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Артём Мазанов
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Минобороны предложило убрать боевые отравляющие вещества из перечня, запрещающего их реализацию. Ведь в России их нет Материал редакции

Военные заявили, что России больше не производится химическое оружие, а его старые запасы уничтожены.

26 комментариев
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Министерство обороны России предложило убрать боевые отравляющие вещества из перечня, запрещающего их свободную реализацию в России. Об этом сообщается на официальном портале правовых актов.

Согласно указу президента РФ от 22 февраля 1992 года, в России запрещена свободная реализация в том числе «боевых отравляющих веществ, средств защиты от них и нормативно-техническая документация на их производство и использование». Минобороны предлагает убрать из указа отправляющие вещества. Согласно поправке, в России будет запрещена реализация «средств защиты от токсичных химикатов, относящихся ‎к химическому оружию, и их прекурсоров, запасных частей и комплектующих изделий к этим средствам, нормативно-технической документации на их производство и использование».

Минобороны объяснило, что Россия в 1997 году присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия, участники которой приняли на себя обязательство прекратить разработку химического оружия. Министерство заявило, что в России также уничтожены все запасы химического оружия, а конвенция запрещает реализацию, поэтому боевые отравляющие вещества следует исключить из указа.

Именно боевым отравляющим веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок», по мнению Германии, отравили Алексея Навального. Следы вещества обнаружили на образцах кожи, крови и мочи основателя ФБК.

#новости #право

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И это не новость ИА «Панорама»
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26 комментариев
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Научный кран

20

а его старые запасы уничтожены

берлинским больным 

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Особый калькулятор

Научный
4

Абсорбировал ради всего человечества

Ответить

Ужасный кофе

8

Всё-таки Новичок появится в пятерочке?

Ответить

Дорогой кофе

Ужасный
0

@Мистер Блондин как амбасадору грех не сделать ревью

Ответить

Дорогой кофе

Дорогой
0

Мороженка за 10руб как аналог пойдет

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solawind

Ужасный
0

К чаю

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Нефтяной череп

5

 #ИХТАМНЕТ

Ответить

Иван Клюхин

Нефтяной
5

Ну, Россия хотя бы отчиталась в ОЗХО об уничтожении запасов хим.оружия ещё несколько лет назад. И вряд ли в организации им на слово поверили. Инспектировали скорее всего.
В тех же штатах, например,  всё никак времени нет до конца свои запасы уничтожить. У них там процентов 30 ещё по складам официально лежит.

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Litnikov Danil

Иван
1

Напомнило фразу из фильма "не сомневаюсь, что вы лучше умеете прятать чем мы искать"

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Относительный меч

Иван
0

Зачем ты общаешься с больным человеком?

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Нефтяной череп

Относительный
0

@Вахтёр Мартингал обиделся

Ответить

Andrew Sychev

Нефтяной
2

@Вахтёр орлов крыса

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Нефтяной череп

Andrew
0

Jal

Ответить

A big purple banana 🍆

Нефтяной
1

#ИМХОТЕП

Ответить

Кисель Имбиревич

2

Шапито

Ответить

Andre Macareno

2

Ну да, все верно, на Навального всё истратили, и то, сука, не хватило

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Влад Мурыгин

1

Получается теперь можно будет купить химическое оружие, а защиту от него нет ?🤔
Умно!

Ответить

Jakub Marona

1

Та это ж они тролят

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Дамир Камалетдинов

1

Я конечно не думал, что моя шутка так быстро станет реальностью, но Россия умеет удивлять

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Руслан Астратов

0
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Садовый рубин

0

Зачем тогда убирать, если нет. Видимо планируют появиться. 

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Jabas

0

Министерство заявило, что в России также уничтожены все запасы химического оружия, а конвенция запрещает реализацию, поэтому боевые отравляющие вещества следует исключить из указа.

Петров и Баширов тихо смеются в сторонке 

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Илюхер XXX

0

Ойлол

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Евген

0

Кужугетыч все пожрал, скатына

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Andrew Sychev

0

В России и наркотики не производят, можно их так же вывести из списка

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Условный фитиль

0

Записку надо читать понимая птичий язык.
 Отсутствие в Перечне запасных частей и комплектующих изделий к средствам защиты от токсичных химикатов позволяет отдельным организациям и индивидуальным предпринимателям, в целях избежания необходимости получения разрешения Минобороны России на применение указанной продукции в Российской Федерации, осуществлять их закупку и последующую сборку из них готовых средств защиты от токсичных химикатов.

Таким образом, отсутствие в Перечне запасных частей и комплектующих изделий к средствам защиты от токсичных химикатов не позволяет надлежащим образом осуществлять контроль за их оборотом, а также допускает возможность приобретения указанных средств в целях проведения диверсий и террористических актов с использованием токсичных химикатов.

Вот это — самое важное. Читай, тут у нас какие-то чуваки лепят противогазы и не делятся.

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