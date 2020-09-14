Ведомство утверждает, что мужчина получил права в 2018 году, несмотря на то что в том же году у него диагностировали «слепоту обоих глаз». Этот диагноз не позволяет ему управлять автомобилем, поскольку человек с таким заболеванием подвергает опасности других участников дорожного движения. При этом заболевания глаз у мужчины наблюдались и значительно раньше: с 2004 года он состоит на наблюдении у офтальмолога, отмечается в сообщении.