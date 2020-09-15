Новости
Алексей Боржонов
1770

Штаб Трампа в предвыборной рекламе призвал «поддержать наши войска». Politico узнал на плакате российские истребители Материал редакции

А в руках одного из солдат — российский автомат.

38 комментариев
В закладки
«Поддержи наши войска. Покажите свою поддержку» Скриншот Politico

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа выпустил рекламные плакаты с надписью «Поддержите наши войска». Politico со ссылкой на экспертов утверждает, что на постере оказались российские самолёты.

К такому мнению пришёл Пьер Спрей, который участвовал в проектировании самолётов F-16 и A-10 для ВВС США. Он указал на угол наклона хвоста самолёта и его расположение, расстояние между двигателями и туннель между ними. «Это определённо Миг-29», — заключил он.

Такой же позиции придерживается директор Центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов. Кроме того, он указал, что солдат справа держит автомат АК-74.

Как отмечает Politico, реклама транслировалась с 8 по 12 сентября. Журналисты пришли к выводу, что предвыборный штаб Трампа использовал стоковое фото для плаката. Оно доступно на Shutterstock под заголовком «Военные силуэты солдат и ВВС на фоне закатного неба». В описании профиля автора снимка под ником BPTU указано, что он из Андорры. Журналисты попытались связаться с ним через фейсбук, но ответа не получили.

Politico пишет, что Миг-29 разработан во время холодной войны для противодействия американским F-15 и F-16 (в разработке одного из них и участвовал опрошенный изданием Пьер Спрей). Это основной истребитель на вооружении России, утверждают журналисты.

Реклама появилась за два месяца до выборов президента США. Действующий президент Дональд Трамп будет баллотироваться на второй срок, его соперником станет бывший вице-президент США Джо Байден.

#новости #сша #трамп

Алексей Боржонов PLUS
+44 813
2
16
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0440\u0430\u043c\u043f","\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 38, "likes": 16, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 212150, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 15 Sep 2020 09:48:37 +0300", "is_special": false }
Новые вакансии в Комитет
Ведущий менеджер коммерческих проектов
Москва
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
38 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Городской корабль

20

А я уж думал, что только наши умеют так в лужу садиться перед 9 мая.

Ответить

Bulat Akhmetshin

Городской
0

У американцев это даже не впервые раз, помню не так давно был скандал с  кораблями России на их военном плакате.

Ответить

# realfiddy

0

Трампа в утиль. Причем сливают его свои же, но поделом. Вопрос с Крымом не решил, цветных распустил, нефть обвалил. Донбоеб одним словом, только в башенки играть умеет.

Обама на его фоне действительно президент, в отличии от рыжей вафли.

Ответить

Inevitable

#
7

Эксперты США на месте

Ответить

# realfiddy

Inevitable
–1

Ты сейчас похож на ватника из России, который ест фикалии, но конкретно не понимает кто же этим говоном его кормит.

Ответить

Inevitable

#
0

Злой чел
негативный

Ответить

Образовательный калькулятор

#
0

Мне пожалуйста Nike Airmax черные

Ответить

rossoshmap

Образовательный
0

Смени аву

Ответить

# realfiddy

Образовательный
0

Какого года?

Ответить

Bad Mother Fucker

3

Но вообще-то канеш русские уши выглядывают: такая же халтура как плакаты на день Победы с немцами:

Ответить

Алиса Барышман

1

Мдауж. Никогда такого не было и вот опять...
Хоть бы проверяли для приличия.

Ладно ещё с МиГом, но как АК то не заметили? Видимо на аутсорс антиоружейникам дали.

Ответить

Воздушный бинокль

Алиса
4

Справедливости ради, я бы например тоже не заметил. Мало ли там этих автоматов на любой вкус наплодили

Ответить

Алиса Барышман

Воздушный
1

РФ != Штаты, там много людей разбирающихся в оружии из-за его доступности.  И уж ARку от АК платформы отличить смогут.

Ну и всякие клоны АК там довольно популярны как "бюджетное для пострелять".

Ответить

Bad Mother Fucker

Алиса
0

Ну вообще-то эти силуэты похожи на коллаж: у центрального затворная винтовка с оптикой, у левого - дробовик, а с левого края как раз ствол М-16 выглядывает

Ответить

Vedmed

Алиса
0

люди, которые разбираются в оружии != хуевы дизайнеры и всякие криэйтеры, они вон знают сколько дырок в новом айфоне и прочее

Ответить

Алиса Барышман

Vedmed
0

Да кто угодно мог указать на ствол АК, тем более среди республиканцев.

С демократами бы ещё можно было бы отмазываться. "Ой мы против оружия ничего не знаем"

Ответить

Vedmed

Алиса
0

блять, да не проверяют макеты ни республиканцы не демократы, агенство криэтерское какое нить пилит и  из штаба одобряет чел или парочка

Ответить

Vedmed

Алиса
1

а кто блять будет проверять, специалист из мин обороны? сидит какая нить девочка лет 25 или парниша они знают ну чото то там армия да автоматы есть самолеты и прочая хуерга, забили на шатре мужык с автоматом и самолеты летят красиво, захуярили макет, по цепочке такие же заказчики проверили вроди норм эпичненько смотрится, в печать нахуй, и все.

Ответить

Bad Mother Fucker

2

да, неловко получилось

Ответить

theLastLetters

Bad
0

Отнюдь. Силуэты российских воинов движутся на Гудзон! John, rise up!

Ответить

Долгосрочный Даниль

2
Ответить

Благодарный Филипп

0

MAKE RUSSIA GREY AGAIN!

Ответить

badResistor

Благодарный
3

MAKE SASHA GREY AGAIN

Ответить

# realfiddy

1

Кстати справа не то что с АК-74, он вообще в балахоне шахидском, лол.

Ответить

Bad Mother Fucker

#
0

да шемагом обмотался прост, обычное дело

Ответить

YeezySpace

1

Скорее всего кто-то специально подставил ибо у военных США столько разных пафосных фотографий, сколько у других стран просто нет. Каждый вылет новых f-35 это отдельная фотосессия.

Ответить

sf

1

Иллюстраторы... иллюстраторы не меняются

Ответить

Антон Пострунин

1

Справедливости ради, у США есть 21 МиГ-29. 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_Mikoyan_MiG-29_operators

Ответить

rossoshmap

1

Глобализация, мне из Англии заказывали иллюстрации на тему виртуальной реальности, и хотя большую часть прислали референсов своих, но взяли также и мои, так что где-то должен красоватся камаз пожарная машина

Ответить

сироп от щекотки

rossoshmap
0

Ты ВЕЗДЕЕЕ

Ответить

rossoshmap

сироп
0

Вчера тут постил 

Мама, я в телевизоре — Telegram на TJ
Мама, я в телевизоре — Telegram на TJ
tjournal.ru
Ответить

Zero-one-one

0

 Трамп-ставленник Путина

Ответить

Zero-one-one

Zero-one-one
0

Русские хакеры топ

Ответить

Zero-one-one

Zero-one-one
0

USA! USA! 

Ответить

Атлант поправил плечи

0

Трамп российская боевая химера из секретных  лабораторий КГБ

Ответить

Аристарх Знаменский

0

Добавьте еще крепкого орешка

Ответить

Домашний химик

0

Поддержите наши трупсы 

Ответить

Ywi 4ebyrawi

–1

Блять, нахуя это сюда постить? зачем это сраная военщина? на яндекс заходишь - уникальное российское оружие не имеющее аналогов в мире вечно висит, теперь и сюда это суют. ну вот какая разница что они там у себя в штатах прорекламировали? ума не приложу!

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
NYT: Навальный хочет вернуться в Россию после выздоровления и «продолжить своё дело»
Сотрудничать с Россией в расследовании произошедшего он не собирается.
127
Новости
Лавров: западные партнёры в деле Навального перешли рамки разумного, Россия не может верить на слово и открыть дело
Глава российского МИД считает, что инцидент с Навальным — лишь повод для дополнительных санкций против России.
154
Новости
С заказом из «Яндекс.Лавки» клиентка получила ведро с мочой. Выяснить, как оно попало в пакет, компании не удалось
Курьера отстранили от работы.
165
Популярное за три дня
Животные
Вертопес
15
Интернет
Путин и Лукашенко встретились. Россия пообещала кредит на $1,5 млрд, всё внимание — на язык тела президентов
Теперь Лукашенко заставляет Путина делать фейспалм, объясняет свою «маленькость», а также воплощает мем про Доге и Чимса.
143
Интернет
Главный редактор «России 24» пожелал башням-близнецам «гореть к х**м»
Так Евгений Бекасов поздравил своего друга, родившегося 11 сентября.
135
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Alex Alen

NYT: Навальный хочет вернуться…

Истинный окулист

Штаб Трампа в предвыборной…

Виталий Иванович…

NYT: Навальный хочет вернуться…

Евгений Глебов…

NYT: Навальный хочет вернуться…

Vedmed

Штаб Трампа в предвыборной…

Inevitable

Штаб Трампа в предвыборной…

Bad Mother Fucker

NYT: Навальный хочет вернуться…

Пластиковое Окно

Друг, который портит…

Аристарх Знаменский

Штаб Трампа в предвыборной…

Alex Alen

NYT: Навальный хочет вернуться…

Евгений Глебов…

NYT: Навальный хочет вернуться…

Алиса Барышман

Штаб Трампа в предвыборной…

Master Oogway

Режим дня одинокого человека…

rossoshmap

Штаб Трампа в предвыборной…

# realfiddy

Штаб Трампа в предвыборной…

Диванный аналитик

Самый дешёвый электросамокат…

Aska Rlueh

«Аэрофлот» после нескольких…

Egor

NYT: Навальный хочет вернуться…

Bad Mother Fucker

NYT: Навальный хочет вернуться…

Виталий Иванович…

NYT: Навальный хочет вернуться…