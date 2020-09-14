«ВКонтакте» добавила функцию текстовых трансляций для сообществ. Они будут отображаться в отдельной ленте Материал редакции
Пока это доступно только некоторым группам, но вскоре функция появится у всех.
«ВКонтакте» добавила инструмент для текстовых трансляций в сообществах — «Репортажи». Об этом говорится в блоге компании.
Трансляция выводится в отдельную ленту, а не на стену группы. Подписчики получат уведомление о её начале, а все подписавшиеся на неё будут также получать сообщения о важных новостях, отмеченных автором трансляции.
После завершения трансляции репортаж останется в группе. Записями из него можно будет поделиться, как любыми другими постами. «ВКонтакте» заявила, что позже добавит в «Репортажи» подробную статистику.
Пока функция доступна только некоторым сообществам, среди которых футбольный клуб «Зенит» и «Лентач», но вскоре компания пообещала открыть функцию для всех.
Чтобы начать трансляцию, администратору нужно открыть мобильное приложение VK и выбрать опцию на панели управления. Продолжить репортаж можно и в десктопной версии «ВКонтакте».
а ведь есть реально люди, которые сидят до сих пор в вк, слушают там музыку, обновляют странички.
А ведь реально есть люди, которые до сих пор кичатся тем, что не сидят в вк и дрочат на Дурова.
для каждого поколения - свои места обитания.
на тж школьник может быть только в качестве потребителя контента с мемами, потому что всё остальное вряд ли ему будет интересно. Тут пишут какие-то взрослые вещи.
Поэтому то, что я потребляю с ютуба - это я потребляю с ютуба потому что так удобнее, чем из вк. Значит этого я не нашёл в вк. Значит в вк это не удобно так, как на ютубе.
ну так предлагай альтернативу
телеграм не советовать
в смысле не советовать? для пиздежа меж друзьями - только там. Дуров всё-таки красавчик в этих делах.
а если я хочу мемы или анекдоты категории б переделать? Тг не поможет
для пиздежа меж друзьями есть телега.
Для "поделиться творчеством" или "обосраться" - есть ТЖ.
Тут тебя и похвалят и в говно головой окунут, если что.
Галки вверх летят и кажется, что жизнь удалась.
А для знакомства с тнями и общения с жителями своего города есть Вк.
для знакомтсва с бабами есть баду или мамба, тиндер.
Это шутка такая?
каждое прилажение должно выполнять свои функции.
Прилажа для пиздежа - значит она удобно именно для этого. Прилажа для знакомтсв - значит нашёл знакомтсво и пошёл дальше в прилажу для пиздежа, чтобы распиздеться.
Что-то в мамбе вряд ли кто текстовые доки кидает или эксель-таблицы. Для этого есть электронная почта или месседжер для пиздежа.
каждое прилажение должно выполнять свои функции
Кому должно?
Мамба это куча каких-то страшных потасканных тёток. В Тиндере либо проститутки, либо прынцессы которым своё ЧСВ потешить. Не знаю ни одного человека, который в наших краях нашёл бы кого-то через эти всратые сервисы.
кому должно: людям, блять.
Не все хотят лично подходить и видеть недовольный взгляд бабы, которая ждёт принца. Поэтому есть такие прилажухи.
То, что ты не знаешь таких людей - это твоя личная история, никак не относящаяся на успех таких прилажений, где люди находят свои вторые половины или просто еблю.
кому должно: людям, блять
Множество людей общаются и знакомятся в Вк, думаю им как-то пофиг на то что должно быть по твоему мнению.
люди находят свои вторые половины или просто еблю
Пускай находят на здоровье, а я всё это нахожу в Вк.
там и сиди. Видишь, для тебя там обновления какие-то выпускают даже.
это хорошо. Ты только аккуратнее с картинками в личке и тд. Доки там какие-то.
установил вконтакте, а он тебе как раз
Ну везде же надо это написать)
Почему не принять того факта, что некоторые люди, беседы по учёбе, до сих пор вк
И как бы некоторые не хотели уйти от туда, из-за окружения не могут этого сделать.
И нет не все готовы перейти в телегу как оказывается
так я не говорю ничего. Общайтесь. Для школьных бесед вк - самое то, наверное. Мы в школе там и сидели. Мы были счастливы.
Порнолента
Вторая жизнь этой социалки может начаться лишь с этого заголовка:
«ВКонтакте» добавила инструмент для текстовых трансляций Дурову с настоятельным напоминанием о немедленном возврате «стены». Об этом говорится в блоге компании.
О, давно о VK не слышал!
Ты твинк Авдеева?
Нет
Пешка Комитета еще известен как: WPSDanila Stepovoy, WPS, Google Stadia, Яндекс.Телефон
Снова тегают бота :(
Всеравно, пешка комитета - Авдеев, а не ты.
Да тут все, кто зареган - Пешки ¯\_(ツ)_/¯
Есть один пшек
@Вахтёр покажи }{0}{^Y двойные стандарты
@Вахтёр покажление двойзователей!