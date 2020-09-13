Движение «Голос»: на УИКах происходит «правовой произвол». Поступило 1306 сообщений о нарушениях в 59 регионах Материал редакции
Активисты не получали такого массового потока жалоб на протяжении четырёх лет.
Движение «Голос» опубликовало обзор общественного наблюдения в единый день голосования. Наблюдение проводится в 38 регионах, кроме того, сообщения о нарушениях принимают горячая линия и «Карта нарушений».
Лидером по числу сообщений о возможных нарушениях стал Краснодарский край: 30 сообщений за 13 сентября и 196 за весь период кампании. Всего с начала голосования на «Карту нарушений» поступило 1306 сообщений из 59 регионов России.
Главные тенденции дня голосования, по сведениям «Голоса»
«Правовой произвол»: Такого массового потока сообщений «о демонстративном пренебрежении правом» в «Голосе» не получали на протяжении последних четырёх лет;
- Рост агрессии: председатели и секретари избирательных комиссий отказываются пускать наблюдателей, ограничивают их в перемещениях, не принимают жалобы. Ведут себя агрессивно — иногда доходит до рукоприкладства;
- Признаки фальсификаций: поступают сигналы о фальсификациях, вбросах, замене бюллетеней досрочного голосования, хранившихся в избирательных комиссиях;
- Видеонаблюдение: сайт видеотрансляций с избирательных участков перестал индексироваться в поиске «Яндекса» или Google. С сайта ЦИК пропала ссылка на него.
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а завтра часть этих людей вновь пойдет учить деток как правильно жить, не обманывать, быть честным и справедливым, а главное скромным гражданином 🥰
Max
Вот что за уебки, а наблюдатели красавцы, я бы не смог им быть, просто нервы не выдержали и перешёл бы на взаимную агрессию, потому что нереально бомбит от этого.
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Шокирующие новости - в России на самом деле нет выборов.
Зимний ключ
дело Навального живет!
A big purple banana 🍆
Все время путаю Исправительную Колонию и Избирательный Комитет когда читаю
Lee
Значит, боятся. Ебите их!
Пластиковое Окно
Избиратели крутые, а я пока на диване посижу с попкорном.
solawind
Страшно становится за следующее лето в Москве. Если конечно соболь не передумает. Дебилы в ик совсем берега потеряли, как и в беларуси, наглядно показывают что власть получить можно только на улицах
Darya Timofeeva
Клоунаду заканчиваем.
A big purple banana 🍆Darya
Кто?