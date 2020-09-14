Таможенная служба США отчиталась об изъятии «поддельных Apple AirPods». СМИ узнали в них оригинальные OnePlus Buds Материал редакции
Ведомство при этом похвалило своих сотрудников за работу.
Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) отчиталась об изъятии 2000 «поддельных Apple AriPods» из Гонконга. Однако СМИ узнали на фотографиях наушники OnePlus Buds.
В пресс-релизе ведомства утверждается, что таможенная служба перехватила товар в аэропорту в Нью-Йорке. Партия направлялась в Неваду. Если бы наушники были подлинными, то их стоимость составила бы 398 тысяч долларов, утверждает ведомство.
Ведомство опубликовало снимки перехваченных AirPods, а The Verge, TechCrunch и другие СМИ узнали в них наушники OnePlus Buds. Журналисты не утверждают, что все из 2000 наушников были продукцией OnePlus Buds, однако на опубликованных фото, вероятно, представлены именно эти устройства. Их общая стоимость при этом значительно ниже стоимости AirPods — 158 тысяч долларов.
Только скриншоты из рекламы и с таможни расходятся. Видимо, опять журналисты перетрахались
не, они прямо это фото используют на своем сайте
на фото таможни наушники, "подозрительно" напоминающие эппловские, а не бадсы. Они как бы сильно отличаются по внешнему виду
Металлургический хичхакер
Они как бы сильно отличаются по внешнему виду
Да ладно?
Каким надо быть нищуком, чтоб покупать эти оригинальные OnePlus Buds?
Если у тебя не айфон, то это не самый плохой вариант
Да ну, оно всё выглядит как дешевая копия AirPods.
Блаженный рак
Так их делают на одном заводе одни и те же люди. Разница только в цене