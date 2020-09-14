СМИ: японские военные получили инструкции на случай встречи с НЛО — оценить возможную угрозу Японии и сфотографировать Материал редакции
В апреле министр обороны Японии заявил, что не верит в НЛО, но пообещал подготовить инструкции на случай встречи с ними.
Министерство обороны Японии и Силы самообороны получили инструкции на случай встречи с неопознанными летающими объектами (НЛО). Об этом пишет Vice и ТАСС со ссылкой на японское телевидение.
Министр обороны страны Таро Коно заявил, что военные лётчики должны оперативно проинформировать командование о появлении неопознанного летающего объекта или беспилотника, оценить его возможную угрозу безопасности Японии, а также сфотографировать или заснять объект на видео.
28 апреля Пентагон опубликовал на своём сайте видеозаписи НЛО, которые записали американские пилоты в 2015 и 2004 годах. В Минобороны США отдельно подчеркнули, что наблюдаемые явления остаются неопознанными. В апреле министр обороны Японии заявил, что не верит в НЛО, но военные разработают правила на случай встречи с ними. Коно уточнил — пилоты страны никогда не сталкивались с НЛО в воздухе, но должны быть к этому готовы.
В России на случай встречи с Богом построили храмы (патриарх не верит).
А на случай с Дьяволом, видимо, храм цвета хаки?
На случай встречи с дьяволом есть Собчак
Нет, это на случай переименования в Imperium Hominis.
Ещё и паспорта подготовили.
Да, я помню, как в апреле министр обороны Японии заявлял, что не верит в Неопознанные Обьекты. Только в Опознанные.
Кто-нибудь, скажите японцам: главное, чтобы они не пикировали на НЛО как камикадзе, а то боюсь двумя херасимами они уже не отделаются.
Там же УтопияШоу разобрал эти видосы америкосовские, что это фейк полнейший.
Смешной Женя
Ну фейк — тоже громко сказано. Всё официально зафиксировано. Топа просто грамотно отыскал информацию и показал насколько у разных ведомств на Асашае друг от друга инфа закрыта. Поэтому неопознанные объекты :)
Кто не смотрел: https://youtu.be/mjKCFVkw7vY
Сфотографировать на мп2 ночью