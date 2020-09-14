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Алексей Боржонов
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Правительство Германии: лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление Навального «Новичком» Материал редакции

Анализы проверили три лаборатории.

26 комментариев
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Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального веществом из группы «Новичок», говорится в заявлении немецкого правительства.

Они перепроверили анализы политика по просьбе Германии и подтвердили наличие яда в них. Образцы направили в Организацию по запрещению химического оружия, чтобы она провела своё расследование.

Таким образом, говорится в сообщении правительства Германии, три лаборатории независимо друг от друга подтвердили наличие «Новичка» в анализах Навального. «Мы вновь призываем Россию объяснить, что произошло», — говорится в заявлении.

Навальному стало плохо 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, его госпитализировали. Сторонники политика заявили о возможном отравлении основателя ФБК и захотели транспортировать его в Берлин на лечение. Российские врачи не хотели выпускать его за границу, объясняя это рисками транспортировки, однако 22 августа его всё же доставили в берлинскую клинику «Шарите».

После обследования немецкие врачи заявили об отравлении политика, военные токсикологи Германии позже нашли в организме Навального следы яда из группы «Новичок».

#новости #навальный #отравлениенавального

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26 комментариев
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Андрей Галицкий

78

Ждём расшифровку разговора Парижа и Стокгольма

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Ivan

Андрей
34

Майк халлоу эгейн

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Аяз Умбатов

Ivan
19

Не Майк, а Мишель. Франция ж, епта.

Ответить

Никита Сухов

Аяз
0

Мишель, пассижур епта! Сильвупле вам с кисточкой!

Ответить

CallMeBeardman !

Андрей
26

Майк, черт с ним, с Навальным!
Ты видел, какой Александр Грегорьевич молодец? Крепкий орешек - это еще мягко сказано. 

Ответить

Стандартный рубин

Андрей
10

Кидали уже. Там было что-то про капитал и Михал Палыча

Ответить

Любопытный шмель

Андрей
10

- Привет ###, мы тут результаты теста подменили, чтоб России поднасрать.
- А батька красава.
- Ага, нам бы его в презеденты.

Ответить

Квадратный дым

Андрей
4

- Bonjour, Nick. Comme nos oeuvres?

- Allt verkar gå enligt plan. Materialet på Bulk är klart. De kommer att överföras till kanslerns administration. Vi väntar på hennes uttalande.

- L'empoisonnement est-il confirmé avec certitude?

- Mike, det är inte så viktigt i det här fallet. Det pågår ett krig. Och i krigstider är alla möjliga metoder bra.

- D'accord. Nous devons repousser la chasse à Poutine de mettre le nez dans les affaires de la Biélorussie. Le moyen le plus efficace est de le noyer dans les problèmes de la Russie, et il y en a beaucoup. Surtout dans un proche avenir, ils ont des élections, le jour du vote dans les régions de la Russie.

- Det här är vad vi gör. Hur mår du i Vitryssland?

- Pour être honnête, pas vraiment. Le président Loukachenko s'est avéré être un dur. Ils sont professionnels et organisés. Il est clair que la Russie les soutient. Les fonctionnaires et les militaires sont fidèles au président. On travaille pour l'Instant. Le reste est au rendez-vous, pas au téléphone.

- Ja, jag förstår. Vi ses då, hej då.

Ответить

Maxim Rebitsky

Квадратный
1

Это ты слил разговор уже?
Или придумал?

Если второе то ты плохой человек! Отобрал работу у спец. служб Беларуси!

Ответить

Любопытный шмель

Maxim
0

Он как раз и работает на эти спецслужбы. Это его хлеб.

Ответить

Sergey Feiler

7

Как меня заебало, что из этих ебучих игр пыни в травлю Навального, в ближайшей перспективе придётся беднеть 

Ответить

Dmitry Shiryaev

Sergey
3

Переходи на работу в долларах. Обвиусли

Ответить

Sergey Feiler

Dmitry
0

Да уже было когда доллар стал х2. Сейчас снова в рублях. Но да, но да, но да 

Ответить

Невероятный бокал

Sergey
–6

Такое происходит всего лишь 6 лет

Ответить

Невероятный бокал

–21

А в швеция вообще тут при чем ебать

Ответить

Богдан Мамаев

Невероятный
23

Потому и отправили им, что не при делах

Ответить

Dre Dra

6

Лукашенко уже записывает новое аудио перехвата переговоров😂

Ответить

badResistor

Dre
2

это новый формат стенд-ап комиков)

Ответить

Лазиз Ганиев

2

Рубль по 90, Евро по 120 го я создал

Ответить

Лысина Арика

Лазиз
6

Доллар по сто, евро по 200. Удобно считать/

Ответить

Любопытный шмель

Лысина
2

Пойду рубли на пару евро поменяю. Может через годик на них в центре Москвы квартиру куплю.

Ответить

Иван Ташкинов

Лысина
1

Да с какого хуя евро будет стоить 2 доллара? 😂

Ответить

Сергей Васильев

–4

лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление Навального «Новичком»

И что? Ссылочку на экспертизу Белоруссии и Нигерии, пожалуйста.

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
0

Представьте только, считать себя умным человеком и всерьёз поставить этому комментарию минус...

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Mike Efremov

0

Ясно!

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Илья Кукушкин

–6
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