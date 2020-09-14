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Алексей Боржонов
5806

Минтранс подготовил поправки в ПДД. Они вводят новые правила тонировки и ограничивают движение на электросамокатах Материал редакции

Также есть изменения в правилах парковки, стоянки и перевозки пассажиров на автобусах.

Министерство транспорта подготовило пакет поправок в правила дорожного движения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. В пресс-службе ведомства изданию сообщили, что с документом проводят «регламентные процедуры».

  • Поправки вводят понятие СИМ (средства индивидуальной мобильности), к которым относятся электросамокаты, сегвеи, скейтборды, роликовые коньки и так далее;
  • Детям до 7 лет разрешат ездить на СИМ только в сопровождении взрослых: по тротуарам, пешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон. Детям старше 14 лет разрешат использовать их в велосипедных зонах, на велосипедных полосах, тротуарах, а если их нет, то двигаться на них можно по правому краю проезжей части при условии, что у СИМ есть тормоза, фонарь и катафоты;
  • Разгоняться больше 20 километров в час при совместном с пешеходами движении запрещено. Также запрещено управлять СИМ в нетрезвом виде;
  • Владельцам транспортных средств запретят выполнять остановку и стоянку на островках безопасности;
  • Действие знака «Остановка запрещена» будет прекращаться после знака «Парковка». Кроме того, исключат правило, по которому знак «Стоянка запрещена» действует до конца жёлтой линии — теперь он будет действовать до конца населённого пункта или до перекрёстка;
  • До 90 километров в час разрешат разгоняться автобусам, оборудованным ремнями безопасности и исключительно с сидячими местами. Для остальных ограничение установят на 70 километрах в час;
  • По новым правилам тонировки ветровое стекло должно будет пропускать не менее 70% света, для остальных лимит не нормируется. По действующим же правилам, которые ссылаются на ГОСТ 1988 года, ветровое стекло должно пропускать не менее 75% света, а остальные — не менее 70%;
  • Также новые правила разрешат использовать любую аптечку и огнетушитель, а не по ГОСТу 2001 года;
  • Члены общественной палаты раскритиковали правила и заявили, что лимит 20 километров в час при управлении СИМ опасен для пешеходов. В ГИБДД считают, что скейты, ролики и другие устройства, использующие «мускульную силу» должны регулироваться правилами передвижения пешеходов.

#новости #пдд #закон

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sergjjj

7

Опять будут затонированные в хлам тазы, как они бляжд достали....  еще пусть ксенон колхозный разрешат.

Ответить

Vladic Samovar

sergjjj
11

Типа они когда-то пропадали...

Ответить

Scentedcreatorfan

sergjjj
6

Тебе-то тонировка чем мешает?

Ответить

Эдуард Суровый

Scentedcreatorf…
2

13 лет за рулем, езжу в меру борзо, все машины были без тонировки. Чего вы там прячете за черной пленкой?

Ответить

Слава Инженеров

Эдуард
0

Езжу с тонировкой, совсем не борзо, может это не связанные вещи?

Ответить

Не Как

Эдуард
0

Женщины прячут свои губы

Ответить

Максим Иванов

sergjjj
2

бля а что в этом плохого, что тебе не нравится? ты же первый начнёшь кукареть, мол смотрите в штатах она разрешена

Ответить

плюшевый батон

Максим
4

Пиздец, теперь и на ТЖ такие люди.

а) Невозможно установить зрительный контакт с водителем (пешеходу, другому водителю);
б) В ночных условиях хуже видно. Выезжая на дорогу и ожидаю, что все примерно одинаково видят дорогу (прошли медкомисию как минимум);
в) У водителя за тонировкой снижен порог ощущения реальности, он в домике. Ему похуй и не стыдно будет подрезать, не пропустить на пешеходном переходе.

Ответить

Жабка

плюшевый
2

Ну да, ну да.. посмотришь так на подрезающего или другого нарушителя, через его незатонированное стекло и он устыдится сразу, что кто-то его лицо увидел. Да срать он хотел на других участников движения. И пофиг ему на тонировку. Борзота - это состояние души, до первого столба.

Ответить

Максим Иванов

плюшевый
0

Ты так говоришь, как будто мы обсуждаем, что теперь разрешена тонировка вкруг. Вовсе нет, это все также УДОБНО с точки зрения безопасности, лобовое нельзя в любом случае, а боковые реально помогают. Вспомни как неприятно, когда ты едешь по трассе вечером и тебе солнце жарит прям в боковое стекло, ты щуришься и теряешь концентрацию, с лобовым ты хоть можешь козырёк опустить.
"У водителя за тонировкой снижен порог ощущения реальности", это всё твои субъективные ощущения, тебя подрежут и так, если за рулём еблан, который не следит за дорожным движением, но на самом деле конфликтных ситуаций будет на дороге меньше, потому что неадекват с меньшей долей вероятности начнёт быковать (он то не знает кто там, может девушка с ребёнком)
"В ночных условиях хуже видно" - открою тебе секрет, что люди наоборот с тонировкой внимательнее ко всем участникам движения. Как правило. Я как минимум. Мы же не берем в расчёт тех даунов, которые два слоя пятёрки вкатывают, им точно не помогут штрафы.

Ответить

Архитектурный инструмент

Максим
1

неадекват

не знает кто там

станет меньше быковать

Приорал с этой попытки натянуть логику на личные хотелки.

Ответить

Максим Иванов

Архитек…
0

при чём тут личные хотелки? не докапывайся до слов, я говорю о реальных ситуациях, а не о тех, которые происходят раз в 100 лет

Ответить

Жабка

sergjjj
2

Полиция моды. Кроме тонировки на тазах, давайте запретим сандали с носками на законодательном уровне.

Ответить

Валенок

sergjjj
1

Вот тебе не похуй

Ответить

serguun42

7

‎‎​​‎​‎‎‎​​‎‎​‎​‎‎​​​‎‎​‎‎​​‎‎‎‎‎‎​​‎​‎‎‎‎​​‎​​‎‎‎​​‎​‎​‎‎​​‎‎​​‎‎​‎​​‎​‎​​‎‎‎‎​‎​​‎‎‎​​‎‎​​‎​​​‎​​‎‎​​‎‎‎​‎​​‎​‎‎​​‎​‎‎‎​​‎‎​‎​‎‎​​‎‎​​‎​​‎‎​‎‎‎‎​‎​​‎​‎​​‎‎‎​‎‎​​‎‎​‎​‎‎​​​‎‎‎‎‎​​​‎‎​‎‎​‎​​‎​‎‎​​‎‎​​‎​​‎‎‎​‎‎​​‎‎​‎​‎​​‎‎​‎​‎​​‎‎‎​‎‎‎​​‎‎‎​‎‎​​‎​​‎‎‎​​‎​‎‎‎​​‎‎‎​​‎​​‎‎‎​​‎​​‎‎​‎​‎‎​​‎​​‎Комментарий про необходимость вело- скейтодорожек

Ответить

serguun42

serguun42
9

Раздельных!!!

Ответить

Ху Эмай

serguun42
0

Мальчики налево, девочки направо?

Ответить

alexferman

Ху
3

Мальчики налево, девочки ко мне на колени

Ответить

Женатый череп

alexferman
9

Девочки к тебе на колени, мальчики тебе в рот

Ответить

serguun42

Ху
0

@Liquid Porcupine ☺️

Ответить

Заслуженный корабль

serguun42
0

Nani?

Ответить

Мудрый Влад

serguun42
1

Не не, одна дорожка на женщин с колясками и велосипедистов

Ответить

Илюхер XXX

5

Пиздец блядь. Самокаты-то никто регулировать так и не будет, а вот тонировку разрешить святое дело. Ебанутые уроды.

Ответить

styll

Илюхер
13

"Пиздец блядь" Чем тебе тонировка-то не угодила? "Ебанутый урод"

Ответить

Denis Krivonosov

styll
1

Из серии "нам этот интернет нахуй не нужен".

Ответить

Dra

styll
1

У тебя сабик в уютном багажнике есть?

Ответить

Roman Golovin

styll
0

Ну так зачем останавливаться на 70%? Хуярь вообще непрозрачным, чем тебе такое не угодило?

Ответить

Соколов Андрей

7

"По новым правилам тонировки ветровое стекло должно будет пропускать не менее 70% света, для остальных лимит не нормируется. По действующим же правилам ветровое стекло должно пропускать не менее 75% света, а остальные — не менее 70%;"
кубаноеды и прочие жывотные одобряют.

Ответить

Max Payne

2

ждал расстрела велосепидаров катающихся по пешеходной зоне, эх.

Ответить

Многие велосипед

Max
3

кататься по проезжей части – это самоубийство

Ответить

Max Payne

Многие
0

правильно, значит остаётся только не кататься вообще😆

Ответить

Многие велосипед

Max
1

я думаю, что злодей остается злодеем независимо от приспособления, на котором он передвигается, даже на ногах

Ответить

Ilia Gurtovoy

Многие
–1

Если бы велосипедистам выдавали права на езду по проезжей части, Хотябы упрощенные экзамены проводили на знание пдд, И пускали на дорогу только велики с номерами это не было бы самоубийством.

Даже при нынешних правилах, если ездить на велосипеде придерживаясь их, это не самоубийство.

Ответить

Многие велосипед

Ilia
1

я знаю пдд, у меня есть права и я пробовал ездить по проезжей части – это реально блять страшно
на самом деле и на машине-то иногда стремно – долбоебов на дорогах хватает

Ответить

Nick Os

Max
1

А также пеших пидарасов передвигающихся по велодорожкам

Ответить

Max Payne

Nick
–2

приоритет все равно за пешими воинами💪😬👉
велодорожки это которые на тратуаре полоску нарисовали? так это хуйня срьачья, а не велодорожка. я могу тебе у подъезда такую нарисовать ⬜⬛🟫🟪🟦

Ответить

Архитектурный инструмент

Max
0

))))))

)))

Ответить

Социологический щит

0

Тонировку опять можно будет?)

Ответить

rossoshmap

Социологический
10

Только на самокат

Ответить

Lim Kirsanov

2

То есть пиздюкам от 7 до 14 лет на гироскутерах кататься можно только дома? Одобряю

Ответить

rossoshmap

Lim
0

они уже вышли из моды

Ответить

Возрастной инструмент

2

катафоры

Катафоты

Ответить

Пальто в коне

2

«Кроме того, исключат правило, по которому знак «Стоянка запрещена» действует до конца жёлтой линии — теперь он будет действовать до конца населённого пункта или до перекрёстка»

по кой хуй тогда она вообще нужна эта жёлтая линия?

Ответить

Соколов Андрей

Пальто
0

Бабло пилить

Ответить

Дмитрий Григорьев

2

До 7 лет понятно, после 14 тоже ясно. А от 7 до 14 что? Газуй, разбивай, дави гусей?

Ответить

Жабка

Дмитрий
0

Видимо от 7 до14 ребенок достаточно самостоятелен, чтобы кататься по тротуару без сопровождения взрослых и не убивать всех вокруг. Еще не хватало, чтобы за 14 летними детьми родителей обязали на тротуаре непрерывно приглядывать.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Жабка
0

Ну мой вопрос обращён исключительно к структуре информации. Умолчания смотрятся странно в описании законов и правил.

Ответить

Михаил Набоков

1

Продолжаем гонять по пешеходной зоне на велах 30-40 км/ч, кайф с:
Вот бы еще обязали пешеходов уступать велосипедам и скутерам, а то мешаются

Ответить

Отдельный волк

Михаил
3

Жирно, переделай

Ответить

Ху Эмай

1

Одобряю

Ответить

Жабка

1

Корреспондент СМИ едет на СИМ, чтобы купить сим карту.

Ответить

Формальный звук

1

ограничивают движение на электросамокатах

ОНИ ВСЁ-ТАКИ ИСПУГАЛИСЬ ТЕХ САМЫХ ПЛАНОВ РЕВОЛЮЦИИ ХИПСТЕРОВ НА ЭЛЕКТРОСАМОКАТАХ!!!

Ответить

Max Payne

Формальный
0

электросамомататакатах?

Ответить

Алюминиевый ихтиандр

1

Не примут. Слишком здравые поправки.

Ответить

Обухов Денис

–3

Лучше бы дороги делали,поснимали бы половина знаков,или хотя бы повесили из по регламенту.Людям нужны хорошие дороги,развязки которые бы исключили эти дообаные светофоры и пешеходные переходы чуть ли не через каждые десять метров.А то что касается этих изменений,то всем на них наср_ть.Сколько их,этих поправок по тонировка было,и всё равно как ездили так и будут ездить,а кто то за это будет бабло качать.Так что не о том они думают.

Ответить

Scentedcreatorfan

Обухов
1

а кто то за это будет бабло качать

теперь уже не будет))

Ответить

Архитектурный инструмент

Scentedcreatorf…
0

Ты просто забыл как эпохой чуть раньше ДПС на глаз измеряло недостаточный процент проходящего света.

Ответить

dmzkrsk

0

Закручивают гайки после выборов

Ответить

Одинаковый историк

0

Павленка и так уже бросается под приоры на тонированном самокате.

Ответить

Студенческий Мика

Одинаковый
0

Мой воздыхатель

Ответить

Прямой щит

0

Жду, когда на Whoosh буду кататься и меня остановит ДПС. Чтобы было что рассказать друзьям... (друзьям?)

Ответить

Scentedcreatorfan

0

Думал, что родителей наконец обяжут сажать детей на поводок, чтобы те не бросались под колеса, ан нет, опять какая-то хуйня

Ответить

eNCake

0

По поводу тонировки непонятно:
ГОСТ 33997-2016(на который ссылаются)
2.47 прозрачная часть переднего и боковых окон: Часть стекла переднего и боковых окон, свободная от непрозрачных элементов конструкции, имеющая светопропускание не менее 70%.

4.4.3 Светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%, а для задних стекол может быть ниже 70% при наличии на КТС двух наружных зеркал заднего вида, удовлетворяющих требованиям 4.4.11. В верхней части ветрового стекла допускается светозащитная полоса, выполненная в массе стекла либо в виде прозрачной цветной пленки: на КТС категорий М1, М2 и N1, а также L6 и L7 (с кузовом закрытого типа) - шириной не более 140 мм, а на КТС категорий М3, N2 и N3 - шириной, не превышающей минимального расстояния между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем. Светопропускание светозащитной полосы не измеряют.

Ответить

плюшевый батон

0

Владельцам транспортных средств запретят выполнять остановку и стоянку на островках безопасности;

Не понимаю традиции дублировать правила. Что бы въехать на островок, нужно нарушить разметку. Водитель выезжающий с островка (например треугольного) руководствуется правилом «да похуй прокатит». С другой стороны ни разу не видел как штрафуют за него. Да и сам мудак так делаю иногда на трассе.

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