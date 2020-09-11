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Артём Мазанов
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В Австралии мужчина получил 6,5 лет тюрьмы за то, что врезался в полицейское авто на фургоне с 273 кг метамфетамина Материал редакции

Мужчина перевозил наркотики на 145 миллионов долларов и врезался в припаркованный автомобиль.

23 комментария
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Суд в Австралии приговорил к шести годам и шести месяцам тюрьмы 26-летнего мужчину, который в июле 2019 года врезался в полицейский автомобиль на фургоне с 273 килограммами метамфетамина. Об этом сообщает CNN.

Мужчину обвинили в перевозке наркотиков на общую сумму 145 миллионов долларов и небрежном вождении. Он может подать документы на условно-досрочное освобождение в июле 2023 года.

23 июля 2019 года в Сиднее фургон врезался в припаркованный полицейский автомобиль и скрылся с места ДТП. Через час полиция уже остановила виновника аварии, при обыске в его фургоне обнаружили 273 килограмм метамфетамина стоимостью 145 миллионов долларов, упакованного в коробки. Полиция назвала конфискацию такого количество наркотиков одной из самых «лёгких» за всю историю управления, отметив, что у водителя был «очень плохой день».

Врезаться в полицейский автомобиль с таким количеством наркотиков — это нечто неслыханное, исключительное стечение обстоятельств.

Глен Бейкер
представитель полиции штата Новый Южный Уэльс

#новости #наркотики #австралия

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23 комментария
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dmzkrsk

24

В России мужчина получил 6,5 лет тюрьмы за то, что врезался в полицейское авто с 273 кг метамфетамина

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eNCake

dmzkrsk
46

В России мужчина получил 6,5 лет тюрьмы за то, что в него врезалось полицейское авто с 273 кг метамфетамина

Ответить

CallMeBeardman !

eNCake
6

В России мужчина получил 6,5 лет тюрьмы за то, что украл банку огурцов из подвала

Ответить

Rusty Nail

dmzkrsk
4

В России мужчина ничего не получил за то, что врезался в полицейское авто с 273 кг метамфетамина. Этим мужчиной был единорос

Ответить

Андрей Парусников

dmzkrsk
0

параллельная реальность

Ответить

Dra

Андрей
0

Ну всё правильно, в Австралии ведь небо внизу, а земля наверху!

Ответить

Научно-Технический хот-дог

dmzkrsk
0

В России мужчина получил 6,5 лет тюрьмы за то, что в Австралии другой мужчина врезался в полицейское авто с 273 кг метамфетамина

Ответить

Soul Messiah

dmzkrsk
0

В России мужчина получил 6,5 лет тюрьмы за то, что существовал 

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Нелепый холод

15
Ответить

Научный кран

12
Ответить

Посторонний Денис

4
Ответить

сироп от щекотки

3

Пативен врезался в пативен

Ответить

умный человек

1

За то, что покинул место ДТП

Ответить

Nikita Zubkov

1

 за то, что врезался в полицейское авто

Ну как бы не совсем за это

Ответить

Ilya Martyanov

1

Это был этот мужчина:

Ответить

Антон Лисин

0

В России бы по тихому присвоили груз и мужику бы дали срок у которого нашли 1кг.

Ответить

Божий холод

0

Ебааать

Ответить

Max Kovalevskiy

0
Ответить

Ohlong Johnson

Max
0

‘s

Ответить

Андрей Иванов

0

Вот это настоящая пятничная новость,ещё бы блондинки из браззерз в форме копов должны были его задерживать.

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Вольдемаръ Дурбовскiй

0

Норм так подбросили наркоты

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Константин Курасов

0

сколько же они там нюхают, эти австралийцы

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Константин Курасов

0

Стоп. 145 лямов на 273 кг - это 530$ за грамм.
Серьёзно? Даже если это австралийские баксы, 380$, то это как-то неправдоподобно

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