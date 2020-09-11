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Алексей Боржонов
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ВГТРК, «Россия сегодня» и НТВ сообщили о решении Apple удалить их приложения из украинского App Store по требованию СБУ Материал редакции

В российском Союзе журналистов это назвали цензурой.

85 комментариев
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Apple удалит приложения российского холдинга ВГТРК из App Store на Украине по требованию украинской Службы безопасности. Об этом сообщает «Вести.ру», входящий в ВГТРК.

Решение коснётся приложений телеканала «Россия 1», радиостанции «Вести FM», сайта «Вести.ру», а также «Россия. Телевидение и радио». Apple уже уведомила холдинг о решении.

В сообщении утверждается, что «Apple традиционно старается соблюдать требования законодательства тех стран, где продает свою продукцию и оказывает услуги, даже если это провоцирует критику в других юрисдикциях». В пример проводится отображение Крыма в приложениях «Карты» и «Погода» на устройствах Apple: в России полуостров отображается как территория РФ, за пределами страны — как часть Украины.

Обновление 19:04 Аналогичные уведомления от Apple получили НТВ и «Россия сегодня» (в холдинг входят

РИА «Новости», RT, Sputnik и другие СМИ).

Союз журналистов России пообещал обратиться в международные правозащитные организации, посчитав произошедшее цензурой.

После присоединения Крыма к России в 2014 году и начала военных действий в Донбассе Украина стала вводить санкции, под которые попали сотни российских компаний, в том числе и СМИ. Например, Первый канал, НТВ, ТНТ, РЕНТВ, ВГТРК: в стране запрещён доступ к сайтам крупнейших российских каналов и их вещание. Также под санкции попали руководители российских СМИ, среди них главреды RT Маргарита Симоньян, «Российской газеты» Владислав Фронин.

#новости #украина #медиа #apple

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85 комментариев
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Олег Мельник

45

В российском аппсторе эти приложения тоже не очень-то и нужны.
Хотя не могу не согласиться с комментаторами выше, эти действия вкупе с баном яндекса, мэйла и ВК - тоже полная хуйня.

Ответить

Тесный браслет

Олег
50

Бан всей этой кгбшной хуйни - верное решение. Никто не банит точку зрения, только эти обоссаные ресурсы.

Ответить

Oliver f

Тесный
5

Поддерживаю.

Ответить

Артём Душин

Тесный
2

Удалил коммент, ибо неправильно понял суть того на что отвечал)

Ответить

Ivan Bilozertsev

Олег
5

Сейчас бы не банить ресурсы страны, которая ведет против твоей страны гибридную войну.
Давайте дадим доброму дяде ФСБ-шнику всю информацию про свои поисковые запросы, паблики и переписку.

Ответить

Temp Temper

Ivan
0

Сейчас сейчас бы, сейчас потом бы, потом сейчас бы. Да пусть ведёт что хочет. Южная Корея уже полвека рекламу наггетсов северной впаривает по мегафонам через параллель. Как и радио свободы и тд. Важно оценочное мнение основанное на критическом мышлении, а не одностороннее, когда потом ты бежишь к тому кого запрещали, как к спасителю от обмана и невежества

Ответить

Samir Tuzani

Олег
0

Серьезно блять, ресурсы которые на 100% управляются ФСБ не нужно банить? 

Ответить

Константин Курасов

6

ВГТРК - говно
Но цензура и подавление "неправильных" мнений - это не меньшее говно
Возможно и куда большее

Ответить

bor_vn

Константин
42

Цензура пропаганды - это хорошо.

Ответить

Денис Савчук

bor_vn
40

Так это не просто пропаганда - а буквально ферма фейков.

Ответить

Садовый парфюмер

Денис
1

мальчик в трусиках и бабушки с вспенеными вагинами

Ответить

Semyon Bochkaryov

bor_vn
4

Нет, любая цензура - зло. Без исключений.

Ответить

bor_vn

Semyon
15

Цензура пропаганды педофилии - зло?
Цензура пропаганды тоталитаризма, который угнетает людей - зло?
Цензура "СМИ", которые активно вредят и врут - зло?

Ответить

Dmitry Yashin

bor_vn
2

Нет, да и да.

Ответить

Сергей Яковенко

Dmitry
3

Почему так избирательно?

Ответить

Semyon Bochkaryov

bor_vn
4

Благими намерениями вымощена дорога в ад или еще куда похлеще. 
В тоталитаризм, который тебе не нравится, ага.

Ответить

Марк Варламов

bor_vn
2

Цензура пропаганды педофилии - зло?

Нетфликс почему-то нигде не заблокировали

Ответить

Алиса Барышман

Марк
0

https://www.indiewire.com/2020/02/netflix-banned-movies-world-1202209500/

Netflix Reveals 9 Movies and TV Shows Banned…
"Night of the Living Dead" removed in Germany, "The Last Temptation of Christ" taken off Singapore…
www.indiewire.com
Ответить

Алиса Барышман

Марк
0

https://www.middleeasteye.net/news/turkey-netflix-cuties-movie-banned-underage-exploitation

Подожди немного

Turkey orders Netflix to remove French film…
Turkey’s broadcast watchdog has the power to censor online TV platforms and streaming sites after…
www.middleeasteye.net
Ответить

alexferman

bor_vn
0

Да, любая цензура - зло, потому что все несвободные режимы, геноциды и прочая дичь случались в условиях господства цензуры. "Пропаганда педофилии" это отдельный перл уровня "пропаганды гомосексуализма", орнул.

Ответить

Денис Савчук

Semyon
3

Такой пропаганде нигде не место.

Ответить

A big purple banana 🍆

bor_vn
2

@Вахтёр этот комментарий - пропаганда!

Ответить

Константин Курасов

bor_vn
1

можно подумать, остальные СМИ не забиты цензурой выше крыши
можно подумать, там не заминают неудобных мнений
и вообще, владельцы всех этих СМИ владеют ими ради некой абстрактной истины, а не прибыли
тогда все сми в мире надо забанить
а заодно и половину фильмов и книг

Ответить

Нефтяной череп

Константин
11

Очередной высер курасова

Ответить

Mmmax

Константин
4

Так совок судить нужно по чуждым и противным демократическим ценностям или по коммунистическим?

Ответить

Алиса Барышман

Mmmax
3

что-то напомнило

Ответить

Исполнительный инструмент

Алиса
1

Почему Пиночета 2?
Он что сверхчеловек?

Ответить

Tek Tak

Исполнительный
0

Его и сторонники "сильной руки" любят, потому что военный режим и порядок, и некоторые либертарианцы, потому что сделал ультра-либеральную экономику.

Ответить

Dias001 Rrn

Исполнительный
0

Он устраивал вертолетные аттракционы коммунягам и прочим левакам и договорился с крутыми экономистами с американским образованием построить либертарианскую экономику, и благодаря этому Чили самая развитая страна Южной Америки (минимальная зарплата 500 долларов, средняя - 900-1000, то есть на уровне Португалии и Чехии), хотя у них нет нефти с газом, а в Венесуэле с самыми большими запасами нефти в мире уровень жизни как в Африке из-за левых упырей Чавеса и Мадуро

Ответить

Mmmax

Алиса
0

В таких ситуациях больше 
Пратчета вспоминаю

Ответить

Кирилл Сосновский

Алиса
0

Тут много с чем можно не согласиться, но блять, почему сталин слева?

Ответить

Евгений Шухов

Константин
0

Война как бы идет, а это -  "листовки противника"

Ответить

Plan 🇧&🇨

Константин
0

ну да, а убийство украинцев, спровоцированное "неправильными" мнениями, - это, по-твоему, нормально

Ответить

Цивилизованный чувак

18

В Украине*

Ответить

Примитивный американец

Цивилизованный
–9

*Белоруссия

Ответить

Иван Клюхин

Цивилизованный
–1

Про литературные нормы русского языка почитали бы что-ли?
Тех, кто агрится на "Белоруссию" тоже касается.
Бегать по всем комментариям и кичиться своей безграмотностью - не круто.

Ответить

Цивилизованный чувак

Иван
0

Мне похуй, Медузе не мешает безграмотность отдавать дань уважения и свободу выбора редакторам писать как им угодно. Жаль @Сергей Звезда не такой

Ответить

Иван Клюхин

Цивилизованный
0

Свобода выбора в чём?
С ошибками писать?!
Да, это сильно поднимет авторитет редакции. Хотя, если пытаться ровняться на Медузу, то здесь будет уместнее - "опустит": до такого дна журналистики ещё копать и копать.

Ответить

Интимный франт

10

А можно и в России тоже пожалуйста?

Ответить

Газетный шар

8

Как там на России живется? 

Ответить

Примитивный американец

Газетный
2

Баско, чё!

Ответить

Дон Карлионе

Газетный
1

намально

Ответить

Интимный франт

Газетный
0

Я с раёна, поэтому не в курсе. Были пацаны с масквы, говорят там отлично

Ответить

Nikita Loginov

6

Бедные 2 украинца, которые пользовались этими приложениями. Кто им возместит моральный урон?

Ответить

Alexandr Korzhenko

Nikita
1

То были боты, ничо с ними не станется

Ответить

Садовый парфюмер

Nikita
0

бедные
айфон

чето не сходится

Ответить

Жизненный вентилятор

2

Ну всё, сейчас наш Роскомнадзор порвётся с требованием удалить половину Apple Store'а в России. 

Ответить

Примитивный американец

Жизненный
0

Роскомпозор, вроде, не законодательный, а исполнительный орган

Ответить

Semyon Bochkaryov

1

Интересно, как это юридически было провернуто.
Для эппла настолько важна аудитория в Украине, что они пошли на поводу у СБУ?

Ответить

Dmitry Yashin

Semyon
5

Не знаю, как, но элементарно можно включить ВГТРК в какой-нибудь список запрещенных террористических каналов и т.п.

Ответить

Константин Курасов

Semyon
2

соответствует линии партии

Ответить

Нефтяной череп

Константин
7

Очередной высер курасова.  

Ответить

Semyon Bochkaryov

Константин
0

Соответствует оно аж с 2014 года, кто тут слоупок - СБУ или эппл?

Ответить

Константин Курасов

Semyon
1

банить неугодные иностранные сми - линия американской партии

Ответить

Bkmz Иванов

Константин
0

Много ли при Сталине было иностранных СМИ?

Ответить

Дон Карлионе

2

Почему в Российском не удалит? 

Ответить

Примитивный американец

Дон
1

Потому что Неуловимый Джо

Ответить

К. А

2

Ну удалили и удалили, странно лишь, что только сейчас

Ответить

Alexander White

2

у нас и без бана, это дерьмо никто не смотрит ) 

Ответить

Необходимый торшер

2

Надеюсь, что их запретят по всему миру, а всех сотрудников сделают невыездными и объявят в розыск. Глядишь перестанут тратить столько бабла на эту грязь.

Ответить

YeezySpace

1

Нет, вы не подумайте, что это цензура - это другое, тут понимать надо.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Михаил Зеленин

1

Так удалят только  в Украине или вообще везде?

Ответить

Алиса Барышман

Михаил
1

Apple по требованию СБУ удалит из украинского App Store приложения

написано же

Ответить

Михаил Зеленин

Алиса
0

ссори, видимо не внимательно прочитал заголовок. А в тексте новости не указано было.

Ответить

Антон Курочкин

1

Мне кажется их там и так никто не скачивал

Ответить

Semen Semenov

1

Из Гугл плей тоже удалите

Ответить

сироп от щекотки

1

*
Новина
Олексій Боржонов

ВГТРК « "Росія сьогодні" і НТВ повідомили про рішення Apple видалити їх додатки з українського App Store на вимогу СБУ
У російському Союзі журналістів це назвали цензурою.
Apple видалить додатки російського холдингу ВГТРК з App Store вэ Україні на вимогу української Служби безпеки. Про це повідомляє " Вести.ру", що входить до ВГТРК.

Ответить

сироп от щекотки

сироп
0

Сцукбля, сложно чтоле правильно писать? 

Ответить

Pavel Naumov

1

В данном случае стремления Apple обоснованы коммерческим интересом. Компания обычно (не всегда) старается обходить острые политические углы и привлекать максимальное число пользователей в свою экосистему, также как и поддерживать доступность сервисов в уже действующих аудиториях стран. Банить конечно резкое решение, но с точки зрения коммерческих рисков вынужденное. Плюс те кто хочет, сами выберут и найдут для себя любимую пропаганду и после подобных решений, было бы желание.

Ответить

Mmmax

0

СБУ:
Существует 

Ответить

Примитивный американец

0

Пiхуй

Ответить

Садовый парфюмер

0
Ответить

AZP

0

Никто же не мешает через костыль скачать, если нужно. Правда, людей, кому нужно, я не знаю.
Но, например,  Матч-ТВ официально сам себя в Украине забанил, это не проблема.
Где я ещё Формулу-1 с отличным комментарием смотреть буду? 

Ответить

Примитивный американец

AZP
–6

На три вещи можно смотреть бесконечно: ... 3) как хохлы отмораживают себе уши назло русским

Ответить

Mmmax

Примитивный
2

Еще как хотят съебнуть от реальности, ничего не решая в РФ

Ответить

Antony Divnich

AZP
0
Ответить

Temp Temper

0

Молния порвалась 

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Зачем блять пуш?

Ответить

Max Volotsky

0

Культурная ценность украинского AppStore резко вырастет

Ответить

Leha Shum

0

В СБУ охуели от такой удачи! Всего то нужно было подать ...

Ответить

Semen Semenov

0

Ха-ха, это только в Украине. Я подумал, что вообще, тогда минимально всё. Не заслуживает внимания

Ответить

сироп от щекотки

Semen
0

Дал и сладость и гадость, бгг

Ответить

Dima Anashkin

0

Ну и правильно в топку эти помойки пропагандистские.

Ответить

Dias001 Rrn

0

Правильно, банить помойки, которые в открытую экстремистским образом призывают к ненависти к их стране и народу, когда в России за лайки фоток с высмеиванием религии или репостов шуток про гастарбайтеров сажают

Ответить

Robert Sur

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Ну не читал я "майн кампф". Но когда запретили заинтересовался.

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