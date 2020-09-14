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Алексей Боржонов
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ЦИК провёл «масштабное расследование» о «голосовании на пеньках» и официально признал три таких пня Материал редакции

«Ульяновский пень», «Владимирский пень», «Брянский пень».

25 комментариев
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Брянская область Фото Штаба Навального в Брянске

Центральная избирательная комиссия провела «масштабное расследование» и выявила «три реальных пня», на которых проводилось голосование по поправкам в Конституцию летом 2020 года. Об этом говорится в телеграм-канале ЦИК.

  • «Ульяновский пень». Как утверждает Центризбирком, «с него и началась шумиха в сети». Пень находится рядом с частным домом, и «несколько поколений одной семьи» проводят на нём праздники. «Именно на этом пне пожилые члены семьи и пожелали проголосовать», — утверждает ЦИК;
  • «Владимирский пень». Это «популярное место встреч» у жителей деревни во Владимирской области, где люди знакомятся, обсуждают новости и проводят праздники, говорится в сообщении Центризбиркома. Рядом с пнём и организовали процедуру голосования;
  • «Брянский пень». Он находится рядом с домом женщины, которая по состоянию здоровья захотела проголосовать на придомовой территории, утверждает ЦИК.

«Мы ставим точку в спекуляциях по поводу „голосования на пеньке“», — заявила Элла Памфилова. Сообщения о голосовании на других пнях оказались фейками, утверждает ЦИК.

Голосование по поправкам в Конституцию рекомендовалось проводить на открытом воздухе из-за рисков заболевания коронавирусом. Потому некоторые участки находились на пне, в поле или в багажнике автомобиля, что стало поводом для шуток в соцсетях и критики ЦИК за организацию процедуры.

Памфилова при этом отрицала, что избирательные участки могут находиться в таких местах: «Найдите мне хоть одного человека, который проголосовал на пеньке!»

В багажнике, на пне и в чистом поле: из-за…
Голосование на открытом воздухе проходит где придётся. Самое удивительное — это считается законным.
tjournal.ru

#новости #конституция

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25 комментариев
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rayslava

45

«Ульяновский пень», «Владимирский пень», «Брянский пень»

Звучит как новый состав кабмина

Ответить

Nikolay Kapustin

rayslava
0

Проиграл в голосину

Ответить

The 1 Flash

rayslava
0

На этих трёх пнях стоит Россия

Ответить

Полицейский Денис

21

Три пня российской государственности

Ответить

Худой шмель

Полицейский
2

Звучит и смешно и эпично

Ответить

Формальный звук

Полицейский
0

Три источника, три составные части, три пня развитого пынизма.

Ответить

cube rubic

15
Ответить

No Name

cube
0

не думал что однажды это окажется чем то правдоподобным, ведь иницатива ер вводить новые налоги, а жителям сел платить нечем вот и "хули тут так мало, ты"

Ответить

Бытовой Влад

3

пынЯпенЬ

Ответить

Denis Denis

2

Мы ставим точку в спекуляциях по поводу „голосования на пеньке“

так и чего в итоге? голосования, которые отрицали - были. какие же это спекуляции тогда?

Ответить

Sanek Igoshev

Denis
2

Ну было и было что бубнить то?

Может уже перевернём эту страницу?

Ответить

Антон Пострунин

2

Спасибо, осталось найти честную комиссию.

Ответить

Собачий франт

2

Забыли ещё один: Обнуленный

Ответить

Кисель Имбиревич

1

Получается, есть люди которые попросили, буквально умоляли проголосовать на сакральных местах своего проживания? 

Ответить

Денис Сенькин

Кисель
1

Лешие?

Ответить

Сергей Раков

0

Редакция, сделайте пожалуйста итоговый послевыборный пост по мотивам срача Волков vs Кац. Пока, как я понимаю, правым выглядит Волков - от УГ прошло много людей, а кандидаты Каца оказались неконкурентны. Но трудно оценивать, не зная все расклады. 

Ответить

Mr Hidden

Сергей
1

Так это же означает просто, что у УГ PR сильнее, а не то что кандидаты толковые.

Ответить

Сергей Раков

Mr
1

Понятно, что у УГ куча случайных кандидатов и что у них с Кацем отличаются стратегии. Но я оцениваю для себя исход так:

- если УГ не поддержал кандидатов Каца и им не хватило этой поддержки для прохода, значит Волков однозначно не прав;
- если УГ не поддержал хороших (будем считать что это так) кандидатов Каца, а своих плохих все равно не смог провести в органы, то Волков скорее не прав, так как при прочих равных нужно поддерживать хороших кандидатов;
- если кандидаты Каца не проходили даже с поддержкой УГ, а Волков при этом провел много кандидатов из других парламентских партий, то его стратегия эффективна и он прав. 

Изначально в споре я был скорее за Каца, особенно с учетом кейса Юнемана, но по факту похоже получился последний расклад. 

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Ze Katze

1

Вдумайтесь

Ответить

Danil Oputin

1
Ответить

Человекоподобный кот

1

«Владимирский пень». Это «популярное место встреч» у жителей деревни во Владимирской области, где люди знакомятся, обсуждают новости, проводят праздники...

А также женятся, рожают детей и умирают

Ответить

Дон Карлионе

1

издеваются твари

Ответить

Evgeny Zakharov

1

Думал панораму читаю

Ответить

Kristofer Robin

1

ужас бедные люди. всего три пня на 140 миллионов человек! срочно выделить миллион триллионов рублей чтобы в каждом дворе был свой пень!

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Дмитрий Григорьев

0

Классическое расследование проёбов самими проебавшимися. Выясняем, что всплыло и есть пруфы. Признаём то, что всплыло. Объявляем, что это все существующие случаи проёбов. Они и нарушения при голосовании так же "расследуют".

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