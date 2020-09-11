ВГТРК, «Россия сегодня» и НТВ сообщили о решении Apple удалить их приложения из украинского App Store по требованию СБУ Материал редакции
В российском Союзе журналистов это назвали цензурой.
Apple удалит приложения российского холдинга ВГТРК из App Store на Украине по требованию украинской Службы безопасности. Об этом сообщает «Вести.ру», входящий в ВГТРК.
Решение коснётся приложений телеканала «Россия 1», радиостанции «Вести FM», сайта «Вести.ру», а также «Россия. Телевидение и радио». Apple уже уведомила холдинг о решении.
В сообщении утверждается, что «Apple традиционно старается соблюдать требования законодательства тех стран, где продает свою продукцию и оказывает услуги, даже если это провоцирует критику в других юрисдикциях». В пример проводится отображение Крыма в приложениях «Карты» и «Погода» на устройствах Apple: в России полуостров отображается как территория РФ, за пределами страны — как часть Украины.
Союз журналистов России пообещал обратиться в международные правозащитные организации, посчитав произошедшее цензурой.
После присоединения Крыма к России в 2014 году и начала военных действий в Донбассе Украина стала вводить санкции, под которые попали сотни российских компаний, в том числе и СМИ. Например, Первый канал, НТВ, ТНТ, РЕНТВ, ВГТРК: в стране запрещён доступ к сайтам крупнейших российских каналов и их вещание. Также под санкции попали руководители российских СМИ, среди них главреды RT Маргарита Симоньян, «Российской газеты» Владислав Фронин.
В российском аппсторе эти приложения тоже не очень-то и нужны.
Хотя не могу не согласиться с комментаторами выше, эти действия вкупе с баном яндекса, мэйла и ВК - тоже полная хуйня.
Тесный браслет
Бан всей этой кгбшной хуйни - верное решение. Никто не банит точку зрения, только эти обоссаные ресурсы.
Сейчас бы не банить ресурсы страны, которая ведет против твоей страны гибридную войну.
Давайте дадим доброму дяде ФСБ-шнику всю информацию про свои поисковые запросы, паблики и переписку.
Сейчас сейчас бы, сейчас потом бы, потом сейчас бы. Да пусть ведёт что хочет. Южная Корея уже полвека рекламу наггетсов северной впаривает по мегафонам через параллель. Как и радио свободы и тд. Важно оценочное мнение основанное на критическом мышлении, а не одностороннее, когда потом ты бежишь к тому кого запрещали, как к спасителю от обмана и невежества
Серьезно блять, ресурсы которые на 100% управляются ФСБ не нужно банить?
ВГТРК - говно
Но цензура и подавление "неправильных" мнений - это не меньшее говно
Возможно и куда большее
Цензура пропаганды - это хорошо.
Так это не просто пропаганда - а буквально ферма фейков.
Нет, любая цензура - зло. Без исключений.
Нет, да и да.
Благими намерениями вымощена дорога в ад или еще куда похлеще.
В тоталитаризм, который тебе не нравится, ага.
Цензура пропаганды педофилии - зло?
Нетфликс почему-то нигде не заблокировали
https://www.middleeasteye.net/news/turkey-netflix-cuties-movie-banned-underage-exploitation
Подожди немного
Да, любая цензура - зло, потому что все несвободные режимы, геноциды и прочая дичь случались в условиях господства цензуры. "Пропаганда педофилии" это отдельный перл уровня "пропаганды гомосексуализма", орнул.
можно подумать, остальные СМИ не забиты цензурой выше крыши
можно подумать, там не заминают неудобных мнений
и вообще, владельцы всех этих СМИ владеют ими ради некой абстрактной истины, а не прибыли
тогда все сми в мире надо забанить
а заодно и половину фильмов и книг
Так совок судить нужно по чуждым и противным демократическим ценностям или по коммунистическим?
что-то напомнило
Исполнительный инструмент
Почему Пиночета 2?
Он что сверхчеловек?
Его и сторонники "сильной руки" любят, потому что военный режим и порядок, и некоторые либертарианцы, потому что сделал ультра-либеральную экономику.
Он устраивал вертолетные аттракционы коммунягам и прочим левакам и договорился с крутыми экономистами с американским образованием построить либертарианскую экономику, и благодаря этому Чили самая развитая страна Южной Америки (минимальная зарплата 500 долларов, средняя - 900-1000, то есть на уровне Португалии и Чехии), хотя у них нет нефти с газом, а в Венесуэле с самыми большими запасами нефти в мире уровень жизни как в Африке из-за левых упырей Чавеса и Мадуро
Тут много с чем можно не согласиться, но блять, почему сталин слева?
ну да, а убийство украинцев, спровоцированное "неправильными" мнениями, - это, по-твоему, нормально
Про литературные нормы русского языка почитали бы что-ли?
Тех, кто агрится на "Белоруссию" тоже касается.
Бегать по всем комментариям и кичиться своей безграмотностью - не круто.
Цивилизованный чувак
Мне похуй, Медузе не мешает безграмотность отдавать дань уважения и свободу выбора редакторам писать как им угодно. Жаль @Сергей Звезда не такой
Свобода выбора в чём?
С ошибками писать?!
Да, это сильно поднимет авторитет редакции. Хотя, если пытаться ровняться на Медузу, то здесь будет уместнее - "опустит": до такого дна журналистики ещё копать и копать.
Интимный франт
Я с раёна, поэтому не в курсе. Были пацаны с масквы, говорят там отлично
Бедные 2 украинца, которые пользовались этими приложениями. Кто им возместит моральный урон?
Примитивный американец
Роскомпозор, вроде, не законодательный, а исполнительный орган
Интересно, как это юридически было провернуто.
Для эппла настолько важна аудитория в Украине, что они пошли на поводу у СБУ?
Не знаю, как, но элементарно можно включить ВГТРК в какой-нибудь список запрещенных террористических каналов и т.п.
соответствует линии партии
Соответствует оно аж с 2014 года, кто тут слоупок - СБУ или эппл?
банить неугодные иностранные сми - линия американской партии
Почему в Российском не удалит?
Комментарий удален
Комментарий удален
Так удалят только в Украине или вообще везде?
Apple по требованию СБУ удалит из украинского App Store приложения
написано же
ссори, видимо не внимательно прочитал заголовок. А в тексте новости не указано было.
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Новина
Олексій Боржонов
ВГТРК « "Росія сьогодні" і НТВ повідомили про рішення Apple видалити їх додатки з українського App Store на вимогу СБУ
У російському Союзі журналістів це назвали цензурою.
Apple видалить додатки російського холдингу ВГТРК з App Store вэ Україні на вимогу української Служби безпеки. Про це повідомляє " Вести.ру", що входить до ВГТРК.
В данном случае стремления Apple обоснованы коммерческим интересом. Компания обычно (не всегда) старается обходить острые политические углы и привлекать максимальное число пользователей в свою экосистему, также как и поддерживать доступность сервисов в уже действующих аудиториях стран. Банить конечно резкое решение, но с точки зрения коммерческих рисков вынужденное. Плюс те кто хочет, сами выберут и найдут для себя любимую пропаганду и после подобных решений, было бы желание.
Никто же не мешает через костыль скачать, если нужно. Правда, людей, кому нужно, я не знаю.
Но, например, Матч-ТВ официально сам себя в Украине забанил, это не проблема.
Где я ещё Формулу-1 с отличным комментарием смотреть буду?
Примитивный американец
На три вещи можно смотреть бесконечно: ... 3) как хохлы отмораживают себе уши назло русским
Ха-ха, это только в Украине. Я подумал, что вообще, тогда минимально всё. Не заслуживает внимания
Правильно, банить помойки, которые в открытую экстремистским образом призывают к ненависти к их стране и народу, когда в России за лайки фоток с высмеиванием религии или репостов шуток про гастарбайтеров сажают