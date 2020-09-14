Правительство Германии: лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление Навального «Новичком» Материал редакции
Анализы проверили три лаборатории.
Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального веществом из группы «Новичок», говорится в заявлении немецкого правительства.
Они перепроверили анализы политика по просьбе Германии и подтвердили наличие яда в них. Образцы направили в Организацию по запрещению химического оружия, чтобы она провела своё расследование.
Таким образом, говорится в сообщении правительства Германии, три лаборатории независимо друг от друга подтвердили наличие «Новичка» в анализах Навального. «Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло», — говорится в заявлении.
Навальному стало плохо 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, его госпитализировали. Сторонники политика заявили о возможном отравлении основателя ФБК и захотели транспортировать его в Берлин на лечение. Российские врачи не хотели выпускать его за границу, объясняя это рисками транспортировки, однако 22 августа его всё же доставили в берлинскую клинику «Шарите».
После обследования немецкие врачи заявили об отравлении политика, военные токсикологи Германии позже нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок».
Ждём расшифровку разговора Парижа и Стокгольма
Не Майк, а Мишель. Франция ж, епта.
Майк, черт с ним, с Навальным!
Ты видел, какой Александр Грегорьевич молодец? Крепкий орешек - это еще мягко сказано.
Любопытный шмель
- Привет ###, мы тут результаты теста подменили, чтоб России поднасрать.
- А батька красава.
- Ага, нам бы его в презеденты.
Квадратный дым
- Bonjour, Nick. Comme nos oeuvres?
- Allt verkar gå enligt plan. Materialet på Bulk är klart. De kommer att överföras till kanslerns administration. Vi väntar på hennes uttalande.
- L'empoisonnement est-il confirmé avec certitude?
- Mike, det är inte så viktigt i det här fallet. Det pågår ett krig. Och i krigstider är alla möjliga metoder bra.
- D'accord. Nous devons repousser la chasse à Poutine de mettre le nez dans les affaires de la Biélorussie. Le moyen le plus efficace est de le noyer dans les problèmes de la Russie, et il y en a beaucoup. Surtout dans un proche avenir, ils ont des élections, le jour du vote dans les régions de la Russie.
- Det här är vad vi gör. Hur mår du i Vitryssland?
- Pour être honnête, pas vraiment. Le président Loukachenko s'est avéré être un dur. Ils sont professionnels et organisés. Il est clair que la Russie les soutient. Les fonctionnaires et les militaires sont fidèles au président. On travaille pour l'Instant. Le reste est au rendez-vous, pas au téléphone.
- Ja, jag förstår. Vi ses då, hej då.
Это ты слил разговор уже?
Или придумал?
Если второе то ты плохой человек! Отобрал работу у спец. служб Беларуси!
Как меня заебало, что из этих ебучих игр пыни в травлю Навального, в ближайшей перспективе придётся беднеть
Переходи на работу в долларах. Обвиусли
Да уже было когда доллар стал х2. Сейчас снова в рублях. Но да, но да, но да
Лукашенко уже записывает новое аудио перехвата переговоров😂
Рубль по 90, Евро по 120 го я создал
Доллар по сто, евро по 200. Удобно считать/
Любопытный шмель
Пойду рубли на пару евро поменяю. Может через годик на них в центре Москвы квартиру куплю.
лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление Навального «Новичком»
И что? Ссылочку на экспертизу Белоруссии и Нигерии, пожалуйста.
Представьте только, считать себя умным человеком и всерьёз поставить этому комментарию минус...