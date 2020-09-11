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Алексей Боржонов
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Главная новозеландская библиотека избавится от 600 тысяч зарубежных книг. Ей нужно место для национальной литературы Материал редакции

Учёные и исследователи беспокоятся за судьбу редчайших произведений, которые могут исчезнуть из-за этого, и призывают остановить «массовое уничтожение».

7 комментариев
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Национальная библиотека в Веллингтоне Фото Wikimedia Commons

Национальная библиотека Новой Зеландии избавится от 600 тысяч зарубежных книг, чтобы освободить место для хранения новозеландской литературы, сообщает The Guardian. Эксперты опасаются, что это приведёт к уничтожению редчайших изданий.

В библиотеке объяснили, что ежегодно появляется от 80 тысяч до 90 тысяч новозеландских произведений, книг маори и литературы Тихоокеанского региона, которые нужно где-то хранить. «Ни одна другая библиотека за пределами Новой Зеландии не будет собирать все эти истории, это наша работа», — объяснили там.

В списках книг, которые вывезут из библиотеки, окажется издание 1912 года «Чувства и чувствительности» Джейн Остин, несколько первых романов Грэма Грина и другие редкие произведения. Учёные, историки и исследователи утверждают, что некоторых книг из списка на тему религии, здоровья, феминизма нет больше нигде в мире.

Национальная библиотека объяснила, что поддерживать сохранность таких изданий дорого, и она должна сосредоточиться на работе с национальной литературой. Она сначала предложит книги местным библиотекам, тюрьмам, а остаток передаст на благотворительную распродажу. Эксперты же уверены, что приведет к потере многих произведений из списка.

Выбраковка книг, отмечает The Guardian, — обычный процесс для библиотек. Учёных же беспокоят масштабы происходящего в Новой Зеландии. «Это опасное массовое уничтожение должно прекратиться. Мы все согласны с тем, что, возможно, вы могли бы отдать 20% коллекции, но это должен быть более медленный и продуманный процесс», — отмечает независимый исследователь Майкл Прингл.

Тем не менее учёные пытаются спасти ценные произведения, и в некоторых случаях им это удаётся. Писатель Крис Бурк обнаружил в списках первое издание «В дороге» Джека Керуака, которое продавали за 1000 новозеландских долларов (около 50 тысяч рублей). Теперь оно находится в библиотеке Северного острова. Литературу о Холокосте передали в Центр Холокоста Новой Зеландии по просьбе историка Долорес Яневски.

#новости

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7 комментариев
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A big purple banana 🍆

3

Говноновость, нацеленая рвать  шизойдных книгодрочеров

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alexferman

A
2

Пока что твиттеропланктон рвётся от существования книг и людей что их читают

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Sergey Lebedev

–5

Западная цивилизация продолжает стрелять в свою ногу

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Влад Рищук

0

это как старые фотки: никогда не пересматриваешь, а удалить жалко. Скорее всего большая часть этих книг просто собирают пыль

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Вертер Робот

Влад
1

Это оригиналы, на которые делают ссылки в научных работах. Разумеется, большинство полезной литературы отсканировано даже в нарушение идиотских законов авторского права, которые мешают сделать полноценные цифровые библиотеки (почитайте про судебные процессы с Google Books и крики души их программистов в ведущих СМИ). Ситуация с авторским правом на Западе такая удручающая, что они скорее будут жечь книги, чем позволят их оцифровать (сейчас там досудились до того, что сканировать можно, а пользоваться сканами нельзя).

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Temp Temper

0

451

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умный человек

0

Властелина колец оставят?

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