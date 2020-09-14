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Артём Мазанов
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Роспотребнадзор запретил текст песни Фейса «Суицид». Там могли обнаружить пропаганду суицида Материал редакции

Но о причинах блокировки не сообщается.

9 комментариев
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Роспотребнадзор, который занимается пресечением пропаганды самоубийств, запретил две страницы с текстом песни Фейса «Суицид». Об этом пишет «Роскомсвобода».

Обе страницы внесли в реестр запрещённых сайтов в сентябре, точных причин блокировки не сообщается. «Роскомсвобода» считает, что регулятор, очевидно, обнаружил в тексте песни пропаганду самоубийств.

14 мая 2018 года Роскомнадзор заблокировал песню «Номера» группы ЛСП во «ВКонтакте» за описание самоубийства. «И камнем вниз — с крыши дома», — поётся в этой песне.

#новости #блокировки

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И это не новость ИА «Панорама»
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Рыжий волк

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Ты специально, да?

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Стратегический корабль

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Не знаю как реагировать 🤔

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Удобный дым

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Любимый способ решения любых проблем в России. От свалок и суицидов, до отравления людей и падающих ракет.

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Тео Брех Великий и Ужасный

0

Роскомназдор, ты охуел?

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Тео Брех Великий и Ужасный

Тео
0

Сменил аву в знак протеста

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Кузькин отец

Тео
0

Роспотребнадзор же

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Антон Лисин

0

Ахуеть. Регги тоже запретят?

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Положительный меч

0

Если в песне все слова "с**цид" поменять на "роскомнадзор" - ее разбанят?

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Женатый череп

0

Слава богу, что ручёнки рпн не доходят до аналоговых средств СМИ.

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