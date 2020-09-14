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Алексей Боржонов
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НИЦ Минздрава: 83,8% школьников пожаловались на проблемы с психическим здоровьем из-за дистанционного обучения Материал редакции

Подростки стали меньше гулять и больше выполнять домашние задания.

Во время периода самоизоляции из-за коронавируса и перевода на дистанционное обучение у большинства школьников ухудшилось психическое состояние. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава.

  • Исследование проводили с конца апреля по конец мая, в нём участвовали почти 30 тысяч учащихся 5-11 классов из 79 регионов России. Они отвечали на вопросы о физической активности, психоэмоциональном состоянии и использовании гаджетов;
  • У 83,8% учащихся исследователи зафиксировали проблемы с психическим здоровьем. Депрессивные состояния — у 42,2%, астенические состояния — у 41,6%;
  • Также авторы исследования предполагают более чем у трети (37,2%) обсессивно-фобические состояния, более чем у четверти (26,8%) — синдром головных болей, у каждого второго учащегося (55,8%) — нарушения сна;
  • При этом, говорится в исследовании, почти трети школьников (32,5%) удалось сохранить ровное и положительное настроение, почти у половины (44,2%) оно неоднократно менялось в течение дня, а 13,1% испытывали подавленность. Говорить о благоприятной адаптации к условиям самоизоляции и дистанционного обучения можно только в 13,4% случаев;
  • Большинство школьников (69,2%) ограничивали передвижение во время режима самоизоляции. Больше трети (36,7%) восприняли режим негативно, около пятой части опрошенных (21,2%) назвали его невыносимым, 16,8% опрошенных самоизоляция понравилась;
  • Больше половины школьников стали меньше гулять, у них снизилась физическая активность. При этом они стали тратить больше времени на выполнение домашних заданий, на занятия с компьютером или гаджетами, а также общение в соцсетях. Около четверти опрошенных (25,4%) рассказали о недостаточной продолжительности сна (7 и менее часов);
  • Авторы исследования утверждают, что смартфон — самое неподходящее устройство для обучения, однако именно оно было самым популярным у школьников. Его использовали для учёбы (73,1%) учащихся;
  • В исследовании говорится, что «современная цифровая школа не располагает безопасными для здоровья технологиями онлайн-обучения». Кроме того, полученные данные говорят о необходимости массовой психологической поддержки детей.

#новости #карантинвросси

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36 комментариев
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Артем Стажаров

15

Слабаки. Перестали бывать в обществе постоянно и сразу проблемы. 
А ведь придет время и многие будут мечтать работать из дома, а не таскаться в офис каждый день. 

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AZP

Артем
8

Человек - в принципе, существо социальное.

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Александра Утёнкова

Артем
1

То потом. Сейчас это дети, которым нужно общение. 

Ответить

Положительный меч

Александра
1

Если бы меня в их возрасте посадили на карантин и разом избавили как от необходимости таскаться в учебное заведение, так и от общества тупоголовых сверстников - я бы только рад был

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Нехороший мангал

Положительный
0

Себя на всех не равняй
У всех в школе были друзья, и всем хотелось общаться. А тут сиди в заперти с родителями полгода - естественно волком завоешь

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Litnikov Danil

Александра
1

Сомневаюсь, что многие вообще представляют о том что нужно для гармоничного развития ребенка, какие ведущие виды деятельности в малом возрасте. Им сразу подавай альфа самцов с железной волей.

А потом жалуются что быдло вырастает

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Meg Walker

Артем
0

Дело не в изоляции, а в ёбаных горах домашней работы. Что в школах, что в универах всех решили просто завалить ей к хуям. В итоге школьники и студенты находятся в постоянном стрессе из-за того, что не успевают сделать огромные объёмы совершенно бессмысленного говна и не могут нормально отдохнуть, потому что только ты всё сдал с горящей с жопой, как тебе приходит ещё гора всякой дичи, причём частенько выкладывают её за день до дедлайна.

Ответить

Лысина Арика

7

Какие же неженки, ну серьезно/

Ответить

Litnikov Danil

Лысина
6

Действительно, это же Спарта!111 тьфу

Ответить

CS GO Server

Лысина
3

На самом деле слабаки

Ответить

Гражданский парфюмер

7

Меньше в своих тиктоках сидеть надо, будет меньше психических проблем

Ответить

Dmitry Sursin

7

  83,8% школьников пожаловались на проблемы с психическим здоровьем

Подростки стали меньше гулять

Экстравертный мир мать вашу.

Ответить

Костя Васильев

5

Блять, а распитие пива в подъездах до карантина не вызывало проблем? 

Ответить

Транспортный блик

Костя
4

Только радость

Ответить

Антон Лисин

2

Так к родителям вопросы. Живут в рднушке в кредит и заводят троих детей. Потом теряют работу и начинают отрываться на детей.

Ответить

Litnikov Danil

Антон
4

Ну такое себе на родителей в данном случае валить.

Ответить

Антон Лисин

Litnikov
1

На детей валите, что из так много?

Ответить

Litnikov Danil

Антон
0

А речь про то что много?

Ответить

Universe

Антон
0

Точно! Давайте разрешим иметь детей только богатым!

Ответить

Антон Лисин

Universe
1

Давайте. Что надо подтвердить , что здоровы и имеете материальную базу в том числеиквартиру.  Так ведь просят когда хочешь усыновить.

Ответить

Игорь Валерьевич

2

Глупые школьники просто еще не поняли какой это кайф, сидеть дома и не видеть людей целый месяц.

Ответить

Shlomo Goldenberg

1

Школота какая то хилая пошла. Я в 10 и 11 классе неделями прогуливал, дома спал или ездил в библиотеку книжки читал, прекрасное время было. А они без школы не могут, стадные животные

Ответить

Marhal_New _Arleana

2

У меня чуть крыша не поехала от дистанционки в универе. Это даже не шутка.

Ответить

Нехороший мангал

Marhal_New
0

У меня дистанционка в универе + удаленка на работе
И ещё начальнику чето в голову ебануло, и он на всю команду месяц рычал
Я только-только перестал в панику впадать, когда слышу звук сообщения в слаке, ибо раньше это с вероятностью 60% значило доёбы
Короче закончилась эта хуйня и заебись

Ответить

Рыжий

1

 Больше половины школьников стали меньше гулять, у них снизилась физическая активность.

А кто им мешал гулять? К каждому двору полицейского не приставить 

Ответить

Александра Утёнкова

Рыжий
0

А заразиться мы уже не боимся? 

Ответить

Рыжий

Александра
1

Мне кажется, подростки и не боялись. А сейчас и их родители не боятся, все устали от нервов и забили

Ответить

Александра Утёнкова

Рыжий
2

То сейчас, согласна. Я сама без задней мысли езжу везде, только в маске и руки обрабатываю.
Но по весне многих дома заперли родители. И правильно сделали. 

Ответить

Имя и фамилия

Рыжий
0

Родители. Чтобы не принесли вирус домой.

Ответить

Semen Semenov

0

Мужчины жаловались? Ужас какой

Ответить

LC

0

И как эти исследователи вычленили влияние именно дистанционного обучения? Других факторов во время пандемии для депрессивного состояния совсем-совсем нет?

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

У меня чуть крыша не поехала от дистанционки в универе. Это даже не шутка.

Ответить

Lee

0

Подростки стали меньше гулять

Пиздежь, с конца апреля стабильно гуляют

Ответить

Строгий томагавк_два

0

Вопрос для @Marhal_New _Arleana : как там твоя дистанционочка в универе? Только без шуток.

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Вольдемаръ Дурбовскiй

–1

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Биржа TJ

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