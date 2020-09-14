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Артём Мазанов
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Reuters: отпустить Навального из больницы Омска разрешил Кремль — после этого «все вздохнули с облегчением» Материал редакции

Собеседники журналистов также рассказали, что врачи скорой наблюдали у Навального клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор.

37 комментариев
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Отпустить Алексея Навального из больницы Омска разрешил Кремль — медикам позвонили и сказали «отпустить больного». Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в медицинских кругах.

В разговоре с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что Кремль «не контролирует врачей ни в Омске, ни в других городах нашей страны».

Мы сидели в кабинете [в больнице], когда поступил звонок из Кремля, и они сказали выпустить пациента… и работа началась. Все вздохнули с облегчением.

источник Reuters

Четыре из пяти источников Reuters также сообщили, что врачи скорой помощи, которые были с Навальным, наблюдали клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор. «Это было неописуемо. Навальный был в ступоре, в состоянии растерянности сознания, он ничего не мог объяснить», — рассказал один из собеседников.

Пять собеседников журналистов заявили, что врачи скорой помощи, которые лечили Навального, не обнаружили повышения уровня сахара в его крови в первоначальных тестах и не увидели признаков нарушения обмена веществ: проведённый еще в аэропорту тест на глюкозу показал сахар в пределах нормы — 3-5 ммоль/л. Главный токсиколог омской больницы Александр Сабаев в ответ заявил, что анализы показывали 13 ммоль/л — это намного выше нормы.

Три источника заявили, что в аэропорту врачи не делали Навальному инъекции атропина — антидота при отравлениях нервно-паралитическими веществами. По словам одного из собеседников, у десятка занимавшихся Навальным врачей не было сомнений в том, что это отравление.

Все были уверены, что это отравление, клиническая картина была такой.

источник Reuters

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставилив немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок».

#новости #отравлениенавального

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37 комментариев
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Романелло Кивогенс

57

 Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что Кремль «не контролирует врачей ни в Омске, ни в других городах нашей страны».

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Сергей Королевский

Романелло
2

Отпустить Алексея Навального из больницы Омска разрешил Кремль — медикам позвонили и сказали «отпустить больного».

Пи**ец,богов из себя возомнили. Чужими жизнями распоряжаются 🤦
Желаю, чтобы им всё вернулось сторицей

Ответить

common sense

Романелло
0

+
https://tayga.info/158593

Ответить

Stanislav Sobolev

Романелло
0

Дима песков научился врать ещё со школы, когда был пионером и верил в идеи маркса 

Ответить

Alexei Kuksin

–60

А к черту. Иду в минусовой разнос: 
- Алексей, а вам не кажется, что ваша идея с "Умным голосованием" не работает? 
- Навальный был в ступоре, в состоянии растерянности сознания, он ничего не мог объяснит

Ответить

Андрей Галицкий

Alexei
21

ну, ступай, с Богом

Ответить

Турецкий Женя

Alexei
2

удачи, расскажи потом, чо видел

Ответить

Вольный Женя

Alexei
1

Ещё раз так пошутишь, - останешься до конца жизни преподавателем сказазок и охрененых историй с плоским юмором!

Ответить

Alexei Kuksin

Вольный
0

Ничего подобного. Мой юмор острый. Минусы притягивает фамилия Навального.

Ответить

Генетический паркур

Alexei
0

Лови

Ответить

Розовый яд

7

С Reuters плакала половина маршрутки 

Ответить

Jabas

7
Ответить

Полицейский Денис

6

У меня зазвонил телефон.

- Кто говорит?

- Кремль.

Ответить

solawind

6

Какие неожиданные подробности, кто бы мог подумать

Ответить

Nikita

2

Можно список "врачей" кто таки не отпускал? У них сейчас опять попытка изобразить из себя жертву? Кремль сказал не лечить- мы не лечим.

Ответить

Vladimir Zhukov

Nikita
3

Этот список Вы скоро увидите. Он совпадёт со списком омских врачей, получивших повышение/награждение. См. случай с Луговым. 

Ответить

Евгений Долгий

Vladimir
0

Врядли. Скорее со списком выпавших из окна через годик-другой

Ответить

Elijah Garrison

Nikita
0

Уверен что главрач

Ответить

Elijah Garrison

2

Отпустить Алексея Навального из больницы Омска разрешил Кремль

Что за ебаная дичь? Он что крепостной?

Ответить

Владимир Горячев

Elijah
1

Судимость непогашенная.

Ответить

Пограничный инструмент

2

Низкий поклон блять!

Ответить

Руслан Астратов

2

"отпустить Навального из больницы Омска разрешил Кремль" 

Ответить

Darya Timofeeva

2

А у нас теперь всех в больницах только с разрешения Кремля лечат? 

Ответить

Андрей Галицкий

1

ну вот видите! 

Ответить

Игнат Теремов

Андрей
0

Его отравили в тогда же, когда он пил чай/кофе

Ответить

Илюхер XXX

1

Об этом уже говорят в московских гостиных?

Ответить

Известный кавалер

Илюхер
0

И в Питерских парадных

Ответить

Турецкий Женя

1

Владимир Владимирович вот заботливый позвонил. Поинтересовался о здоровье пациента, посетовал, что диагноз сложный. Долго сидел, лысину рвал, вздыхал тяжело, звонил в Германию. Меркель, говорит, родименькая, ну возьми ты Алексея, ну спаси ты его. А Меркель ни в какую, гадина такая. И только спустя сутки уговоров Владимира Владимировича заботливого наконец оттаяла поганая душёнка нехристи 

Ответить

Невероятный бокал

0

Звонок из КГБ

Ответить

Жидкий рак

0

Четыре из пяти источников Reuters также сообщили

Не фига сколько врачей за Лехой отправили

Ответить

web-watcher

0

«Никакого диабета там не было, все сразу проверили и исключили [этот вариант] Показатель [был] в норме, с углеводным обменом проблем не было»
https://www.rbc.ru/politics/14/09/2020/5f5f79149a7947eb36f45e53

Ответить

Трогательный чайник

0

Душные комменты

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Нужно разыскать врачей скорой и взять у них интервью

Ответить

Eduard Novikov

0

Насколько понимаю по телефону при звонке в Омск фамилия берлинского пациента не называлась. И цитата источника приведена практически дословно.

Ответить

Положительный меч

0

Навальный был в ступоре, в состоянии растерянности сознания, он ничего не мог объяснить

А разве он еще не в самолете вырубился?

Ответить

Iz memov

0

заявил, что анализы показывали 13 ммоль/л

Начитались твиттера и перекормили рафаэлками?

Ответить

A big purple banana 🍆

0

они сказали выпустить пациента

жаль

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