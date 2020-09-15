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Алексей Боржонов
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NYT: Навальный хочет вернуться в Россию после выздоровления и «продолжить своё дело» Материал редакции

Сотрудничать с Россией в расследовании произошедшего он не собирается.

38 комментариев
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Алексей Навальный, находящийся на лечении в берлинской клинике «Шарите», планирует вернуться в Россию после выздоровления, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в службе безопасности Германии.

По данным издания, политик «полностью осознаёт своё состояние, что произошло, и где он находится». Однако в разговоре с немецким прокурором Навальный заявил, что «не собирается отправляться в ссылку в Германию» — он хочет вернуться в Россию и «продолжить своё дело».

Кроме того, утверждает NYT, основатель ФБК отказался сотрудничать с Россией, которая предложила Германии провести совместное расследование произошедшего.

14 сентября Навального отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких, и теперь он может ненадолго вставать с постели. Политик находится в Берлине с 22 августа — его доставили туда из Омска.

Навальному стало плохо 20 августа во время полёта из Томска в Москву, самолёт экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали. Его сторонники утверждали, что Навального могли отравить, однако российские врачи не нашли ядов в его организме. Немецкие же врачи заявили, что обнаружили следы вещества из группы «Новичок» в его анализах.

#новости #навальный #отравлениенавального

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38 комментариев
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Евгений Глебов (Катышев)

6

основатель ФБК отказался сотрудничать с Россией, которая предложила Германии провести совместное расследование произошедшего.

Навальный собственноручно подарил СК РФ мощнейшую отмазку.
- Почему вы не проводите открытое и всестороннее следствие?
- К сожалению, господин Навальный отказался сотрудничать.

Ответить

Voronko Славик

Евгений
23

- Почему не расследуете убийство Немцова ?
- К сожалению, господин Немцов отказался сотрудничать.

Как то это не так должно работать 🤔

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

Voronko
–3

- Почему не расследуете убийство Немцова ?

В том-то и дело, что оно расследовано.
13 июля 2017 года Московский окружной военный суд вынес приговор по делу об убийстве Немцова. Заур Дадаев был приговорён к 20 годам лишения свободы, его сообщники Анзор Губашев — к 19 годам заключения, Шадид Губашев — к 16, Темирлан Эскерханов — к 14, Хамзат Бахаев — к 11 годам. Каждому из них назначен штраф в 100 тысяч рублей, все осуждённые должны отбывать наказание в колониях строгого режима.

То, что результат не устраивает, это уже другой вопрос.
Как то это не так должно работать

Серьезно?...)

Ответить

Халик Багомедов

Евгений
3

Для возбуждения уголовного дела, сотрудничество потерпевшего по сути не требуется, оно должно априори быть заведено при совершении преступления, а если этого еще не сделано, значит органы уполномоченные на расследования не видят состава преступления и даже в будущем уголовного дела точно  не будет

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

Халик
–2

Для возбуждения уголовного дела, сотрудничество потерпевшего по сути не требуется, оно должно априори быть заведено при совершении преступления, а если этого еще не сделано, значит органы уполномоченные на расследования не видят состава преступления и даже в будущем уголовного дела точно не будет

Все верно. Ровно до момента: "при совершении преступления". СК может на белом глазу заявлять, что никакого отравления не было. Навальному достаточно обратиться в правоохранительные органы, чтобы запустить процесс и ТРЕБОВАТЬ результатов. Теперь РФ может что угодно делать. Например, заявить, что состава преступления не обнаружено, заявления пострадавшего нет - досвидания все недовольные, здравствуй доллар по 150.

Ответить

Халик Багомедов

Евгений
–1

Есть конечно другой вариант, если Навальный сам напишет заявление, проверка как таковая (хоть формальная), но будет, хотя при проверке, опять не найдут состава преступления

Ответить

Роман Андронов

Евгений
2

У вас совсем короткая память? Вы забыли все отмазки, что придумывала Россия?

1. Сначала установите диагноз.
2. Сначала установите вещество
3. ...

Вести хоть какой-то диалогу с гопником бесполезно.

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

Роман
–3

Вы забыли все отмазки, что придумывала Россия?

Да, и все эти отмазки им дарят. Сначала Германия, теперь Навальный. Вот было бы весело, если бы Германия предоставила все данные, а Навальный согласился сотрудничать со следствием. Я бы с удовольствием послушал отмазки правительства РФ. А теперь у него есть все основания слать на йух любые требования.

Ответить

Александр Иванов

Евгений
1

Чел о чем ты говоришь, на их теретории в самолете траванули человека, им глава германии заявляет что его отравили, слова поддержки выражают лидеры стран, его анализы впроверины в 3 странах и подтвердили, им мало этого что возбудить дело, за то хватает фото с инсты где девочка одела наски с изображением травы, чтобы возбудить дело.

Ответить

Вероятный бокал

Евгений
0

В нашей стране можно из потерпевшего быстро превратиться в обвиняемого, ты не знал?

Ответить

Ilya Krasinsky

Евгений
–1

Теперь есть все основания нахуй слать вас. С удовольствием послушаем ваши отмазки.

На территории России с главным опозиционным политиком произошло событие, с большим числом указаний на отравление. Дело получило огласку в сми и по ими же написанному закону более чем достаточно данных о возбуждении дела. Дальше есть указания на отравление, чего там не хватает для расследования?

Свидетели есть, видео слежеи есть, список людей с конторым контактировал есть, пробы крови и т.д. еще в омской больнице сделали. Если одна клиника не справилась с тестом (намерено или нет), то у вас много других клиник. Всего хватает, кроме, по всей видимости, желания.

Ответить

sahk.com

Евгений
0

Подарить преступнику, пытавшемуся убить тебя, возможность говорить «а он со мной не дружит» мммм как странно

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

sahk.com
0

Подарить преступнику

Вы уже знаете, кто преступник? Диванное следствие завершено?
Я вот уверен, что это строительная мафия Новосиба. А вы?

Ответить

sahk.com

Евгений
0

Даже если «мафио новосиба», а прикрывают их власти, значит одна банда.

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

sahk.com
0

а прикрывают их власти

Какие именно власти уже известно?

Ответить

sahk.com

Евгений
0

Правоохранительные

Ответить

Евгений Глебов

sahk.com
–1

Правоохранительные

Конкретно кто? Вы же точно знаете, кто преступник.

Ответить

Майский жук

Евгений
–1

То есть у строительной мафии Новосиба есть доступ к сверх секретному боевому нервно-паралитическому веществу, причем нового поколения до этого нигде ни разу не примененному?

Ответить

Сергей Королевский

6

Если занимаешься политикой, то нужно быть готовым идти до конца. И это вызывает огромное уважение к Навальному

Ответить

Просто Тимуррр

Сергей
0

Лукашенко тоже готов идти до конца. Вызывает уважение?

Ответить

Сергей Королевский

Просто
0

Тихановская тоже готова идти до конца. И это вызывает уважение

Ответить

Испанский ящик

Сергей
–1

До какого конца она там готова идти?

Ответить

Депутат миллионов

3
Ответить

Благородный Никита

1

Странно, что он до сих ничего не написал в твиттере или какое-нибудь видеообращение.

Ответить

sahk.com

Благородный
4

Я думаю он выглядит не очень, а ватоголовым ботам только дай повод поиздеваться

Ответить

Евгений Майер

Благородный
–2

Возможно у него просто телефона с собой нет / его изъяли, как и остальную технику, если она и была

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Евгений
–2

изъяли, как и остальную технику

Зачем такое может понадобиться немцам? 🤔

Ответить

Umberto Eco

0

Всё по канонам "Пути героя" Кэмпбелла.

Ответить

Max Payne

Umberto
0

звон лагеря

Ответить

Litnikov Danil

0

Ну наконец-то, фух

Ответить

A big purple banana 🍆

–23

Многоходовочка. Вернется сразу после заведомо провального Умного голосования. Мол, а ето не моя какаха, посоны

Ответить

Бытовой Мурод

A
0

Сам себя траванул, да?

Ответить

A big purple banana 🍆

Бытовой
–4

Любовник Гоша приготовил хуйню на завтрак

Ответить

A big purple banana 🍆

A
–12
Ответить

Татарский щит

–1

Dnstuff

Ответить

Вова А.

–2

камбэк ту зе юсср

Ответить

Николай Западный

–9

Папка заругает. Все! Я домой!

Ответить

A big purple banana 🍆

–12

А всё, уже всё. А надо было раньше

Ответить
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