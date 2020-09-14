«Ульяновский пень», «Владимирский пень», «Брянский пень».

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Центральная избирательная комиссия провела «масштабное расследование» и выявила «три реальных пня», на которых проводилось голосование по поправкам в Конституцию летом 2020 года. Об этом говорится в телеграм-канале ЦИК.

«Ульяновский пень» . Как утверждает Центризбирком, «с него и началась шумиха в сети». Пень находится рядом с частным домом, и «несколько поколений одной семьи» проводят на нём праздники. «Именно на этом пне пожилые члены семьи и пожелали проголосовать», — утверждает ЦИК;

. Как утверждает Центризбирком, «с него и началась шумиха в сети». Пень находится рядом с частным домом, и «несколько поколений одной семьи» проводят на нём праздники. «Именно на этом пне пожилые члены семьи и пожелали проголосовать», — утверждает ЦИК; «Владимирский пень» . Это «популярное место встреч» у жителей деревни во Владимирской области, где люди знакомятся, обсуждают новости и проводят праздники, говорится в сообщении Центризбиркома. Рядом с пнём и организовали процедуру голосования;



. Это «популярное место встреч» у жителей деревни во Владимирской области, где люди знакомятся, обсуждают новости и проводят праздники, говорится в сообщении Центризбиркома. Рядом с пнём и организовали процедуру голосования; «Брянский пень». Он находится рядом с домом женщины, которая по состоянию здоровья захотела проголосовать на придомовой территории, утверждает ЦИК.



«Мы ставим точку в спекуляциях по поводу „голосования на пеньке“», — заявила Элла Памфилова. Сообщения о голосовании на других пнях оказались фейками, утверждает ЦИК.

Голосование по поправкам в Конституцию рекомендовалось проводить на открытом воздухе из-за рисков заболевания коронавирусом. Потому некоторые участки находились на пне, в поле или в багажнике автомобиля, что стало поводом для шуток в соцсетях и критики ЦИК за организацию процедуры.