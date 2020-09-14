Пока это доступно только некоторым группам, но вскоре функция появится у всех.

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Изображение «ВКонтакте»

«ВКонтакте» добавила инструмент для текстовых трансляций в сообществах — «Репортажи». Об этом говорится в блоге компании.

Трансляция выводится в отдельную ленту, а не на стену группы. Подписчики получат уведомление о её начале, а все подписавшиеся на неё будут также получать сообщения о важных новостях, отмеченных автором трансляции.

После завершения трансляции репортаж останется в группе. Записями из него можно будет поделиться, как любыми другими постами. «ВКонтакте» заявила, что позже добавит в «Репортажи» подробную статистику.

Пока функция доступна только некоторым сообществам, среди которых футбольный клуб «Зенит» и «Лентач», но вскоре компания пообещала открыть функцию для всех.