О причинах блокировки счетов неизвестно. PandaDoc связывает это с уголовным делом против работников минского офиса.

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PandaDoc рассказала о блокировке счетов в Белоруссии на фоне уголовного дела о хищении против сотрудников компании. Об этом сообщается на сайте компании.

PandaDoc заявила, что из-за блокировки счетов не может выплатить заработную плату более чем 250 сотрудникам, а также налоги и отчисления. «Поверьте, эти суммы значительно больше сумм, которые фигурируют в этом деле», — уточнила она. О причинах блокировки компания не знает, заявив, что к ней на текущий момент нет претензий.

Уголовное дело против сотрудников компания связывает с возвратом сумм налоговых вычетов по НДС или реализации старой техники сотрудникам и третьим лицам. «Если речь идёт о возврате налоговых вычетов по НДС, то очень сложно представить даже возможность неправомерного возврата, так как этот процесс строго регулируется государством», — уточнила PandaDoc. Комментируя вторую возможную причину возбуждения дела, компания рассказала, что в 2017 году Лукашенко разрешил резидентам Белорусского парка высоких технологии реализацию ранее использованной техники, которая была в эксплуатации меньше года.

Все резиденты стали избавляться от старых вещей и обновлять свой компьютерный парк, что просто жизненно необходимо для технологических компаний.

В PandaDoc все было реализовано в соответствии с новым законодательством. [...] Однако, к нам пришли сотрудники Департамента Финансовых Расследований (ДФР), допросили 170 сотрудников и объявили о хищениях путём злоупотребления должностным положением.

PandaDoc

2 сентября в минский офис PandaDoc с обыском пришли сотрудники Департамента финансовых расследований КГБ. Обыски также прошли дома у некоторых сотрудников компании. 6 сентября PandaDoc заявила об аресте четырёх топ-менеджеров, а также потребовала отпустить коллег и «дать нормально работать».

Основатели PandaDoc Сергей Борисюк и Микита Микадо — инициаторы сбора денег для силовиков, которые на фоне протестов решили уволиться, но не могут этого сделать по финансовым причинам. Микадо — один из героев фильма Юрия Дудя «Как устроена IT-столица мира» о Кремниевой долине.