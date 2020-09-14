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Артём Мазанов
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«Шарите»: Навального отключили от ИВЛ, он может вставать с постели Материал редакции

Состояние Навального продолжает улучшаться.

148 комментариев
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Алексея Навального отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщает клиника «Шарите».

Немецкие врачи сообщили, что теперь Навальный может на короткое время вставать с постели.

Публичное сообщение о состоянии здоровья господина Навального представлено по согласованию с ним и его женой.

«Шарите»

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставили в немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок».

#новости #отравлениенавального

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148 комментариев
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Alexandr Panasyuk

134

Лёхе здоровья

Ответить

Max Payne

Alexandr
–64

спасибо брат, хотя пост вообще то про Навального

Ответить

Передаю тебе привет

Max
–37

хахах

Ответить

Roman Maslennikov

Max
–7

Ты же не Лёха 

Ответить

Low Catch

Alexandr
–31
Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Архитектурный инструмент

45

Очко того, кто останется с плюсованным комментарием, уходит в зрительный зал.

Ответить

Иван Касаткин

Архитектурный
–26

Организуем в любом случае

Ответить

Архитектурный инструмент

Иван
–13
Ответить

Архитектурный инструмент

Архитектурный
–30

А ничо так на меня спрос.

Ответить

Невероятный бокал

–17

Это отравление – бесповоротный пиздец, конечно

Ответить

Невероятный бокал

Невероятный
20

Желаю скорого восстановления Алексею Навальному 

Ответить

Атлант поправил плечи

Невероятный
–16

Какой же ты все таки отвратительный человек. Волк в овечье шкуре, вы только посмотрите на него. Я прям в каждой букве вижу как ты! как ты! как ты! уххххххх слов подобрать не могу!!!  ЖАААААААЛЬ !!!!

Ответить

Цитаты Волка

Атлант
–10

сейчас бы рваться изза оролова

Ответить

Атлант поправил плечи

Цитаты
–14

Сейчас бы рваться из-за Навального 

Ответить

Невероятный бокал

Атлант
–10

О чем ты

Ответить

Temp Temper

Невероятный
–1

Сальери

Ответить

Виктор Ганелес

Невероятный
–11

Опять правишь комменты?

Ответить

Невероятный бокал

Виктор
–4

Травишь*

Ответить

Вера Гагарина

Невероятный
–1

Ну как оказалось «смогли повернуть», поэтому поворотный :)

Ответить

Алюминиевый ихтиандр

3

Хорошая новость. Алексею здоровья.

Ответить

Паша Сасковец

0

Скорейшего ему выздоровления.

Ответить

Kongou Battleship

–8

На TJ кремлеботско-пригожинское нашествие???

Ответить

Виктор Ганелес

Kongou
–4

По навальному отрабатывают
Видать пост в соцсети вывели

Ответить

Иван Касаткин

Kongou
–7

Обычный понедельник

Ответить

Kongou Battleship

–13

Отомстить за «Умное голосование» не удалось: не убили, не превратили в овоща, зато помогли перебраться от греха подальше за границу.
Очередной выстрел себе же в ногу от Кремля, а нам оно и на руку. Здоровья Лёше!

Ответить

Дмитрий Беркут

–11

На TJ опять ЭТИ дни...

Ответить

Дмитрий Беркут

Дмитрий
–6

Алексею, конечно же, успешного выздоровления!

Ответить

Павел Прахов

–14

Ура!

Ответить

Радостный кот

–30

Шарим

Ответить

Передаю тебе привет

Радостный
–27

наступил на те же грабли, но успел переобуться и отредактировал коммент) а ты, я смотрю, принимаешь удар)

Ответить

Андрей Лузин

Передаю
–21

Но ты же опять наступил на грабли

Ответить

Андрей Лузин

Андрей
–17

Кажется, я еще отправить сообщение не успел - уже 3 минуса

Ответить

Передаю тебе привет

Андрей
–12

я впервые так веселюсь на тж :D 
htfkmyj h;fxyj? z [p xnj 'nj pf vbyecs
блять

Ответить

Розовый яд

–9

БЛЯТЬ ПАТРОНЫ КОНЧИЛИСЬ!

Ответить

rossoshmap

Розовый
–8

кто придумал лимит оценок?

Ответить

Розовый яд

rossoshmap
–7

Бля, походу теперь даже перезарядки нет, патронов совсем мало дают на один тред.
UPD. Короче перезарядка 5 минут и то, потом дают всего 5 дизлайков. 

Ответить

Турецкий Женя

Розовый
–5

Капец у меня тоже кончились

Ответить

rossoshmap

Розовый
–10

А еще два ПИД**А лайкают, Климов и Илюхер

Ответить

Max Payne

rossoshmap
–11

Путин

Ответить

Асрор

–142

Лучше бы сдох

Ответить

sergjjj

Асрор
–50

Хуц тебе а не минусы.

Ответить

Илья Комаров

sergjjj
–52

А что минус дает?

Ответить

Илья Комаров

Илья
–22

Да вы охуели?! Я нормальный вопрос задал, меня минусами закидали! А-ну живо накрутили +n - кол-во лойсов что комментарием выше

Ответить

Егор Сорокин

Илья
–36

В рот.

Ответить

Квадратный дым

Илья
–28

Славу и почёт.

Ответить

Невероятный бокал

Асрор
–24

@Вахтёр риторика ненависти

Ответить

Лысина Арика

Невероятный
–20

Жаль/

Ответить

Закомплексованная Душа

Асрор
–8

Мудило, ты опять выходишь на связь?

Ответить

Асрор

Закомплексованн…
–8

Пнх! Я тут пердаки вам поджечь решил.

Ответить

Турецкий Женя

Асрор
–9

как твой мозг

Ответить

Jabas

Асрор
–31

Байт не сдюжил, сворачивай лавочку

Ответить

Jabas

Jabas
–29

зато на минусы сдюжил

Ответить

Квадратный дым

Асрор
–20

Хорошая попытка, но до пальмы первенства не дотягивает.

Ответить

Скрытый кофе

Асрор
–21

Ну и зачем ты это написал?

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Асрор
–29

Умеют же люди пердаки поджигать 🔥

Ответить

Комментарий удален

Годовой парфюмер

–9

Отсыпьте десяток-другой, благодарю 💋

Ответить

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Турецкий Женя

–27

моё сердечко сделало ВАУ УЛЬК БАБАХ

Ответить

Турецкий Женя

Турецкий
–19

сначала охуела почему минусят такие няши а потом поняла

Ответить

Невероятный бокал

Турецкий
–7

Красный тред!!!!

Ответить

Турецкий Женя

Невероятный
–10

серый лёд!!!!!!

Ответить

Аккуратный Женя

Турецкий
–12

От такой новости порвался весь ТЖ

Ответить

Турецкий Женя

Аккуратный
–9

ничо не знаю готовлюсь завтра пить пивасик

Ответить

Убитый Орзэмэс

Турецкий
–11

кокой

Ответить

Турецкий Женя

Убитый
–6

клостербрау
мама внезапно миниотпуск взяла, сдаём дочку на дачю

Ответить

Турецкий Женя

Турецкий
–12

ура!!

Ответить

Руденко Сергей

–17

Код красный, я повторяю, код красный!

Ответить

Передаю тебе привет

Руденко
–8

хаха

Ответить

Руденко Сергей

Руденко
–9

Держитесь Братья! Наш рейтинг непоколебим (но это не точно)

Ответить

Необыкновенный жар

–18

Насыпьте мне тоже.

Ответить

Розовый яд

Необыкновенный
5
Ответить

Передаю тебе привет

–34

Лёхе - ХУЁВ ЗА ЩЁЧКу!!!!!

Ответить

Katerina Dunaeva

Передаю
–7

Передают тебе привет

Ответить

Передаю тебе привет

Katerina
–5

спасибо. Поставил бы минус, да уже не могу :)

Ответить

Передаю тебе привет

Передаю
–6

а не, МОГУ!

Ответить

Rodion Kutsaev

–27

А фотки с ним будут, или там ваще все плохо с ним ?

Ответить

Rodion Kutsaev

Rodion
–19

Я не участвую в конкурсе еси шо. Реально когда фото будут то?

Ответить

Атлант поправил плечи

Rodion
–10

Какие фото, уточни? 

Ответить

Rodion Kutsaev

Атлант
–8

Фото Навального из больницы. Или тикток из больницы "Привет, это Навальный".

Ответить

bor_vn

Rodion
–2

подрочи на старые

Ответить

Rodion Kutsaev

bor_vn
–2

Надоело уже

Ответить

Квадратный дым

–11

Любишь ты Алешку больше, чем меня,
О Алешке ты вздыхаешь зря,
О Алешке все твои мечты,
Только о Воване позабыла ты.
И без Лешки жизнь твоя пуста,
Ты совсем еще наивна и чиста,
Наблюдаешь ты за ним издалека,
Только между вами слёз река.

Потому что есть Алешка у тебя,
О Алешке ты вздыхаешь зря,
О Алешке все твои мечты,
Только о Воване позабыла ты.

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Ответить

Аккуратный Женя

–16

Жыве

Ответить

Олег Мельник

–17

Ммм, скучал по красным тредам

Ответить

Dre Dra

–20

Del

Ответить

Розовый яд

–37

Итак, соревнования на самый заминусованный комментарий объявляю открытым. 

Ответить

Передаю тебе привет

Розовый
–18

что нахуй происходит???))

Ответить

Архитектурный инструмент

Розовый
–22

Тут скорее КРАСНЫЙ ТРЕД

Ответить

rossoshmap

–16

Мог бы уже видос в тикток записать

Ответить

rossoshmap

rossoshmap
–10

Наверное ждет инструкций от Госдепа

Ответить

deniska

–9
Ответить

Годовой парфюмер

deniska
–8

Минус ставил со слезами в глазах..

Ответить

Худой шмель

–10

Пацаны, я с вами! Алексею здоровья!

Ответить

Maxim Kshishtovski

–16

шарите?

БЛЯ Я НЕ ПРОЧИТАЛ КОММЕНТАРИИ ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАПИСАТЬ

Ответить

Иван Касаткин

–20

ЕР на региональных выборах *побеждает*

Навальный начал дышать без ИВЛ и ходить

Вывод: ЕР лечит

Ответить

Константин Курасов

–20

действительно шарят)

Ответить

Пётр Дерябин

–22

Лёхе здоровья, а мне минусов за щеку пожалуйста

Ответить

# realfiddy

–26

Россия может вставать с постели.

Ответить

Вера Гагарина

–1

Вот Навальный офигел, наверное, когда очнулся.

Ответить

Shlomo Goldenberg

–2
Ответить

Илюхер XXX

–9

Эх

Ответить

Максим Козаченко

–9

Саундтрек треда

Ответить

Настя Кудри

–10

ну так что, он там в шоке?
https://tjournal.ru/news/209094-nemeckie-vrachi-navalnogo-vyveli-iz-iskusstvennoy-komy-i-otklyuchili-ot-ivl?comment=4077913

Ответить

CommentBot

Настя
–8
Ответить

Роман Александров

–12

Комментарий отравлен минусами новичков, помогите выздороветь

Ответить

adw

–20

Пишу в красном треде, шарите?

Ответить

Владимир Климов

adw
–20

не шаришь ты нифига. Красный на тж всегда означал полностью красный, а здесь нет подобного

Ответить

Розовый яд

Владимир
–17

Всратые навальнята рушат красный тред!!!!

Ответить

Andrey Vasilev

–20

Немецкие врачи уточнили, что Навальный может на короткое время вставать с постели.

Похоже на одиночный пикет.

Ответить

Никита Архипов

–11

Поч так много дизлайков на позитивных комментах? ТЖ-шники окремлились?

Ответить

Турецкий Женя

Никита
–10

это красный тред)

Ответить

Никита Архипов

Турецкий
–10

Типа дизлайк это мода такая?)

Ответить

Турецкий Женя

Никита
–8

нет, просто иногда случается рандомное и совершенно хаотичное единение мышления на теже и наступает красный тред)

Ответить

Никита Архипов

Турецкий
–9

Спасибо за объяснение, лови диз

Ответить

Турецкий Женя

Никита
–8

:3

Ответить

# realfiddy

Турецкий
–5

Как подметил один 3,14🚪, этот тред не будет являться красным тредом.

Ответить

Турецкий Женя

#
–3

Почему??

Ответить

Розовый яд

Турецкий
–4

Да Климов выпендривается, видите ли все комментарии должны быть красными, но только вот во времена его молодости тут было по 10 комментариев, которые можно было легко загнать в минуса, а тут уже 130 штук + армия навальнят, которые не понимают что происходит. 

Ответить

Турецкий Женя

Розовый
–3

Да блин, наоборот же отлично, когда есть пара зелёных комментов, типа армия пиздосопротивления. Жизнь, бурление, свежесть

Ответить

Розовый яд

Никита
–8

Учи матчасть 

Ответить

Игорь Янович

Розовый
–8
Ответить

Alexei Kuksin

Розовый
–7

Тж-википедия? Ссылку можно?

Ответить

Max Payne

Розовый
–10

так это теоретическая часть. материальная часть это практика.

Ответить

A big purple banana 🍆

Никита
–4

А че не кремлеботами обозвал сразу? Сколько нам платят???

Ответить

Evgenij Koval

0

А ну накидайте мне минусов за щеку

Ответить

Данила Романов

–14

Следующая новость:
Навальный похудел и подкачался.

Навальный облысел, но смог уничтожать врагов одним ударом

Ответить

Турецкий Женя

Данила
–10

не хочется чтоб худел, он в такой форме оч красивенький

Ответить

Данила Романов

Турецкий
–11

бррр, ну у тебя и вкусы

Ответить

Турецкий Женя

Данила
–8

знаю толк!

Ответить

Пограничный инструмент

–1

Мы ждали

Ответить

Roman Maslennikov

–2

Ждём стрим или хотя бы сторис. 

Ответить

Мудрый Влад

–3

жаримся мужики

Ответить

Volk Aye

–4

Аутисты ставят мне минус!

Ответить

Кисель Имбиревич

–4

King is back

Ответить

Az Imov

–6

Не шарите. плохо пошутил

Ответить

Андрей Заварзин

–6

лол
а потом вы говорите что TJ не похож на Пикабу
даже точно такие заминусованные без смысла треды

Ответить

Цитаты Волка

–7

@Настя Иванова пропускаешь

Ответить

Antony Divnich

–7

Пишу в красном треде.

Ответить

Цитаты Волка

Antony
–2

пеши исчо

Ответить

Сергей Зорин

–7

Код красный, код красный 

Ответить

Mmmax

–8

представлено по согласованию с ним и его женой

Изверги

Ответить

Kongou Battleship

–9

TJ ПОВТОРЯЕТ ЦВЕТ ЛИЦА НАВАЛЬНОГО ПОСЛЕ ГОЛОСОВАНИЯ

Ответить

God Damn

–13

Сначала испугался

Ответить

God Damn

God
–8

Уроды 😁😁

Ответить

Виктор Мохов

–14

Красный чай каркаде всем врагам! А Алексею здоровья!

Ответить

Цитаты Волка

–14

поддержим Навального минусом!

Ответить

Павел Кулешов

–15

Леха, поправляйся! Отличные новости

Ответить

Zero-one-one

–17

Узнал что умг провалилось и встал

Ответить

Игорь Готовчиц

–30

Красный тред!!!

Ответить
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