Об отравлении политика впервые официально заявили немецкие врачи.

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В организме Алексея Навального не было отравляющих веществ, когда он вылетал из России в Германию, утверждает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Его слова приводит ТАСС.

Кроме того, он повторил неоднократно звучавшую ранее информацию о том, что врачи в Омске провели исследования и не нашли ядов в организме политика. Также Нарышкин утверждает, что все запасы «Новичка» в России уничтожены.

Алексея Навального госпитализировали 20 августа: ему стало плохо во время полёта из Томска в Москву, самолёт экстренно посадили в Омске. Политик находился на лечении в России, его сторонники утверждали, что Навального могли отравить, однако российские врачи ядов в его организме не обнаружили.