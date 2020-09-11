Польша запустила программу поддержки белорусских IT-компаний. Им обещают помочь с переездом и регистрацией Материал редакции
Всё это на фоне продолжающихся протестов, временного закрытия офисов крупных компаний и перевода части сотрудников на работу за рубеж.
Польша запустила программу поддержки белорусских IT-компаний Poland Business Harbour, говорится в сообщении польского правительства.
Poland Business Harbour делится на подпрограммы, рассчитанные на стартапы, отдельных IT-специалистов, малые, средние или крупные предприятия. Во всех случаях Польша готова помочь с регистрацией бизнеса, переездом, юридическими консультациями.
В программе для стартапов предусмотрено два этапа. На первом белорусским специалистам обещают помочь с переездом, регистрацией бизнеса в Польше, арендой жилья и офисов. На следующем этапе стартапы смогут подать заявки на национальную поддержку проектов. Им обещают гранты разных размеров, вплоть до нескольких миллионов злотых (1 миллион злотых — около 20 миллионов рублей). Программа рассчитана на 20 команд, но если она станет популярной, то их число могут увеличить.
Физлицам с инженерным образованием или опытом работы в IT-индустрии будет доступна процедура ускоренного получения визы. Кроме того, говорится в заявлении, несколько десятков польских компаний подготовили специальные предложения для прибывающих белорусских специалистов.
Для малого, среднего и крупного бизнеса действуют различные предложения с консультациями, в том числе о переносе деловой активности и иностранных инвестициях, организацией встреч, налаживанием контактов с польскими властями и так далее.
После начала протестов из-за выборов президента Белоруссии IT-специалисты страны обратились с открытым письмом к правительству, потребовав остановить насилие и провести новые выборы.
Вскоре после этого в офисах компаний стали проходить обыски. Они коснулись, например, минских офисов «Яндекса» и Uber. Viber временно закрывал офис в Минске после этих событий, Godel перевёл часть сотрудников на Украину.
Руководитель PandaDoc Микита Микадо во время протестов предложил силовикам финансовую помощь, если они не могут уйти с работы из-за денег. Вскоре после этого в офисе компании прошли обыски, нескольких руководителей PandaDoc арестовали по делу о хищении в особо крупном размере. Позже стало известно, что счета компании заморожены.
Украина тоже:
https://www.instagram.com/p/CEtvFpPHraj/?utm_source=ig_web_copy_link
Перевод:
Украина готова принять IT-специалистов из Беларуси! Проект поможет переехать в Украину и легально работать во время нестабильной ситуации в Республике Беларусь.
Почему именно в Украину:
🔗 Безвиз — 90 дней в течение 180 дней
🔗 2300$ — средняя заработная плата в IT
🔗 Отсутствует языковой барьер
🔗 4G во всех крупных городах
🔗 5600+ сервисных и технологических компаний
🔗 Доступная аренда жилья и офиса
🔗 Cоздаём цифровое государство
Разработали пошаговый план, куда обращаться, если вы фрилансер или имеете IT-команду.
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При поддержке ИТ-ассоциаций, Минэкономики и МИД.
С одной стороны это как бы помощь, с другой - они тупо хотят спиздить у соседа целый сектор экономики.
Помощь было бы давление на Лукашенко
Дед сказал что ему IT не нужны и показал это делами и задержаниями.
Алсо соседу эта этот сектор не принадлежит, это не картоха или земли
Он принадлежит предпринимателям которые его создавали
Дед завтра помрёт, а страна без IT останется. А если переберутся - назад уже вряд ли поедут. И налоги и мозги - всё утечёт и будет в Польше.
Имхо - помощью было бы давление на Лукаша. Или ты так не считаешь?
То есть айтишникам надо при всех возможностях сидеть и ждать, пока безумный дед даст каждому из них по 5 лет?
Айтишникам надо свергать Деда. Польше и другим "помогателям" надо жёстко помогать на деле, а не предлагать бизнес к себе перевести под шумок. Это ж не помощь нихуя по факту.
Айтишники, которые создали фонд помощи уходящим полицейским, сейчас преследуются. Учитывая, что гвардия деда не якшается убийством людей, я бы подумал в первую очередь о своей семье и о том, что даже за границей можно помочь своей стране больше, чем будучи в тюрьме.
А другие страны не поддерживают режим Луки, налагают санкции и этот маховик раскручивается и докрутился уже до того, что некоторые зарубежные политики открыто признают Тихоновскую президентом. К тому же, другим странам надо волноваться о своих делах, что они и делают: помогаю специалистам, они помогают себе. Так и надо.
помогаю специалистам, они помогают себе. Так и надо.
пятая стратегема
"Грабь во время пожара"
Ну если это пожар в концлагере обезумевшего тюремщика, то почему бы не освободить заключённых.
согласен конечно. деда надо давить и вычеркнуть к чертям из реальности, пусть в аду картоху собирает
но повторю, что Предприниматель человек свободный по определению и отправиться работать там где ему будет комфортнее
Подобный Никита
Еще одна «прелесть» диктаторского режима — его последствия.
Ещё один понедельник холодильника - синий параллелограмм
Подобный Никита
Обратись к специалисту
Походу ты тут специалист в бессвязных заявлениях, где вообще не понятно, что и к чему сказать хотел.
Так шо к тебе и обращаюсь
Д И В Е Р С И Ф И К А Ц И Я
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и вообще пофиг на утекший айти
@Pavel Osadchuk уже расписал пару немаловажных пунктов про перспективы и «кто кому должен»; от себя добавлю, что раз Лукашенко выдавливает протест в подполье, попутно «пуская на мясо» собственную дойную корову айти-индустрии - то небезразличным соседям есть смысл индустрию как минимум спасти, а как максимум - ещё при этом не мешать ей (а то - и помогать) спонсировать с доходов новообразовавшееся белорусское подполье.
Тут не про Деда речь, а про "помощь" соседей.
Польша вполне могла бы организовать более серьёзное давление, инициировать серьёзные санкции и всё такое. Ну наверняка детишки крупных белорусских чинуш и силовиков сидят по Лондонам. Надави на них - и их папки сами скинут Луку в объятия толпы.
Но в сторону такой реальной помощи они даже не пытаются.
Ужасный кофе
Я передумал, прочитать этот пиздец невозможно
Тактический цветок
А что сложного?
Фонд Startup Hub Poland (SHP) - это неправительственная некоммерческая организация, поддерживающая международные стартап-команды, заинтересованные в начале или расширении своей деятельности в Польше. Фонд заботится о подключении лучших стартапов к отечественному рынку высоких технологий: венчурным фондам, бизнес-ангелам, корпорациям и государственным партнерам, предлагающим гранты на развитие для малого бизнеса.
Особый калькулятор
Твинк Дитковского
Я уже писал что пора учить международные языки, вот например, знание украинского тебе бы отлично помогло в понимании польского, или беларуского.
А че там по Варгеймингам? Говнеца поели или все же нормальными оказались?
На счёт белорусского офиса - не скажу, но сама компания - уже давно транснациональная (с основной регистрацией - на Кипре), и давно имеет под крылом и другие студии, в т.ч. в Штатах (например - приобрела в своё время детище Криса Тейлора, «Gas Powered Games»)
Сорри, но польская бюрократия по отношению к иностранцам - это самое худшее, что есть в стране. Даже хуже костёла.
Польский фрегат берет на борт гребцов тонущих белорусских галер. Холст, масло, 2020 год
С помощью клавиатуры и мышки картошку не выкопаешь, так что давно пора этих бесов отправить к сородичам бездельникам, сидящим на шее ЕС, к Прибалтам и полякам.
Это поляки и прибалты на шее у ЕС сидят, когда поляки и литовцы считай кормят всю восточную Европу, включая Калининград