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Аня Бегиашвили
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Вместе с заказом из Яндекс.Лавки клиентка получила ведро с мочой. Выяснить, как оно попало в пакет, компании не удалось Материал редакции

Курьера отстранили от работы.

28 комментариев
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В ночь на 13 сентября пользовательница Siri Keeton рассказала в твиттере, что обнаружила ведро с мочой в своём заказе из Яндекс.Лавки.

Siri🚀Keeton @yingfish
В общем, Яндекс.Лавка привезли в моём заказе ведро.
С мочой. https://t.co/qKudPpKkf6
Siri🚀Keeton @yingfish
Спросили - как я поняла, что это моча.
1) в заказе среди продуктов неопознанный объект. Ладно, щас посмотрим и напишем в поддержку.
2) какая-то жидкость. Жёлтая.
3) при открытии крышки запахло мочой.

Вся песня.

Девушка предположила, что работающий ночью курьер не успевал справить нужду между заказами и использовал для этого ведро. Но как оно попало в пакет — непонятно. Яндекс.Лавка вернула клиентке деньги за заказ. Ей позвонил с извинениями генеральный директор компании Илья Красильщик. Претензий к Лавке у пользовательницы нет, она планирует и дальше заказывать там еду.

Siri🚀Keeton @yingfish
Буду ли я еще пользоваться Лавкой? Да буду, конечно.

Главное - не ссать!

Красильщик сообщил, что Яндекс.Лавка провела внутреннее расследование, но что произошло с заказом, выяснить так и не удалось. «Мы проверили камеры на каждом этапе заказа: сборщик положил в пакет только те продукты, которые заказывал пользователь. Также проверили момент передачи заказа курьеру – пакет в том же состоянии, что и при сборке. То есть ведро никак не могло попасть в пакет, который мы подготовили к доставке. Что было дальше, мы можем только догадываться, потому что записи с камер заканчиваются территорией лавки», — рассказал он.

Лавка пыталась связаться с курьером, но «безрезультатно». Его отстранили от доставки заказов. Красильщик отметил, что до сих пор инородные предметы ни разу не попадали в их пакеты с заказами: «Это, конечно, полное безумие, и нам ужасно стыдно перед девушкой, которая получила это чёртово ведро».

#новости #яндекс #доставка #сервисы #курьеры

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28 комментариев
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Глеб Горохов

20

Бесплатная моча, а она ещё и выпендривается

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Романелло Кивогенс

Глеб
8

Вспомнился старый анекдот:

Приходит еврей в поликлинику с огромным ведром. Охранник у него спрашивает:
— Что это ты принес?
Еврей отвечает:
— Анализ мочи пришел сдавать.
— А почему так много?
— А чтобы не говорили, что евреи жадные!
Через 10 минут еврей идет обратно с тем же ведром.
Охранник снова удивляется:
— А теперь куда?
Еврей отвечает:
— Да вот, в моче сахар нашли — не пропадать же добру!

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Andre Macareno

Романелло
0

Всегда хотел узнать, как этот анекдот заканчивается

Ответить

Романелло Кивогенс

Andre
2

В нынешних реалиях не удивлюсь, если он закончится статьёй о разжигании межнациональной розни )

Ответить

Вечный ключ

6

яндекс

ведро мочи

Ничего нового.

Ответить

Сергей Предэ

Вечный
1

Переживаешь, что в этот раз налили не в тебя?

Ответить

Железнодорожный инструмент

3

Баян. Где дежурные на тж??

Ответить

Пантелеймоналдо Лдо

Железнодорожный
1

@Вахтёр любопытная варвара, систематическое прелюбопытство

Ответить

asbo

2
Ответить

Andre Macareno

asbo
–1

Но ведь вообще на первую должно быть

Ответить

asbo

Andre
1

Нáписала?

Ответить

Andre Macareno

asbo
0

А, там ещё одна буква «а» есть впереди, не заметил
Сорян, зря быканул

Ответить

Недавний пришелец

Andre
0

нАписала

Ответить

Желающий якорь

1

 Главное - не ссать!

Новый мем

Ответить

x mst

1

Ведро подменили. Фанаты Маргинала тут?

Ответить

Дмитрий Шутак

1

Ну хоть не пакет говна.

Ответить

CallMeBeardman !

1

Так это разве не промо нового сервиса?
Яндекс.Анализы.

Ответить

Ученый файл

1

И так все узнали, что у курьеров есть мобильный туалет.

Ответить

Немалый украинец

0

Осень, хули

Ответить

ad unguem

0

Когда вез мочу на анализы и нечаянно положил их не в тот пакет.

Ответить

Алексей Михайлов

0

Почему моча в заказе? Потому что я туда нассал…

Ответить

ouxen

0

customer service as is

Ответить

Андрей Малинин

0

Это по акции.

Ответить

YeezySpace

0

Порядочно.

Ответить

Пантелеймоналдо Лдо

0

Работаешь такой себе отдаленно от людских глаз, а тут - хоба! И уже все вокруг знают твой бренный мир изнутри

Ответить

плюшевый батон

0

Гораздо более системная проблема, в том, что почти на каждый заказ курьер путешествует по всему району. Видимо несколько аккаунтов

Ответить

НечеловеческаяЛогика

0

А там что, пакетики на узелок завязывают "тип безопасно"  и никак не пломбируют как все давно делают?

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Dmitry Yashin

–1

Так, ну я, канеш, жду шутки о том, что весь стафф от Яндекса - моча, поэтому нечему удивляться.

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