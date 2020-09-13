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Аня Бегиашвили
25 003

С заказом из «Яндекс.Лавки» клиентка получила ведро с мочой. Выяснить, как оно попало в пакет, компании не удалось Материал редакции

Курьера отстранили от работы.

122 комментария
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В ночь на 13 сентября пользовательница Siri Keeton рассказала в твиттере, что обнаружила ведро с мочой в своём заказе из «Яндекс.Лавки».

Siri🚀Keeton @yingfish
В общем, Яндекс.Лавка привезли в моём заказе ведро.
С мочой. https://t.co/qKudPpKkf6
Siri🚀Keeton @yingfish
Спросили - как я поняла, что это моча.
1) в заказе среди продуктов неопознанный объект. Ладно, щас посмотрим и напишем в поддержку.
2) какая-то жидкость. Жёлтая.
3) при открытии крышки запахло мочой.

Вся песня.

Девушка предположила, что работающий ночью курьер не успевал справить нужду между заказами и использовал для этого ведро. Но как оно попало в пакет — непонятно. «Яндекс.Лавка» вернула клиентке деньги за заказ. Ей позвонил с извинениями генеральный директор компании Илья Красильщик. Претензий к «Лавке» у пользовательницы нет, она планирует и дальше заказывать там еду.

Siri🚀Keeton @yingfish
Буду ли я еще пользоваться Лавкой? Да буду, конечно.

Главное - не ссать!

Красильщик сообщил, что «Яндекс.Лавка» провела внутреннее расследование, но что произошло с заказом, выяснить так и не удалось. «Мы проверили камеры на каждом этапе заказа: сборщик положил в пакет только те продукты, которые заказывал пользователь. Также проверили момент передачи заказа курьеру – пакет в том же состоянии, что и при сборке. То есть ведро никак не могло попасть в пакет, который мы подготовили к доставке. Что было дальше, мы можем только догадываться, потому что записи с камер заканчиваются территорией лавки», — рассказал он.

«Лавка» пыталась связаться с курьером, но «безрезультатно». Его отстранили от доставки заказов. Красильщик отметил, что до сих пор инородные предметы ни разу не попадали в их пакеты с заказами: «Это, конечно, полное безумие, и нам ужасно стыдно перед девушкой, которая получила это чёртово ведро».

#новости #яндекс #доставка #сервисы #курьеры

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122 комментария
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Глеб Горохов

136

Бесплатная моча, а она ещё и выпендривается

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Сергей Королевский

Глеб
103

В качестве компенсации за доставленные неудобства Яндекс Лавка доставила покупательнице ведро с говном

Ответить

Романелло Кивогенс

Глеб
68

Вспомнился старый анекдот:

Приходит еврей в поликлинику с огромным ведром. Охранник у него спрашивает:
— Что это ты принес?
Еврей отвечает:
— Анализ мочи пришел сдавать.
— А почему так много?
— А чтобы не говорили, что евреи жадные!
Через 10 минут еврей идет обратно с тем же ведром.
Охранник снова удивляется:
— А теперь куда?
Еврей отвечает:
— Да вот, в моче сахар нашли — не пропадать же добру!

Ответить

Andre Macareno

Романелло
2

Всегда хотел узнать, как этот анекдот заканчивается

Ответить

Романелло Кивогенс

Andre
49

В нынешних реалиях не удивлюсь, если он закончится статьёй о разжигании межнациональной розни )

Ответить

Derakl Feak

Романелло
0

Так ведь евреев уже не модно

Ответить

Ваша Закладко

Романелло
0

нет, дальше идёт эпизод Введи козу

Ответить

Аяз Умбатов

Andre
0

Моча продана под видом лимонада. По крайне мере по документам лимонад.

Ответить

Сергей Молчановский

Романелло
2

А я другой анекдот вспомнил:

Заходит мужик к врачу и ставит на стол двадцатилитровую канистру.
- Вот, вы сказали анализ мочи принести...
- Блин! Вы б, батенька, ещё дерьма мешок притащили!
Мужик, снимая рюкзак:
- Так и знал, что пригодится!

Ответить

Arthur Sergeev

Глеб
13

yandex.mocha

Ответить

Вячеслав Семенчук

Arthur
1

Mocha.yandex

Ответить

Other Page

Глеб
1

пиши адрес, вышлем тебе пару ведёр, с тебя восторженный отзыв

Ответить

Arthur Sergeev

Other
0

Мочевой сомелье?

Ответить

asbo

100
Ответить

Andre Macareno

asbo
3

Но ведь вообще на первую должно быть

Ответить

asbo

Andre
4

Нáписала?

Ответить

Andre Macareno

asbo
12

А, там ещё одна буква «а» есть впереди, не заметил
Сорян, зря быканул

Ответить

сироп от щекотки

Andre
1

Еще 3 лайкнули, вот где странность

Ответить

Недавний пришелец

Andre
0

нАписала

Ответить

Semyon Bochkaryov

asbo
2

А что за режим древоподобный для твиттера?

Ответить

Алексей Егоров

Semyon
0

Двачую. Удобно! Ответьте плес если узнаете.

Ответить

asbo

Алексей
0

Дефолтное приложение твиттера для айфона. Недавно был апдейт на эти ветки мне тоже нравится.

Ответить

Ilya Grigöryev

asbo
0

какой смищной клиент

Ответить

Вечный ключ

42

яндекс

ведро мочи

Ничего нового.

Ответить

Сергей Предэ

Вечный
4

Переживаешь, что в этот раз налили не в тебя?

Ответить

CallMeBeardman !

28

Так это разве не промо нового сервиса?
Яндекс.Анализы.

Ответить

Пустой дебаркадер

CallMeBeardman
10

Слишком длинное название. Яндекс.Анал

Ответить

Гриша Костин

CallMeBeardman
–1

Шуточки за 200 подьехали? Кстати, после этой ситуации Яндекс Лавке можно всерьез об этом задуматься))) Ну а если по честноку, то уже подзаколебали шутки на эту тему. Чувак перепутал пакеты, да так нельзя, но что теперь закопать его и заклювать.

Ответить

Kolyann Tigin

22

Если б Яндекс.Шеф не переименовался в Лавку, то можно было бы ещё нашутить про комплимент от шефа.

Ответить

Алексей Михайлов

16

Почему моча в заказе? Потому что я туда нассал…

Ответить

Пантелеймоналдо Лдо

10

Работаешь такой себе отдаленно от людских глаз, а тут - хоба! И уже все вокруг знают твой бренный мир изнутри

Ответить

Виновный фитиль

Пантелеймоналдо
15

Да пиздец вообще. И не подрочить даже.

Ответить

Ученый файл

Виновный
2

Как вы что-то поняли по картинке?

Ответить

ave ego

Пантелеймоналдо
5

на видео сборщик кстати без перчаток продукты кладет.. и маска у него на подбородке.. как то не антикоронавирусно

Ответить

Пешка Комитета

Пантелеймоналдо
1

Скажу по секрету, там камер много на складе по повыш безопасности. 

Ответить

Пантелеймоналдо Лдо

Пешка
2

Да, токмо эти камеры по идее зырит токмо СБ и эйчары

Ответить

Рабочий волк

10

Все эти классные истории начинают походить на очень хорошо продуманную рекламную компанию: "яндекс/деливери открыт для своих пользователей, на связи с ними 24/7 в соц сетях, оперативно и решительно увольняет сотрудника, побеспокоившего клиента"

Ответить

AZP

Рабочий
7

Есть обещание уволить, но нет обещания снова не принимать на работу.

Ответить

ave ego

Рабочий
4

но теперь многие клиенты подумают несколько раз о том заказывать ли дальше в компании которая пакеты не пломбирует от курьеров и они в заказы свои отходы добавляют.  

Ответить

Рабочий волк

ave
0

некоторым клиентам нравиться быть в центре внимания, делясь своими сторис в инстаграме по типу "девчонки тут такое..."

Ответить

Ученый файл

9

И так все узнали, что у курьеров есть мобильный туалет.

Ответить

Сергей Васильев

6

С радостью бы заказал ведро с мочой в подарок некоторым ТЖшникам, яндекс бери на заметку интересный сервис и вполне в традициях лопат и блина.

Ответить

Муниципальный глобус

Сергей
3
Ответить

A big purple banana 🍆

Муниципальный
1

Евроинтеграция идет полным ходом

Ответить

Весёлый Хамелеон

Муниципальный
0

Главное до нужной двери успеть добежать, чтобы штаны за 40 гривен не испортить

Ответить

Молодежный Гоша

Муниципальный
0

решил заняться бизнесом?

Ответить

Железнодорожный инструмент

6

Баян. Где дежурные на тж??

Ответить

Пантелеймоналдо Лдо

Железнодорожный
2

@Вахтёр любопытная варвара, систематическое прелюбопытство

Ответить

Желающий якорь

4

 Главное - не ссать!

Новый мем

Ответить

Aleksej Fedko

Желающий
8

Новый слоган, так сказать в продолжении «найдётся все»

Ответить

Ваша Закладко

Aleksej
0

давайте всегда так говорить: "это конечно полное безумие" (с)

Ответить

ave ego

5

вот почему курьеры в желтой форме и это фирменный цвет яндекс еды. а роспотребнадзору не мешало бы прикрыть сервис на 90 дней, до разбирательств почему антикоронавирусные мероприятия не соблюдаются и вместе с продуктами переносят биоотходы в одной таре. 

Ответить

ouxen

ave
1

это полный пиздец, но долбоебы хавают такое отношение и несут бабки в зубах на перегонки

Ответить

Alexandr Strijov

ouxen
0

Есть лавка не от Яндекса? Или ты просто из тех кто пользуется наличными и ходит по пятерочкам в любое время дня и ночи самостоятельно

Ответить

НечеловеческаяЛогика

4

А там что, пакетики на узелок завязывают "тип безопасно"  и никак не пломбируют как все давно делают?

Ответить

ave ego

НечеловеческаяЛ…
2

да. пломб на пакетах нет. курьеры могут перекусить или попробовать блюда. 

Ответить

НечеловеческаяЛогика

ave
3

грустно, потому что уже давно все перешли на пломбирование.

Ответить

Dmitry Yashin

1

Так, ну я, канеш, жду шутки о том, что весь стафф от Яндекса - моча, поэтому нечему удивляться.

Ответить

Coronadoden

Dmitry
6

Ждёшь, пока кто-нибудь отмочит?

Ответить

Dmitry Yashin

Coronadoden
1

Ай, молодца! Тут по большинству комментаторов премия им. Лукинского плачет

Ответить

Андрей Малинин

4

Это по акции.

Ответить

Dmitriy Volkov

4

Осень, вместе с листьями опадают кукухи 

Ответить

Kostya Zubanov

3

не зассал и нассал

Ответить

Mmmax

Kostya
1

Можно так сказать спиздить?

Ответить

Kostya Zubanov

Mmmax
1

ю а велка, я сам спиздил

Ответить

Народный турник

3

Супа в заказе не было, так бы туда нассал

Ответить

Rudolf Cunningham

3

Претензий к Лавке у пользовательницы нет, она планирует и дальше заказывать там еду.

Привезли, конечно, мочу, но зато нахаляву.

Ответить

Mmmax

2

Бонус для разработчиков дизайна случайно курьеру начислили

Ответить

Евгений Клочков

2

Мне кажется, девушке стоит связать между собой "привоз чипсеков по прихоти в любой час ночи" и то, что заебанный таксист ссыт в ведро и в своем ахуе от жизни забывает его в пакетах с заказом 

Ответить

миша лисицын

2

Сколько же ей заплатили чтобы она сказала что будет и дальше там заказывать. Наверное до момента пока не заметит плевки ещё какие-то

Ответить

ave ego

миша
2

пока ей пакет говна не доставят))

Ответить

ad unguem

2

Когда вез мочу на анализы и нечаянно положил их не в тот пакет.

Ответить

Ваша Закладко

ad
0

это Питер , кстати

Ответить

x mst

2

Ведро подменили. Фанаты Маргинала тут?

Ответить

Посторонний

x
0

Подменили на ведро фанатов Маргинала, т.к. легко спутать?

Ответить

x mst

Посторонний
0

Чувак, ты не в теме. Уходи.

Ответить

Дмитрий Шутак

2

Ну хоть не пакет говна.

Ответить

Эдуард Баканов

2

А трубочку он хоть положил в комплект к такому изысканому коктейль?))) 

Ответить

A big purple banana 🍆

2

Жру с заголовка пиздец. Жду пакет говна от деливери клаб

Ответить

Egor K

2

Возмутительно! Клиент заказывал ведро говна!

Ответить

AZP

1

Нихуя себе. Лично генеральный директор компании извинился.
А если мне в Ашане не улыбнулась кассирша, то должен сам господин Жерар Мюлье извиняться.

Ответить

Artyom Ramazani-Zubov

AZP
1

Только если ты типичный россиянин Жерар Депардье.

Ответить

Anton Golovanov

AZP
1

Они недавно начали работу, пока нарабатывают лояльность.

Ответить

Kirill Nikolaev

AZP
0

вот мне просто интересно даже, чем ты в жизни занимаешься и как вообще сюда попал, богом клянусь интересно

Ответить

AZP

Kirill
0

Мелкий фриланс. Украина
Попал из Твиттера.

Ответить

Zakhar Zakharov

0

не знал, что один из создателей Медузы гендиректор Я.Лавки

Ответить

Евгений Клочков

Zakhar
3

ну вот так он удачно после колпаков-срача перешел 

Ответить

ouxen

Евгений
0

какого хера вообще? откуда он высрался?

Ответить

плюшевый батон

1

Гораздо более системная проблема, в том, что почти на каждый заказ курьер путешествует по всему району. Видимо несколько аккаунтов

Ответить

Bitchcraft

1

Да это апельсиновый сок был

Ответить

Solarex Lotos

1

Продолжение приключений весёлых курьеров.

Ответить

Альтернативный хичхакер

1

Это было ведро сока!

Ответить

Муниципальный глобус

1

Сейчас всё пиво такое.

Ответить

[Unknown]

1

в этом есть система и даже гармония - в яндекс-новостях пригожинских ботов как нигде, в яндекс-доставка - моча

Ответить

Semen Semenov

1

Вот бы за любой косяк Сбербанка Греф звонил и отменял плату

Ответить

Danya Rubik

1

Я пришел за заказом и забрал пакет. Зажигаю спичку, пару секунд смотрю на неё, достаю сигарету и подношу спичку к ней. На спичке пламя. Пламя желтое. Ровное. Я смотрю на пламя и пакет. Минут через пять поднимается дикая вонь. Немудрено. Ведь в пакете — моча. Почему моча в пакете? Потому что я туда нассал…

Ответить

Pavel Trifonov

1

Выяснить компании как оно туда попало не удалось, но курьера уже отстранили. Збс.

Ответить

ouxen

1

Претензий к Лавке у пользовательницы нет, она планирует и дальше заказывать там еду

типичные рашкинские юзеры

Ответить

Антон Лисин

1

Видя, что уебаны носят заказы, пропадает всякое желание заказы делать.

Ответить

AZP

Антон
0

А кто их должен носить - профессоры МГИМО?

Ответить

Joseph Knecht

1

Я бы тоже не месте клиентки возмутился, мочи на дне совсем!

Ответить

Алексей Рубан

1

А теперь остается только предположить, что может быть в бургере вместо соуса, если его привезет какой то больной на голову курьер.

Ответить

Джон Кроули

1

Глупая баба, ей домой доставили целое ведро вакцины от короновируса Спутник V, а она шум поднимает.

Ответить

Немалый украинец

0

Осень, хули

Ответить

Ваша Закладко

Немалый
0

уриносень

Ответить

Денис Коротков

0

Более чем уверен, это дело «рук» Деливери. Сейчас идёт волна взаимного чёрного пиара.
Это не последняя история, касаемая происшествий среди служб доставки.
Платишь курьеру компании-конкурента 30-50тр, он добавляет к заказу все что попросишь/или пишет клиентке с целью подката.

Все ради новостей, влияющих на репутацию.

Ответить

ouxen

Денис
1

у нас нет института репутации, эта говноедка и дальше там будет жрать причмокивая

Ответить

ouxen

0

customer service as is

Ответить

YeezySpace

0

Порядочно.

Ответить

Руслан Астратов

0

Яндекс тестирует свой новый сервис 

Ответить

Пешка Комитета

0

Моё мнение, что это вовсе не курьер-партнёр Яндекс Еды (Они могут получать заказы из рестов/лавки или тупо ограничиться лавкой), а таксист. Они из-за Я.Про могут выполнять доставки с ресторанов и Лавок, где это необходимо. Почему такое мнение? Ибо, формы брендовой у него нет по видео, ибо если без формы доставлять , то дело спалится (Клиентом и т.д) и аккаунт отключат. 🌝

Ответить

ave ego

Пешка
0

мне постоянно из яндекс лавки курьеры без фирменной формы цвета мочи приносят заказы

Ответить

Пешка Комитета

ave
0

Тогда ему очень сильно везёт, что его на камерах не палят и суперы, которые по городу ходят. Плюс они ещё могут клеить номер на сумке, чтобы никто не увидел и не вычислил. 

Ответить

ave ego

Пешка
0

да, у них номерные сумки. 

Ответить

Похожий калькулятор

0

Яндекс плюс моча

Ответить

DC Maniac

0

Да это сто проц диверсияконкуренты работают 🤷🏻‍♂️😂

Ответить

Кирилл Вселенский

0

Деливери наносит ответный удар

Ответить

Ilya Grigöryev

0

похоже на российский пеар

Ответить

Люц Шнайдер

0

Уже проводят розыск 

Ответить

Александр Федоров

0
Ответить

Дон Карлионе

0

Провокация от деливери!

Ответить

Miguel

0

Сделайте перерывы для курьеров - и им не нужно будет использовать ведро.

Ответить
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