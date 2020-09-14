«При нашей жизни это не случится»: Союз архитекторов отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина Материал редакции
В Союзе уточнили, что конкурс проводился только на тот случай, если тело Ленина вынесут с Красной площади.
Союз архитекторов России из-за негатива отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на Красной площади. Об этом пишет агентство «Москва».
Президент Союза Николай Шумаков рассказал, что изначально конкурс нёс идею сохранения мавзолея и проводился только на тот случай, если тело Ленина вынесут с Красной площади.
Шумаков также уточнил, что ему «надоело оправдываться». «Так всё переврано, как будто мы хотим снести Мавзолей, вынести тело Ленина», — объяснил Шумаков.
Конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на Красной площади Союз архитекторов России объявил 25 августа, но СМИ начали писать об этом 12 сентября. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинил организаторов конкурса в «откровенной провокации» и разжигании конфликта. Он заявил, что партия «не даст копать Красную площадь».
Положительный меч
А было бы неплохо, во всяком случае очень смешно: от превращения большевицкой святыни в объект частнопредпринимательской торговли у красных скоморохов огонь бы до самых небес шел
Ну вообще-то пару лет назад на красной площади стоял огромный чемодан луивитон и никто не умер. Но тебе же надо обязательно что-то расхуячить чтобы построить новое
Положительный меч
Я слышал, что кто-то таки порвался и умер.
И я не призываю ничего строить на месте мавзолея
Жалкий чувак
Так и было. Порвался и умер. Именно поэтому чемодан убрали практически сразу, так и не дав выставке внутри открыться. Колхозники проклятые.
большевицкой
Использование феминитивов уже не кажется кринжем.
В прекрасной россии будущего это будет музей где будут установлены электронные таблоиды с новой конституцией чтобы каждый мог прийти и ознакомиться.
Надеюсь, что конституция прекрасной России будущего будет выбита на мраморных плитах, чтобы навсегда.
Методический клуб
Недолго. Хорошо
Как что-то случается, сразу поднимают вопрос про мавзолей. И народ собачится, забывая про всё остальное
Ленин легенда
Когда-то давно четыре народа жили в мире, но все изменилось когда
А у меня есть стойкое ощущение, что из АП пришёл звонок. Они же типа «мы за церковь и т.п.», при этом в культ ссср именно они уголь закидывали всё прошлое десятилетие.
Молчи, щенок. Дай бабушке моей посмотреть на труп,ну)
"Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинил организаторов конкурса в «откровенной провокации» и разжигании конфликта"
Этот динозавр ещё жив?
Секретный Артем
Жив, хоть и в глубоком маразме. Недавно прилюдно сказал, что "Гитлер убивал евреев, русских, цыган и прочую сволочь".
Лишний хичхакер
Надо еще класть туда тех кто не успел уйти при жизни, как поучение
Разве там не Путин потом будет лежать?
Бля, а он еще там? Я думал его уже давно прикопали. Там хоть грамм его мощей осталось или уже восковая кукла давно лежит?
Зачем вы его вообще там сторожите? Уж лучше бы Сталина поклали. Он хоть дедов заставил победить, без него бы чем бы вы патриотизм кажыдй год подпитывали? А этот что? Короче странные вы, россияне.
Слабак. Ну и соображает так себе, он думал откликом на этот конкурс будет всенародная любовь и восхищённые письма нимфеток?
Ееее, дед продолжит лежать в мавзолее. Мы туда и Сталина вернем. И tj вновь сделаем сайтом с обзорами твиттер-срачей.