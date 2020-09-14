Собеседники журналистов также рассказали, что врачи скорой наблюдали у Навального клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор.

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Отпустить Алексея Навального из больницы Омска разрешил Кремль — медикам позвонили и сказали «отпустить больного». Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в медицинских кругах.

В разговоре с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что Кремль «не контролирует врачей ни в Омске, ни в других городах нашей страны».

Мы сидели в кабинете [в больнице], когда поступил звонок из Кремля, и они сказали выпустить пациента… и работа началась. Все вздохнули с облегчением. источник Reuters

Четыре из пяти источников Reuters также сообщили, что врачи скорой помощи, которые были с Навальным, наблюдали клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор. «Это было неописуемо. Навальный был в ступоре, в состоянии растерянности сознания, он ничего не мог объяснить», — рассказал один из собеседников.

Пять собеседников журналистов заявили, что врачи скорой помощи, которые лечили Навального, не обнаружили повышения уровня сахара в его крови в первоначальных тестах и не увидели признаков нарушения обмена веществ: проведённый еще в аэропорту тест на глюкозу показал сахар в пределах нормы — 3-5 ммоль/л. Главный токсиколог омской больницы Александр Сабаев в ответ заявил, что анализы показывали 13 ммоль/л — это намного выше нормы.

Три источника заявили, что в аэропорту врачи не делали Навальному инъекции атропина — антидота при отравлениях нервно-паралитическими веществами. По словам одного из собеседников, у десятка занимавшихся Навальным врачей не было сомнений в том, что это отравление.

Все были уверены, что это отравление, клиническая картина была такой. источник Reuters

Навальному стало плохо утром 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали в тяжёлом состоянии и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 22 августа Навального доставилив немецкую клинику, где считают, что оппозиционера отравили веществом из той же группы, что и «Новичок».