Лавров: западные партнёры в деле Навального перешли рамки разумного, Россия не может верить на слово и открыть дело Материал редакции
Глава российского МИД считает, что инцидент с Навальным — лишь повод для дополнительных санкций против России.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в деле Алексея Навального «западные партнёры перешли все приличия и рамки разумного». Об этом пишет ТАСС.
Лавров сообщил, что российские власти не могут поверить на слово и открыть уголовное дело по ситуации с Навальным. Он уточнил, что все обстоятельства были рассмотрены в рамках доследственной проверки.
Глава МИД РФ также считает, что этот инцидент — повод для дополнительных санкций против России. «Запад придумал бы другой повод для санкций против РФ, если бы не было дела Навального», — уточнил Лавров.
проклятый запад спит и видит как бы антисанкции ввести против дорогих россиян
Но российский ЛИДЕР не так прост... Он введет эти санкции первым против своего народа.
Там уже Воронеж горел недавно
Вполне адекватно
адекВАТНО
Мда, как же хуево вам, навальнятам. Еще не осознали, в каком вы манямирке вы живете и, к счастью для всех, он обязательно разрушится.
Забавно, что некоторые ватоголовые клепают патриотические картинки с Лавровым, мол жесткий и сильный международник, железный мужчина!
На деле тупо уровень пиар-усов из кремля
Ну когда то он был крутой типо, а потом со временем поплавился. Как и остальные впринципе
Квадратный дым
Сама то в это веришь? Им вообще похуй, кмк. Они там дурачки что ли, не понимали к чема его отравление приведёт?
Турецкий Женя
Они там дурачки что ли, не понимали к чема его отравление приведёт?
Потрясающая подмена понятий, конечно. Никто не ждет, что вы признаетесь. Но вы даже не расследуете дело. Возбудить дело не значит признать вину, а значит проверить, есть ли там злой умысел, и кто виноват. Но вы этого выяснять не хотите. Оттуда и дополнительные подозрения
Ждём скоро:
«Я сама коренная, из Шарите. Не всё так однозначно...»
Навального Алексея прибили к доске в центре Берлина в одних трусиках, как Иисуса, и начали травить ядами
Ага. Когда Навальный был в России, Кремль устойчиво игнорировал всё, что связано с отравлением.
Как только "берлинского больного" увезли в Европу, тут же каждая провластная шмаль разного уровня села на панику.
Повторюсь - ага.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил
А его кто спрашивал?
Ясно. Навальнятам похуй на правду и обьективность. Так же как и будет похуй всей не европе на вскукареки ЕС об отралении, скриньте
Собачий франт
Все вокруг сговорились, верить можно только Лаврову
Причем тут Лавров? Он тут максимально адекватно себя ведет. Я бы на его так же требовал доказательств. Нет доказательств != все сговорились, видишь разницу?
Невероятный бокал
Это правда, что Голунов – наркобарон??
Конечно. Как ты мог думать что не правда
Невероятный бокал
Ну и хорошо. А то эти ЛИБЕРАЛЫ всегда свои выводы поспешно делают...
И то верно. Есть ссылка на публикацию в RT об отравлении? Нету? Ну так всё, вопрос решён — значит, не травили.
Турецкий Женя
Заскринила. Ставлю, что отравление Навального и вся чехарда вокруг приведёт Россию в ещё большую жопу, большие проблемы с мировым сообществом и усиление пиздеца внутри. На что спорим? Пиво пьёшь? Пара банок сойдёт?
Сережа, проснись! Ты обосрался!
Стоп. По его логике, если ещё больше стран подтвердят то же самое, то это Casus Belli?
Москва имеет право сомневаться в правоте и профессионализме Запада относительно дела Навального.
Имеет право, имеет, и очень давно
А мы имеем право сомневатся, что Лавров сейчас сидит не на огромном дрыне, а на огурце с грядки