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Алексей Боржонов
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ТАСС: МВД отказалось от законопроекта о наказаниях за оскорбления полицейских в интернете Материал редакции

Проект, над которым работали с сентября 2019 года, рассматриваться не будет.

18 комментариев
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МВД отказалось от законопроекта, по которому предусмотрено наказание за оскорбление полицейских в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Проект прошёл общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу, но рассматриваться не будет, утверждает агентство. Почему это произошло, источник не сообщил.

О начале работы над проектом стало известно 27 сентября 2019 года. Ведомство тогда заявило, что появилась «необходимость защиты от посягательств на неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции от распространения в информационно-коммуникационных сетях [...] сведений порочащего характера».

Как отмечает ТАСС, по новому законопроекту за оскорбления предлагалось наказывать на сумму до 100 тысяч рублей. Планировалось, что он вступит в силу в январе 2020 года.

Обсуждение проекта началось вскоре после массовых протестов из-за выборов в Мосгордуму. Во время акций проходили кампании по деанонимизации силовиков, которые приводили к их травле.

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#новости #законы

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18 комментариев
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Ded Pihto

6

Мусора хуже дерьма

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Sergey Feiler

Ded
0

Гавна может?

Ответить

Alex Fielding

2

ОТ законопроекта, может?

Ответить

Сергей Королевский

Alex
1

Проект прошёл общественное обсуждение

Мне интересно, что это за общественность такая, которая одобрила такой лютый диктаторский законопроект?

Ответить

Alex Fielding

Сергей
–1

прогрессивная

Ответить

Вова А.

1

вот п*дарасы)

Ответить

A big purple banana 🍆

Вова
0

новость читал?

Ответить

Вова А.

A
0

отказались от разработки

да

Ответить

A big purple banana 🍆

Вова
0

почему это плохо?

Ответить

Вова А.

A
0

это очень даже хорошо)

Ответить

A big purple

Вова
0

ааааааааааааааааааааа

Ответить

A big purple

A
0

пойду спать

Ответить

Вова А.

A
0

сладких

Ответить

Вова А.

A
–2

рофл про то, что : гуляй рванина, ментов можно обзывать

Ответить

Настя Кудри

0

правильно ли было деанонимизировать их в соцсетях?

Было бы неправильно в том случае, если бы применение ими физической силы к протестующим/митингующим/простым гражданам заведомо возбранялось и было бы запрещено, а в случае проявления - строго наказуемо. Но, пока они творили самосуд над невинным, почему бы гражданам простым и смертным не заняться деанонимизацией?

Ответить

Защитный космос

Настя
0

Тем более, что говно в погонах панически боится раскрытия своей личности.

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DC Maniac

0

Ну так и правильно 🤷🏻‍♂️😂
А то народ итак волнуется , еще бы этим масло в огонь подлили

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Аристарх Знаменский

0

Пластиковый стаканчик ранит сильнее бранного слова

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