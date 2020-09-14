Немецкие врачи сообщили, что теперь Навальный может на короткое время вставать с постели.

Публичное сообщение о состоянии здоровья господина Навального представлено по согласованию с ним и его женой.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок».