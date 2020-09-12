Центробанк выявил схему кражи денег с карт с помощью голосового меню одного из банков Материал редакции
Мошенники добывали информацию об остатке на счёте и выдавали себя за сотрудников банка в разговоре с клиентами.
Центробанк выявил новую схему мошенничества: злоумышленники крали деньги с карт, используя голосовое меню одного из банков. Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) направил банкам предупреждение о схеме, сообщает РБК.
Данные об остатке на счёте в банке предоставлялись через систему интерактивного голосового меню. Мошенники звонили туда, подменяя телефонные номера клиентов, вводили последние четыре цифры номера банковской карты и получали информацию об остатке. После этого злоумышленникам оставалось позвонить клиентам и выяснить необходимые для кражи денег данные: так как они называли точную сумму на счёте, люди верили, что говорят с сотрудниками банка.
В Центробанке считают, что номера телефонов и последние четыре цифры карт мошенники могли получить из клиентской базы маркетплейса Joom, попавшей в открытый доступ.
Неплохо Владимир Владимирович придумал!
Чем это поможет?
В текущих реалиях слишком много людей имеет к ним доступ, что даёт практически бесконтрольную возможность реквизиты карты спиздить
А какие-то банки ещё выдают карты в конвертах?
Какая разница, сколько людей имеет к ней доступ физически, если при любой операции запрашивается ПИН или смс-код?
ВТБ, Тинькофф Банк, Альфа Банк, Московский Кредитный Банк. Все выдают карты в конвертах вне зависимости от их смысла и назначения
Альфа без конверта, не надо пиздеть. Остальные не знаю.
Новая информация, спасибо, уточню
В любом случае, уже написал выше - нет смысла в этих данных без ПИН и CVV. Только если вот для таких социнженеров-мошенников, но тут уж клиенты сами виноваты, ящетайу.
последние 4 цифры и имя владельца карты (если она именная) есть в любом чеке, который выкидывается или остается на кассе. даже базу иметь не надо.
Но если карта привязана к googlepay или applepay, то последние 4 цифры там другие, отличные от вашей карты, что делает такой способ безопаснее. Я думаю в слитых базах цифр поболее чем последние 4.
p.s. спецом позвонил на горячку сбера, узнать баланс, так там переводят на оператора, который просит назвать номер карты целиком, а также ФИО полностью. Так что мимо.
Так в этой базе как раз все эти данные и есть. Включая прописку, мобильный телефон и ещё черта в ступе. Нет только CVV.
А это во многих странах такая беда с банковскими телефонными мошенниками?
Обычно у нас ничего нового в этом плане не выдумывают, копипастят старые добрые методы с Запада