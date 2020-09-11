Военные заявили, что России больше не производится химическое оружие, а его старые запасы уничтожены.

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Министерство обороны России предложило убрать боевые отравляющие вещества из перечня, запрещающего их свободную реализацию в России. Об этом сообщается на официальном портале правовых актов.

Согласно указу президента РФ от 22 февраля 1992 года, в России запрещена свободная реализация в том числе «боевых отравляющих веществ, средств защиты от них и нормативно-техническая документация на их производство и использование». Минобороны предлагает убрать из указа отправляющие вещества. Согласно поправке, в России будет запрещена реализация «средств защиты от токсичных химикатов, относящихся ‎к химическому оружию, и их прекурсоров, запасных частей и комплектующих изделий к этим средствам, нормативно-технической документации на их производство и использование».

Минобороны объяснило, что Россия в 1997 году присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия, участники которой приняли на себя обязательство прекратить разработку химического оружия. Министерство заявило, что в России также уничтожены все запасы химического оружия, а конвенция запрещает реализацию, поэтому боевые отравляющие вещества следует исключить из указа.

Именно боевым отравляющим веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок», по мнению Германии, отравили Алексея Навального. Следы вещества обнаружили на образцах кожи, крови и мочи основателя ФБК.