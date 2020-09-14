ЦИК провёл «масштабное расследование» о «голосовании на пеньках» и официально признал три таких пня Материал редакции
«Ульяновский пень», «Владимирский пень», «Брянский пень».
Центральная избирательная комиссия провела «масштабное расследование» и выявила «три реальных пня», на которых проводилось голосование по поправкам в Конституцию летом 2020 года. Об этом говорится в телеграм-канале ЦИК.
- «Ульяновский пень». Как утверждает Центризбирком, «с него и началась шумиха в сети». Пень находится рядом с частным домом, и «несколько поколений одной семьи» проводят на нём праздники. «Именно на этом пне пожилые члены семьи и пожелали проголосовать», — утверждает ЦИК;
- «Владимирский пень». Это «популярное место встреч» у жителей деревни во Владимирской области, где люди знакомятся, обсуждают новости и проводят праздники, говорится в сообщении Центризбиркома. Рядом с пнём и организовали процедуру голосования;
- «Брянский пень». Он находится рядом с домом женщины, которая по состоянию здоровья захотела проголосовать на придомовой территории, утверждает ЦИК.
«Мы ставим точку в спекуляциях по поводу „голосования на пеньке“», — заявила Элла Памфилова. Сообщения о голосовании на других пнях оказались фейками, утверждает ЦИК.
Голосование по поправкам в Конституцию рекомендовалось проводить на открытом воздухе из-за рисков заболевания коронавирусом. Потому некоторые участки находились на пне, в поле или в багажнике автомобиля, что стало поводом для шуток в соцсетях и критики ЦИК за организацию процедуры.
Памфилова при этом отрицала, что избирательные участки могут находиться в таких местах: «Найдите мне хоть одного человека, который проголосовал на пеньке!»
«Ульяновский пень», «Владимирский пень», «Брянский пень»
Звучит как новый состав кабмина
Формальный звук
Три источника, три составные части, три пня развитого пынизма.
Мы ставим точку в спекуляциях по поводу „голосования на пеньке“
так и чего в итоге? голосования, которые отрицали - были. какие же это спекуляции тогда?
Получается, есть люди которые попросили, буквально умоляли проголосовать на сакральных местах своего проживания?
Редакция, сделайте пожалуйста итоговый послевыборный пост по мотивам срача Волков vs Кац. Пока, как я понимаю, правым выглядит Волков - от УГ прошло много людей, а кандидаты Каца оказались неконкурентны. Но трудно оценивать, не зная все расклады.
Понятно, что у УГ куча случайных кандидатов и что у них с Кацем отличаются стратегии. Но я оцениваю для себя исход так:
- если УГ не поддержал кандидатов Каца и им не хватило этой поддержки для прохода, значит Волков однозначно не прав;
- если УГ не поддержал хороших (будем считать что это так) кандидатов Каца, а своих плохих все равно не смог провести в органы, то Волков скорее не прав, так как при прочих равных нужно поддерживать хороших кандидатов;
- если кандидаты Каца не проходили даже с поддержкой УГ, а Волков при этом провел много кандидатов из других парламентских партий, то его стратегия эффективна и он прав.
Изначально в споре я был скорее за Каца, особенно с учетом кейса Юнемана, но по факту похоже получился последний расклад.
«Владимирский пень». Это «популярное место встреч» у жителей деревни во Владимирской области, где люди знакомятся, обсуждают новости, проводят праздники...
А также женятся, рожают детей и умирают
ужас бедные люди. всего три пня на 140 миллионов человек! срочно выделить миллион триллионов рублей чтобы в каждом дворе был свой пень!
Классическое расследование проёбов самими проебавшимися. Выясняем, что всплыло и есть пруфы. Признаём то, что всплыло. Объявляем, что это все существующие случаи проёбов. Они и нарушения при голосовании так же "расследуют".