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Аня Бегиашвили
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Движение «Голос»: на УИКах происходит «правовой произвол». Поступило 1306 сообщений о нарушениях в 59 регионах Материал редакции

Активисты не получали такого массового потока жалоб на протяжении четырёх лет.

Движение «Голос» опубликовало обзор общественного наблюдения в единый день голосования. Наблюдение проводится в 38 регионах, кроме того, сообщения о нарушениях принимают горячая линия и «Карта нарушений».

Лидером по числу сообщений о возможных нарушениях стал Краснодарский край: 30 сообщений за 13 сентября и 196 за весь период кампании. Всего с начала голосования на «Карту нарушений» поступило 1306 сообщений из 59 регионов России.

Главные тенденции дня голосования, по сведениям «Голоса»

  • «Правовой произвол»: Такого массового потока сообщений «о демонстративном пренебрежении правом» в «Голосе» не получали на протяжении последних четырёх лет;

  • Рост агрессии: председатели и секретари избирательных комиссий отказываются пускать наблюдателей, ограничивают их в перемещениях, не принимают жалобы. Ведут себя агрессивно — иногда доходит до рукоприкладства;
  • Признаки фальсификаций: поступают сигналы о фальсификациях, вбросах, замене бюллетеней досрочного голосования, хранившихся в избирательных комиссиях;
  • Видеонаблюдение: сайт видеотрансляций с избирательных участков перестал индексироваться в поиске «Яндекса» или Google. С сайта ЦИК пропала ссылка на него.
Выборы 13 сентября: кандидаты Навального и Каца…
Чем примечательно голосование, которое проходит в десятках регионов по разным поводам.
tjournal.ru

#новости #выборы #регионы

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Уверенный коктейль

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а завтра часть этих людей вновь пойдет учить деток как правильно жить, не обманывать, быть честным и справедливым, а главное скромным гражданином 🥰

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Max

8

Вот что за уебки, а наблюдатели красавцы, я бы не смог им быть, просто нервы не выдержали и перешёл бы на взаимную агрессию, потому что нереально бомбит от этого.

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1

Шокирующие новости - в России на самом деле нет выборов.

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Зимний ключ

0

дело Навального живет!

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A big purple banana 🍆

0

Все время путаю Исправительную Колонию и Избирательный Комитет когда читаю

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Lee

0

Значит, боятся. Ебите их!

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Пластиковое Окно

0

Избиратели крутые, а я пока на диване посижу с попкорном. 

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solawind

0

Страшно становится за следующее лето в Москве. Если конечно соболь не передумает. Дебилы в ик совсем берега потеряли, как и в беларуси, наглядно показывают что власть получить можно только на улицах

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Darya Timofeeva

0

Клоунаду заканчиваем.

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A big purple banana 🍆

Darya
0

Кто?

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