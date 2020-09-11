Мужчина перевозил наркотики на 145 миллионов долларов и врезался в припаркованный автомобиль.

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Суд в Австралии приговорил к шести годам и шести месяцам тюрьмы 26-летнего мужчину, который в июле 2019 года врезался в полицейский автомобиль на фургоне с 273 килограммами метамфетамина. Об этом сообщает CNN.

Мужчину обвинили в перевозке наркотиков на общую сумму 145 миллионов долларов и небрежном вождении. Он может подать документы на условно-досрочное освобождение в июле 2023 года.

23 июля 2019 года в Сиднее фургон врезался в припаркованный полицейский автомобиль и скрылся с места ДТП. Через час полиция уже остановила виновника аварии, при обыске в его фургоне обнаружили 273 килограмм метамфетамина стоимостью 145 миллионов долларов, упакованного в коробки. Полиция назвала конфискацию такого количество наркотиков одной из самых «лёгких» за всю историю управления, отметив, что у водителя был «очень плохой день».

Врезаться в полицейский автомобиль с таким количеством наркотиков — это нечто неслыханное, исключительное стечение обстоятельств. Глен Бейкер представитель полиции штата Новый Южный Уэльс