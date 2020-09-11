Delivery Club и «Бургер Кинг» заверили, что предложивший несовершеннолетней «подружиться» курьер у них не работает Материал редакции
Он сотрудник фирмы «ИП Круглов», и его данные передали в полицию.
Курьер после доставки заказа из «Бургер Кинга» стал переписываться с несовершеннолетней и предложил ей «подружиться». Об этом рассказал Mash.
В публикации издания утверждается, что курьер Delivery Club доставил несовершеннолетней еду, а потом написал ей в WhatsApp. По словам девушки, он предлагал «подружиться» и спрашивал, сколько ей лет, посе чего она заблокировала курьера, а он удалил переписку.
Старшая сестра девушки обратилась в Delivery, утверждает Mash, где ей сообщили, что курьер работает в «Бургер Кинг». По её словам, мужчина ещё несколько раз звонил девушке, и на один из таких звонков ответил её отец. Он объяснил, что дочь несовершеннолетняя и попросил прекратить попытки связаться с ней.
Delivery Club в разговоре с TJ подтвердил, что курьер не работает в сервисе.
TJ обратился в «Бургер Кинг», и в компании также заявили, что курьер у них не работает.
Также в компании заверили, что данные курьера передали в полицию: «Если его вина будет доказана, то таким мерзавцам место в тюрьме».
4 сентября стало известно, что курьер Delivery Club, доставив заказ клиентке, предложил «зайти на полчасика» к ней. После этого случая сервис пообещал скрыть номера пользователей от курьеров.
Рэп – искусство!
А вдруг он просто одинокий грустный человек и ему нужна дружба? В чем его вина, кроме неэтичного поступка? Он ей дикпики не слал и секс не предлагал.
А мне что-то ни один курьер не написал до сих пор. Я что, недостаточно хорош для них?
Delivery Club в разговоре с TJ подтвердил, что курьер не работает в сервисе
TJ обратился в «Бургер Кинг», и в компании также заявили, что курьер у них не работает
Также в компании заверили, что данные курьера передали в полицию
Получается что Яндекс, Макдак и КФС виноваты. Стопудово расследование подтвердит.
"Delivery Club в разговоре с TJ подтвердил, что курьер не работает в сервисе. "УРА!!!