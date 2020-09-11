Всё это на фоне продолжающихся протестов, временного закрытия офисов крупных компаний и перевода части сотрудников на работу за рубеж.

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Польша запустила программу поддержки белорусских IT-компаний Poland Business Harbour, говорится в сообщении польского правительства.

Poland Business Harbour делится на подпрограммы, рассчитанные на стартапы, отдельных IT-специалистов, малые, средние или крупные предприятия. Во всех случаях Польша готова помочь с регистрацией бизнеса, переездом, юридическими консультациями.

В программе для стартапов предусмотрено два этапа. На первом белорусским специалистам обещают помочь с переездом, регистрацией бизнеса в Польше, арендой жилья и офисов. На следующем этапе стартапы смогут подать заявки на национальную поддержку проектов. Им обещают гранты разных размеров, вплоть до нескольких миллионов злотых (1 миллион злотых — около 20 миллионов рублей). Программа рассчитана на 20 команд, но если она станет популярной, то их число могут увеличить.

Физлицам с инженерным образованием или опытом работы в IT-индустрии будет доступна процедура ускоренного получения визы. Кроме того, говорится в заявлении, несколько десятков польских компаний подготовили специальные предложения для прибывающих белорусских специалистов.

Для малого, среднего и крупного бизнеса действуют различные предложения с консультациями, в том числе о переносе деловой активности и иностранных инвестициях, организацией встреч, налаживанием контактов с польскими властями и так далее.

Очень важно помогать тем, кто хочет развиваться, в том числе молодым белорусским предпринимателям. Протянуть руку белорусам сейчас как никогда является нашим моральным долгом. Вице-премьер Польши Ядвига Эмилевич

После начала протестов из-за выборов президента Белоруссии IT-специалисты страны обратились с открытым письмом к правительству, потребовав остановить насилие и провести новые выборы.

Вскоре после этого в офисах компаний стали проходить обыски. Они коснулись, например, минских офисов «Яндекса» и Uber. Viber временно закрывал офис в Минске после этих событий, Godel перевёл часть сотрудников на Украину.