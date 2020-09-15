ТАСС: МВД отказалось от законопроекта о наказаниях за оскорбления полицейских в интернете Материал редакции
Проект, над которым работали с сентября 2019 года, рассматриваться не будет.
МВД отказалось от законопроекта, по которому предусмотрено наказание за оскорбление полицейских в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Проект прошёл общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу, но рассматриваться не будет, утверждает агентство. Почему это произошло, источник не сообщил.
О начале работы над проектом стало известно 27 сентября 2019 года. Ведомство тогда заявило, что появилась «необходимость защиты от посягательств на неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции от распространения в информационно-коммуникационных сетях [...] сведений порочащего характера».
Как отмечает ТАСС, по новому законопроекту за оскорбления предлагалось наказывать на сумму до 100 тысяч рублей. Планировалось, что он вступит в силу в январе 2020 года.
Обсуждение проекта началось вскоре после массовых протестов из-за выборов в Мосгордуму. Во время акций проходили кампании по деанонимизации силовиков, которые приводили к их травле.
Мусора хуже дерьма
ОТ законопроекта, может?
Проект прошёл общественное обсуждение
Мне интересно, что это за общественность такая, которая одобрила такой лютый диктаторский законопроект?
вот п*дарасы)
новость читал?
почему это плохо?
ааааааааааааааааааааа
правильно ли было деанонимизировать их в соцсетях?
Было бы неправильно в том случае, если бы применение ими физической силы к протестующим/митингующим/простым гражданам заведомо возбранялось и было бы запрещено, а в случае проявления - строго наказуемо. Но, пока они творили самосуд над невинным, почему бы гражданам простым и смертным не заняться деанонимизацией?
Защитный космос
Тем более, что говно в погонах панически боится раскрытия своей личности.
Ну так и правильно 🤷🏻♂️😂
А то народ итак волнуется , еще бы этим масло в огонь подлили