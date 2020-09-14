«Cambridge Analytica на стероидах» — так эту базу назвал сотрудник американской разведки.

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Китайский активист, выступающий против власти, прислал разведывательному альянсу «Пять глаз» базу с данными 2,4 миллиона граждан США, Великобритании, Австралии, Канады, Индии и Японии, которую собрала связанная с китайской разведкой компания Zhenhua Data. Об этом сообщили Vice, The Age и ABC.

В числе собранных данных — дата рождения, адреса, семейное положение, фотографии, список родственников, аккаунты в соцсетях, образование, профессиональные достижения и список преступлений. СМИ отмечают, что большинство информации собрано из открытых источников, но есть и конфиденциальные данные, например банковские записи и заявления о приёме на работу. Среди людей, на которых китайская компания собрала данные, — высокопоставленные политики, члены королевской семьи и командующие армиями. По данным Australian Financial Review, в базе содержатся данные 35 тысяч австралийцев, в числе которых — премьер-министр Скотт Моррисон. Предполагается, что часть информации Zhenhua Data нашла в даркнете.

Аналитик американской разведки в разговоре с ABC назвал эту базу «Cambridge Analytica на стероидах». Источники The Age в британской разведке посчитали «пугающим» масштаб такой утечки. Американский учёный и эксперт по кибербезопасности Кристофер Болдинг заявил, что утечка похожа на «открытие Святого Грааля».

Мир находится только на начальном этапе понимания того, сколько Китай инвестирует в разведку. Кристофер Болдинг американский учёный и эксперт по кибербезопасности

На удалённом сайте Zhenhua Data утверждалось, что компания предоставляла услуги для «военной, охранной и иностранной пропаганды», а свою миссию она описывала как влияние на «великое омоложение китайской нации».

В марте 2018 года стало известно, что Cambridge Analytica в обход правил Facebook использовала данные 50 миллионов пользователей, в том числе в политических целях. Через три дня Марк Цукерберг признал ошибку и извинился перед аудиторией, однако последствия скандала преследовали соцсеть весь год. На выборах президента США специалисты Cambridge Analytica использовали данные для таргетированной рекламы. Например, жители районов, где Трампа поддерживало большинство, видели призыв пойти на выборы, а американцы из районов, где республиканец проигрывал Клинтон — баннер с рассказом о его известных сторонниках.