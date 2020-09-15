А в руках одного из солдат — российский автомат.

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«Поддержи наши войска. Покажите свою поддержку» Скриншот Politico

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа выпустил рекламные плакаты с надписью «Поддержите наши войска». Politico со ссылкой на экспертов утверждает, что на постере оказались российские самолёты.

К такому мнению пришёл Пьер Спрей, который участвовал в проектировании самолётов F-16 и A-10 для ВВС США. Он указал на угол наклона хвоста самолёта и его расположение, расстояние между двигателями и туннель между ними. «Это определённо Миг-29», — заключил он.

Такой же позиции придерживается директор Центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов. Кроме того, он указал, что солдат справа держит автомат АК-74.

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Как отмечает Politico, реклама транслировалась с 8 по 12 сентября. Журналисты пришли к выводу, что предвыборный штаб Трампа использовал стоковое фото для плаката. Оно доступно на Shutterstock под заголовком «Военные силуэты солдат и ВВС на фоне закатного неба». В описании профиля автора снимка под ником BPTU указано, что он из Андорры. Журналисты попытались связаться с ним через фейсбук, но ответа не получили.

Politico пишет, что Миг-29 разработан во время холодной войны для противодействия американским F-15 и F-16 (в разработке одного из них и участвовал опрошенный изданием Пьер Спрей). Это основной истребитель на вооружении России, утверждают журналисты.