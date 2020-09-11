Минобороны предложило убрать боевые отравляющие вещества из перечня, запрещающего их реализацию. Ведь в России их нет Материал редакции
Военные заявили, что России больше не производится химическое оружие, а его старые запасы уничтожены.
Министерство обороны России предложило убрать боевые отравляющие вещества из перечня, запрещающего их свободную реализацию в России. Об этом сообщается на официальном портале правовых актов.
Согласно указу президента РФ от 22 февраля 1992 года, в России запрещена свободная реализация в том числе «боевых отравляющих веществ, средств защиты от них и нормативно-техническая документация на их производство и использование». Минобороны предлагает убрать из указа отправляющие вещества. Согласно поправке, в России будет запрещена реализация «средств защиты от токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров, запасных частей и комплектующих изделий к этим средствам, нормативно-технической документации на их производство и использование».
Минобороны объяснило, что Россия в 1997 году присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия, участники которой приняли на себя обязательство прекратить разработку химического оружия. Министерство заявило, что в России также уничтожены все запасы химического оружия, а конвенция запрещает реализацию, поэтому боевые отравляющие вещества следует исключить из указа.
Именно боевым отравляющим веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок», по мнению Германии, отравили Алексея Навального. Следы вещества обнаружили на образцах кожи, крови и мочи основателя ФБК.
Дорогой кофе
@Мистер Блондин как амбасадору грех не сделать ревью
Ну, Россия хотя бы отчиталась в ОЗХО об уничтожении запасов хим.оружия ещё несколько лет назад. И вряд ли в организации им на слово поверили. Инспектировали скорее всего.
В тех же штатах, например, всё никак времени нет до конца свои запасы уничтожить. У них там процентов 30 ещё по складам официально лежит.
Напомнило фразу из фильма "не сомневаюсь, что вы лучше умеете прятать чем мы искать"
Относительный меч
Зачем ты общаешься с больным человеком?
Нефтяной череп
@Вахтёр Мартингал обиделся
Получается теперь можно будет купить химическое оружие, а защиту от него нет ?🤔
Умно!
Я конечно не думал, что моя шутка так быстро станет реальностью, но Россия умеет удивлять
Министерство заявило, что в России также уничтожены все запасы химического оружия, а конвенция запрещает реализацию, поэтому боевые отравляющие вещества следует исключить из указа.
Петров и Баширов тихо смеются в сторонке
Записку надо читать понимая птичий язык.
Отсутствие в Перечне запасных частей и комплектующих изделий к средствам защиты от токсичных химикатов позволяет отдельным организациям и индивидуальным предпринимателям, в целях избежания необходимости получения разрешения Минобороны России на применение указанной продукции в Российской Федерации, осуществлять их закупку и последующую сборку из них готовых средств защиты от токсичных химикатов.
Таким образом, отсутствие в Перечне запасных частей и комплектующих изделий к средствам защиты от токсичных химикатов не позволяет надлежащим образом осуществлять контроль за их оборотом, а также допускает возможность приобретения указанных средств в целях проведения диверсий и террористических актов с использованием токсичных химикатов.
Вот это — самое важное. Читай, тут у нас какие-то чуваки лепят противогазы и не делятся.