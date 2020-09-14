Reuters: отпустить Навального из больницы Омска разрешил Кремль — после этого «все вздохнули с облегчением» Материал редакции
Собеседники журналистов также рассказали, что врачи скорой наблюдали у Навального клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор.
Отпустить Алексея Навального из больницы Омска разрешил Кремль — медикам позвонили и сказали «отпустить больного». Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в медицинских кругах.
В разговоре с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что Кремль «не контролирует врачей ни в Омске, ни в других городах нашей страны».
Четыре из пяти источников Reuters также сообщили, что врачи скорой помощи, которые были с Навальным, наблюдали клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор. «Это было неописуемо. Навальный был в ступоре, в состоянии растерянности сознания, он ничего не мог объяснить», — рассказал один из собеседников.
Пять собеседников журналистов заявили, что врачи скорой помощи, которые лечили Навального, не обнаружили повышения уровня сахара в его крови в первоначальных тестах и не увидели признаков нарушения обмена веществ: проведённый еще в аэропорту тест на глюкозу показал сахар в пределах нормы — 3-5 ммоль/л. Главный токсиколог омской больницы Александр Сабаев в ответ заявил, что анализы показывали 13 ммоль/л — это намного выше нормы.
Три источника заявили, что в аэропорту врачи не делали Навальному инъекции атропина — антидота при отравлениях нервно-паралитическими веществами. По словам одного из собеседников, у десятка занимавшихся Навальным врачей не было сомнений в том, что это отравление.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставилив немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок».
Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что Кремль «не контролирует врачей ни в Омске, ни в других городах нашей страны».
Отпустить Алексея Навального из больницы Омска разрешил Кремль — медикам позвонили и сказали «отпустить больного».
Пи**ец,богов из себя возомнили. Чужими жизнями распоряжаются 🤦
Желаю, чтобы им всё вернулось сторицей
Дима песков научился врать ещё со школы, когда был пионером и верил в идеи маркса
А к черту. Иду в минусовой разнос:
- Алексей, а вам не кажется, что ваша идея с "Умным голосованием" не работает?
- Навальный был в ступоре, в состоянии растерянности сознания, он ничего не мог объяснит
Вольный Женя
Ещё раз так пошутишь, - останешься до конца жизни преподавателем сказазок и охрененых историй с плоским юмором!
Ничего подобного. Мой юмор острый. Минусы притягивает фамилия Навального.
Можно список "врачей" кто таки не отпускал? У них сейчас опять попытка изобразить из себя жертву? Кремль сказал не лечить- мы не лечим.
Этот список Вы скоро увидите. Он совпадёт со списком омских врачей, получивших повышение/награждение. См. случай с Луговым.
Отпустить Алексея Навального из больницы Омска разрешил Кремль
Что за ебаная дичь? Он что крепостной?
ну вот видите!
Об этом уже говорят в московских гостиных?
Владимир Владимирович вот заботливый позвонил. Поинтересовался о здоровье пациента, посетовал, что диагноз сложный. Долго сидел, лысину рвал, вздыхал тяжело, звонил в Германию. Меркель, говорит, родименькая, ну возьми ты Алексея, ну спаси ты его. А Меркель ни в какую, гадина такая. И только спустя сутки уговоров Владимира Владимировича заботливого наконец оттаяла поганая душёнка нехристи
«Никакого диабета там не было, все сразу проверили и исключили [этот вариант] Показатель [был] в норме, с углеводным обменом проблем не было»
https://www.rbc.ru/politics/14/09/2020/5f5f79149a7947eb36f45e53
Насколько понимаю по телефону при звонке в Омск фамилия берлинского пациента не называлась. И цитата источника приведена практически дословно.
заявил, что анализы показывали 13 ммоль/л
Начитались твиттера и перекормили рафаэлками?