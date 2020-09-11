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Артём Мазанов
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Четырёх топ-менеджеров PandaDoc обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Им может грозить до 10 лет тюрьмы Материал редакции

По версии следствия, они завладели 107 тысячами белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству.

29 комментариев
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Четырём топ-менеджерам минского офиса PandaDoc предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом TUT.by рассказал адвокат Антона Гашинского.

Главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап остаются под стражей. Им предъявили обвинение по части 4 статьи 209 УК («Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере»). По этой статье им грозит до 10 лет тюрьмы.

По изначальной версии следствия, обвиняемые завладели 107 тысячами белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. Адвокат уточнил, что обвинение не конкретизировано, роли и действия фигурантов не расписаны. Сотрудники PandaDoc свою вину не признают.

2 сентября в минский офис PandaDoc с обыском пришли сотрудники Департамента финансовых расследований КГБ. Обыски также прошли дома у некоторых сотрудников компании. 6 сентября PandaDoc заявила об аресте четырёх топ-менеджеров, а также потребовала отпустить коллег и «дать нормально работать».

Основатели PandaDoc Сергей Борисюк и Микита Микадо — инициаторы сбора денег для силовиков, которые на фоне протестов решили уволиться, но не могут этого сделать по финансовым причинам. Микадо — один из героев фильма Юрия Дудя «Как устроена IT-столица мира» о Кремниевой долине.

#новости #белоруссия

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29 комментариев
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Тактический цветок

17

107 тысячами белорусских рублей

В ИТ это зарплата этих топ-менеджеров за месяц на четверых.

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Vadim Nemnasev

Тактический
2

зачем воровать топовый комментарий из предыдущей новости?

Ответить

Тактический цветок

Vadim
3

Потому что я не читал предыдущую новость?

Ответить

Vadim Nemnasev

Тактический
5

оправдан

Ответить

умный человек

Тактический
0

очередной кировлес

Ответить

Ужасный кофе

11

Какой смысл компании, которая привлекла 60 млн красть 53 тысячи долларов?

Ответить

Ужасный кофе

Ужасный
12

Какой смысл женщине, которая пытается выехать из страны, рвать паспорт?

Ответить

Ужасный кофе

Ужасный
3

Когда политики Лукашенко пройдут базовый курс логики на EdX?

Ответить

Евгений Мартынов

Ужасный
0

Что такое EdX?

Ответить

Oleg Voskoboev

Евгений
0

он-лайн платформа со всякими курсами, порой даже хорошими

Ответить

sf

Ужасный
3

чтобы сесть в тюрьму конечно же

Ответить

Joni Keij

0

Как можно им помочь? Единственный вариант просто донатить фондам Беларуси?

Ответить

Алиса Барышман

Joni
9

Как можно им помочь?

подари одному усатому чай

Ответить

Ivan

Joni
1

Ну сейчас, это сигареты, чай и конфеты без обертки

Ответить

Михаил Зеленин

Ivan
0

Если там как в России, то чай либо листовой,либо в пирамидках,  т.е. Без скрепок
Еще (и это важно) конверты с марками и бумагу.  

Ответить

Владислав Кузнецов

Joni
0

Напиши своему местному депутату письмо, что ты очень обеспокоем судьбой белорусского народа и тебя печалит факт отсутсвия поддержки от российской элиты

Ответить

Глеб Горохов

2

Как же грязно играют

Ответить

Synthia Jay

2

Обкатка сценариев . Потом обсуждение в Москве. И новый проект по управлению народом. Старцы не хотят на покой. А народ их любиииит. После смерти опять чучело будут носить - он хороший был. Просто обстановка, ситуация такая была. А так , то он ведь добрый был...........

Ответить

Mmmax

1

обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап

Кто как ни эйчар и проджект

Ответить

A big purple banana 🍆

Mmmax
0

ПМ берет риски. Дабумс-ссс

Ответить

Mmmax

A
0

Ни разу расходную финансовую часть не вешали.
Максимум выплаты прибылями от продукта привязывали

Ответить

Алиса Барышман

Mmmax
0

Всё потому что HR рекрутировал часть суммы на должность синьора

Ответить

Иван Гессе

–2

имея офис в беларуси их глава конечно прямо скажем подставил топов своим предложением финпомощи силовикам
такого вполне стоило ожидать

Ответить

Mmmax

Иван
–2

Офис иметь то можно, тут вопрос к работе через беларуские банки.
*Наловлю минусов, но такое обычно, когда на госпотоках сидишь

Ответить

Иван Гессе

Mmmax
1

мне кажется тут вопрос скорее в куче сотрудников с белорусскими зарплатами вместо кремнодолиниевых

Ответить

Газетный шар

0

Пид@#сы, и я не про менеджеров

Ответить

FOX

0

кировлес2

Ответить

Игорь Туманов

0

Едет крыша не спеша, тихо шифером шурша. 

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