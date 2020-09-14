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Артём Мазанов
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«При нашей жизни это не случится»: Союз архитекторов отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина Материал редакции

В Союзе уточнили, что конкурс проводился только на тот случай, если тело Ленина вынесут с Красной площади.

43 комментария
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Союз архитекторов России из-за негатива отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на Красной площади. Об этом пишет агентство «Москва».

Президент Союза Николай Шумаков рассказал, что изначально конкурс нёс идею сохранения мавзолея и проводился только на тот случай, если тело Ленина вынесут с Красной площади.

Но при нашей жизни это не случится, поэтому мы решили подождать. В следующей жизни мы объявим этот конкурс. В ближайшие года точно его не повторим. Чтобы восстановиться, нужно пятилетку потратить на это, я давно столько негатива в жизни не получал.

Николай Шумаков
президент Союза архитекторов России

Шумаков также уточнил, что ему «надоело оправдываться». «Так всё переврано, как будто мы хотим снести Мавзолей, вынести тело Ленина», — объяснил Шумаков.

Конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на Красной площади Союз архитекторов России объявил 25 августа, но СМИ начали писать об этом 12 сентября. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинил организаторов конкурса в «откровенной провокации» и разжигании конфликта. Он заявил, что партия «не даст копать Красную площадь».

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43 комментария
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Польский динозавр

21
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Положительный меч

Польский
10

А было бы неплохо, во всяком случае очень смешно: от превращения большевицкой святыни в объект частнопредпринимательской торговли у красных скоморохов огонь бы до самых небес шел

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Neketa Fo

Положительный
2

Ну вообще-то пару лет назад на красной площади стоял огромный чемодан луивитон и никто не умер. Но тебе же надо обязательно что-то расхуячить чтобы построить новое

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Положительный меч

Neketa
1

Я слышал, что кто-то таки порвался и умер.
И я не призываю ничего строить на месте мавзолея

Ответить

Жалкий чувак

Положительный
0

Так и было. Порвался и умер. Именно поэтому чемодан убрали практически сразу, так и не дав выставке внутри открыться. Колхозники проклятые. 

Ответить

Alexei Kuksin

Положительный
0

большевицкой

Использование феминитивов уже не кажется кринжем.

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Neketa Fo

Alexei
0
Ответить

Alexei Kuksin

Neketa
0

Большевиня или лучше большевисса

Ответить

Иван Сидоров

Польский
1

лучше макдональдс как символ развала красной помойки 

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Руслан Астратов

Польский
0

Да даже в этом больше пользы 

Ответить

Сергей Васильев

Польский
0

В прекрасной россии будущего это будет музей где будут установлены электронные таблоиды с новой конституцией чтобы каждый мог прийти и ознакомиться.

Ответить

Artem Gruzdev

Сергей
0

Надеюсь, что конституция прекрасной России будущего будет выбита на мраморных плитах, чтобы навсегда.

Ответить

Методический клуб

6

Но при нашей жизни это не случится, поэтому мы решили подождать.

Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России

Сколько ему лет? Сколько ещё ждать до конца его жизни?

Ответить

rossoshmap

Методический
0
Шумаков, Николай Иванович
Николай Иванович Шумаков (род. 1 апреля 1954, город Коркино, Челябинская область, РСФСР, СССР…
ru.wikipedia.org
Ответить

Методический клуб

rossoshmap
11

Недолго. Хорошо

Ответить

Artem Gruzdev

Методический
0

А если он биохакер?

Ответить

Районный диод

4

Ленина зарыть, а в мавзолее открыть хинкальную, по кайфу будет

Ответить

ouxen

Районный
1

Его нужно четвертовать конями в поле и остатки свезти в шиес

Ответить

Reggae Addict

Районный
0

или подавать там ленинивые голубцы :)

Ответить

Madao

Районный
0

Ленина оставить, сделать из него стол. 

Ответить

Польский динозавр

Madao
0

не хамон

Ответить

Максим Шпилёв

3

Как что-то случается, сразу поднимают вопрос про мавзолей. И народ собачится, забывая про всё остальное

Ответить

Невероятный бокал

1

Прогнулись под совковых тварей. Очень жаль

Ответить

rossoshmap

Невероятный
3

Ленин легенда

Ответить

Слава Инженеров

rossoshmap
2

Когда-то давно четыре народа жили в мире, но все изменилось когда

Ответить

Никон Макиенко

Невероятный
3

А у меня есть стойкое ощущение, что из АП пришёл звонок. Они же типа «мы за церковь и т.п.», при этом в культ ссср именно они уголь закидывали всё прошлое десятилетие.

Ответить

Zero-one-one

Невероятный
0

Молчи, щенок. Дай бабушке моей посмотреть на труп,ну) 

Ответить

Невероятный бокал

Zero-one-one
0

@Вахтёр оскорбления

Ответить

Руслан Астратов

0

"Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинил организаторов конкурса в «откровенной провокации» и разжигании конфликта"

Этот динозавр ещё жив? 

Ответить

Секретный Артем

Руслан
6

Жив, хоть и в глубоком маразме. Недавно прилюдно сказал, что "Гитлер убивал евреев, русских, цыган и прочую сволочь". 

Ответить

Денис Сенькин

Секретный
0

Я думаю он просто стал честнее говорить

Ответить

Лишний хичхакер

2

Трупак в мавзолее это угарно. Надо перетерпеть лет пятьдесят и все поймут что это угарно и перестанут подгорать

Ответить

Лишний хичхакер

Лишний
0

Надо еще класть туда тех кто не успел уйти при жизни, как поучение

Ответить

Алексей Панкратов

Лишний
0

Они еще Путина туда укладут. Скринь. 

Ответить

Ozabot

1

Разве там не Путин потом будет лежать?

Ответить

Матвей Синицин

Ozabot
0

как в песне?)) бабушка рядышком с дедушкой?

Ответить

Отдельный волк

0

Какие нежные дяди и тети, как только дожили до своих лет

Ответить

Алексей Панкратов

0

Бля, а он еще там? Я думал его уже давно прикопали. Там хоть грамм его мощей осталось или уже восковая кукла давно лежит? 
Зачем вы его вообще там сторожите? Уж лучше бы Сталина поклали. Он хоть дедов заставил победить, без него бы чем бы вы патриотизм кажыдй год подпитывали? А этот что? Короче странные вы, россияне. 

Ответить

Evil Pechenka

0

Слабак. Ну и соображает так себе, он думал откликом на этот конкурс будет всенародная любовь и восхищённые письма нимфеток?

Ответить

Илюхер XXX

0

optimism.mp3

Ответить

Матвей Синицин

0

да похороните его уже. 

Ответить

Alexei Kuksin

0

Ееее, дед продолжит лежать в мавзолее. Мы туда и Сталина вернем. И tj вновь сделаем сайтом с обзорами твиттер-срачей.

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rossoshmap

–1

Либераха порвался

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