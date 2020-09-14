Но о причинах блокировки не сообщается.

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Роспотребнадзор, который занимается пресечением пропаганды самоубийств, запретил две страницы с текстом песни Фейса «Суицид». Об этом пишет «Роскомсвобода».

Обе страницы внесли в реестр запрещённых сайтов в сентябре, точных причин блокировки не сообщается. «Роскомсвобода» считает, что регулятор, очевидно, обнаружил в тексте песни пропаганду самоубийств.

14 мая 2018 года Роскомнадзор заблокировал песню «Номера» группы ЛСП во «ВКонтакте» за описание самоубийства. «И камнем вниз — с крыши дома», — поётся в этой песне.