В США после урагана «Лаура» резко выросло число комаров. Это привело к истощению домашнего скота и его массовой гибели Материал редакции
Животные в одном из штатов не могут отогнать комаров, из-за чего они вынуждены постоянно двигаться — это и ведёт к истощению скота.
В Луизиане рои комаров, появившиеся после урагана «Лаура», нападают на домашний скот, после чего он умирает. Об этом говорится на сайте сельскохозяйственного центра университета штата Луизиана, который помогает местным жителям бороться с насекомыми.
Как отмечает USA Today, к росту числа комаров в Луизиане на юге США привели дожди, пришедшие вместе с ураганом в конце августа. Теперь комары нападают на коров, быков, лошадей и оленей.
Москиты пьют кровь животных, а те пытаются отогнать их, постоянно двигаясь. Так как комаров слишком много, объясняют в исследователи, животные истощаются, отчего и умирают.
Сотрудник университета Джереми Хеберт рассказал USA Today: «Как только вы выходите на улицу, ваши ноги становятся чёрными от большого числа комаров». Он пояснил, что люди могут обезопасить себя от укусов, но животные — нет. Многие из них находятся в стрессовом состоянии, которое усугубляется жарой.
По оценке местного ветеринара Крейга Фонтенота, фермеры потеряли от 300 до 400 голов крупного рогатого скота. В некоторых округах стали применять опрыскивание от комаров, которое снижает число москитов на пастбищах.
В прошлом фермеры в США уже сталкивались с массовой гибелью скота из-за комаров — в 2002 году после урагана «Лили» и в 2005 году после урагана «Рита». Однако нынешняя ситуация, по словам Хеберта, масштабнее предыдущих.
Хорошая шутка, расстрелять
отсылка*)
на титановые рудники
Почему это важно?
Удержать аудиторию любыми средствами. Даже непутёвыми. Даже в отсутствие редакторов. Даже без редакторов.
Что ни день, то новый пиздец. Когда там уже следующий год?
Это какая там кара Божья?
Третья
…Аарон простёр руку свою с жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле Египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону: это перст Божий. Но сердце фараоново ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь.
"Животные в одном из штатов не могут отогнать комаров" А в других штатах могут?
Блин, некоторые толстокожие хвалятся всегда, что их комары не кусают, поэтому думал что я нервный, а оказывается и животные тоже.
Там наверное и чернокожие погибли......надо срочно протестовать против ураганов!