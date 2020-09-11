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Алексей Боржонов
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«Медуза»: Мария Певчих, сопровождавшая Навального в Сибири, не уклонялась от дачи показаний. МВД с ней не связывалось Материал редакции

Хотя в ведомстве утверждали обратное.

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Мария Певчих, одна из шести сопровождающих Алексея Навального во время поездки по Сибири, не уклонялась от общения с МВД и дачи показаний. Об этом сообщает «Медуза».

По информации издания, с женщиной не пытались связаться сотрудники ведомства, хотя её телефон последние две недели был «постоянно включён». Она не получала повесток, её не вызывали на допросы, пишет «Медуза».

МВД при этом заявило утром 11 сентября, что Певчих «уклонилась от дачи объяснений» 20 августа и покинула Россию. Ведомство отметило, что женщина постоянно проживает в Великобритании. Певчих действительно уехала из России, утверждает «Медуза», однако её выпустили за рубеж «безо всяких проблем». В разговоре с журналистами она сказала, что будет готова дать развёрнутый комментарий позже.

После госпитализации Навального некоторые издания написали о возможной причастности Певчих к отравлению политика. В частности, такие материалы выпустили ФАН, «Правда.ру» и «Царьград».

  • Навальному стало плохо 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, его госпитализировали.
  • Сторонники политика заявили о возможном отравлении основателя ФБК и захотели транспортировать его в Берлин на лечение. Российские врачи не хотели выпускать его за границу, объясняя это рисками транспортировки, однако 22 августа его всё же доставили в берлинскую клинику «Шарите».
  • После обследования немецкие врачи заявили об отравлении политика, военные токсикологи Германии позже нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок».
  • 7 сентября Навального вывели из комы, он остаётся на лечении в Германии. Пока заявлений от него не поступало.

#новости #навальный #отравлениенавального

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8 комментариев
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Нефтяной череп

4

Опять форс говна

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Неведомый рак

Нефтяной
–1

Ты про медузу?

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Нефтяной череп

Неведомый
0

Частично

Ответить

Ze Katze

Нефтяной
0

А как срут медузы? 

Ответить

Sergey Smirnov

3

Отбой, отбой, смена номер 5 продолжать использовать вчерашнюю методичку.

Ответить

красивый комбинатор

0

-

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Вова А.

0

ок

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Максим Шишлов

0

"это был украинский штурмовик"

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