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Алексей Боржонов
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Delivery Club и «Бургер Кинг» заверили, что предложивший несовершеннолетней «подружиться» курьер у них не работает Материал редакции

Он сотрудник фирмы «ИП Круглов», и его данные передали в полицию.

17 комментариев
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Видео Mash

Курьер после доставки заказа из «Бургер Кинга» стал переписываться с несовершеннолетней и предложил ей «подружиться». Об этом рассказал Mash.

В публикации издания утверждается, что курьер Delivery Club доставил несовершеннолетней еду, а потом написал ей в WhatsApp. По словам девушки, он предлагал «подружиться» и спрашивал, сколько ей лет, посе чего она заблокировала курьера, а он удалил переписку.

Скришот из ролика Mash

Старшая сестра девушки обратилась в Delivery, утверждает Mash, где ей сообщили, что курьер работает в «Бургер Кинг». По её словам, мужчина ещё несколько раз звонил девушке, и на один из таких звонков ответил её отец. Он объяснил, что дочь несовершеннолетняя и попросил прекратить попытки связаться с ней.

Delivery Club в разговоре с TJ подтвердил, что курьер не работает в сервисе.

Проверка заказа, после которого поступила жалоба, показала, что его доставлял не наш курьер, а курьер ресторана. Мы сразу же перенаправили жалобу менеджменту ресторана с требованием отстранить данного курьера от доставки заказов. Мы не получали запросов от правоохранительных органов, но готовы предоставить им всю имеющуюся у нас информацию.

Мы приносим искренние извинения семье девочки за этот инцидент. Безопасность и комфорт клиентов — наши безусловные приоритеты.

Delivery Club

TJ обратился в «Бургер Кинг», и в компании также заявили, что курьер у них не работает.

Мы провели внутреннее расследование совместно с Delivery Club и установили, что в указанную дату, 17 июля, доставку из указанного ресторана осуществлял курьер от сторонней фирмы – «ИП Круглов». Я незамедлительно распорядился расторгнуть договор с этой компанией и изучить возможность взыскания крупной компенсации с них в пользу потерпевшей девочки.

Дмитрий Медовый
Гендиректор «Бургер Кинг Россия»

Также в компании заверили, что данные курьера передали в полицию: «Если его вина будет доказана, то таким мерзавцам место в тюрьме».

4 сентября стало известно, что курьер Delivery Club, доставив заказ клиентке, предложил «зайти на полчасика» к ней. После этого случая сервис пообещал скрыть номера пользователей от курьеров.

#новости #deliveryclub #burgerking

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17 комментариев
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Нефтяной череп

3

Она жрет мой хуй как-будто это бургер

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serguun42

Нефтяной
2

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Нефтяной череп

serguun42
0

Фейс гений

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Виталий Лановой

3

А вдруг он просто одинокий грустный человек и ему нужна дружба? В чем его вина, кроме неэтичного поступка? Он ей дикпики не слал и секс не предлагал.

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Нефтяной череп

Виталий
0

Вдруг ему 15 лет и он просто нелегально работает??

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Дорогой кофе

2

У них вообще есть свои курьеры-сотрудники? Там же только ИП рога и копыта

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solawind

Дорогой
2

Конечно нет, все через ип и подрядчиков

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solawind

1

@alexferman ваших полиции сдают

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Joseph Knecht

1

А мне что-то ни один курьер не написал до сих пор. Я что, недостаточно хорош для них?

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Летний бас

0

.

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Летний бас

Летний
0

Там был тупой комментарий потому что я не подружился с глазами

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Одиночный Пхукет

0

"Кленис"... Ловите сибаину!

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Газетный шар

0

Уволился 2 недели назад 

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НечеловеческаяЛогика

0

Delivery Club в разговоре с TJ подтвердил, что курьер не работает в сервисе

 TJ обратился в «Бургер Кинг», и в компании также заявили, что курьер у них не работает

Также в компании заверили, что данные курьера передали в полицию

Получается что Яндекс, Макдак и КФС виноваты. Стопудово расследование подтвердит.

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Zero-one-one

0

"Delivery Club в разговоре с TJ подтвердил, что курьер не работает в сервисе. "УРА!!! 

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Редкий микрофон

0

мрази! на ровном месте раздули пожар и лишили общительного парня работы

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Илюхер XXX

0

в деливери не работает, в бургер кинге не работает, все ни при чем

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