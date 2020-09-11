Учёные и исследователи беспокоятся за судьбу редчайших произведений, которые могут исчезнуть из-за этого, и призывают остановить «массовое уничтожение».

В закладки

Национальная библиотека в Веллингтоне Фото Wikimedia Commons

Национальная библиотека Новой Зеландии избавится от 600 тысяч зарубежных книг, чтобы освободить место для хранения новозеландской литературы, сообщает The Guardian. Эксперты опасаются, что это приведёт к уничтожению редчайших изданий.

В библиотеке объяснили, что ежегодно появляется от 80 тысяч до 90 тысяч новозеландских произведений, книг маори и литературы Тихоокеанского региона, которые нужно где-то хранить. «Ни одна другая библиотека за пределами Новой Зеландии не будет собирать все эти истории, это наша работа», — объяснили там.

В списках книг, которые вывезут из библиотеки, окажется издание 1912 года «Чувства и чувствительности» Джейн Остин, несколько первых романов Грэма Грина и другие редкие произведения. Учёные, историки и исследователи утверждают, что некоторых книг из списка на тему религии, здоровья, феминизма нет больше нигде в мире.

Национальная библиотека объяснила, что поддерживать сохранность таких изданий дорого, и она должна сосредоточиться на работе с национальной литературой. Она сначала предложит книги местным библиотекам, тюрьмам, а остаток передаст на благотворительную распродажу. Эксперты же уверены, что приведет к потере многих произведений из списка.

Выбраковка книг, отмечает The Guardian, — обычный процесс для библиотек. Учёных же беспокоят масштабы происходящего в Новой Зеландии. «Это опасное массовое уничтожение должно прекратиться. Мы все согласны с тем, что, возможно, вы могли бы отдать 20% коллекции, но это должен быть более медленный и продуманный процесс», — отмечает независимый исследователь Майкл Прингл.