Четырёх топ-менеджеров PandaDoc обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Им может грозить до 10 лет тюрьмы Материал редакции
По версии следствия, они завладели 107 тысячами белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству.
Четырём топ-менеджерам минского офиса PandaDoc предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом TUT.by рассказал адвокат Антона Гашинского.
Главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап остаются под стражей. Им предъявили обвинение по части 4 статьи 209 УК («Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере»). По этой статье им грозит до 10 лет тюрьмы.
По изначальной версии следствия, обвиняемые завладели 107 тысячами белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. Адвокат уточнил, что обвинение не конкретизировано, роли и действия фигурантов не расписаны. Сотрудники PandaDoc свою вину не признают.
2 сентября в минский офис PandaDoc с обыском пришли сотрудники Департамента финансовых расследований КГБ. Обыски также прошли дома у некоторых сотрудников компании. 6 сентября PandaDoc заявила об аресте четырёх топ-менеджеров, а также потребовала отпустить коллег и «дать нормально работать».
Основатели PandaDoc Сергей Борисюк и Микита Микадо — инициаторы сбора денег для силовиков, которые на фоне протестов решили уволиться, но не могут этого сделать по финансовым причинам. Микадо — один из героев фильма Юрия Дудя «Как устроена IT-столица мира» о Кремниевой долине.
зачем воровать топовый комментарий из предыдущей новости?
Тактический цветок
Потому что я не читал предыдущую новость?
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Обкатка сценариев . Потом обсуждение в Москве. И новый проект по управлению народом. Старцы не хотят на покой. А народ их любиииит. После смерти опять чучело будут носить - он хороший был. Просто обстановка, ситуация такая была. А так , то он ведь добрый был...........
обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап
Кто как ни эйчар и проджект
ПМ берет риски. Дабумс-ссс
имея офис в беларуси их глава конечно прямо скажем подставил топов своим предложением финпомощи силовикам
такого вполне стоило ожидать
мне кажется тут вопрос скорее в куче сотрудников с белорусскими зарплатами вместо кремнодолиниевых