В российском Союзе журналистов это назвали цензурой.

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Apple удалит приложения российского холдинга ВГТРК из App Store на Украине по требованию украинской Службы безопасности. Об этом сообщает «Вести.ру», входящий в ВГТРК.

Решение коснётся приложений телеканала «Россия 1», радиостанции «Вести FM», сайта «Вести.ру», а также «Россия. Телевидение и радио». Apple уже уведомила холдинг о решении.

В сообщении утверждается, что «Apple традиционно старается соблюдать требования законодательства тех стран, где продает свою продукцию и оказывает услуги, даже если это провоцирует критику в других юрисдикциях». В пример проводится отображение Крыма в приложениях «Карты» и «Погода» на устройствах Apple: в России полуостров отображается как территория РФ, за пределами страны — как часть Украины.

Обновление 19:04 Аналогичные уведомления от Apple получили Аналогичные уведомления от Apple получили НТВ «Россия сегодня» (в холдинг входят РИА «Новости», RT, Sputnik и другие СМИ).

Союз журналистов России пообещал обратиться в международные правозащитные организации, посчитав произошедшее цензурой.