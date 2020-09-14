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Артём Мазанов
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Лавров: западные партнёры в деле Навального перешли рамки разумного, Россия не может верить на слово и открыть дело Материал редакции

Глава российского МИД считает, что инцидент с Навальным — лишь повод для дополнительных санкций против России.

62 комментария
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в деле Алексея Навального «западные партнёры перешли все приличия и рамки разумного». Об этом пишет ТАСС.

Лавров сообщил, что российские власти не могут поверить на слово и открыть уголовное дело по ситуации с Навальным. Он уточнил, что все обстоятельства были рассмотрены в рамках доследственной проверки.

Москва имеет право сомневаться в правоте и профессионализме Запада относительно дела Навального.

Сергей Лавров
глава МИД РФ

Глава МИД РФ также считает, что этот инцидент — повод для дополнительных санкций против России. «Запад придумал бы другой повод для санкций против РФ, если бы не было дела Навального», — уточнил Лавров.

#новости #отравлениенавального

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И это не новость ИА «Панорама»
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62 комментария
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ouxen

26

проклятый запад спит и видит как бы антисанкции ввести против дорогих россиян

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Soytama Sotnikov

ouxen
8

Опять говна в жопу нам залили, ну сколько можно

Ответить

Rodion Kutsaev

ouxen
5

Но российский ЛИДЕР не так прост... Он введет эти санкции первым против своего народа.

Ответить

Andrew Sychev

Rodion
3

Там уже Воронеж горел недавно 

Ответить

Квадратный дым

Andrew
0

Между первой и второй перерывчик небольшой.

Ответить

Andre Macareno

Andrew
0

Краснодар же вроде

Ответить

ouxen

Rodion
0

это и есть антисанкции

Ответить

Jabas

ouxen
0

Ведь омерике делать нечего, вот рушат раису матушку

Ответить

Суровый бокал

14

Как говорится, время давить вражеский сыр

Ответить

Соколов Андрей

Суровый
1

Бомбить Воронеж

Ответить

A big purple banana 🍆

–15

Вполне адекватно

Ответить

Rodion Kutsaev

A
26

адекВАТНО

Ответить

Алиса Барышман

Rodion
3

адик+ватно

Ответить

A big purple banana 🍆

Rodion
1

Нихуя он умный

Ответить

A big purple banana 🍆

A
–5

Мда, как же хуево вам, навальнятам. Еще не осознали, в каком вы манямирке вы живете и, к счастью для всех, он обязательно разрушится.

Ответить

Jabas

A
2

Да заебал в каждом треде это писать, мы поняли, спасибо

Ответить

Rodion Kutsaev

9

Вокруг враги...

Ответить

Denis Denis

9

Забавно, что некоторые ватоголовые клепают патриотические картинки с Лавровым, мол жесткий и сильный международник, железный мужчина!
На деле тупо уровень пиар-усов из кремля

Ответить

Abram Dikoy

Denis
0

Ну когда то он был крутой типо, а потом со временем поплавился. Как и остальные впринципе

Ответить

Антон Лисин

Abram
0

Он хочет внуков нянчить , а не хкйней страдать. А его не отпускают.

Ответить

Eugene Panfilov

7

Ого, и прям фамилию назвал. Жесткий парень

Ответить

Турецкий Женя

6

Приятно наблюдать как у них по штанам пятно расплывается

Ответить

Лишний хичхакер

Турецкий
2

А что приятного, мы при любом исходе в жопе как обычно

Ответить

Квадратный дым

Турецкий
1

Сама то в это веришь? Им вообще похуй, кмк. Они там дурачки что ли, не понимали к чема его отравление приведёт?

Ответить

Турецкий Женя

Квадратный
2

 Они там дурачки что ли, не понимали к чема его отравление приведёт?

Ответить

Атлант поправил плечи

Квадратный
0
Ответить

Ilya Sidyakin

4

Потрясающая подмена понятий, конечно. Никто не ждет, что вы признаетесь. Но вы даже не расследуете дело. Возбудить дело не значит признать вину, а значит проверить, есть ли там злой умысел, и кто виноват. Но вы этого выяснять не хотите. Оттуда и дополнительные подозрения

Ответить

Alexander Personazhe

2

Ждём скоро:
«Я сама коренная, из Шарите. Не всё так однозначно...»

Ответить

Rodion Kutsaev

Alexander
4

Навального Алексея прибили к доске в центре Берлина в одних трусиках, как Иисуса, и начали травить ядами

Ответить

Чудовищный паркур

Rodion
1

я пролетала мимо в беспилотнике и своими глазами видела

Ответить

Nikolay Kozlov

3

Отмазачки уровня детского садика v. 4.0

Ответить

Никита Сухов

3

Ага. Когда Навальный был в России, Кремль устойчиво игнорировал всё, что связано с отравлением. 
Как только "берлинского больного" увезли в Европу, тут же каждая провластная шмаль разного уровня села на панику.
Повторюсь - ага.

Ответить

Антон Лисин

3

Чё сюсюкаются с этими депутатами. Отберите все счета , дома. Слабые санкции 

Ответить

Egor

3

Риторика уровня лахтинского бота.

Ответить

Арсений Томилов

2

 Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил

А его кто спрашивал?

Ответить

Собачий франт

Арсений
1

Захарова спросила: "Продлевать будете?". А он по привычке про коварный Запад загнал.

Ответить

Человеческий ключ

Арсений
0

Ну так в стране независимой прокуратуры нет, полиции тоже нет - один царь-батюшка и его верный пресс-секретарь.

Ответить

A big purple banana 🍆

–10

Ясно. Навальнятам похуй на правду и обьективность. Так же как и будет похуй всей не европе на вскукареки ЕС об отралении, скриньте

Ответить

Собачий франт

A
7

Все вокруг сговорились, верить можно только Лаврову

Ответить

A big purple banana 🍆

Собачий
–6

Причем тут Лавров? Он тут максимально адекватно себя ведет. Я бы на его так же требовал доказательств. Нет доказательств != все сговорились, видишь разницу?

Ответить

FOX

A
0

Так доказательства же будут

Ответить

solawind

A
0

Какие именно доказательства они должны предоставить?

Ответить

Невероятный бокал

A
2

Это правда, что Голунов – наркобарон??

Ответить

Jabas

Невероятный
2

Конечно. Как ты мог думать что не правда

Ответить

Невероятный бокал

Jabas
0

Ну и хорошо. А то эти ЛИБЕРАЛЫ всегда свои выводы поспешно делают...

Ответить

Jabas

Невероятный
1

И не говори, вообще охуели

Ответить

Andrew Sychev

Невероятный
2

Думаешь почему его отмазали?! 

Ответить

Alexander Personazhe

A
1

И то верно. Есть ссылка на публикацию в RT об отравлении? Нету? Ну так всё, вопрос решён — значит, не травили.

Ответить

Турецкий Женя

A
0

Заскринила. Ставлю, что отравление Навального и вся чехарда вокруг приведёт Россию в ещё большую жопу, большие проблемы с мировым сообществом и усиление пиздеца внутри. На что спорим? Пиво пьёшь? Пара банок сойдёт?

Ответить

Вова А.

2
Ответить

Соколов Андрей

1

Сережа, проснись! Ты обосрался!

Ответить

Собачий франт

Соколов
1

МИД не спит!

Ответить

Соколов Андрей

Собачий
0

Он в нем купается!

Ответить

Vadim Pogarskiy

1

Ясно.

Ответить

Невероятный бокал

1

Предоставят доказательства, скажут врети

Ответить

Павел Кулешов

1

Щас бы гопникам что-то доказывать, учитывая что все кристально ясно

Ответить

Rusty Nail

1

М Н О Г О Х О Д О В О Ч К А

Ответить

Алиса Барышман

0

Стоп. По его логике, если ещё больше стран подтвердят то же самое, то это Casus Belli?

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Для санкций повод не нужен!

Ответить

Polina Malahova

0

"А я и не сплю".

Ответить

Атлант поправил плечи

0

Москва имеет право сомневаться в правоте и профессионализме Запада относительно дела Навального.

Имеет право, имеет, и очень давно 

Ответить

Волчаркин

0

А мы имеем право сомневатся, что Лавров сейчас сидит не на огромном дрыне, а на огурце с грядки

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