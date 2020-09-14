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Алексей Боржонов
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Прокуратура Оренбургской области начала проверку выдачи прав незрячему мужчине. Спустя два года Материал редакции

Права выдали тогда же, когда диагностировали слепоту.

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Прокуратура Оренбургской области начала проверку выдачи прав незрячему жителю Медногорска, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Ведомство утверждает, что мужчина получил права в 2018 году, несмотря на то что в том же году у него диагностировали «слепоту обоих глаз». Этот диагноз не позволяет ему управлять автомобилем, поскольку человек с таким заболеванием подвергает опасности других участников дорожного движения. При этом заболевания глаз у мужчины наблюдались и значительно раньше: с 2004 года он состоит на наблюдении у офтальмолога, отмечается в сообщении.

Лишить жителя Медногорска прав потребовала прокуратура, суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил его запрос. Теперь надзорное ведомство проверяет, как мужчина получил права. Кроме того, оно пообещало проверить, обеспечен ли он «средствами реабилитации и необходимыми мерами социальной поддержки».

#новости

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5 комментариев
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alexferman

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Ёбаный режим Сорвиголову угнетает

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Дмитрий Григорьев

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Интересно, как это выяснилось. После дорожного происшествия?

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Kostya Zubanov

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Игнат Теремов

0

"Права выдали в тогда же, когда диагностировали слепоту." В тогда же...

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FOX

0

Права выдали в тогда же

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