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Алексей Боржонов
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Служба внешней разведки России: в организме Навального не было отравляющих веществ, когда он вылетал в Германию Материал редакции

Об отравлении политика впервые официально заявили немецкие врачи.

59 комментариев
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В организме Алексея Навального не было отравляющих веществ, когда он вылетал из России в Германию, утверждает глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Его слова приводит ТАСС.

Кроме того, он повторил неоднократно звучавшую ранее информацию о том, что врачи в Омске провели исследования и не нашли ядов в организме политика. Также Нарышкин утверждает, что все запасы «Новичка» в России уничтожены.

Алексея Навального госпитализировали 20 августа: ему стало плохо во время полёта из Томска в Москву, самолёт экстренно посадили в Омске. Политик находился на лечении в России, его сторонники утверждали, что Навального могли отравить, однако российские врачи ядов в его организме не обнаружили.

22 августа политика доставили в Берлин на лечение, немецкие врачи же заявили, что его результаты его анализов указывают на отравление. Позже немецкие токсикологи объявили, что Навального отравили веществом из группы «Новичок».

#новости #навальный #отравлениенавального

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59 комментариев
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Образовательный калькулятор

34

Я думал что и так всем очевидно, что яд ему введи в Германии, что бы в очередной раз дискредитировать Путина.

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FOX

Образовательный
17

по указке обамы

Ответить

Bad Mother Fucker

FOX
0

жыдомасонов

Ответить

Волчаркин

FOX
0

Обэмы

Ответить

Аристарх Знаменский

37

Немецкий новичок настолько хорош, что поставил на ноги человека с тяжелым нарушением обмена веществ

Ответить

Подозрительный чувак

24

Яд подбросили

Ответить

Формальный месяц

Подозрительный
25

Закхинули!

Ответить

Утренний американец

Формальный
8

Это не мой новичок

Ответить

Серьёзный Валера

Формальный
1

Бляяя, это что такое?

Ответить

# realfiddy

Серьёзный
4

Если бы мы знали что это такое

Ответить

Рамиль Газетдинов

Серьёзный
1

это классика

Ответить

Серьёзный Валера

Рамиль
0

И я её цитирую 😌

Ответить

Киевский микрофон

Серьёзный
0

Что это? 

Ответить

Сергей Королевский

Подозрительный
8

СВР немного тормозит и откатились на шаг #1. Кто-нибудь скажите им, что официальная версия уже на шаге#4

Ответить

Sanek Igoshev

29

То есть по мнению правительства дело обстоит так:

Некий гражданин, после бурно проведённой ночи с наркотиками и алкоголем, пьёт чай на голодный желудок. После чего у него случается несварение, авитаминоз и нарушения обмена веществ и он впадает в кому.

Омские врачи при участии спецов из ... (какие-то спец службы наверное) двое суток ведут борьбу за жизнь гражданина. Но тут прилетаю немцы воруют его и пичкают отравляющими веществами, чтобы обвинить Россию и ввести новые санкции чтобы поставить нас всех на колени.

Правильно все записал?

Ответить

Кеша Шушпанов

Sanek
7

Ты еще забыл добавить что все это время его коварная жена пыталась проникнуть в палату к больному, выпытывала информацию о его состоянии и всеми силами добивалась того чтоб немцы могли совершить свой коварный план по отравлению пациента и вводу санкций против власти. 

Ответить

Sanek Igoshev

Кеша
4

Только тупые гейропцы не учли, что Путин занимался дзюдо и мастерски опрокинет их через бедро, заключив союз с крепким орешком из картофельной республики (это для стилистики, а не оскорбление🤷‍♂️)

Ответить

Mikhail Pukas

Sanek
0

Если бы не впал в кому, ещё можно было как-то отмазаться, но тут всем все предельно ясно. 

Ответить

Пограничный Никита

Mikhail
0

Ну не скажи, телевизор сделает своё дело

Ответить

Максим Чистов

Пограничный
0

В Европе и США не смотрят российский телевизор

Ответить

Skoi Skoi

Sanek
0

Я надеюсь это были специ из Солсбери

Ответить

Владимир Земсков

14

С этим расчетом и отправляли в Германию, что бы в случае чего переложить вину с себя на других.
Беспроигрышный вариант со всех сторон.
Удобно.

Ответить

Vladimir Medvedev

Владимир
18

Насрать себе в штаны и говорить, что не чувствуешь запаха, а воняет от соседей.

Беспроигрышный вариант!

Ответить

Tim Hansen

Vladimir
17

Скорее, обоссаться и отдать штаны другому, когда высохнет

Германия: "В штаны было нассано"
Россия: "Когда я отдавала, они были сухие"
Германия: "Вот экспертиза!"
Россия: "Я проверила, следов мочи не было, да и вообще все запасы мочи были уничтожены!"
Германия: "Ссать в штаны нехорошо и мы это осуждаем"
Россия: "РЯЯЯЯЯ ЭТО БЕСПОЧВЕННЫЕ ОБВИНЕНИЯ"

Ответить

Соколов Андрей

Tim
0

Лучший

Ответить

Stolik Strigil

11

Ха-ха.

Расследования нет, отравления нет, в кому впал от диабета, перегрева и голодухи, но НАД ДЕЛОМ РАБОТАЕТ РОССИЙСКАЯ РАЗВЕДКА.

Ответить

Leha Shum

8

Яда не было, а атропин омские врачи просто так ввели 🤷‍♀️🤦‍♀️

Ответить

Marcus Minh

1

Интересный поворот!

Ответить

Marcus Minh

Marcus
19

Посмотрел вчера "Довод". Очевидно, это инверсивный яд, двигающийся в прошлое.

Ответить

# realfiddy

6

Вот это переворот

Ответить

IceNight

6

Я с самого начала ожидал что они подобную херню пизданут.

Ответить

# realfiddy

IceNight
–6

Ну раз мы такие умные и всё знали заранее, а они такие тупые, то сидим дальше — комментим!

Ответить

Кузькин отец

5

Милин Дмитрий

"Это не мы" - как главное алиби Кремля, в расчете на то, что все их по определению должны считать святыми и никогда не лгущими.
1. Убийство полонием Литвиненко, расследовавшего связи ближайшего окружения Путина с русской мафией в Испании, следы полония оставленные луговым по всей Европе - ЭТО НЕ МЫ!
2. Рейс MH17 сбитый ракетой российского "Бука" - ЭТО НЕ МЫ!
3. Покушение на убийство Скрипаля с дочерью, расследовавшего связи ближайшего окружения Путина с русской мафией в Испании, химическим оружием массового поражения в Европе, отравители "засветились" под камерами видеонаблюдения - ЭТО НЕ МЫ!
4. Отравление Навального "Новичком" - ЭТО НЕ МЫ!
—--
Вспоминается старый советский анекдот.
Суд в Грузинской ССР.
- Подсудимый Телавия, расскажите что произошло в день убийства?
- Захожу я домой, а там моя жена с каким-то незнакомым мужчиной кушает арбуз. Я достаю свой кинжал - тоже хочу кушать арбуз. Вдруг этот незнакомый мужчина испугался, вскочил, подскользнулся на арбузной корке и прыг мне на кинжал.
- Сколько раз потерпевший прыгал Вам на кинжал?
- Восемь раз!
- Подсудимый, Ваше последнее слово.
- Пять тысяч рублей!
- Подсудимый, Вы признаете себя виновным?
- Нет!
- Ну, на нет и суда нет!

Милин Дмитрий
"Это не мы" - как главное алиби Кремля, в расчете на то, что все их по определению должны считать…
www.facebook.com
Ответить

Просто Человек

4

Ох уж эти Европа и США, постоянно наезжают без причины на невиновную власть России (сарказм)...

Ответить

# realfiddy

Просто
0

Диск за пояснение.

Ответить

Американский волк

4

То есть сначала в РФ ему стало так плохо, что его пришлось ввести в состояние искусственной комы из-за нарушения обмена веществ, а ПОТОМ его ещё ебанули новичком в клятой Германии, чтобы предъявить врачам из нескольких стран, а он оправился от всего этого за срок менее недели?

Звучит правдоподобно.

Ответить

Киевский микрофон

3

Служба проверки газа России: когда Навальный покидал Россию в нем не было пропана или метана. 

Ответить

Сергей Павлов

3

Наши всегда так умеют счищать с себя говно, что в процессе размазывают его по лицу

Ответить

Бытовой Мурод

2

Да блять!
Я с утра слушал Соловьева и он открыто говорил мол Навальный был отправлен в России, они там че, договориться об одной версии не могут?

Ответить

Groosha

Бытовой
3

Я с утра слушал Соловьева

Свсм упрлс?

Ответить

Атлант поправил плечи

2

КАКАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ! 
ОТРАВИЛИ В ГЕРМАНИИ! 

Ответить

Украденная жизнь

2

Замороженные трупы, лётчик Волошин, солсберецкий шпиль.

Ответить

Bad Mother Fucker

2

оспади, Нарышкин

да он же ёбнутый

Ответить

Taktischer Corgi

1

Служба внешней разведки пиздеть не будет я считаю

Ответить

Макс Бескоровайный

1

Служба внешней клоунской разведки

Ответить

Arturas Šeleсhov-Balčiūnas

1

Теперь Навального посадят за контрабандный экспорт химоружия в своём теле. И за хранение в организме

Ответить

Адекватный яд

0

Однако, здравствуйте

Ответить

Городской корабль

0

Отравили русского в Германии. 43-им запахло.

Ответить

Конституционный якорь

0
Ответить

Роман Яремчук

0

Ну это очередная подстава от запада. Всем ясно что яд ввели в Германии, а вводивший уволился 2 недели назад чтобы скрыть следы. Не будьте наивными проверяйте информацию на рт. 

Ответить

Антон Лисин

0

Чай крепкий пирожное не свежее в России было. Все остальное в Германии?

Ответить

Бледный якорь

0

Система отложенного поста Ананасика в действии

Ответить

Грандиозный Никита

0

Я думал, официальная версия, что его отравила любовница - агент МИ-6.

Ответить

Кузькин отец

Грандиозный
0

Эта власть настолько рукожопа, что даже не может придумать одну единственную версию для всех своих говорящих голов.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Кузькин
0

Да как раз они всё осознанно делают.
Заполнили информ. Пространство мусором и теориями заговоров на любой вкус и цвет, а каждый из зрителей ящика уже сам выберет для себя наиболее подходящую.

Ответить

Кеша Шушпанов

Dmitry
0

Чисто цыганские методы: перегрузить информационные каналы, запутать, сбить с толку, чтоб слушатель окончательно запутался и оказался полностью дизориентирован.

Ответить

Соколов Андрей

0

Как и планировалось, они перешли к это версии 

Ответить

Plan 🇧&🇨

0

Иными словами.

Навальный, болеющий диабетом, сидевший на диете, заработавший таким образом себе нарушение обмена веществ, всю ночь пил водку и глотал наркотики, а потом его еще проклятые немцы отравили Новичком, а он все равно здоров как огурец. Сиквел Терминатора, который мы заслужили

Ответить

Проектный колос

0

в организме Навального не было отравляющих веществ, когда он вылетал в Германию

Они теперь могут говорит всё что угодно. Думать нужно было перед тем как отдавать Навального Германии. Чего они ожидали? Что им будут верить? Какие-то идиоты честное слово.

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