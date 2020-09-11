Курьер предложил 11-летней клиентке «подружиться». Delivery Club и Burger King заявили, что сотрудник у них не работает Материал редакции
Сеть фастфуда назвала человека работником сторонней компании «ИП Круглов» и передала его данные в полицию.
Курьер после доставки заказа из Burger King стал переписываться с несовершеннолетней и предложил ей «подружиться». Об этом рассказал Mash.
В публикации издания утверждается, что курьер Delivery Club доставил несовершеннолетней еду, а потом написал ей в WhatsApp. По словам девушки, он предлагал «подружиться» и спрашивал, сколько ей лет, посе чего она заблокировала курьера, а он удалил переписку.
Старшая сестра девушки обратилась в Delivery, утверждает Mash, где ей сообщили, что курьер работает в Burger King. По её словам, мужчина ещё несколько раз звонил девушке, и на один из таких звонков ответил её отец. Он объяснил, что дочь несовершеннолетняя и попросил прекратить попытки связаться с ней.
Delivery Club в разговоре с TJ подтвердил, что курьер не работает в сервисе.
TJ обратился в Burger King, и в компании также заявили, что курьер у них не работает.
Также в компании заверили, что данные курьера передали в полицию: «Если его вина будет доказана, то таким мерзавцам место в тюрьме».
4 сентября стало известно, что курьер Delivery Club, доставив заказ клиентке, предложил «зайти на полчасика» к ней. После этого случая сервис пообещал скрыть номера пользователей от курьеров.
А вдруг он просто одинокий грустный человек и ему нужна дружба? В чем его вина, кроме неэтичного поступка? Он ей дикпики не слал и секс не предлагал.
Охуенно дружить с одиннадцатилетними, ведь они такие умные, интересные, с богатым жизненным опытом, классные собеседники.
Опять мужчин угнетают
Нефтяной череп
Привет. Как дела
Привет. Меня угнетают
Неудивительно что он одинокий, с такими криповыми подкатами
Мне вообще кажется, что это тайно обкатывают новый сервис под условным названием Delivery Tinder, где каждый клиент сможет не только покушать, но и найти свою вторую половинку. Как говорится, и рыбку съесть и... пиццу скушать.
А после увольнения и прочих болезненных последствий он может вообще крышей поехать и начать убивать
ну это уже их не касается
Ящитаю, нужна государственная служба выявления одиночек и направления к ним душевных, ламповых тян.
Как бесплатного адвоката, можно предоставлять бесплатную проститутку.
Не, проститутка не решит проблемы, нужно что-то вроде гейши прикреплять к потенциальному психу
в психушке годик барбитуратами поколоть, потом электроошейник нацепить
Зачем? Тесака к нему отправить сразу, чтобы желание приставать к детям вылечил целительной уринотерапией.
Нефтяной череп
Вдруг ему 15 лет и он просто нелегально работает??
никогда не понимал как в 15 может тянуть на 11летних, а в 17 на 13ти. Наверное я геронтофил. О, ужас.
Рэп – искусство!
Нефтяной череп
Фейс гений
Не вижу значка. Но ты прав.
А мне что-то ни один курьер не написал до сих пор. Я что, недостаточно хорош для них?
Если его вина будет доказана, то таким мерзавцам место в тюрьме
Вина в чем?
"Delivery Club в разговоре с TJ подтвердил, что курьер не работает в сервисе. "УРА!!!
«ИП Круглов» сообщили, что курьер у них не работает, а, цитирую, "под богом ходит". Бог пока не ответил на запрос TJ
Буквально минуту назад редакции TJ удалось получить ответное письмо бога, цитируем: "Ебать вы ещё живы там? я про человеков давно забыл уже лол"
я бы кстати тоже младшей вдул
Охлади траханье, даже неизвестно сколько ей лет
Редкий микрофон
в районе 15-ти, видно же по видосу
А вот, в заголовке:
Курьер предложил 11-летней клиентке
Редкий микрофон
не читаю заголовки. читаю только твои коменты. на видосе ебабельная лоли, не важно в каком году она отпочковалась
Delivery Club в разговоре с TJ подтвердил, что курьер не работает в сервисе
TJ обратился в «Бургер Кинг», и в компании также заявили, что курьер у них не работает
Также в компании заверили, что данные курьера передали в полицию
Получается что Яндекс, Макдак и КФС виноваты. Стопудово расследование подтвердит.
Летний бас
Там был тупой комментарий потому что я не подружился с глазами
Это крутой сюжет для триллера. Группа серийных убийц промвшляют под видами курьеров
вина в чем блять? теперь дружить нельзя?
а если был бы совершеннолетний юноша, то можно домогаться?
совсем ебнулись блять
Дружить с 11-летней девочкой пришёл? Так, смотри, сейчас целуешь пипиську, и мы тебя отпускаем, понял?
А в чем собственно проблема, если ей есть 16? В 16 в России человек может законно иметь любые сексуальные отношения, трахаться направо и налево и это не преступление. Бесят такие заголовки, пугающие обывателей словом «несовершеннолетняя». Если «несовершеннолетняя до 16 лет» - это одно, если 16 есть - это совершенно другое.
Может, курьер влюбился?
Даже совершеннолетним по большей части нахуй не нужны подобные подкаты.
Мейл, прекрати пиариться
«Если его вина будет доказана, то таким мерзавцам место в тюрьме»
Мерзавец!
Курьерство - это мета-модернизм угнетения себя как личности в любом возрасте, знаю по себе: отсюда текут и подобные потуги на друзей, почти всегда кринжовые.
У меня тут тоже сраная история произошла
курьер DC нес заказ из мака в 5 минутах хотьбы 2 часа и это уже третий случай (да я ежик и люблю кактусы)
Всегда в таких случаях прощу оштрафовать или уволить курьера. Меня его проблемы не ебут, он должен во что бы то ни стало доставить мой заказ в обозначенное время, не справился - получил жалобу и штраф, ибо нехуй.
Условный фитиль
Судя по скринам, секс у вас по взаимному согласию и среди совершеннолетних, проблем не установлено, следующий
Ты зачем к маленькой девочке пришел? Ах просто пообщаться? Познакомиться хотел просто небось, да? Давай говори ты пидарас или педофил? Пидарас или педофил? Быстро отвечай на вопрос!
Так, смотри, сейчас целуешь пипиську, и мы тебя отпускаем, согласен?
Короче, отец себя неправильно повёл, стоило пригласить уважаемого курьера домой, дать в ванной помыться, побеседовать с ним о жизни, провести исцеляющий сеанс уринотерапии. Зачем отпустил педофила - непонятно.
Эти ж пиздаболы обещали убрать доступ к информации о клиенте пару дней назад. Мало того они разглашают её третьим лицам.
Вот наверное у пиарщиков Деливери работа весёлая, сидишь, креативишь, прилумываешь что-то интересное, а тут фигак, один кому-то написал, другие толпой конкурентов побили, и расхлебывай. Прям как с Илоном Маском и его аккаунтом в твиттере