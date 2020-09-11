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Алексей Боржонов
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В США после урагана «Лаура» резко выросло число комаров. Это привело к истощению домашнего скота и его массовой гибели Материал редакции

Животные в одном из штатов не могут отогнать комаров, из-за чего они вынуждены постоянно двигаться — это и ведёт к истощению скота.

28 комментариев
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Комары на корове Фото сельскохозяйственного центра университета штата Луизиана

В Луизиане рои комаров, появившиеся после урагана «Лаура», нападают на домашний скот, после чего он умирает. Об этом говорится на сайте сельскохозяйственного центра университета штата Луизиана, который помогает местным жителям бороться с насекомыми.

Как отмечает USA Today, к росту числа комаров в Луизиане на юге США привели дожди, пришедшие вместе с ураганом в конце августа. Теперь комары нападают на коров, быков, лошадей и оленей.

Мёртвый скот Фото сельскохозяйственного центра университета штата Луизиана

Москиты пьют кровь животных, а те пытаются отогнать их, постоянно двигаясь. Так как комаров слишком много, объясняют в исследователи, животные истощаются, отчего и умирают.

Сотрудник университета Джереми Хеберт рассказал USA Today: «Как только вы выходите на улицу, ваши ноги становятся чёрными от большого числа комаров». Он пояснил, что люди могут обезопасить себя от укусов, но животные — нет. Многие из них находятся в стрессовом состоянии, которое усугубляется жарой.

На лошадей надевают защиту  Фото сельскохозяйственного центра университета штата Луизиана

По оценке местного ветеринара Крейга Фонтенота, фермеры потеряли от 300 до 400 голов крупного рогатого скота. В некоторых округах стали применять опрыскивание от комаров, которое снижает число москитов на пастбищах.

В прошлом фермеры в США уже сталкивались с массовой гибелью скота из-за комаров — в 2002 году после урагана «Лили» и в 2005 году после урагана «Рита». Однако нынешняя ситуация, по словам Хеберта, масштабнее предыдущих.

Репортаж из соцсетей: «Лаура» — один из самых…
Около 30 погибших в США и за их пределами, разрушенные дома и пожар на химическом заводе.
tjournal.ru

#новости #животные #сша

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28 комментариев
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Наружный кран

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Давайте всем тж несколько раз скопируем и перезагрузим на сервак, чтобы фотография еще сильнее сшакалилась?

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алеша

Наружный
9
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Цитаты Волка

алеша
34
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Научный кран

Цитаты
11

Хорошая шутка, расстрелять 

Ответить

Цитаты Волка

Научный
0

отсылка*)

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Научный кран

Цитаты
2

на титановые рудники 

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Цитаты Волка

Научный
0

на луну за сахаром

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Цитаты Волка

Цитаты
1

бля

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Илья Ерохин

Цитаты
0

Почему у этого коммента еще не сотня лайков?

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Сергей Королевский

алеша
1
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Marhal_New _Arleana

Сергей
0
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Посторонний Денис

8
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rossoshmap

–3

Почему это важно? 

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Robert Sur

rossoshmap
1

Удержать аудиторию любыми средствами. Даже непутёвыми. Даже в отсутствие редакторов. Даже без редакторов.

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Александра Утёнкова

0

Что ни день, то новый пиздец. Когда там уже следующий год? 

Ответить

rossoshmap

Александра
4

Через 112 дней 

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Рядовой бинокль

Александра
2

В следующем году

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Vasily Mordovin

1

Да эта Луизиана и без дождей одно сплошное болото!

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Marhal_New _Arleana

0

Это какая там кара Божья?

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Роман Александров

Marhal_New
2

Третья
…Аарон простёр руку свою с жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле Египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону: это перст Божий. Но сердце фараоново ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь.

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Kualalumpur Ibragimovich

0

"Животные в одном из штатов не могут отогнать комаров" А в других штатах могут?

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Бипедальный Гоминид

Kualalumpur
0

Законы разные.

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Eugen T

0

Скупайте акции лягушачьих ферм ☝
Стонкс 📈

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плюшевый батон

0

Блин, некоторые толстокожие хвалятся всегда, что их комары не кусают, поэтому думал что я нервный, а оказывается и животные тоже.

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Обухов Денис

0

Там наверное и чернокожие погибли......надо срочно протестовать против ураганов!

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Бипедальный Гоминид

0

Илон Макс, спаси скот, сделай какую-нибудь приблуду от комаров.

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Роман Александров

–1
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