Проверка заказа, после которого поступила жалоба, показала, что его доставлял не наш курьер, а курьер ресторана. Мы сразу же перенаправили жалобу менеджменту ресторана с требованием отстранить данного курьера от доставки заказов. Мы не получали запросов от правоохранительных органов, но готовы предоставить им всю имеющуюся у нас информацию.

Мы приносим искренние извинения семье девочки за этот инцидент. Безопасность и комфорт клиентов — наши безусловные приоритеты.