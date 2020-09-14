Новости
Алексей Боржонов
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Владелец TikTok отказался продавать сервис Microsoft. СМИ сообщили, что о сделке договорились с Oracle Материал редакции

Но речь идёт не о прямой продаже, а партнёрстве.

6 комментариев
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Китайская компания ByteDance, владеющая TikTok, отказалась продать сервис Microsoft, говорится в блоге американской корпорации. Источники Associated Press, Reuters, а позже Financial Times и The Wall Street Journal сообщили, что вместо этого владелец TikTok договорился о сделке с Oracle.

В заявлении Microsoft говорится: «Мы уверены, что наше предложение устроило бы пользователей TikTok и отвечало бы интересам по защите национальной безопасности». В компании заверили, что внесли бы «значительные изменения», чтобы соответствовать стандартам безопасности и борьбы с дезинформацией.

О причинах отказала ByteDance продать TikTok не сообщается. По данным Reutersа, владелец сервиса отменил его продажу из-за нового китайского закона по контролю за экспортом технологий. Reuters утверждает, что Китай «предпочёл бы закрыть TikTok в США, а не допускать его принудительную продажу».

Oracle же должен стать «технологическим партнёром» ByteDance, который станет управлять пользовательскими данными TikTok в США. То есть о прямой продаже речи не идёт, пишет WSJ. Один из источников Reuters при этом утверждает, что также ведутся переговоры о покупке доли в операциях TikTok в Соединённых Штатах. Официально эту сделку не комментировали.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ, который фактически запрещает TikTok, если сервис до 15 сентября не купит американская компания. Причиной такого указа стало обвинение TikTok со стороны американских властей в том, что сервис передаёт данные пользователей в Китай, что угрожает суверенитету Соединённых Штатов.

#новости #microsoft #tiktok

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6 комментариев
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A big purple banana 🍆

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Лел. Оракл вроде проекты такого типа не покупал. Теперь тик ток будет площадкой Жава экспериментов

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serguun42

A
2

ТикТок будет установлен более чем на три миллиарда устройств 😏

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A big purple banana 🍆

serguun42
0

Ученые объявили эпоху миграции тик тока на оракловкую жаву. Количество докладчиков-азиатов увеличено втрое

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Квадратный дым

serguun42
0

Даже на микроволновке!

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alexferman

0

Трамп, загноби Оракл!

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Квадратный дым

0

СМИ сообщили, что о сделке договорились с Oracle

Ахах, так и знал!

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Комментарии

Addle guy

Владелец TikTok отказался…

A big purple…

Владелец TikTok отказался…

Addle guy

Владелец TikTok отказался…

serguun42

Владелец TikTok отказался…

A big purple…

Владелец TikTok отказался…