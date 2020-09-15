Штаб Трампа в предвыборной рекламе призвал «поддержать наши войска». Politico узнал на плакате российские истребители Материал редакции
А в руках одного из солдат — российский автомат.
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа выпустил рекламные плакаты с надписью «Поддержите наши войска». Politico со ссылкой на экспертов утверждает, что на постере оказались российские самолёты.
К такому мнению пришёл Пьер Спрей, который участвовал в проектировании самолётов F-16 и A-10 для ВВС США. Он указал на угол наклона хвоста самолёта и его расположение, расстояние между двигателями и туннель между ними. «Это определённо Миг-29», — заключил он.
Такой же позиции придерживается директор Центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов. Кроме того, он указал, что солдат справа держит автомат АК-74.
Как отмечает Politico, реклама транслировалась с 8 по 12 сентября. Журналисты пришли к выводу, что предвыборный штаб Трампа использовал стоковое фото для плаката. Оно доступно на Shutterstock под заголовком «Военные силуэты солдат и ВВС на фоне закатного неба». В описании профиля автора снимка под ником BPTU указано, что он из Андорры. Журналисты попытались связаться с ним через фейсбук, но ответа не получили.
Politico пишет, что Миг-29 разработан во время холодной войны для противодействия американским F-15 и F-16 (в разработке одного из них и участвовал опрошенный изданием Пьер Спрей). Это основной истребитель на вооружении России, утверждают журналисты.
Реклама появилась за два месяца до выборов президента США. Действующий президент Дональд Трамп будет баллотироваться на второй срок, его соперником станет бывший вице-президент США Джо Байден.
У американцев это даже не впервые раз, помню не так давно был скандал с кораблями России на их военном плакате.
Трампа в утиль. Причем сливают его свои же, но поделом. Вопрос с Крымом не решил, цветных распустил, нефть обвалил. Донбоеб одним словом, только в башенки играть умеет.
Обама на его фоне действительно президент, в отличии от рыжей вафли.
Эксперты США на месте
Ты сейчас похож на ватника из России, который ест фикалии, но конкретно не понимает кто же этим говоном его кормит.
Образовательный калькулятор
Мне пожалуйста Nike Airmax черные
Но вообще-то канеш русские уши выглядывают: такая же халтура как плакаты на день Победы с немцами:
Мдауж. Никогда такого не было и вот опять...
Хоть бы проверяли для приличия.
Ладно ещё с МиГом, но как АК то не заметили? Видимо на аутсорс антиоружейникам дали.
Воздушный бинокль
Справедливости ради, я бы например тоже не заметил. Мало ли там этих автоматов на любой вкус наплодили
РФ != Штаты, там много людей разбирающихся в оружии из-за его доступности. И уж ARку от АК платформы отличить смогут.
Ну и всякие клоны АК там довольно популярны как "бюджетное для пострелять".
Ну вообще-то эти силуэты похожи на коллаж: у центрального затворная винтовка с оптикой, у левого - дробовик, а с левого края как раз ствол М-16 выглядывает
Да кто угодно мог указать на ствол АК, тем более среди республиканцев.
С демократами бы ещё можно было бы отмазываться. "Ой мы против оружия ничего не знаем"
а кто блять будет проверять, специалист из мин обороны? сидит какая нить девочка лет 25 или парниша они знают ну чото то там армия да автоматы есть самолеты и прочая хуерга, забили на шатре мужык с автоматом и самолеты летят красиво, захуярили макет, по цепочке такие же заказчики проверили вроди норм эпичненько смотрится, в печать нахуй, и все.
да, неловко получилось
Кстати справа не то что с АК-74, он вообще в балахоне шахидском, лол.
Скорее всего кто-то специально подставил ибо у военных США столько разных пафосных фотографий, сколько у других стран просто нет. Каждый вылет новых f-35 это отдельная фотосессия.
Справедливости ради, у США есть 21 МиГ-29.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_Mikoyan_MiG-29_operators
Глобализация, мне из Англии заказывали иллюстрации на тему виртуальной реальности, и хотя большую часть прислали референсов своих, но взяли также и мои, так что где-то должен красоватся камаз пожарная машина
Ты ВЕЗДЕЕЕ
Вчера тут постил
Трамп-ставленник Путина
Русские хакеры топ
Блять, нахуя это сюда постить? зачем это сраная военщина? на яндекс заходишь - уникальное российское оружие не имеющее аналогов в мире вечно висит, теперь и сюда это суют. ну вот какая разница что они там у себя в штатах прорекламировали? ума не приложу!