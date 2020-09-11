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Алексей Боржонов
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Польша запустила программу поддержки белорусских IT-компаний. Им обещают помочь с переездом и регистрацией Материал редакции

Всё это на фоне продолжающихся протестов, временного закрытия офисов крупных компаний и перевода части сотрудников на работу за рубеж.

36 комментариев
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Польша запустила программу поддержки белорусских IT-компаний Poland Business Harbour, говорится в сообщении польского правительства.

Poland Business Harbour делится на подпрограммы, рассчитанные на стартапы, отдельных IT-специалистов, малые, средние или крупные предприятия. Во всех случаях Польша готова помочь с регистрацией бизнеса, переездом, юридическими консультациями.

В программе для стартапов предусмотрено два этапа. На первом белорусским специалистам обещают помочь с переездом, регистрацией бизнеса в Польше, арендой жилья и офисов. На следующем этапе стартапы смогут подать заявки на национальную поддержку проектов. Им обещают гранты разных размеров, вплоть до нескольких миллионов злотых (1 миллион злотых — около 20 миллионов рублей). Программа рассчитана на 20 команд, но если она станет популярной, то их число могут увеличить.

Физлицам с инженерным образованием или опытом работы в IT-индустрии будет доступна процедура ускоренного получения визы. Кроме того, говорится в заявлении, несколько десятков польских компаний подготовили специальные предложения для прибывающих белорусских специалистов.

Для малого, среднего и крупного бизнеса действуют различные предложения с консультациями, в том числе о переносе деловой активности и иностранных инвестициях, организацией встреч, налаживанием контактов с польскими властями и так далее.

Очень важно помогать тем, кто хочет развиваться, в том числе молодым белорусским предпринимателям. Протянуть руку белорусам сейчас как никогда является нашим моральным долгом.

Вице-премьер Польши
Ядвига Эмилевич

После начала протестов из-за выборов президента Белоруссии IT-специалисты страны обратились с открытым письмом к правительству, потребовав остановить насилие и провести новые выборы.

Вскоре после этого в офисах компаний стали проходить обыски. Они коснулись, например, минских офисов «Яндекса» и Uber. Viber временно закрывал офис в Минске после этих событий, Godel перевёл часть сотрудников на Украину.

Руководитель PandaDoc Микита Микадо во время протестов предложил силовикам финансовую помощь, если они не могут уйти с работы из-за денег. Вскоре после этого в офисе компании прошли обыски, нескольких руководителей PandaDoc арестовали по делу о хищении в особо крупном размере. Позже стало известно, что счета компании заморожены.

#новости #белоруссия

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36 комментариев
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Денис Вселенский

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Украина тоже:
https://www.instagram.com/p/CEtvFpPHraj/?utm_source=ig_web_copy_link

Перевод:
Украина готова принять IT-специалистов из Беларуси! Проект поможет переехать в Украину и легально работать во время нестабильной ситуации в Республике Беларусь.

Почему именно в Украину:
🔗 Безвиз — 90 дней в течение 180 дней
🔗 2300$ — средняя заработная плата в IT
🔗 Отсутствует языковой барьер
🔗 4G во всех крупных городах
🔗 5600+ сервисных и технологических компаний
🔗 Доступная аренда жилья и офиса
🔗 Cоздаём цифровое государство

Разработали пошаговый план, куда обращаться, если вы фрилансер или имеете IT-команду.
www.belarustoukraine.com

При поддержке ИТ-ассоциаций, Минэкономики и МИД.

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Роман Ястребовенко

Денис
4

Вот это круто!

Кіеў чакае!

Ответить

Артур Логвинов

Денис
0

Самое оно поменять белорусских силовиков на украинских.

Ответить

Константин Курасов

–4

С одной стороны это как бы помощь, с другой - они тупо хотят спиздить у соседа целый сектор экономики.
Помощь было бы давление на Лукашенко

Ответить

Промышленный бас

Константин
23

Дед сказал что ему IT не нужны и показал это делами и задержаниями. 
Алсо соседу эта этот сектор не принадлежит, это не картоха или земли
Он принадлежит предпринимателям которые его создавали

Ответить

Константин Курасов

Промышленный
0

Дед завтра помрёт, а страна без IT останется. А если переберутся - назад уже вряд ли поедут. И налоги и мозги - всё утечёт и будет в Польше.
Имхо - помощью было бы давление на Лукаша. Или ты так не считаешь?

Ответить

Ilya Filin

Константин
3

То есть айтишникам надо при всех возможностях сидеть и ждать, пока безумный дед даст каждому из них по 5 лет?

Ответить

Константин Курасов

Ilya
0

Айтишникам надо свергать Деда. Польше и другим "помогателям" надо жёстко помогать на деле, а не предлагать бизнес к себе перевести под шумок. Это ж не помощь нихуя по факту.

Ответить

Ilya Filin

Констан…
0

Айтишники, которые создали фонд помощи уходящим полицейским, сейчас преследуются. Учитывая, что гвардия деда не якшается убийством людей, я бы подумал в первую очередь о своей семье и о том, что даже за границей можно помочь своей стране больше, чем будучи в тюрьме.

А другие страны не поддерживают режим Луки, налагают санкции и этот маховик раскручивается и докрутился уже до того, что некоторые зарубежные политики открыто признают Тихоновскую президентом. К тому же, другим странам надо волноваться о своих делах, что они и делают: помогаю специалистам, они помогают себе. Так и надо.

Ответить

Константин

Ilya
0

помогаю специалистам, они помогают себе. Так и надо.

пятая стратегема
"Грабь во время пожара"

Ответить

Ilya Filin

Констан…
0

Ну если это пожар в концлагере обезумевшего тюремщика, то почему бы не освободить заключённых.

Ответить

Промышленный бас

Константин
1

согласен конечно. деда надо давить и вычеркнуть к чертям из реальности, пусть в аду картоху собирает
но повторю, что Предприниматель человек свободный по определению и отправиться работать там где ему будет комфортнее

Ответить

Подобный Никита

Константин
–1

Еще одна «прелесть» диктаторского режима — его последствия.

Ответить

Константин Курасов

Подобный
–1

Ещё один понедельник холодильника - синий параллелограмм

Ответить

Подобный Никита

Констан…
–1

Обратись к специалисту

Ответить

Константин

Подобный
0

Походу ты тут специалист в бессвязных заявлениях, где вообще не понятно, что и к чему сказать хотел.
Так шо к тебе и обращаюсь

Ответить

Andre Macareno

Константин
0

Д И В Е Р С И Ф И К А Ц И Я
И
В
Е
Р
С
И
Ф
И
К
А
Ц
И
Я

и вообще пофиг на утекший айти

Ответить

Uwe Strich

Константин
0

@Pavel Osadchuk уже расписал пару немаловажных пунктов про перспективы и «кто кому должен»; от себя добавлю, что раз Лукашенко выдавливает протест в подполье, попутно «пуская на мясо» собственную дойную корову айти-индустрии - то небезразличным соседям есть смысл индустрию как минимум спасти, а как максимум - ещё при этом не мешать ей (а то - и помогать) спонсировать с доходов новообразовавшееся белорусское подполье.

Ответить

Константин Курасов

Uwe
0

Тут не про Деда речь, а про "помощь" соседей.
Польша вполне могла бы организовать более серьёзное давление, инициировать серьёзные санкции и всё такое. Ну наверняка детишки крупных белорусских чинуш и силовиков сидят по Лондонам. Надави на них - и их папки сами скинут Луку в объятия толпы.
Но в сторону такой реальной помощи они даже не пытаются. 

Ответить

Ужасный кофе

5

Хочу в Беларусь :(

Ответить

Ужасный кофе

Ужасный
8

Я передумал, прочитать этот пиздец невозможно

Ответить

Тактический цветок

Ужасный
1

А что сложного?

Фонд Startup Hub Poland (SHP) - это неправительственная некоммерческая организация, поддерживающая международные стартап-команды, заинтересованные в начале или расширении своей деятельности в Польше. Фонд заботится о подключении лучших стартапов к отечественному рынку высоких технологий: венчурным фондам, бизнес-ангелам, корпорациям и государственным партнерам, предлагающим гранты на развитие для малого бизнеса.

Ответить

Особый калькулятор

Тактический
3

Твинк Дитковского

Ответить

Тактический цветок

Особый
5

То что на мне санитарные перчатки, а в руке ёрш - еще не значит, что я драю польские унитазы. 

Ответить

Особый

Тактиче…
0

Конечно, ты делаешь вкусный кофе, солнце

Ответить

Атлант поправил плечи

Ужасный
0

Я уже писал что пора учить международные языки, вот например, знание украинского тебе бы отлично помогло в понимании польского, или беларуского. 

Ответить

Константин Курасов

Ужасный
0

пше пше

Ответить

Наружный кран

0

Собственно, на это и рассчитано. Умные уедут, тупые останутся, и тупыми будет легче управлять, меньше протестов будет. Грац.

Ответить

Алексей Панкратов

0

А че там по Варгеймингам? Говнеца поели или все же нормальными оказались? 

Ответить

Uwe Strich

Алексей
2

На счёт белорусского офиса - не скажу, но сама компания - уже давно транснациональная (с основной регистрацией - на Кипре), и давно имеет под крылом и другие студии, в т.ч. в Штатах (например - приобрела в своё время детище Криса Тейлора, «Gas Powered Games»)

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Брух

Ответить

Тёма Галахов

0

Сорри, но польская бюрократия по отношению к иностранцам - это самое худшее, что есть в стране. Даже хуже костёла.

Ответить

ouxen

0

Почему для рашки не запускают(

Ответить

Роман Александров

0

Польский фрегат берет на борт гребцов тонущих белорусских галер. Холст, масло, 2020 год

Ответить

Джон Кроули

–6

С помощью клавиатуры и мышки картошку не выкопаешь, так что давно пора этих бесов отправить к сородичам бездельникам, сидящим на шее ЕС, к Прибалтам и полякам.

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Артур Логвинов

Джон
0

Это поляки и прибалты на шее у ЕС сидят, когда поляки и литовцы считай кормят всю восточную Европу, включая Калининград

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