С заказом из «Яндекс.Лавки» клиентка получила ведро с мочой. Выяснить, как оно попало в пакет, компании не удалось

Курьера отстранили от работы.

В закладки

В ночь на 13 сентября пользовательница Siri Keeton рассказала в твиттере, что обнаружила ведро с мочой в своём заказе из «Яндекс.Лавки».

Siri🚀Keeton @yingfish Спросили - как я поняла, что это моча.

1) в заказе среди продуктов неопознанный объект. Ладно, щас посмотрим и напишем в поддержку.

2) какая-то жидкость. Жёлтая.

3) при открытии крышки запахло мочой.



Вся песня.

Девушка предположила, что работающий ночью курьер не успевал справить нужду между заказами и использовал для этого ведро. Но как оно попало в пакет — непонятно. «Яндекс.Лавка» вернула клиентке деньги за заказ. Ей позвонил с извинениями генеральный директор компании Илья Красильщик. Претензий к «Лавке» у пользовательницы нет, она планирует и дальше заказывать там еду.

Siri🚀Keeton @yingfish Буду ли я еще пользоваться Лавкой? Да буду, конечно.



Главное - не ссать!

Красильщик сообщил, что «Яндекс.Лавка» провела внутреннее расследование, но что произошло с заказом, выяснить так и не удалось. «Мы проверили камеры на каждом этапе заказа: сборщик положил в пакет только те продукты, которые заказывал пользователь. Также проверили момент передачи заказа курьеру – пакет в том же состоянии, что и при сборке. То есть ведро никак не могло попасть в пакет, который мы подготовили к доставке. Что было дальше, мы можем только догадываться, потому что записи с камер заканчиваются территорией лавки», — рассказал он.