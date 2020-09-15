Сотрудничать с Россией в расследовании произошедшего он не собирается.

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Алексей Навальный, находящийся на лечении в берлинской клинике «Шарите», планирует вернуться в Россию после выздоровления, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в службе безопасности Германии.

По данным издания, политик «полностью осознаёт своё состояние, что произошло, и где он находится». Однако в разговоре с немецким прокурором Навальный заявил, что «не собирается отправляться в ссылку в Германию» — он хочет вернуться в Россию и «продолжить своё дело».

Кроме того, утверждает NYT, основатель ФБК отказался сотрудничать с Россией, которая предложила Германии провести совместное расследование произошедшего.

14 сентября Навального отключили от аппарата искусственной вентиляции лёгких, и теперь он может ненадолго вставать с постели. Политик находится в Берлине с 22 августа — его доставили туда из Омска.