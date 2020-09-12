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Аня Бегиашвили
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Центробанк выявил схему кражи денег с карт с помощью голосового меню одного из банков Материал редакции

Мошенники добывали информацию об остатке на счёте и выдавали себя за сотрудников банка в разговоре с клиентами.

26 комментариев
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Центробанк выявил новую схему мошенничества: злоумышленники крали деньги с карт, используя голосовое меню одного из банков. Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) направил банкам предупреждение о схеме, сообщает РБК.

Данные об остатке на счёте в банке предоставлялись через систему интерактивного голосового меню. Мошенники звонили туда, подменяя телефонные номера клиентов, вводили последние четыре цифры номера банковской карты и получали информацию об остатке. После этого злоумышленникам оставалось позвонить клиентам и выяснить необходимые для кражи денег данные: так как они называли точную сумму на счёте, люди верили, что говорят с сотрудниками банка.

В Центробанке считают, что номера телефонов и последние четыре цифры карт мошенники могли получить из клиентской базы маркетплейса Joom, попавшей в открытый доступ.

#новости #банки #мошенники

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26 комментариев
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Аристарх Знаменский

13

Если "одного из банков", значит Сбер

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Детский цвет

7

Не угонят деньги, если их нет.

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Дон Карлионе

Детский
3

Неплохо Владимир Владимирович придумал!

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Хавьер

Дон
3

переиграл

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Ваша Закладко

Хавьер
0

выйграл

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common sense

Детский
0

.

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Старинный калькулятор

5

СберКража

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Ваша Закладко

Старинный
0

сбервор. благозвучнее

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Ze Katze

Ваша
0

СУЕ

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Уютный каякер

5

А когда Центробанк обяжет Сбербанк выдавать все карты в специальных конвертах выдавать, а не голые карты из-под пола доставать?

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Dmitry Yashin

Уютный
0

Чем это поможет?

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Уютный каякер

Dmitry
0

В текущих реалиях слишком много людей имеет к ним доступ, что даёт практически бесконтрольную возможность реквизиты карты спиздить

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Dmitry Yashin

Уютный
0

А какие-то банки ещё выдают карты в конвертах?
Какая разница, сколько людей имеет к ней доступ физически, если при любой операции запрашивается ПИН или смс-код?

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Уютный каякер

Dmitry
0

ВТБ, Тинькофф Банк, Альфа Банк, Московский Кредитный Банк. Все выдают карты в конвертах вне зависимости от их смысла и назначения

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Dmitry Yashin

Уютный
0

Альфа без конверта, не надо пиздеть. Остальные не знаю.

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Уютный каякер

Dmitry
0

Новая информация, спасибо, уточню

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Dmitry Yashin

Уютный
0

Также без конверта я получал Авангард и Открытие.

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Dmitry Yashin

Уютный
0

И Райф.

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Dmitry Yashin

Уютный
0

В любом случае, уже написал выше - нет смысла в этих данных без ПИН и CVV. Только если вот для таких социнженеров-мошенников, но тут уж клиенты сами виноваты, ящетайу.

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Dante Havershim

2

последние 4 цифры и имя владельца карты (если она именная) есть в любом чеке, который выкидывается или остается на кассе. даже базу иметь не надо. 
Но если карта привязана к googlepay или applepay, то последние 4 цифры там другие, отличные от вашей карты, что делает такой способ безопаснее. Я думаю в слитых базах цифр поболее чем последние 4.
p.s. спецом позвонил на горячку сбера, узнать баланс, так там переводят на оператора, который просит назвать номер карты целиком, а также ФИО полностью. Так что мимо.

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Ваша Закладко

Dante
0

сберпиар? )

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Dmitry Yashin

Dante
0

Так в этой базе как раз все эти данные и есть. Включая прописку, мобильный телефон и ещё черта в ступе. Нет только CVV.

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alexferman

0

Интересно, что за банк

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asbo

0

А это во многих странах такая беда с банковскими телефонными мошенниками? 

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alexferman

asbo
0

Обычно у нас ничего нового в этом плане не выдумывают, копипастят старые добрые методы с Запада

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German Times

0

До мобильных банков такая фича была в Юникредита.

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