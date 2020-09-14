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Артём Мазанов
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СМИ: связанная с китайской разведкой компания собрала данные 2,4 миллиона граждан США, Великобритании и Австралии Материал редакции

«Cambridge Analytica на стероидах» — так эту базу назвал сотрудник американской разведки.

21 комментарий
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Китайский активист, выступающий против власти, прислал разведывательному альянсу «Пять глаз» базу с данными 2,4 миллиона граждан США, Великобритании, Австралии, Канады, Индии и Японии, которую собрала связанная с китайской разведкой компания Zhenhua Data. Об этом сообщили Vice, The Age и ABC.

В числе собранных данных — дата рождения, адреса, семейное положение, фотографии, список родственников, аккаунты в соцсетях, образование, профессиональные достижения и список преступлений. СМИ отмечают, что большинство информации собрано из открытых источников, но есть и конфиденциальные данные, например банковские записи и заявления о приёме на работу. Среди людей, на которых китайская компания собрала данные, — высокопоставленные политики, члены королевской семьи и командующие армиями. По данным Australian Financial Review, в базе содержатся данные 35 тысяч австралийцев, в числе которых — премьер-министр Скотт Моррисон. Предполагается, что часть информации Zhenhua Data нашла в даркнете.

Аналитик американской разведки в разговоре с ABC назвал эту базу «Cambridge Analytica на стероидах». Источники The Age в британской разведке посчитали «пугающим» масштаб такой утечки. Американский учёный и эксперт по кибербезопасности Кристофер Болдинг заявил, что утечка похожа на «открытие Святого Грааля».

Мир находится только на начальном этапе понимания того, сколько Китай инвестирует в разведку.

Кристофер Болдинг
американский учёный и эксперт по кибербезопасности

На удалённом сайте Zhenhua Data утверждалось, что компания предоставляла услуги для «военной, охранной и иностранной пропаганды», а свою миссию она описывала как влияние на «великое омоложение китайской нации».

В марте 2018 года стало известно, что Cambridge Analytica в обход правил Facebook использовала данные 50 миллионов пользователей, в том числе в политических целях. Через три дня Марк Цукерберг признал ошибку и извинился перед аудиторией, однако последствия скандала преследовали соцсеть весь год. На выборах президента США специалисты Cambridge Analytica использовали данные для таргетированной рекламы. Например, жители районов, где Трампа поддерживало большинство, видели призыв пойти на выборы, а американцы из районов, где республиканец проигрывал Клинтон — баннер с рассказом о его известных сторонниках.

#новости #слежка #китай

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21 комментарий
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Игорь Рачук

5

Женьхуя себе 

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Специализированный цветок

Игорь
1

Что(

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rossoshmap

5

профессиональные достижения и список преступлений

клевый пункт в анкете для приема на работу

Ответить

Shlomo Goldenberg

1

сколько при этом собрали всякие анб на американских граждан

Ответить

Лишний хичхакер

Shlomo
3

Америка хорошая китай плохой

Ответить

Shlomo Goldenberg

Лишний
1

Мантра либерашек

Ответить

Обыкновенный паркур

2

2.4 миллиона это же не много

Ответить

Max Diviani

Обыкновенный
2

Там большой прицел на политиков, важных фигур в государствах и их семьи. Ну и не факт, что в тени ещё не лежит несколько десятков таких баз.

 "If you're a 14-year-old daughter of a politician, then we now know that China's intelligence service is monitoring your social media commentary, and recording pieces of information that are of interest or may be of interest in the future,"

Ответить

alexferman

Max
1

If you're a 14-year-old daughter of a politician...

Я хочу в китайскую разведку

Ответить

Oleg Vorogushin

alexferman
0

Вы приняты

Ответить

Gregory

Oleg
0

hr-менеджеры уже выехали для оформления документов

Ответить

Jabas

2

Будто только компании связанные с Китайской разведкой собирают подобную информацию

Ответить

Интересный хот-дог

1

профессиональные достижения и список преступлений.

Среди людей, на которых китайская компания собрала данные, — высокопоставленные политики, члены королевской семьи и командующие армиями.

Хммм.

Ответить

Илья Волочков

1

Через Тик-Ток?

Ответить

умный человек

Илья
0

Аха, При регистрации добавили дополнительные поля: “Преступления моего бати”

Ответить

Aleksej Fedko

1

Твиттер: связанный с российской разведкой IT гигант начал выдавать биологические данные россиянам. 

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Теперь точно запретят дилдок...

Ответить

Morgan

Закомплексованн…
0

Теперь можно уже не запрещать

Ответить

Роман Васильев

0

hola

Ответить

Кисель Имбиревич

0

Тикток п а к а

Ответить

Игорь Янович

0

Ну вот же гнида, думаю что больше США никто не инвестирует, ни в разведку, ни в оборонку!

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