С заказом из «Яндекс.Лавки» клиентка получила ведро с мочой. Выяснить, как оно попало в пакет, компании не удалось Материал редакции
Курьера отстранили от работы.
В ночь на 13 сентября пользовательница Siri Keeton рассказала в твиттере, что обнаружила ведро с мочой в своём заказе из «Яндекс.Лавки».
Девушка предположила, что работающий ночью курьер не успевал справить нужду между заказами и использовал для этого ведро. Но как оно попало в пакет — непонятно. «Яндекс.Лавка» вернула клиентке деньги за заказ. Ей позвонил с извинениями генеральный директор компании Илья Красильщик. Претензий к «Лавке» у пользовательницы нет, она планирует и дальше заказывать там еду.
Красильщик сообщил, что «Яндекс.Лавка» провела внутреннее расследование, но что произошло с заказом, выяснить так и не удалось. «Мы проверили камеры на каждом этапе заказа: сборщик положил в пакет только те продукты, которые заказывал пользователь. Также проверили момент передачи заказа курьеру – пакет в том же состоянии, что и при сборке. То есть ведро никак не могло попасть в пакет, который мы подготовили к доставке. Что было дальше, мы можем только догадываться, потому что записи с камер заканчиваются территорией лавки», — рассказал он.
«Лавка» пыталась связаться с курьером, но «безрезультатно». Его отстранили от доставки заказов. Красильщик отметил, что до сих пор инородные предметы ни разу не попадали в их пакеты с заказами: «Это, конечно, полное безумие, и нам ужасно стыдно перед девушкой, которая получила это чёртово ведро».
Бесплатная моча, а она ещё и выпендривается
В качестве компенсации за доставленные неудобства Яндекс Лавка доставила покупательнице ведро с говном
Вспомнился старый анекдот:
Приходит еврей в поликлинику с огромным ведром. Охранник у него спрашивает:
— Что это ты принес?
Еврей отвечает:
— Анализ мочи пришел сдавать.
— А почему так много?
— А чтобы не говорили, что евреи жадные!
Через 10 минут еврей идет обратно с тем же ведром.
Охранник снова удивляется:
— А теперь куда?
Еврей отвечает:
— Да вот, в моче сахар нашли — не пропадать же добру!
Всегда хотел узнать, как этот анекдот заканчивается
В нынешних реалиях не удивлюсь, если он закончится статьёй о разжигании межнациональной розни )
А я другой анекдот вспомнил:
Заходит мужик к врачу и ставит на стол двадцатилитровую канистру.
- Вот, вы сказали анализ мочи принести...
- Блин! Вы б, батенька, ещё дерьма мешок притащили!
Мужик, снимая рюкзак:
- Так и знал, что пригодится!
yandex.mocha
пиши адрес, вышлем тебе пару ведёр, с тебя восторженный отзыв
Но ведь вообще на первую должно быть
А, там ещё одна буква «а» есть впереди, не заметил
Сорян, зря быканул
А что за режим древоподобный для твиттера?
Двачую. Удобно! Ответьте плес если узнаете.
Так это разве не промо нового сервиса?
Яндекс.Анализы.
Шуточки за 200 подьехали? Кстати, после этой ситуации Яндекс Лавке можно всерьез об этом задуматься))) Ну а если по честноку, то уже подзаколебали шутки на эту тему. Чувак перепутал пакеты, да так нельзя, но что теперь закопать его и заклювать.
Если б Яндекс.Шеф не переименовался в Лавку, то можно было бы ещё нашутить про комплимент от шефа.
Работаешь такой себе отдаленно от людских глаз, а тут - хоба! И уже все вокруг знают твой бренный мир изнутри
Виновный фитиль
Да пиздец вообще. И не подрочить даже.
на видео сборщик кстати без перчаток продукты кладет.. и маска у него на подбородке.. как то не антикоронавирусно
Скажу по секрету, там камер много на складе по повыш безопасности.
Рабочий волк
некоторым клиентам нравиться быть в центре внимания, делясь своими сторис в инстаграме по типу "девчонки тут такое..."
С радостью бы заказал ведро с мочой в подарок некоторым ТЖшникам, яндекс бери на заметку интересный сервис и вполне в традициях лопат и блина.
Муниципальный глобус
Главное до нужной двери успеть добежать, чтобы штаны за 40 гривен не испортить
@Вахтёр любопытная варвара, систематическое прелюбопытство
Новый слоган, так сказать в продолжении «найдётся все»
вот почему курьеры в желтой форме и это фирменный цвет яндекс еды. а роспотребнадзору не мешало бы прикрыть сервис на 90 дней, до разбирательств почему антикоронавирусные мероприятия не соблюдаются и вместе с продуктами переносят биоотходы в одной таре.
Есть лавка не от Яндекса? Или ты просто из тех кто пользуется наличными и ходит по пятерочкам в любое время дня и ночи самостоятельно
А там что, пакетики на узелок завязывают "тип безопасно" и никак не пломбируют как все давно делают?
да. пломб на пакетах нет. курьеры могут перекусить или попробовать блюда.
Так, ну я, канеш, жду шутки о том, что весь стафф от Яндекса - моча, поэтому нечему удивляться.
Ждёшь, пока кто-нибудь отмочит?
Ай, молодца! Тут по большинству комментаторов премия им. Лукинского плачет
не зассал и нассал
Претензий к Лавке у пользовательницы нет, она планирует и дальше заказывать там еду.
Привезли, конечно, мочу, но зато нахаляву.
Мне кажется, девушке стоит связать между собой "привоз чипсеков по прихоти в любой час ночи" и то, что заебанный таксист ссыт в ведро и в своем ахуе от жизни забывает его в пакетах с заказом
Сколько же ей заплатили чтобы она сказала что будет и дальше там заказывать. Наверное до момента пока не заметит плевки ещё какие-то
Когда вез мочу на анализы и нечаянно положил их не в тот пакет.
Ведро подменили. Фанаты Маргинала тут?
Подменили на ведро фанатов Маргинала, т.к. легко спутать?
Нихуя себе. Лично генеральный директор компании извинился.
А если мне в Ашане не улыбнулась кассирша, то должен сам господин Жерар Мюлье извиняться.
вот мне просто интересно даже, чем ты в жизни занимаешься и как вообще сюда попал, богом клянусь интересно
не знал, что один из создателей Медузы гендиректор Я.Лавки
ну вот так он удачно после колпаков-срача перешел
Гораздо более системная проблема, в том, что почти на каждый заказ курьер путешествует по всему району. Видимо несколько аккаунтов
в этом есть система и даже гармония - в яндекс-новостях пригожинских ботов как нигде, в яндекс-доставка - моча
Я пришел за заказом и забрал пакет. Зажигаю спичку, пару секунд смотрю на неё, достаю сигарету и подношу спичку к ней. На спичке пламя. Пламя желтое. Ровное. Я смотрю на пламя и пакет. Минут через пять поднимается дикая вонь. Немудрено. Ведь в пакете — моча. Почему моча в пакете? Потому что я туда нассал…
Выяснить компании как оно туда попало не удалось, но курьера уже отстранили. Збс.
Претензий к Лавке у пользовательницы нет, она планирует и дальше заказывать там еду
типичные рашкинские юзеры
Видя, что уебаны носят заказы, пропадает всякое желание заказы делать.
А теперь остается только предположить, что может быть в бургере вместо соуса, если его привезет какой то больной на голову курьер.
Глупая баба, ей домой доставили целое ведро вакцины от короновируса Спутник V, а она шум поднимает.
Более чем уверен, это дело «рук» Деливери. Сейчас идёт волна взаимного чёрного пиара.
Это не последняя история, касаемая происшествий среди служб доставки.
Платишь курьеру компании-конкурента 30-50тр, он добавляет к заказу все что попросишь/или пишет клиентке с целью подката.
Все ради новостей, влияющих на репутацию.
Моё мнение, что это вовсе не курьер-партнёр Яндекс Еды (Они могут получать заказы из рестов/лавки или тупо ограничиться лавкой), а таксист. Они из-за Я.Про могут выполнять доставки с ресторанов и Лавок, где это необходимо. Почему такое мнение? Ибо, формы брендовой у него нет по видео, ибо если без формы доставлять , то дело спалится (Клиентом и т.д) и аккаунт отключат. 🌝
Тогда ему очень сильно везёт, что его на камерах не палят и суперы, которые по городу ходят. Плюс они ещё могут клеить номер на сумке, чтобы никто не увидел и не вычислил.