«Шарите»: Навального отключили от ИВЛ, он может вставать с постели Материал редакции
Состояние Навального продолжает улучшаться.
Алексея Навального отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает клиника «Шарите».
Немецкие врачи сообщили, что теперь Навальный может на короткое время вставать с постели.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок».
Лёхе здоровья
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Организуем в любом случае
Невероятный бокал
Желаю скорого восстановления Алексею Навальному
Какой же ты все таки отвратительный человек. Волк в овечье шкуре, вы только посмотрите на него. Я прям в каждой букве вижу как ты! как ты! как ты! уххххххх слов подобрать не могу!!! ЖАААААААЛЬ !!!!
сейчас бы рваться изза оролова
Невероятный бокал
О чем ты
Опять правишь комменты?
На TJ кремлеботско-пригожинское нашествие???
Отомстить за «Умное голосование» не удалось: не убили, не превратили в овоща, зато помогли перебраться от греха подальше за границу.
Очередной выстрел себе же в ногу от Кремля, а нам оно и на руку. Здоровья Лёше!
На TJ опять ЭТИ дни...
наступил на те же грабли, но успел переобуться и отредактировал коммент) а ты, я смотрю, принимаешь удар)
Но ты же опять наступил на грабли
Кажется, я еще отправить сообщение не успел - уже 3 минуса
я впервые так веселюсь на тж :D
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блять
кто придумал лимит оценок?
Розовый яд
Бля, походу теперь даже перезарядки нет, патронов совсем мало дают на один тред.
UPD. Короче перезарядка 5 минут и то, потом дают всего 5 дизлайков.
Лучше бы сдох
А что минус дает?
Да вы охуели?! Я нормальный вопрос задал, меня минусами закидали! А-ну живо накрутили +n - кол-во лойсов что комментарием выше
Мудило, ты опять выходишь на связь?
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сначала охуела почему минусят такие няши а потом поняла
Невероятный бокал
Красный тред!!!!
Аккуратный Женя
От такой новости порвался весь ТЖ
Турецкий Женя
ничо не знаю готовлюсь завтра пить пивасик
Код красный, я повторяю, код красный!
Лёхе - ХУЁВ ЗА ЩЁЧКу!!!!!
Передают тебе привет
спасибо. Поставил бы минус, да уже не могу :)
А фотки с ним будут, или там ваще все плохо с ним ?
Я не участвую в конкурсе еси шо. Реально когда фото будут то?
Какие фото, уточни?
Фото Навального из больницы. Или тикток из больницы "Привет, это Навальный".
Любишь ты Алешку больше, чем меня,
О Алешке ты вздыхаешь зря,
О Алешке все твои мечты,
Только о Воване позабыла ты.
И без Лешки жизнь твоя пуста,
Ты совсем еще наивна и чиста,
Наблюдаешь ты за ним издалека,
Только между вами слёз река.
Потому что есть Алешка у тебя,
О Алешке ты вздыхаешь зря,
О Алешке все твои мечты,
Только о Воване позабыла ты.
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Мог бы уже видос в тикток записать
ЕР на региональных выборах *побеждает*
Навальный начал дышать без ИВЛ и ходить
Вывод: ЕР лечит
Пишу в красном треде, шарите?
не шаришь ты нифига. Красный на тж всегда означал полностью красный, а здесь нет подобного
Немецкие врачи уточнили, что Навальный может на короткое время вставать с постели.
Похоже на одиночный пикет.
Поч так много дизлайков на позитивных комментах? ТЖ-шники окремлились?
это красный тред)
Типа дизлайк это мода такая?)
нет, просто иногда случается рандомное и совершенно хаотичное единение мышления на теже и наступает красный тред)
Спасибо за объяснение, лови диз
:3
Как подметил один 3,14🚪, этот тред не будет являться красным тредом.
Турецкий Женя
Почему??
Розовый яд
Да Климов выпендривается, видите ли все комментарии должны быть красными, но только вот во времена его молодости тут было по 10 комментариев, которые можно было легко загнать в минуса, а тут уже 130 штук + армия навальнят, которые не понимают что происходит.
Да блин, наоборот же отлично, когда есть пара зелёных комментов, типа армия пиздосопротивления. Жизнь, бурление, свежесть
Розовый яд
Учи матчасть
Следующая новость:
Навальный похудел и подкачался.
Навальный облысел, но смог уничтожать врагов одним ударом
не хочется чтоб худел, он в такой форме оч красивенький
бррр, ну у тебя и вкусы
лол
а потом вы говорите что TJ не похож на Пикабу
даже точно такие заминусованные без смысла треды
Пишу в красном треде.