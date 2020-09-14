Прокуратура Оренбургской области начала проверку выдачи прав незрячему мужчине. Спустя два года Материал редакции
Права выдали тогда же, когда диагностировали слепоту.
Прокуратура Оренбургской области начала проверку выдачи прав незрячему жителю Медногорска, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Ведомство утверждает, что мужчина получил права в 2018 году, несмотря на то что в том же году у него диагностировали «слепоту обоих глаз». Этот диагноз не позволяет ему управлять автомобилем, поскольку человек с таким заболеванием подвергает опасности других участников дорожного движения. При этом заболевания глаз у мужчины наблюдались и значительно раньше: с 2004 года он состоит на наблюдении у офтальмолога, отмечается в сообщении.
Лишить жителя Медногорска прав потребовала прокуратура, суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил его запрос. Теперь надзорное ведомство проверяет, как мужчина получил права. Кроме того, оно пообещало проверить, обеспечен ли он «средствами реабилитации и необходимыми мерами социальной поддержки».