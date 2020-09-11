Животные в одном из штатов не могут отогнать комаров, из-за чего они вынуждены постоянно двигаться — это и ведёт к истощению скота.

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Комары на корове Фото сельскохозяйственного центра университета штата Луизиана

В Луизиане рои комаров, появившиеся после урагана «Лаура», нападают на домашний скот, после чего он умирает. Об этом говорится на сайте сельскохозяйственного центра университета штата Луизиана, который помогает местным жителям бороться с насекомыми.

Как отмечает USA Today, к росту числа комаров в Луизиане на юге США привели дожди, пришедшие вместе с ураганом в конце августа. Теперь комары нападают на коров, быков, лошадей и оленей.

Мёртвый скот Фото сельскохозяйственного центра университета штата Луизиана

Москиты пьют кровь животных, а те пытаются отогнать их, постоянно двигаясь. Так как комаров слишком много, объясняют в исследователи, животные истощаются, отчего и умирают.

Сотрудник университета Джереми Хеберт рассказал USA Today: «Как только вы выходите на улицу, ваши ноги становятся чёрными от большого числа комаров». Он пояснил, что люди могут обезопасить себя от укусов, но животные — нет. Многие из них находятся в стрессовом состоянии, которое усугубляется жарой.

На лошадей надевают защиту Фото сельскохозяйственного центра университета штата Луизиана

По оценке местного ветеринара Крейга Фонтенота, фермеры потеряли от 300 до 400 голов крупного рогатого скота. В некоторых округах стали применять опрыскивание от комаров, которое снижает число москитов на пастбищах.