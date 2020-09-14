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Артём Мазанов
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СМИ: японские военные получили инструкции на случай встречи с НЛО — оценить возможную угрозу Японии и сфотографировать Материал редакции

В апреле министр обороны Японии заявил, что не верит в НЛО, но пообещал подготовить инструкции на случай встречи с ними.

24 комментария
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Министерство обороны Японии и Силы самообороны получили инструкции на случай встречи с неопознанными летающими объектами (НЛО). Об этом пишет Vice и ТАСС со ссылкой на японское телевидение.

Министр обороны страны Таро Коно заявил, что военные лётчики должны оперативно проинформировать командование о появлении неопознанного летающего объекта или беспилотника, оценить его возможную угрозу безопасности Японии, а также сфотографировать или заснять объект на видео.

28 апреля Пентагон опубликовал на своём сайте видеозаписи НЛО, которые записали американские пилоты в 2015 и 2004 годах. В Минобороны США отдельно подчеркнули, что наблюдаемые явления остаются неопознанными. В апреле министр обороны Японии заявил, что не верит в НЛО, но военные разработают правила на случай встречи с ними. Коно уточнил — пилоты страны никогда не сталкивались с НЛО в воздухе, но должны быть к этому готовы.

#новости #нло #япония

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И это не новость ИА «Панорама»
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24 комментария
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Скрытый кофе

23

О, а вот и тизер того, чем закончиться 2020

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ouxen

Скрытый
14

грубейшими грамматическими ошибками(

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Многие велосипед

ouxen
0

Он просто забыл слово «может», простим ему его неграммотность

Ответить

Атлант поправил плечи

Скрытый
–1

Или того, чем начнётся 21?

Ответить

Grave Digger

13

В России на случай встречи с Богом построили храмы (патриарх не верит).

Ответить

ouxen

Grave
0

звучит как заголовок новости

Ответить

Алексей Панкратов

Grave
0

А на случай с Дьяволом, видимо, храм цвета хаки? 

Ответить

Grave Digger

Алексей
0

На случай встречи с дьяволом есть Собчак

Ответить

Алексей Панкратов

Grave
0

А хаки - храм зачем? 

Ответить

Алиса Барышман

Алексей
0

Нет, это на случай переименования в Imperium Hominis.
Ещё и паспорта подготовили.

Ответить

Пантелеймоналдо Лдо

3

Да, я помню, как в апреле министр обороны Японии заявлял, что не верит в Неопознанные Обьекты. Только в Опознанные.

Ответить

ouxen

Пантелеймоналдо
0

Оло лош

Ответить

Руслан Астратов

3

Им не с воздуха нужно бояться. А из под воды. 

Фильмы ничему их не учат 

Ответить

Смешной Женя

2

Не верю в министра обороны Японии. Он вообще существует?

Ответить

Квадратный дым

Смешной
1

Да, десятый Хокаге.

Ответить

Kekovski

2

Кто-нибудь, скажите японцам: главное, чтобы они не пикировали на НЛО как камикадзе, а то боюсь двумя херасимами они уже не отделаются.

Ответить

Квадратный дым

Kekovski
0

Ок, завтра им передам.

Ответить

Аккуратный Женя

1

оценить возможную угрозу Японии и сфотографировать

3. Взять автограф

Ответить

Смешной Женя

Аккуратный
1

Садится торелка. Выходет Канье Уэст: ай эм зэ год…

Ответить

Блаженный рак

1

Не удивлюсь, если у них есть инструкции на случай появления Годзиллы

Ответить

Алексей Дудырев

0

Там же УтопияШоу разобрал эти видосы америкосовские, что это фейк полнейший.

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Смешной Женя

Алексей
0

Ну фейк — тоже громко сказано. Всё официально зафиксировано. Топа просто грамотно отыскал информацию и показал насколько у разных ведомств на Асашае друг от друга инфа закрыта. Поэтому неопознанные объекты :)
 
Кто не смотрел: https://youtu.be/mjKCFVkw7vY

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Айрат Ялалов

0

Сфотографировать на мп2 ночью

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Смешной Женя

Айрат
0

Shot on iPhone.

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