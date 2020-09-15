Служба внешней разведки России: в организме Навального не было отравляющих веществ, когда он вылетал в Германию Материал редакции
Об отравлении политика впервые официально заявили немецкие врачи.
В организме Алексея Навального не было отравляющих веществ, когда он вылетал из России в Германию, утверждает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Его слова приводит ТАСС.
Кроме того, он повторил неоднократно звучавшую ранее информацию о том, что врачи в Омске провели исследования и не нашли ядов в организме политика. Также Нарышкин утверждает, что все запасы «Новичка» в России уничтожены.
Алексея Навального госпитализировали 20 августа: ему стало плохо во время полёта из Томска в Москву, самолёт экстренно посадили в Омске. Политик находился на лечении в России, его сторонники утверждали, что Навального могли отравить, однако российские врачи ядов в его организме не обнаружили.
22 августа политика доставили в Берлин на лечение, немецкие врачи же заявили, что его результаты его анализов указывают на отравление. Позже немецкие токсикологи объявили, что Навального отравили веществом из группы «Новичок».
по указке обамы
Немецкий новичок настолько хорош, что поставил на ноги человека с тяжелым нарушением обмена веществ
Формальный месяц
Закхинули!
Бляяя, это что такое?
это классика
СВР немного тормозит и откатились на шаг #1. Кто-нибудь скажите им, что официальная версия уже на шаге#4
То есть по мнению правительства дело обстоит так:
Некий гражданин, после бурно проведённой ночи с наркотиками и алкоголем, пьёт чай на голодный желудок. После чего у него случается несварение, авитаминоз и нарушения обмена веществ и он впадает в кому.
Омские врачи при участии спецов из ... (какие-то спец службы наверное) двое суток ведут борьбу за жизнь гражданина. Но тут прилетаю немцы воруют его и пичкают отравляющими веществами, чтобы обвинить Россию и ввести новые санкции чтобы поставить нас всех на колени.
Правильно все записал?
Ты еще забыл добавить что все это время его коварная жена пыталась проникнуть в палату к больному, выпытывала информацию о его состоянии и всеми силами добивалась того чтоб немцы могли совершить свой коварный план по отравлению пациента и вводу санкций против власти.
Только тупые гейропцы не учли, что Путин занимался дзюдо и мастерски опрокинет их через бедро, заключив союз с крепким орешком из картофельной республики (это для стилистики, а не оскорбление🤷♂️)
Если бы не впал в кому, ещё можно было как-то отмазаться, но тут всем все предельно ясно.
Пограничный Никита
Ну не скажи, телевизор сделает своё дело
С этим расчетом и отправляли в Германию, что бы в случае чего переложить вину с себя на других.
Беспроигрышный вариант со всех сторон.
Удобно.
Насрать себе в штаны и говорить, что не чувствуешь запаха, а воняет от соседей.
Беспроигрышный вариант!
Скорее, обоссаться и отдать штаны другому, когда высохнет
Германия: "В штаны было нассано"
Россия: "Когда я отдавала, они были сухие"
Германия: "Вот экспертиза!"
Россия: "Я проверила, следов мочи не было, да и вообще все запасы мочи были уничтожены!"
Германия: "Ссать в штаны нехорошо и мы это осуждаем"
Россия: "РЯЯЯЯЯ ЭТО БЕСПОЧВЕННЫЕ ОБВИНЕНИЯ"
Ха-ха.
Расследования нет, отравления нет, в кому впал от диабета, перегрева и голодухи, но НАД ДЕЛОМ РАБОТАЕТ РОССИЙСКАЯ РАЗВЕДКА.
Интересный поворот!
Посмотрел вчера "Довод". Очевидно, это инверсивный яд, двигающийся в прошлое.
Я с самого начала ожидал что они подобную херню пизданут.
Ну раз мы такие умные и всё знали заранее, а они такие тупые, то сидим дальше — комментим!
Милин Дмитрий
"Это не мы" - как главное алиби Кремля, в расчете на то, что все их по определению должны считать святыми и никогда не лгущими.
1. Убийство полонием Литвиненко, расследовавшего связи ближайшего окружения Путина с русской мафией в Испании, следы полония оставленные луговым по всей Европе - ЭТО НЕ МЫ!
2. Рейс MH17 сбитый ракетой российского "Бука" - ЭТО НЕ МЫ!
3. Покушение на убийство Скрипаля с дочерью, расследовавшего связи ближайшего окружения Путина с русской мафией в Испании, химическим оружием массового поражения в Европе, отравители "засветились" под камерами видеонаблюдения - ЭТО НЕ МЫ!
4. Отравление Навального "Новичком" - ЭТО НЕ МЫ!
—--
Вспоминается старый советский анекдот.
Суд в Грузинской ССР.
- Подсудимый Телавия, расскажите что произошло в день убийства?
- Захожу я домой, а там моя жена с каким-то незнакомым мужчиной кушает арбуз. Я достаю свой кинжал - тоже хочу кушать арбуз. Вдруг этот незнакомый мужчина испугался, вскочил, подскользнулся на арбузной корке и прыг мне на кинжал.
- Сколько раз потерпевший прыгал Вам на кинжал?
- Восемь раз!
- Подсудимый, Ваше последнее слово.
- Пять тысяч рублей!
- Подсудимый, Вы признаете себя виновным?
- Нет!
- Ну, на нет и суда нет!
Ох уж эти Европа и США, постоянно наезжают без причины на невиновную власть России (сарказм)...
То есть сначала в РФ ему стало так плохо, что его пришлось ввести в состояние искусственной комы из-за нарушения обмена веществ, а ПОТОМ его ещё ебанули новичком в клятой Германии, чтобы предъявить врачам из нескольких стран, а он оправился от всего этого за срок менее недели?
Звучит правдоподобно.
Наши всегда так умеют счищать с себя говно, что в процессе размазывают его по лицу
Теперь Навального посадят за контрабандный экспорт химоружия в своём теле. И за хранение в организме
Ну это очередная подстава от запада. Всем ясно что яд ввели в Германии, а вводивший уволился 2 недели назад чтобы скрыть следы. Не будьте наивными проверяйте информацию на рт.
Эта власть настолько рукожопа, что даже не может придумать одну единственную версию для всех своих говорящих голов.
Да как раз они всё осознанно делают.
Заполнили информ. Пространство мусором и теориями заговоров на любой вкус и цвет, а каждый из зрителей ящика уже сам выберет для себя наиболее подходящую.
Чисто цыганские методы: перегрузить информационные каналы, запутать, сбить с толку, чтоб слушатель окончательно запутался и оказался полностью дизориентирован.
Иными словами.
Навальный, болеющий диабетом, сидевший на диете, заработавший таким образом себе нарушение обмена веществ, всю ночь пил водку и глотал наркотики, а потом его еще проклятые немцы отравили Новичком, а он все равно здоров как огурец. Сиквел Терминатора, который мы заслужили