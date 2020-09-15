Проект, над которым работали с сентября 2019 года, рассматриваться не будет.

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МВД отказалось от законопроекта, по которому предусмотрено наказание за оскорбление полицейских в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Проект прошёл общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу, но рассматриваться не будет, утверждает агентство. Почему это произошло, источник не сообщил.

О начале работы над проектом стало известно 27 сентября 2019 года. Ведомство тогда заявило, что появилась «необходимость защиты от посягательств на неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции от распространения в информационно-коммуникационных сетях [...] сведений порочащего характера».

Как отмечает ТАСС, по новому законопроекту за оскорбления предлагалось наказывать на сумму до 100 тысяч рублей. Планировалось, что он вступит в силу в январе 2020 года.