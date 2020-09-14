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Алексей Боржонов
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Таможенная служба США отчиталась об изъятии «поддельных Apple AirPods». СМИ узнали в них оригинальные OnePlus Buds Материал редакции

Ведомство при этом похвалило своих сотрудников за работу.

13 комментариев
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CBP @CBP
THAT'S NOT AN 🍎 —

CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.

Details via @CBPNewYorkCity: http://bit.ly/3hivSLT https://t.co/Ofn9REJ9ZB

Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) отчиталась об изъятии 2000 «поддельных Apple AriPods» из Гонконга. Однако СМИ узнали на фотографиях наушники OnePlus Buds.

В пресс-релизе ведомства утверждается, что таможенная служба перехватила товар в аэропорту в Нью-Йорке. Партия направлялась в Неваду. Если бы наушники были подлинными, то их стоимость составила бы 398 тысяч долларов, утверждает ведомство.

Перехват этих поддельных наушников является прямым отражением бдительности и приверженности успеху миссии наших сотрудников CBP.

Пресс-служба погранично-таможенной службы

Ведомство опубликовало снимки перехваченных AirPods, а The Verge, TechCrunch и другие СМИ узнали в них наушники OnePlus Buds. Журналисты не утверждают, что все из 2000 наушников были продукцией OnePlus Buds, однако на опубликованных фото, вероятно, представлены именно эти устройства. Их общая стоимость при этом значительно ниже стоимости AirPods — 158 тысяч долларов.

#новости #oneplus #apple

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13 комментариев
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Dmitry Shiryaev

3

Только скриншоты из рекламы и с таможни расходятся. Видимо, опять журналисты перетрахались

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FOX

Dmitry
3

не, они прямо это фото используют на своем сайте

CBP at JFK Seizes Counterfeit Apple Airpod…
JAMAICA, N.Y. - On August 31, CBP officers seized 2,000 counterfeit Apple Airpod Earbuds from Hong…
www.cbp.gov
Ответить

Dmitry Shiryaev

FOX
0

на фото таможни наушники, "подозрительно" напоминающие эппловские, а не бадсы. Они как бы сильно отличаются по внешнему виду

Ответить

Металлургический хичхакер

Dmitry
0

 Они как бы сильно отличаются по внешнему виду

Да ладно?

Amazon.com: OnePlus Buds - True Wireless Earbuds…
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www.amazon.com
Ответить

dmzkrsk

2

Нашли чем удивить русскую таможню

Ответить

YeezySpace

1

Каким надо быть нищуком, чтоб покупать эти оригинальные OnePlus Buds?

Ответить

Dra

YeezySpace
0
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Даниил Баздырев

YeezySpace
1

Если у тебя не айфон, то это не самый плохой вариант

Ответить

YeezySpace

Даниил
0

Да ну, оно всё выглядит как дешевая копия AirPods.

Ответить

Блаженный рак

YeezySpace
0

Так их делают на одном заводе одни и те же люди. Разница только в цене

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Sam Lowry

YeezySpace
0

Даже AirPods выглядит, как дешёвая копия чего-то.

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Сергей Васильев

0

новости

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Mike Efremov

0

Ой ну эти пиндосы тупые канечнаа

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