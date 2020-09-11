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Артём Мазанов
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В Австралии мужчина получил 6,5 лет тюрьмы после того, как врезался в полицейское авто на фургоне с 273 кг метамфетамина Материал редакции

Мужчина перевозил наркотики на 145 миллионов долларов и врезался в припаркованный автомобиль.

41 комментарий
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Суд в Австралии приговорил к шести годам и шести месяцам тюрьмы 26-летнего мужчину, который в июле 2019 года врезался в полицейский автомобиль на фургоне с 273 килограммами метамфетамина. Об этом сообщает CNN.

Мужчину обвинили в перевозке наркотиков на общую сумму 145 миллионов долларов и небрежном вождении. Он может подать документы на условно-досрочное освобождение в июле 2023 года.

23 июля 2019 года в Сиднее фургон врезался в припаркованный полицейский автомобиль и скрылся с места ДТП. Через час полиция уже остановила виновника аварии, при обыске в его фургоне обнаружили 273 килограмм метамфетамина стоимостью 145 миллионов долларов, упакованного в коробки. Полиция назвала конфискацию такого количество наркотиков одной из самых «лёгких» за всю историю управления, отметив, что у водителя был «очень плохой день».

Врезаться в полицейский автомобиль с таким количеством наркотиков — это нечто неслыханное, исключительное стечение обстоятельств.

Глен Бейкер
представитель полиции штата Новый Южный Уэльс

#новости #наркотики #австралия

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41 комментарий
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dmzkrsk

37

В России мужчина получил 6,5 лет тюрьмы за то, что врезался в полицейское авто с 273 кг метамфетамина

Ответить

eNCake

dmzkrsk
64

В России мужчина получил 6,5 лет тюрьмы за то, что в него врезалось полицейское авто с 273 кг метамфетамина

Ответить

CallMeBeardman !

eNCake
7

В России мужчина получил 6,5 лет тюрьмы за то, что украл банку огурцов из подвала

Ответить

Ze Katze

CallMeBeardman
–1

Тем временем Герман Греф, обвиняемый в хищении 55 миллиардов рублей, приговорён к штрафу в 10000 рублей за неправильную парковку возле здания суда 

Ответить

Rusty Nail

dmzkrsk
9

В России мужчина ничего не получил за то, что врезался в полицейское авто с 273 кг метамфетамина. Этим мужчиной был единорос

Ответить

Научно-Технический хот-дог

dmzkrsk
3

В России мужчина получил 6,5 лет тюрьмы за то, что в Австралии другой мужчина врезался в полицейское авто с 273 кг метамфетамина

Ответить

Soul Messiah

dmzkrsk
3

В России мужчина получил 6,5 лет тюрьмы за то, что существовал 

Ответить

Андрей Парусников

dmzkrsk
0

параллельная реальность

Ответить

Dra

Андрей
1

Ну всё правильно, в Австралии ведь небо внизу, а земля наверху!

Ответить

Сергей Морозов

dmzkrsk
0

В России мужчина получил полицейское авто, за то, что врезался с 273 кг метамфетамина на 6,5 лет тюрьмы

Ответить

Константин Курасов

Сергей
0

Россия получила 273 килограмма тюрьмы за то, что полицейское авто врезалось в амфетамин мужчины 6,5 лет

Ответить

Нелепый холод

20
Ответить

Научный кран

17
Ответить

Посторонний Денис

6
Ответить

Ilya Martyanov

3

Это был этот мужчина:

Ответить

сироп от щекотки

3

Пативен врезался в пативен

Ответить

умный человек

2

За то, что покинул место ДТП

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

2

Норм так подбросили наркоты

Ответить

Константин Курасов

1

Стоп. 145 лямов на 273 кг - это 530$ за грамм.
Серьёзно? Даже если это австралийские баксы, 380$, то это как-то неправдоподобно

Ответить

Andrei Terentev

Константин
2

Тоже так подумал, но погуглил и оказалось действительно, медианная цена ~ 50$ за 0.1 грамма (2019). Из-за ковида цена стала ещё выше.

Ответить

Константин Курасов

Andrei
0

бля
ПОШЛИ ВАРИТЬ

Ответить

Max Kovalevskiy

0
Ответить

Ohlong Johnson

Max
3

‘s

Ответить

Nikita Zubkov

1

 за то, что врезался в полицейское авто

Ну как бы не совсем за это

Ответить

Медленный американец

1

Всего 6,5 лет за такую большую партию. Хорошие кэфы, можно рисковать.

Ответить

Dinar Garayev

1

Когда фраза "Аккуратнее. Не дрова везешь", приобретает новый смысл.

Ответить

Божий холод

0

Ебааать

Ответить

alexferman

Божий
1

Тебя аккуратнее возят

Ответить

Kir Kirsky

alexferman
0

Он только пивко возит. В пузяре.

Ответить

Антон Лисин

0

В России бы по тихому присвоили груз и мужику бы дали срок у которого нашли 1кг.

Ответить

Kir Kirsky

Антон
0

Врезались и такие: бля Димон, надо аккуратнее везти. Шеф тебе таких пиздюлей пропишет!

Ответить

Андрей Иванов

0

Вот это настоящая пятничная новость,ещё бы блондинки из браззерз в форме копов должны были его задерживать.

Ответить

Константин Курасов

0

сколько же они там нюхают, эти австралийцы

Ответить

Федор Мурашко

0

Заснул наверное

Ответить

Сознательный инструмент

0

Занимательная математика
145 млн / 273 кг
531 тыс долларов за кг.
40 тыс рублей за грамм отравы.
Жесть какие богатые наркоманы.

Ответить

Vlad F

Сознательный
0

Это чистый концентрат. То что доходит до торчков очень и очень отличается.

Ответить

Andrei Terentev

Vlad
0

Это как раз по ценам торчков 0.1 грамма ~ 50$

Ответить

Ярослав

Andrei
0

цена метамфетамина гидрохлорида(тот что в кристаллах) по рыночной цене всем известного магазина - 93$/г. А на фото вообще рацемат, а его стоимость раза в два ниже

Ответить

Ярослав

Vlad
0

Мет никто не бодяжит, в силу специфики употребления, а в случае с гидрохлоридом это вообще труднореализуемо. Максимум - кривая реакция со снижением чистоты исходного продукта

Ответить

Кирилл Борцов

0
Ответить

Йожиные Тсойчинения

0

Шантарам, начало

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