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Алексей Боржонов
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Курьер предложил 11-летней клиентке «подружиться». Delivery Club и Burger King заявили, что сотрудник у них не работает Материал редакции

Сеть фастфуда назвала человека работником сторонней компании «ИП Круглов» и передала его данные в полицию.

98 комментариев
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Видео Mash

Курьер после доставки заказа из Burger King стал переписываться с несовершеннолетней и предложил ей «подружиться». Об этом рассказал Mash.

В публикации издания утверждается, что курьер Delivery Club доставил несовершеннолетней еду, а потом написал ей в WhatsApp. По словам девушки, он предлагал «подружиться» и спрашивал, сколько ей лет, посе чего она заблокировала курьера, а он удалил переписку.

Скришот из ролика Mash

Старшая сестра девушки обратилась в Delivery, утверждает Mash, где ей сообщили, что курьер работает в Burger King. По её словам, мужчина ещё несколько раз звонил девушке, и на один из таких звонков ответил её отец. Он объяснил, что дочь несовершеннолетняя и попросил прекратить попытки связаться с ней.

Delivery Club в разговоре с TJ подтвердил, что курьер не работает в сервисе.

Проверка заказа, после которого поступила жалоба, показала, что его доставлял не наш курьер, а курьер ресторана. Мы сразу же перенаправили жалобу менеджменту ресторана с требованием отстранить данного курьера от доставки заказов. Мы не получали запросов от правоохранительных органов, но готовы предоставить им всю имеющуюся у нас информацию.

Мы приносим искренние извинения семье девочки за этот инцидент. Безопасность и комфорт клиентов — наши безусловные приоритеты.

Delivery Club

TJ обратился в Burger King, и в компании также заявили, что курьер у них не работает.

Мы провели внутреннее расследование совместно с Delivery Club и установили, что в указанную дату, 17 июля, доставку из указанного ресторана осуществлял курьер от сторонней фирмы – «ИП Круглов». Я незамедлительно распорядился расторгнуть договор с этой компанией и изучить возможность взыскания крупной компенсации с них в пользу потерпевшей девочки.

Дмитрий Медовый
Гендиректор «Бургер Кинг Россия»

Также в компании заверили, что данные курьера передали в полицию: «Если его вина будет доказана, то таким мерзавцам место в тюрьме».

4 сентября стало известно, что курьер Delivery Club, доставив заказ клиентке, предложил «зайти на полчасика» к ней. После этого случая сервис пообещал скрыть номера пользователей от курьеров.

#новости #deliveryclub #burgerking

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98 комментариев
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Виталий Лановой

57

А вдруг он просто одинокий грустный человек и ему нужна дружба? В чем его вина, кроме неэтичного поступка? Он ей дикпики не слал и секс не предлагал.

Ответить

Примитивный американец

Виталий
34
Ответить

Дмитрий Дмитриев

Виталий
11

Охуенно дружить с одиннадцатилетними, ведь они такие умные, интересные, с богатым жизненным опытом, классные собеседники.

Ответить

Виталий Лановой

Дмитрий
24

Эйджист, травля детей по возрасту.

Ответить

Примитивный американец

Дмитрий
1

Герантофил в треде

Ответить

Zero-one-one

Виталий
15

Опять мужчин угнетают

Ответить

Нефтяной череп

Zero-one-one
6

Привет. Как дела

Ответить

Zero-one-one

Нефтяной
13

Привет. Меня угнетают

Ответить

Макс Бескоровайный

Zero-one-one
0

Пока. Тебя продвигают.

Ответить

Фома Платонов

Zero-one-one
0

Почему так часто пропадаешь…

Ответить

alexferman

Виталий
12

Неудивительно что он одинокий, с такими криповыми подкатами

Ответить

Успешный якорь

alexferman
6

Научи парня работать как следует

Ответить

Романелло Кивогенс

Виталий
5

Мне вообще кажется, что это тайно обкатывают новый сервис под условным названием Delivery Tinder, где каждый клиент сможет не только покушать, но и найти свою вторую половинку. Как говорится, и рыбку съесть и... пиццу скушать. 

Ответить

alexferman

Виталий
3

А после увольнения и прочих болезненных последствий он может вообще крышей поехать и начать убивать

Ответить

ouxen

alexferman
0

ну это уже их не касается

Ответить

alexferman

ouxen
5

Ящитаю, нужна государственная служба выявления одиночек и направления к ним душевных, ламповых тян.

Ответить

AZP

alexferman
0

Как бесплатного адвоката, можно предоставлять бесплатную проститутку.

Ответить

alexferman

AZP
0

Не, проститутка не решит проблемы, нужно что-то вроде гейши прикреплять к потенциальному психу

Ответить

Ratstarius

alexfer…
0

в психушке годик барбитуратами поколоть, потом электроошейник нацепить

Ответить

Yarshd Dhsdfh

alexfer…
0

Зачем? Тесака к нему отправить сразу, чтобы желание приставать к детям вылечил целительной уринотерапией.

Ответить

Нефтяной череп

Виталий
2

Вдруг ему 15 лет и он просто нелегально работает??

Ответить

Ratstarius

Нефтяной
2

никогда не понимал как в 15 может тянуть на 11летних, а в 17 на 13ти. Наверное я геронтофил. О, ужас. 

Ответить

Аркадий Иванов

Виталий
0

Ну вот зачем ты это написал. Реально грустная история.

Ответить

Арсений Томилов

Виталий
0

Педоистерия бушует.

Ответить

ouxen

Виталий
0

тоже в ахуе

Ответить

Stanislav Sobolev

Виталий
0

Целуй пипиську 

Ответить

Дорогой кофе

20

У них вообще есть свои курьеры-сотрудники? Там же только ИП рога и копыта

Ответить

solawind

Дорогой
28

Конечно нет, все через ип и подрядчиков

Ответить

Нефтяной череп

22

Она жрет мой хуй как-будто это бургер

Ответить

serguun42

Нефтяной
6

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Ответить

Нефтяной череп

serguun42
8

Фейс гений

Ответить

serguun42

Нефтяной
3

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Ответить

Газетный шар

14

Уволился 2 недели назад 

Ответить

solawind

10

@alexferman ваших полиции сдают

Ответить

Joseph Knecht

8

А мне что-то ни один курьер не написал до сих пор. Я что, недостаточно хорош для них?

Ответить

alexferman

Joseph
5

Недостаточно юн

Ответить

N/a

7

Если его вина будет доказана, то таким мерзавцам место в тюрьме

Вина в чем?

Ответить

Владимир Филатов

N/a
4

Наверно в бокале

Ответить

Zero-one-one

6

"Delivery Club в разговоре с TJ подтвердил, что курьер не работает в сервисе. "УРА!!! 

Ответить

аятомат

6

а че код в 200 рублей не предложили? дискриминация

Ответить

Илюхер XXX

5

в деливери не работает, в бургер кинге не работает, все ни при чем

Ответить

Maxim Kshishtovski

4

«ИП Круглов» сообщили, что курьер у них не работает, а, цитирую, "под богом ходит". Бог пока не ответил на запрос TJ

Ответить

alexferman

Maxim
2

Буквально минуту назад редакции TJ удалось получить ответное письмо бога, цитируем: "Ебать вы ещё живы там? я про человеков давно забыл уже лол"

Ответить

Макс Бескоровайный

alexferman
–1

"пы.сы. щя ребутну"

Ответить

Одиночный Пхукет

4

"Кленис"... Ловите сибаину!

Ответить

Редкий микрофон

1

мрази! на ровном месте раздули пожар и лишили общительного парня работы

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Редкий
2

как они его лишили работы, если он нигде не работает? (с)

Ответить

Редкий микрофон

Редкий
–10

я бы кстати тоже младшей вдул

Ответить

alexferman

Редкий
1

Охлади траханье, даже неизвестно сколько ей лет

Ответить

Редкий микрофон

alexferman
0

в районе 15-ти, видно же по видосу

Ответить

alexferman

Редкий
1

А вот, в заголовке:

Курьер предложил 11-летней клиентке

Ответить

Редкий микрофон

alexfer…
–7

не читаю заголовки. читаю только твои коменты. на видосе ебабельная лоли, не важно в каком году она отпочковалась

Ответить

alexferman

Редкий
0

На видосе ничего толком не понятно

Ответить

Нефтяной череп

Редкий
0

@Вахтёр нарушение законов рф

Ответить

Редкий микрофон

Нефтяной
0

в чём состоит нарушение, легенда?

Ответить

Редкий микрофон

Редкий
0

охуеть ты перепись лицемеров устроил. респект!

Ответить

НечеловеческаяЛогика

3

Delivery Club в разговоре с TJ подтвердил, что курьер не работает в сервисе

 TJ обратился в «Бургер Кинг», и в компании также заявили, что курьер у них не работает

Также в компании заверили, что данные курьера передали в полицию

Получается что Яндекс, Макдак и КФС виноваты. Стопудово расследование подтвердит.

Ответить

Даниил Шатарнин

НечеловеческаяЛ…
0

Это не Яндекс, а MailRu

Ответить

Летний бас

0

.

Ответить

Летний бас

Летний
6

Там был тупой комментарий потому что я не подружился с глазами

Ответить

Макс Федотов

Летний
0

Эй, да это же я

Ответить

Влад Арсланбеков

2

Это крутой сюжет для триллера. Группа серийных убийц промвшляют под видами курьеров

Ответить

ouxen

2

вина в чем блять? теперь дружить нельзя?
а если был бы совершеннолетний юноша, то можно домогаться?
совсем ебнулись блять

Ответить

Yarshd Dhsdfh

ouxen
0

Дружить с 11-летней девочкой пришёл? Так, смотри, сейчас целуешь пипиську, и мы тебя отпускаем, понял?

Ответить

Ушёл и не вернулся

–11

А в чем собственно проблема, если ей есть 16? В 16 в России человек может законно иметь любые сексуальные отношения, трахаться направо и налево и это не преступление. Бесят такие заголовки, пугающие обывателей словом «несовершеннолетняя». Если «несовершеннолетняя до 16 лет» - это одно, если 16 есть - это совершенно другое.
Может, курьер влюбился?

Ответить

аятомат

Ушёл
3

не, ей 11
да даже если бы ей было 16, все равно это крипово, я бы не хотела, чтобы моей 16летней дочери написывал какой-то курьер, который видел ее 1 минуту. Про 11 лет вообще молчу

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Ушёл
2

Даже совершеннолетним по большей части нахуй не нужны подобные подкаты. 

Ответить

Dmitry Yashin

Ушёл
2

Какие 16? Ты жопой читаешь?

Ответить

Арсений Томилов

Ушёл
1

16 - разве что месяцев.

Ответить

Andre Macareno

1

Мейл, прекрати пиариться

Ответить

Примитивный американец

Andre
1

Лихачёв позвонил

Ответить

Закомплексованная Душа

1

Это ей 11 лет?

Ответить

Semen Semenov

1

«Если его вина будет доказана, то таким мерзавцам место в тюрьме»

Мерзавец!

Ответить

Александр Жмака

1

Светов подался в курьеры?

Ответить

cube rubic

0

Курьерство - это мета-модернизм угнетения себя как личности в любом возрасте, знаю по себе: отсюда текут и подобные потуги на друзей, почти всегда кринжовые.

Ответить

Dmitry Yashin

cube
2
Ответить

Amentessa

0

"Курьера уже уволили"

Ответить

Яня

0

Больше веселит Ноелз на скринах

Ответить

Педагогический каякер

Яня
0

Кто?

Ответить

Mikhail Manuylov

0

У меня тут тоже сраная история произошла

Ответить

Mikhail Manuylov

Mikhail
0
Ответить

Mikhail Manuylov

Mikhail
0
Ответить

Mikhail Manuylov

Mikhail
0
Ответить

Mikhail Manuylov

Mikhail
0
Ответить

Педагогический

Mikhail
0

Пиздец ты душный, вот и котлетки у тебя говно

Ответить

Mikhail Manuylov

Mikhail
0

курьер DC нес заказ из мака в 5 минутах хотьбы 2 часа и это уже третий случай (да я ежик и люблю кактусы)

Ответить

Yarshd Dhsdfh

Mikhail
0

Всегда в таких случаях прощу оштрафовать или уволить курьера. Меня его проблемы не ебут, он должен во что бы то ни стало доставить мой заказ в обозначенное время, не справился - получил жалобу и штраф, ибо нехуй.

Ответить

Условный фитиль

Mikhail
0

Судя по скринам, секс у вас по взаимному согласию и среди совершеннолетних, проблем не установлено, следующий

Ответить

Mmmax

0

Хотел бы найти логическое оправдание, но тут наверное  пускайте газ

Ответить

Stanislav Sobolev

0

Свободу Тесаку, я уже заждался новых роликов

Ответить

Yarshd Dhsdfh

0

Ты зачем к маленькой девочке пришел? Ах просто пообщаться? Познакомиться хотел просто небось, да? Давай говори ты пидарас или педофил? Пидарас или педофил? Быстро отвечай на вопрос!
Так, смотри, сейчас целуешь пипиську, и мы тебя отпускаем, согласен?

Ответить

Yarshd Dhsdfh

Yarshd
0

Короче, отец себя неправильно повёл, стоило пригласить уважаемого курьера домой, дать в ванной помыться, побеседовать с ним о жизни, провести исцеляющий сеанс уринотерапии. Зачем отпустил педофила - непонятно.

Ответить

55Leon77

0

РУССКАЯ ШОВИНИСТКА ОТКАЗАЛА В ДРУЖБЕ ГАСТАРБАЙТЕРУ 👳🏾‍♂️

Ответить

Фома Платонов

0

Заметьте, она уже поставила его фотку в фон чата!

Ответить

Фома Платонов

0

Эти ж пиздаболы обещали убрать доступ к информации о клиенте пару дней назад. Мало того они разглашают её третьим лицам.

Ответить

Aleksej Fedko

0

Вот наверное у пиарщиков Деливери работа весёлая, сидишь, креативишь, прилумываешь что-то интересное,  а тут фигак, один кому-то написал, другие толпой конкурентов побили, и расхлебывай. Прям как с Илоном Маском и его аккаунтом в твиттере 

Ответить

Sloy Pyli

0

Не, ну старшая сестра норм.

Ответить

Торговый Валера

–1

Delivery Club в разговоре с TJ подтвердил, что курьер не работает в сервисе.

Он уволился две недели назад 

Ответить
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