Глава российского МИД считает, что инцидент с Навальным — лишь повод для дополнительных санкций против России.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в деле Алексея Навального «западные партнёры перешли все приличия и рамки разумного». Об этом пишет ТАСС.

Лавров сообщил, что российские власти не могут поверить на слово и открыть уголовное дело по ситуации с Навальным. Он уточнил, что все обстоятельства были рассмотрены в рамках доследственной проверки.

Москва имеет право сомневаться в правоте и профессионализме Запада относительно дела Навального. Сергей Лавров глава МИД РФ

Глава МИД РФ также считает, что этот инцидент — повод для дополнительных санкций против России. «Запад придумал бы другой повод для санкций против РФ, если бы не было дела Навального», — уточнил Лавров.