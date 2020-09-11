Главная новозеландская библиотека избавится от 600 тысяч зарубежных книг. Ей нужно место для национальной литературы Материал редакции
Учёные и исследователи беспокоятся за судьбу редчайших произведений, которые могут исчезнуть из-за этого, и призывают остановить «массовое уничтожение».
Национальная библиотека Новой Зеландии избавится от 600 тысяч зарубежных книг, чтобы освободить место для хранения новозеландской литературы, сообщает The Guardian. Эксперты опасаются, что это приведёт к уничтожению редчайших изданий.
В библиотеке объяснили, что ежегодно появляется от 80 тысяч до 90 тысяч новозеландских произведений, книг маори и литературы Тихоокеанского региона, которые нужно где-то хранить. «Ни одна другая библиотека за пределами Новой Зеландии не будет собирать все эти истории, это наша работа», — объяснили там.
В списках книг, которые вывезут из библиотеки, окажется издание 1912 года «Чувства и чувствительности» Джейн Остин, несколько первых романов Грэма Грина и другие редкие произведения. Учёные, историки и исследователи утверждают, что некоторых книг из списка на тему религии, здоровья, феминизма нет больше нигде в мире.
Национальная библиотека объяснила, что поддерживать сохранность таких изданий дорого, и она должна сосредоточиться на работе с национальной литературой. Она сначала предложит книги местным библиотекам, тюрьмам, а остаток передаст на благотворительную распродажу. Эксперты же уверены, что приведет к потере многих произведений из списка.
Выбраковка книг, отмечает The Guardian, — обычный процесс для библиотек. Учёных же беспокоят масштабы происходящего в Новой Зеландии. «Это опасное массовое уничтожение должно прекратиться. Мы все согласны с тем, что, возможно, вы могли бы отдать 20% коллекции, но это должен быть более медленный и продуманный процесс», — отмечает независимый исследователь Майкл Прингл.
Тем не менее учёные пытаются спасти ценные произведения, и в некоторых случаях им это удаётся. Писатель Крис Бурк обнаружил в списках первое издание «В дороге» Джека Керуака, которое продавали за 1000 новозеландских долларов (около 50 тысяч рублей). Теперь оно находится в библиотеке Северного острова. Литературу о Холокосте передали в Центр Холокоста Новой Зеландии по просьбе историка Долорес Яневски.
Говноновость, нацеленая рвать шизойдных книгодрочеров
Пока что твиттеропланктон рвётся от существования книг и людей что их читают
это как старые фотки: никогда не пересматриваешь, а удалить жалко. Скорее всего большая часть этих книг просто собирают пыль
Это оригиналы, на которые делают ссылки в научных работах. Разумеется, большинство полезной литературы отсканировано даже в нарушение идиотских законов авторского права, которые мешают сделать полноценные цифровые библиотеки (почитайте про судебные процессы с Google Books и крики души их программистов в ведущих СМИ). Ситуация с авторским правом на Западе такая удручающая, что они скорее будут жечь книги, чем позволят их оцифровать (сейчас там досудились до того, что сканировать можно, а пользоваться сканами нельзя).
www.nasa.gov