В апреле министр обороны Японии заявил, что не верит в НЛО, но пообещал подготовить инструкции на случай встречи с ними.

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Министерство обороны Японии и Силы самообороны получили инструкции на случай встречи с неопознанными летающими объектами (НЛО). Об этом пишет Vice и ТАСС со ссылкой на японское телевидение.

Министр обороны страны Таро Коно заявил, что военные лётчики должны оперативно проинформировать командование о появлении неопознанного летающего объекта или беспилотника, оценить его возможную угрозу безопасности Японии, а также сфотографировать или заснять объект на видео.

28 апреля Пентагон опубликовал на своём сайте видеозаписи НЛО, которые записали американские пилоты в 2015 и 2004 годах. В Минобороны США отдельно подчеркнули, что наблюдаемые явления остаются неопознанными. В апреле министр обороны Японии заявил, что не верит в НЛО, но военные разработают правила на случай встречи с ними. Коно уточнил — пилоты страны никогда не сталкивались с НЛО в воздухе, но должны быть к этому готовы.