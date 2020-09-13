Вместе с заказом из Яндекс.Лавки клиентка получила ведро с мочой. Выяснить, как оно попало в пакет, компании не удалось Материал редакции
Курьера отстранили от работы.
В ночь на 13 сентября пользовательница Siri Keeton рассказала в твиттере, что обнаружила ведро с мочой в своём заказе из Яндекс.Лавки.
Девушка предположила, что работающий ночью курьер не успевал справить нужду между заказами и использовал для этого ведро. Но как оно попало в пакет — непонятно. Яндекс.Лавка вернула клиентке деньги за заказ. Ей позвонил с извинениями генеральный директор компании Илья Красильщик. Претензий к Лавке у пользовательницы нет, она планирует и дальше заказывать там еду.
Красильщик сообщил, что Яндекс.Лавка провела внутреннее расследование, но что произошло с заказом, выяснить так и не удалось. «Мы проверили камеры на каждом этапе заказа: сборщик положил в пакет только те продукты, которые заказывал пользователь. Также проверили момент передачи заказа курьеру – пакет в том же состоянии, что и при сборке. То есть ведро никак не могло попасть в пакет, который мы подготовили к доставке. Что было дальше, мы можем только догадываться, потому что записи с камер заканчиваются территорией лавки», — рассказал он.
Лавка пыталась связаться с курьером, но «безрезультатно». Его отстранили от доставки заказов. Красильщик отметил, что до сих пор инородные предметы ни разу не попадали в их пакеты с заказами: «Это, конечно, полное безумие, и нам ужасно стыдно перед девушкой, которая получила это чёртово ведро».
Бесплатная моча, а она ещё и выпендривается
Вспомнился старый анекдот:
Приходит еврей в поликлинику с огромным ведром. Охранник у него спрашивает:
— Что это ты принес?
Еврей отвечает:
— Анализ мочи пришел сдавать.
— А почему так много?
— А чтобы не говорили, что евреи жадные!
Через 10 минут еврей идет обратно с тем же ведром.
Охранник снова удивляется:
— А теперь куда?
Еврей отвечает:
— Да вот, в моче сахар нашли — не пропадать же добру!
Всегда хотел узнать, как этот анекдот заканчивается
В нынешних реалиях не удивлюсь, если он закончится статьёй о разжигании межнациональной розни )
@Вахтёр любопытная варвара, систематическое прелюбопытство
Но ведь вообще на первую должно быть
А, там ещё одна буква «а» есть впереди, не заметил
Сорян, зря быканул
Работаешь такой себе отдаленно от людских глаз, а тут - хоба! И уже все вокруг знают твой бренный мир изнутри
Гораздо более системная проблема, в том, что почти на каждый заказ курьер путешествует по всему району. Видимо несколько аккаунтов
А там что, пакетики на узелок завязывают "тип безопасно" и никак не пломбируют как все давно делают?
Так, ну я, канеш, жду шутки о том, что весь стафф от Яндекса - моча, поэтому нечему удивляться.