Минтранс подготовил поправки в ПДД. Они вводят новые правила тонировки и ограничивают движение на электросамокатах Материал редакции
Также есть изменения в правилах парковки, стоянки и перевозки пассажиров на автобусах.
Министерство транспорта подготовило пакет поправок в правила дорожного движения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. В пресс-службе ведомства изданию сообщили, что с документом проводят «регламентные процедуры».
- Поправки вводят понятие СИМ (средства индивидуальной мобильности), к которым относятся электросамокаты, сегвеи, скейтборды, роликовые коньки и так далее;
- Детям до 7 лет разрешат ездить на СИМ только в сопровождении взрослых: по тротуарам, пешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон. Детям старше 14 лет разрешат использовать их в велосипедных зонах, на велосипедных полосах, тротуарах, а если их нет, то двигаться на них можно по правому краю проезжей части при условии, что у СИМ есть тормоза, фонарь и катафоты;
- Разгоняться больше 20 километров в час при совместном с пешеходами движении запрещено. Также запрещено управлять СИМ в нетрезвом виде;
- Владельцам транспортных средств запретят выполнять остановку и стоянку на островках безопасности;
- Действие знака «Остановка запрещена» будет прекращаться после знака «Парковка». Кроме того, исключат правило, по которому знак «Стоянка запрещена» действует до конца жёлтой линии — теперь он будет действовать до конца населённого пункта или до перекрёстка;
- До 90 километров в час разрешат разгоняться автобусам, оборудованным ремнями безопасности и исключительно с сидячими местами. Для остальных ограничение установят на 70 километрах в час;
- По новым правилам тонировки ветровое стекло должно будет пропускать не менее 70% света, для остальных лимит не нормируется. По действующим же правилам, которые ссылаются на ГОСТ 1988 года, ветровое стекло должно пропускать не менее 75% света, а остальные — не менее 70%;
- Также новые правила разрешат использовать любую аптечку и огнетушитель, а не по ГОСТу 2001 года;
- Члены общественной палаты раскритиковали правила и заявили, что лимит 20 километров в час при управлении СИМ опасен для пешеходов. В ГИБДД считают, что скейты, ролики и другие устройства, использующие «мускульную силу» должны регулироваться правилами передвижения пешеходов.
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Мой город превращается в промзону
Правительство Германии…
sergjjj
Опять будут затонированные в хлам тазы, как они бляжд достали.... еще пусть ксенон колхозный разрешат.
Vladic Samovarsergjjj
Типа они когда-то пропадали...
Scentedcreatorfansergjjj
Тебе-то тонировка чем мешает?
Эдуард СуровыйScentedcreatorf…
13 лет за рулем, езжу в меру борзо, все машины были без тонировки. Чего вы там прячете за черной пленкой?
Слава ИнженеровЭдуард
Езжу с тонировкой, совсем не борзо, может это не связанные вещи?
Не КакЭдуард
Женщины прячут свои губы
Максим Ивановsergjjj
бля а что в этом плохого, что тебе не нравится? ты же первый начнёшь кукареть, мол смотрите в штатах она разрешена
плюшевый батонМаксим
Пиздец, теперь и на ТЖ такие люди.
а) Невозможно установить зрительный контакт с водителем (пешеходу, другому водителю);
б) В ночных условиях хуже видно. Выезжая на дорогу и ожидаю, что все примерно одинаково видят дорогу (прошли медкомисию как минимум);
в) У водителя за тонировкой снижен порог ощущения реальности, он в домике. Ему похуй и не стыдно будет подрезать, не пропустить на пешеходном переходе.
Жабкаплюшевый
Ну да, ну да.. посмотришь так на подрезающего или другого нарушителя, через его незатонированное стекло и он устыдится сразу, что кто-то его лицо увидел. Да срать он хотел на других участников движения. И пофиг ему на тонировку. Борзота - это состояние души, до первого столба.
Максим Ивановплюшевый
Ты так говоришь, как будто мы обсуждаем, что теперь разрешена тонировка вкруг. Вовсе нет, это все также УДОБНО с точки зрения безопасности, лобовое нельзя в любом случае, а боковые реально помогают. Вспомни как неприятно, когда ты едешь по трассе вечером и тебе солнце жарит прям в боковое стекло, ты щуришься и теряешь концентрацию, с лобовым ты хоть можешь козырёк опустить.
"У водителя за тонировкой снижен порог ощущения реальности", это всё твои субъективные ощущения, тебя подрежут и так, если за рулём еблан, который не следит за дорожным движением, но на самом деле конфликтных ситуаций будет на дороге меньше, потому что неадекват с меньшей долей вероятности начнёт быковать (он то не знает кто там, может девушка с ребёнком)
"В ночных условиях хуже видно" - открою тебе секрет, что люди наоборот с тонировкой внимательнее ко всем участникам движения. Как правило. Я как минимум. Мы же не берем в расчёт тех даунов, которые два слоя пятёрки вкатывают, им точно не помогут штрафы.
Архитектурный инструмент
неадекват
не знает кто там
станет меньше быковать
Приорал с этой попытки натянуть логику на личные хотелки.
Максим ИвановАрхитек…
при чём тут личные хотелки? не докапывайся до слов, я говорю о реальных ситуациях, а не о тех, которые происходят раз в 100 лет
Жабкаsergjjj
Полиция моды. Кроме тонировки на тазах, давайте запретим сандали с носками на законодательном уровне.
Валенокsergjjj
Вот тебе не похуй
serguun42
Комментарий про необходимость вело- скейтодорожек
serguun42serguun42
Раздельных!!!
Ху Эмайserguun42
Мальчики налево, девочки направо?
alexfermanХу
Мальчики налево, девочки ко мне на колени
Женатый череп
Девочки к тебе на колени, мальчики тебе в рот
serguun42Ху
@Liquid Porcupine ☺️
Заслуженный корабль
Nani?
Мудрый Влад
Не не, одна дорожка на женщин с колясками и велосипедистов
Илюхер XXX
Пиздец блядь. Самокаты-то никто регулировать так и не будет, а вот тонировку разрешить святое дело. Ебанутые уроды.
styllИлюхер
"Пиздец блядь" Чем тебе тонировка-то не угодила? "Ебанутый урод"
Denis Krivonosovstyll
Из серии "нам этот интернет нахуй не нужен".
Drastyll
У тебя сабик в уютном багажнике есть?
Roman Golovinstyll
Ну так зачем останавливаться на 70%? Хуярь вообще непрозрачным, чем тебе такое не угодило?
Соколов Андрей
"По новым правилам тонировки ветровое стекло должно будет пропускать не менее 70% света, для остальных лимит не нормируется. По действующим же правилам ветровое стекло должно пропускать не менее 75% света, а остальные — не менее 70%;"
кубаноеды и прочие жывотные одобряют.
Max Payne
ждал расстрела велосепидаров катающихся по пешеходной зоне, эх.
Многие велосипед
кататься по проезжей части – это самоубийство
Max PayneМногие
правильно, значит остаётся только не кататься вообще😆
Многие велосипед
я думаю, что злодей остается злодеем независимо от приспособления, на котором он передвигается, даже на ногах
Ilia GurtovoyМногие
Если бы велосипедистам выдавали права на езду по проезжей части, Хотябы упрощенные экзамены проводили на знание пдд, И пускали на дорогу только велики с номерами это не было бы самоубийством.
Даже при нынешних правилах, если ездить на велосипеде придерживаясь их, это не самоубийство.
Многие велосипед
я знаю пдд, у меня есть права и я пробовал ездить по проезжей части – это реально блять страшно
на самом деле и на машине-то иногда стремно – долбоебов на дорогах хватает
Nick OsMax
А также пеших пидарасов передвигающихся по велодорожкам
Max PayneNick
приоритет все равно за пешими воинами💪😬👉
велодорожки это которые на тратуаре полоску нарисовали? так это хуйня срьачья, а не велодорожка. я могу тебе у подъезда такую нарисовать ⬜⬛🟫🟪🟦
Архитектурный инструмент
))))))
)))
Социологический щит
Тонировку опять можно будет?)
rossoshmapСоциологический
Только на самокат
Lim Kirsanov
То есть пиздюкам от 7 до 14 лет на гироскутерах кататься можно только дома? Одобряю
rossoshmapLim
они уже вышли из моды
Возрастной инструмент
катафоры
Катафоты
Пальто в коне
«Кроме того, исключат правило, по которому знак «Стоянка запрещена» действует до конца жёлтой линии — теперь он будет действовать до конца населённого пункта или до перекрёстка»
по кой хуй тогда она вообще нужна эта жёлтая линия?
Соколов АндрейПальто
Бабло пилить
Дмитрий Григорьев
До 7 лет понятно, после 14 тоже ясно. А от 7 до 14 что? Газуй, разбивай, дави гусей?
ЖабкаДмитрий
Видимо от 7 до14 ребенок достаточно самостоятелен, чтобы кататься по тротуару без сопровождения взрослых и не убивать всех вокруг. Еще не хватало, чтобы за 14 летними детьми родителей обязали на тротуаре непрерывно приглядывать.
Дмитрий ГригорьевЖабка
Ну мой вопрос обращён исключительно к структуре информации. Умолчания смотрятся странно в описании законов и правил.
Михаил Набоков
Продолжаем гонять по пешеходной зоне на велах 30-40 км/ч, кайф с:
Вот бы еще обязали пешеходов уступать велосипедам и скутерам, а то мешаются
Отдельный волк
Жирно, переделай
Ху Эмай
Одобряю
Жабка
Корреспондент СМИ едет на СИМ, чтобы купить сим карту.
Формальный звук
ограничивают движение на электросамокатах
ОНИ ВСЁ-ТАКИ ИСПУГАЛИСЬ ТЕХ САМЫХ ПЛАНОВ РЕВОЛЮЦИИ ХИПСТЕРОВ НА ЭЛЕКТРОСАМОКАТАХ!!!
Max PayneФормальный
электросамомататакатах?
Алюминиевый ихтиандр
Не примут. Слишком здравые поправки.
Обухов Денис
Лучше бы дороги делали,поснимали бы половина знаков,или хотя бы повесили из по регламенту.Людям нужны хорошие дороги,развязки которые бы исключили эти дообаные светофоры и пешеходные переходы чуть ли не через каждые десять метров.А то что касается этих изменений,то всем на них наср_ть.Сколько их,этих поправок по тонировка было,и всё равно как ездили так и будут ездить,а кто то за это будет бабло качать.Так что не о том они думают.
ScentedcreatorfanОбухов
а кто то за это будет бабло качать
теперь уже не будет))
Архитектурный инструмент
Ты просто забыл как эпохой чуть раньше ДПС на глаз измеряло недостаточный процент проходящего света.
dmzkrsk
Закручивают гайки после выборов
Одинаковый историк
Павленка и так уже бросается под приоры на тонированном самокате.
Студенческий Мика
Мой воздыхатель
Прямой щит
Жду, когда на Whoosh буду кататься и меня остановит ДПС. Чтобы было что рассказать друзьям... (друзьям?)
Scentedcreatorfan
Думал, что родителей наконец обяжут сажать детей на поводок, чтобы те не бросались под колеса, ан нет, опять какая-то хуйня
eNCake
По поводу тонировки непонятно:
ГОСТ 33997-2016(на который ссылаются)
2.47 прозрачная часть переднего и боковых окон: Часть стекла переднего и боковых окон, свободная от непрозрачных элементов конструкции, имеющая светопропускание не менее 70%.
4.4.3 Светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%, а для задних стекол может быть ниже 70% при наличии на КТС двух наружных зеркал заднего вида, удовлетворяющих требованиям 4.4.11. В верхней части ветрового стекла допускается светозащитная полоса, выполненная в массе стекла либо в виде прозрачной цветной пленки: на КТС категорий М1, М2 и N1, а также L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) - шириной не более 140 мм, а на КТС категорий М3, N2 и N3 - шириной, не превышающей минимального расстояния между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем. Светопропускание светозащитной полосы не измеряют.
плюшевый батон
Владельцам транспортных средств запретят выполнять остановку и стоянку на островках безопасности;
Не понимаю традиции дублировать правила. Что бы въехать на островок, нужно нарушить разметку. Водитель выезжающий с островка (например треугольного) руководствуется правилом «да похуй прокатит». С другой стороны ни разу не видел как штрафуют за него. Да и сам мудак так делаю иногда на трассе.