле 2019 года врезался в полицейский автомобиль на фургоне с 273 килограммами метамфетамина. Об этом сообщает CNN.
Мужчину обвинили в перевозке наркотиков на общую сумму 145 миллионов долларов и небрежном вождении. Он может подать документы на условно-досрочное освобождение в июле 2023 года.
23 июля 2019 года в Сиднее фургон врезался в припаркованный полицейский автомобиль и скрылся с места ДТП. Через час полиция уже остановила виновника аварии, при обыске в его фургоне обнаружили 273 килограмм метамфетамина стоимостью 145 миллионов долларов, упакованного в коробки. Полиция назвала конфискацию такого количество наркотиков одной из самых «лёгких» за всю историю управления, отметив, что у водителя был «очень плохой день».
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Научно-Технический хот-дог
В России мужчина получил 6,5 лет тюрьмы за то, что в Австралии другой мужчина врезался в полицейское авто с 273 кг метамфетамина
параллельная реальность
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Россия получила 273 килограмма тюрьмы за то, что полицейское авто врезалось в амфетамин мужчины 6,5 лет
Стоп. 145 лямов на 273 кг - это 530$ за грамм.
Серьёзно? Даже если это австралийские баксы, 380$, то это как-то неправдоподобно
Тоже так подумал, но погуглил и оказалось действительно, медианная цена ~ 50$ за 0.1 грамма (2019). Из-за ковида цена стала ещё выше.
Тебя аккуратнее возят
В России бы по тихому присвоили груз и мужику бы дали срок у которого нашли 1кг.
Врезались и такие: бля Димон, надо аккуратнее везти. Шеф тебе таких пиздюлей пропишет!
Вот это настоящая пятничная новость,ещё бы блондинки из браззерз в форме копов должны были его задерживать.
Это чистый концентрат. То что доходит до торчков очень и очень отличается.
Это как раз по ценам торчков 0.1 грамма ~ 50$
www.nasa.gov