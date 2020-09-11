ВГТРК: Apple по требованию СБУ удалит из украинского App Store приложения «России 1» и «Вестей» Материал редакции
В российском Союзе журналистов это назвали цензурой.
Apple удалит приложения российского холдинга ВГТРК из App Store по требованию украинской Службы безопасности. Об этом сообщает ВГТРК.
Решение коснётся приложений телеканала «Россия 1», радиостанции «Вести FM», сайта «Вести.ру», а также «Россия. Телевидение и радио». Apple уже уведомила холдинг о решении.
В сообщении утверждается, что «Apple традиционно старается соблюдать требования законодательства тех стран, где продает свою продукцию и оказывает услуги, даже если это провоцирует критику в других юрисдикциях». В пример проводится отображение Крыма в приложениях «Карты» и «Погода» на устройствах Apple: в России полуостров отображается как территория РФ, за пределами страны — как часть Украины.
Союз журналистов России пообещал обратиться в международные правозащитные организации, посчитав произошедшее цензурой.
После присоединения Крыма к России в 2014 году и начала военных действий в Донбассе Украина стала вводить санкции, под которые попали сотни российских компаний, в том числе и СМИ. Например, Первый канал, НТВ, ТНТ, РЕНТВ, ВГТРК: в стране запрещён доступ к сайтам крупнейших российских каналов и их вещание. Также под санкции попали руководители российских СМИ, среди них главреды RT Маргарита Симоньян, «Российской газеты» Владислав Фронин.
ВГТРК - говно
Но цензура и подавление "неправильных" мнений - это не меньшее говно
Возможно и куда большее
Цензура пропаганды - это хорошо.
В российском аппсторе эти приложения тоже не очень-то и нужны.
Хотя не могу не согласиться с комментаторами выше, эти действия вкупе с баном яндекса, мэйла и ВК - тоже полная хуйня.
Автор безграмотный даун
Интересно, как это юридически было провернуто.
Для эппла настолько важна аудитория в Украине, что они пошли на поводу у СБУ?
Не знаю, как, но элементарно можно включить ВГТРК в какой-нибудь список запрещенных террористических каналов и т.п.
соответствует линии партии
Соответствует оно аж с 2014 года, кто тут слоупок - СБУ или эппл?
Так удалят только в Украине или вообще везде?
Apple по требованию СБУ удалит из украинского App Store приложения
написано же