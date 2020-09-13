В Татарстане высокую явку на выборы объяснили активностью жителей — там досрочно проголосовали 52% избирателей Материал редакции
Основной день голосования — 13 сентября, но участки работают три дня.
За 11 и 12 сентября 52% татарстанцев проголосовали на выборах президента республики, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя местной ЦИК Андрея Кондратьева.
Кондратьев объяснил это «традиционно высокой активностью татарстанцев». Он заявил, что голосование в целом проходит в штатном режиме, а жалобы, главным образом, касаются «технических моментов».
13 сентября в России — единый день голосования. В регионах проходят выборы разных уровней:
- выборы глав субъектов (в 18 регионах);
- выборы депутатов местных парламентов (в 11);
- выборы в городские советы (в 22 столицах регионов);
- дополнительные выборы депутатов Госдумы (в 4 регионах).
Избиратели также могли проголосовать досрочно — 11 и 12 сентября.
9 сентября ФБК выпустил фильм о коррупции в Татарстане. Авторы расследования считают, что между Татарстаном и Москвой было заключено «негласное соглашение» — «заоблачные проценты поддержки Путина и „Единой России“ взамен на разрешение воровать безнаказанно, в любых количествах».
Фонд выяснил, что жена президента Татарстана Рустама Минниханова в 2017 году задекларировала доход в 2,3 миллиарда рублей за год, обосновав это продажей доли в собственном спа-комплексе. Эту долю купил офшор, который на следущий год внёс в капитал спа-комплекса 10 миллионов долларов, позже обесценив эту инвестицию — как и при покупке доли. ФБК рассказал, что офшор принадлежит российскому предпринимателю Рубену Варданяну, которого с Татарстаном связывают «близкие отношения».
Помимо спа-комплекса, семье Миннихановой принадлежит 22 квартиры общей площадью 2178 м², а самому президенту республики — дом 1600 м² с участком 6500 м². ФБК оценил дом и участок в миллиард рублей. На фирму сестры жены также записан участок с недвижимостью, которую ФБК оценил в 500 миллионов рублей. Третий дом Минниханова оценивают в миллиард рублей.