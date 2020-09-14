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Алексей Боржонов
1482

«ВКонтакте» добавила функцию текстовых трансляций для сообществ. Они будут отображаться в отдельной ленте Материал редакции

Пока это доступно только некоторым группам, но вскоре функция появится у всех.

53 комментария
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Изображение «ВКонтакте»

«ВКонтакте» добавила инструмент для текстовых трансляций в сообществах — «Репортажи». Об этом говорится в блоге компании.

Трансляция выводится в отдельную ленту, а не на стену группы. Подписчики получат уведомление о её начале, а все подписавшиеся на неё будут также получать сообщения о важных новостях, отмеченных автором трансляции.

После завершения трансляции репортаж останется в группе. Записями из него можно будет поделиться, как любыми другими постами. «ВКонтакте» заявила, что позже добавит в «Репортажи» подробную статистику.

Пока функция доступна только некоторым сообществам, среди которых футбольный клуб «Зенит» и «Лентач», но вскоре компания пообещала открыть функцию для всех.

Чтобы начать трансляцию, администратору нужно открыть мобильное приложение VK и выбрать опцию на панели управления. Продолжить репортаж можно и в десктопной версии «ВКонтакте».

#новости #вконтакте

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53 комментария
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Передаю тебе привет

4

а ведь есть реально люди, которые сидят до сих пор в вк, слушают там музыку, обновляют странички.

Ответить

Андрей Тойх

Передаю
6

А ведь реально есть люди, которые до сих пор кичатся тем, что не сидят в вк и дрочат на Дурова. 

Ответить

Neketa Fo

Андрей
1

вк это новый телевизор. Типа, я не смотрю телек, я не сижу в вк. Только тот же контент потом потребляют на ютубе и в канальчиках телеги 

Ответить

Передаю тебе привет

Neketa
0

для каждого поколения - свои места обитания.
на тж школьник может быть только в качестве потребителя контента с мемами, потому что всё остальное вряд ли ему будет интересно. Тут пишут какие-то взрослые вещи.
Поэтому то, что я потребляю с ютуба - это я потребляю с ютуба потому что так удобнее, чем из вк. Значит этого я не нашёл в вк. Значит в вк это не удобно так, как на ютубе.

Ответить

Передаю тебе привет

Андрей
0

я не дрочу на Дурова.
я дрочу Дурову.
Почувствуй разницу.

Ответить

Владимир Швецов

Передаю
3

ну так предлагай альтернативу 

телеграм не советовать 

Ответить

Передаю тебе привет

Владимир
0

в смысле не советовать? для пиздежа меж друзьями - только там. Дуров всё-таки красавчик в этих делах.

Ответить

Владимир Швецов

Передаю
0

а если я хочу мемы или анекдоты категории б переделать? Тг не поможет 

Ответить

Передаю тебе привет

Владимир
2

для пиздежа меж друзьями есть телега.
Для "поделиться творчеством" или "обосраться" - есть ТЖ.
Тут тебя и похвалят и в говно головой окунут, если что. 
Галки вверх летят и кажется, что жизнь удалась.

Ответить

alexferman

Передаю
1

А для знакомства с тнями и общения с жителями своего города есть Вк.

Ответить

Передаю тебе

alexfer…
1

для знакомтсва с бабами есть баду или мамба, тиндер. 

Ответить

Vitaly

Передаю
0

Туда не пускают младше 18

Ответить

Передаю тебе

Vitaly
1

тем, кому до 18 - прыгайте по гаражам и читайте книжки.

Ответить

alexferman

Передаю
0

Это шутка такая?

Ответить

Передаю тебе

alexfer…
0

каждое прилажение должно выполнять свои функции.
Прилажа для пиздежа - значит она удобно именно для этого. Прилажа для знакомтсв - значит нашёл знакомтсво и пошёл дальше в прилажу для пиздежа, чтобы распиздеться.
Что-то в мамбе вряд ли кто текстовые доки кидает или эксель-таблицы. Для этого есть электронная почта или месседжер для пиздежа.

Ответить

alexferman

Передаю
0

каждое прилажение должно выполнять свои функции

Кому должно?

Мамба это куча каких-то страшных потасканных тёток. В Тиндере либо проститутки, либо прынцессы которым своё ЧСВ потешить. Не знаю ни одного человека, который в наших краях нашёл бы кого-то через эти всратые сервисы.

Ответить

Передаю тебе

alexfer…
0

кому должно: людям, блять.
Не все хотят лично подходить и видеть недовольный взгляд бабы, которая ждёт принца. Поэтому есть такие прилажухи. 
То, что ты не знаешь таких людей - это твоя личная история, никак не относящаяся на успех таких прилажений, где люди находят свои вторые половины или просто еблю.

Ответить

alexferman

Передаю
1

кому должно: людям, блять

Множество людей общаются и знакомятся в Вк, думаю им как-то пофиг на то что должно быть по твоему мнению.

люди находят свои вторые половины или просто еблю

Пускай находят на здоровье, а я всё это нахожу в Вк.

Ответить

Передаю тебе

alexfer…
0

там и сиди. Видишь, для тебя там обновления какие-то выпускают даже.

Ответить

alexferman

Передаю
0

Молодцы

Ответить

Женатый череп

alexfer…
0

В вк сидят психически больные люди.

Ответить

Vitaly

alexfer…
0

Еще есть меил ру с не менее потасканными и бабмбл с фемками. Последнее время только фемок себе от туда цепляю ☺️

Ответить

Странный

Передаю
0

Я в ВК пишу кому-то сообщение, он его получает, читает и пишет мне ответ. ВК выполняет функции месенджера на все 100%.

Ответить

Передаю тебе

Странный
0

это хорошо. Ты только аккуратнее с картинками в личке и тд. Доки там какие-то. 

Ответить

Пальто в коне

Владимир
0

установил вконтакте, а он тебе как раз

Ответить

Владимир Швецов

Пальто
1

и армяне уже в нарды играют 

Ответить

rossoshmap

Владимир
0

Одноклассники 

Ответить

Алексей Селезнев

Передаю
0

Ну везде же надо это написать)
Почему не принять того факта, что некоторые люди, беседы по учёбе, до сих пор вк
И как бы некоторые не хотели уйти от туда, из-за окружения не могут этого сделать.
И нет не все готовы перейти в телегу как оказывается

Ответить

Передаю тебе привет

Алексей
0

так я не говорю ничего. Общайтесь. Для школьных бесед вк - самое то, наверное. Мы в школе там и сидели. Мы были счастливы.

Ответить

Jabas

4

Ого, вк еще жив

Ответить

Ху Эмай

Jabas
0
Ответить

Невероятный бокал

2

Презентации эпл переходят на новый уровень...

Ответить

Обыкновенный паркур

0

И зачем теперь на тж сидеть? Нужен новый уникальный функционал

Ответить

alexferman

Обыкновенный
3

Порнолента

Ответить

Sanek Igoshev

alexferman
0

Надо адаптировать под TJ - гей-порнолента

Ответить

Обыкновенный паркур

alexferman
0

Это как аляска но только с порно?

Ответить

Пантелеймоналдо Лдо

0

Вторая жизнь этой социалки может начаться лишь с этого заголовка:
«ВКонтакте» добавила инструмент для текстовых трансляций Дурову с настоятельным напоминанием о немедленном возврате «стены». Об этом говорится в блоге компании.

Ответить

Ху Эмай

0

Ну все, прощай ТЖ, ухожу в контакт

Ответить

Пешка Комитета

0

О, давно о VK не слышал!

Ответить

rossoshmap

Пешка
0

Ты твинк Авдеева?

Ответить

Пешка Комитета

rossoshmap
0

Нет

Ответить

rossoshmap

Пешка
0

@Кто это 

Ответить

Кто это

rossoshmap
0

Пешка Комитета еще известен как: WPSDanila Stepovoy, WPS, Google Stadia, Яндекс.Телефон

Ответить

Пешка Комитета

Кто
0

Снова тегают бота :(

Ответить

Пантелеймоналдо

Пешка
0

Всеравно, пешка комитета - Авдеев, а не ты.

Ответить

Пешка Комитета

Пантеле…
0

Да тут все, кто зареган - Пешки ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Пантелеймоналдо

Пешка
0

Есть один пшек

Ответить

rossoshmap

Пантеле…
0

@Вахтёр покажи }{0}{^Y двойные стандарты

Ответить

Пантелеймоналдо

rossosh…
0

@Вахтёр покажление двойзователей!

Ответить

rossoshmap

Пантеле…
0

если же вдруг чудо произойдет, ты отпишись мне

Ответить

Андрей Рядькин

0

Пизлец, при Моуринью Тоттенхэм такое дерьмо

Ответить

Илюхер XXX

0

И чо

Ответить

Прохладный чувак

0

Поебать

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