PandaDoc сообщила о блокировке счетов в Белоруссии. Компания не может выплатить зарплату 250 сотрудникам Материал редакции
О причинах блокировки счетов неизвестно. PandaDoc связывает это с уголовным делом против работников минского офиса.
PandaDoc рассказала о блокировке счетов в Белоруссии на фоне уголовного дела о хищении против сотрудников компании. Об этом сообщается на сайте компании.
PandaDoc заявила, что из-за блокировки счетов не может выплатить заработную плату более чем 250 сотрудникам, а также налоги и отчисления. «Поверьте, эти суммы значительно больше сумм, которые фигурируют в этом деле», — уточнила она. О причинах блокировки компания не знает, заявив, что к ней на текущий момент нет претензий.
Уголовное дело против сотрудников компания связывает с возвратом сумм налоговых вычетов по НДС или реализации старой техники сотрудникам и третьим лицам. «Если речь идёт о возврате налоговых вычетов по НДС, то очень сложно представить даже возможность неправомерного возврата, так как этот процесс строго регулируется государством», — уточнила PandaDoc. Комментируя вторую возможную причину возбуждения дела, компания рассказала, что в 2017 году Лукашенко разрешил резидентам Белорусского парка высоких технологии реализацию ранее использованной техники, которая была в эксплуатации меньше года.
2 сентября в минский офис PandaDoc с обыском пришли сотрудники Департамента финансовых расследований КГБ. Обыски также прошли дома у некоторых сотрудников компании. 6 сентября PandaDoc заявила об аресте четырёх топ-менеджеров, а также потребовала отпустить коллег и «дать нормально работать».
Основатели PandaDoc Сергей Борисюк и Микита Микадо — инициаторы сбора денег для силовиков, которые на фоне протестов решили уволиться, но не могут этого сделать по финансовым причинам. Микадо — один из героев фильма Юрия Дудя «Как устроена IT-столица мира» о Кремниевой долине.
Иметь в штате 250 человек, которых нужно кормить и вести оппозиционную деятельность в стране проживания своих сотрудников. Мммм, отличный выбор!
Думать может слегка наперед надо было, и двум основателям не светиться в процессе? Обязательно от своего имени всё делать было? Вели бы сбор от компании Васи Пупкина, все были бы только в выйгрыше.
Ну да, всем же известно, что быть в оппозиции незаконно.
в тоталитарных и авторитарных странах таки да, если не де юро, то де факто
Смутный фитиль
Вполне законно там, где соблюдаются права человека.
Если нет - будь чуточку хитрее. Хотя бы не ради себя, а тех, кого повел за собой.
У нас так вся страна хитрит и сам видишь к чему все пришло
Смутный фитиль
К чему? Все сидят на диване и ждут пока кто-то другой мочканёт деда?
Не понимаю, что вы минусуете человека, по сути все верно же. Или кто-то ожидал другого исхода событий? Вполне ожидаемо, что будут задерживать сотрудников компании, а счета блокировать. Хотя я думаю основатель компании это предполагал, и скорее всего выплатит зарплаты непосредственно на счета сотрудников...
PandaDoc сообщила о блокировке счетов в Белоруссии.
В белоруссии нет офиса панда док, а есть в Беларуси.
Стране бульбы
ты специально бахнул три тупых коммента чтобы словить хэт-трик минусов?
Вот сейчас основатели сидят и ахуевают — они проиграли системе 😂🤷🏻♂️🤦🏻♂️
Первоя что я бы сделал — ушел бы в другую страну (вместе со счетами и сотрудниками) — а это получается какая оголтелая борьба с Бацькой вышла боком почти всем кто пошел против
Лупа тупой дебил. Твоими действиями ни один бизнес там не будет находится, кроме твоих друзей фашистов
да далеко не факт. Все кто там есть прекрасно понимают, что там диктатура и все прекрасно понимают за что прессуют PandaDoc.
Также как те, кто ведет бизнес в России знают что будет, если выступать против Путина. Те кто ведет бизнес в Китае знают, что будет если выступать против КПК. А в Эмиратах против монархии.
Так что те, кто там ведут бизнес понимают правила игры и в этом смысле прессование PandaDoc для них мало что меняет.