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Артём Мазанов
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PandaDoc сообщила о блокировке счетов в Белоруссии. Компания не может выплатить зарплату 250 сотрудникам Материал редакции

О причинах блокировки счетов неизвестно. PandaDoc связывает это с уголовным делом против работников минского офиса.

23 комментария
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PandaDoc рассказала о блокировке счетов в Белоруссии на фоне уголовного дела о хищении против сотрудников компании. Об этом сообщается на сайте компании.

PandaDoc заявила, что из-за блокировки счетов не может выплатить заработную плату более чем 250 сотрудникам, а также налоги и отчисления. «Поверьте, эти суммы значительно больше сумм, которые фигурируют в этом деле», — уточнила она. О причинах блокировки компания не знает, заявив, что к ней на текущий момент нет претензий.

Уголовное дело против сотрудников компания связывает с возвратом сумм налоговых вычетов по НДС или реализации старой техники сотрудникам и третьим лицам. «Если речь идёт о возврате налоговых вычетов по НДС, то очень сложно представить даже возможность неправомерного возврата, так как этот процесс строго регулируется государством», — уточнила PandaDoc. Комментируя вторую возможную причину возбуждения дела, компания рассказала, что в 2017 году Лукашенко разрешил резидентам Белорусского парка высоких технологии реализацию ранее использованной техники, которая была в эксплуатации меньше года.

Все резиденты стали избавляться от старых вещей и обновлять свой компьютерный парк, что просто жизненно необходимо для технологических компаний.
В PandaDoc все было реализовано в соответствии с новым законодательством. [...] Однако, к нам пришли сотрудники Департамента Финансовых Расследований (ДФР), допросили 170 сотрудников и объявили о хищениях путём злоупотребления должностным положением.

PandaDoc

2 сентября в минский офис PandaDoc с обыском пришли сотрудники Департамента финансовых расследований КГБ. Обыски также прошли дома у некоторых сотрудников компании. 6 сентября PandaDoc заявила об аресте четырёх топ-менеджеров, а также потребовала отпустить коллег и «дать нормально работать».

Основатели PandaDoc Сергей Борисюк и Микита Микадо — инициаторы сбора денег для силовиков, которые на фоне протестов решили уволиться, но не могут этого сделать по финансовым причинам. Микадо — один из героев фильма Юрия Дудя «Как устроена IT-столица мира» о Кремниевой долине.

#новости #белоруссия

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23 комментария
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Ужасный кофе

7

PandaDoc заявила, что из-за блокировки счетов не может выплатить заработную плату более чем 250 сотрудникам, а также налоги

Отлично, их можно будет закрыть за неуплату налогов, ещё и трудовая выебет!

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Евгений Клочков

Ужасный
17

А потом еще оставшихся без работы сотрудников - за тунеядство

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Смутный фитиль

–24

Иметь в штате 250 человек, которых нужно кормить и вести оппозиционную деятельность в стране проживания своих сотрудников. Мммм, отличный выбор!
Думать может слегка наперед надо было, и двум основателям не светиться в процессе? Обязательно от своего имени всё делать было? Вели бы сбор от компании Васи Пупкина, все были бы только в выйгрыше.

Ответить

Ivan Bilozertsev

Смутный
17

Ну да, всем же известно, что быть в оппозиции незаконно. 

Ответить

Михаил Зеленин

Ivan
2

в тоталитарных и авторитарных странах таки да, если не де юро, то де факто 

Ответить

Смутный фитиль

Ivan
0

Вполне законно там, где соблюдаются права человека. 
Если нет - будь чуточку хитрее. Хотя бы не ради себя, а тех, кого повел за собой.

Ответить

Руденко Сергей

Смутный
2

У нас так вся страна хитрит и сам видишь к чему все пришло

Ответить

Смутный фитиль

Руденко
0

К чему? Все сидят на диване и ждут пока кто-то другой мочканёт деда?

Ответить

Алиса Барышман

Смутный
0

ещё лучше. и вряд ли это пригожинский бот

Ответить

Max

Смутный
2

Не понимаю, что вы минусуете человека, по сути все верно же. Или кто-то ожидал другого исхода событий? Вполне ожидаемо, что будут задерживать сотрудников компании, а счета блокировать. Хотя я думаю основатель компании это предполагал, и скорее всего выплатит зарплаты непосредственно на счета сотрудников...

Ответить

Stanley H. Tweedle

Смутный
2

О, образцовый россиянин

Ответить

Taktischer Corgi

1

 PandaDoc сообщила о блокировке счетов в Белоруссии.

В белоруссии нет офиса панда док, а есть в Беларуси.

Ответить

Подобный Никита

Taktischer
–1

Не Беларусь, а Вайсрусланд.

Ответить

Aleksey Vasiliev

Taktischer
–2

Стране лукашки

Ответить

Aleksey Vasiliev

Taktischer
–2

Стране бульбы

Ответить

Dzmitry Dubrovin

Aleksey
0

ты специально бахнул три тупых коммента чтобы словить хэт-трик минусов? 

Ответить

Aleksey Vasiliev

Taktischer
–3

Баларшке

Ответить

DC Maniac

0

Вот сейчас основатели сидят и ахуевают — они проиграли системе 😂🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Первоя что я бы сделал — ушел бы в другую страну (вместе со счетами и сотрудниками) — а это получается какая оголтелая борьба с Бацькой вышла боком почти всем кто пошел против

Ответить

Ze Katze

DC
3

Ну да, сотрудники это ж манекены, а не люди с семьями

Ответить

Stanislav Sobolev

1

Лупа тупой дебил. Твоими действиями ни один бизнес там не будет находится, кроме твоих друзей фашистов

Ответить

Михаил Зеленин

Stanislav
0

да далеко не факт. Все кто там есть прекрасно понимают, что там диктатура и все прекрасно понимают за что прессуют PandaDoc.
Также как те, кто ведет бизнес в России знают что будет, если выступать против Путина. Те кто ведет бизнес в Китае знают, что будет если выступать против КПК. А в Эмиратах против монархии.

Так что те, кто там ведут бизнес понимают правила игры и в этом смысле прессование PandaDoc для них мало что меняет. 

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thetrickster

Михаил
0

Меняет, тк побитые сотрудники без Интернета не приносят прибыль.

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Илюхер XXX

0

Все очень плохо

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