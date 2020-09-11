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Алексей Боржонов
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ВГТРК: Apple по требованию СБУ удалит из украинского App Store приложения «России 1» и «Вестей» Материал редакции

В российском Союзе журналистов это назвали цензурой.

18 комментариев
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Apple удалит приложения российского холдинга ВГТРК из App Store по требованию украинской Службы безопасности. Об этом сообщает ВГТРК.

Решение коснётся приложений телеканала «Россия 1», радиостанции «Вести FM», сайта «Вести.ру», а также «Россия. Телевидение и радио». Apple уже уведомила холдинг о решении.

В сообщении утверждается, что «Apple традиционно старается соблюдать требования законодательства тех стран, где продает свою продукцию и оказывает услуги, даже если это провоцирует критику в других юрисдикциях». В пример проводится отображение Крыма в приложениях «Карты» и «Погода» на устройствах Apple: в России полуостров отображается как территория РФ, за пределами страны — как часть Украины.

Союз журналистов России пообещал обратиться в международные правозащитные организации, посчитав произошедшее цензурой.

После присоединения Крыма к России в 2014 году и начала военных действий в Донбассе Украина стала вводить санкции, под которые попали сотни российских компаний, в том числе и СМИ. Например, Первый канал, НТВ, ТНТ, РЕНТВ, ВГТРК: в стране запрещён доступ к сайтам крупнейших российских каналов и их вещание. Также под санкции попали руководители российских СМИ, среди них главреды RT Маргарита Симоньян, «Российской газеты» Владислав Фронин.

#новости #украина #медиа #apple

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18 комментариев
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Константин Курасов

2

ВГТРК - говно
Но цензура и подавление "неправильных" мнений - это не меньшее говно
Возможно и куда большее

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Нефтяной череп

Константин
5

Очередной высер курасова

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bor_vn

Константин
1

Цензура пропаганды - это хорошо.

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Денис Савчук

bor_vn
1

Так это не просто пропаганда - а буквально ферма фейков.

Ответить

Semyon Bochkaryov

bor_vn
0

Нет, любая цензура - зло. Без исключений.

Ответить

Олег Мельник

6

В российском аппсторе эти приложения тоже не очень-то и нужны.
Хотя не могу не согласиться с комментаторами выше, эти действия вкупе с баном яндекса, мэйла и ВК - тоже полная хуйня.

Ответить

Цивилизованный чувак

4

В Украине*

Ответить

Газетный шар

1

Как там на России живется? 

Ответить

Жизненный вентилятор

0

Ну всё, сейчас наш Роскомнадзор порвётся с требованием удалить половину Apple Store'а в России. 

Ответить

Boyarishnik today

0

Автор безграмотный даун

Ответить

Нефтяной череп

Boyarishnik
2

@Вахтёр оскорбления

Ответить

Semyon Bochkaryov

0

Интересно, как это юридически было провернуто.
Для эппла настолько важна аудитория в Украине, что они пошли на поводу у СБУ?

Ответить

Dmitry Yashin

Semyon
0

Не знаю, как, но элементарно можно включить ВГТРК в какой-нибудь список запрещенных террористических каналов и т.п.

Ответить

Константин Курасов

Semyon
–1

соответствует линии партии

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Semyon Bochkaryov

Константин
0

Соответствует оно аж с 2014 года, кто тут слоупок - СБУ или эппл?

Ответить

Нефтяной череп

Константин
0

Очередной высер курасова.  

Ответить

Михаил Зеленин

0

Так удалят только  в Украине или вообще везде?

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Алиса Барышман

Михаил
0

Apple по требованию СБУ удалит из украинского App Store приложения

написано же

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