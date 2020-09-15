Таможня США объяснила изъятие «поддельных AirPods» нарушением торговой марки. СМИ узнали в них OnePlus Buds Материал редакции
Но таможенная служба настаивает, что её сотрудники не ошиблись.
Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) прокомментировала новость об изъятии «поддельных Apple AirPods», в которых СМИ узнали оригинальные OnePlus Buds. В заявлении, опубликованном The Verge, ведомство отрицает, что допустило ошибку.
Таможенная служба утверждает, что конфискованный товар нарушал описание торговой марки Apple [configuration trademark], зарегистрированный в CBP. Это и стало причиной ареста партии наушников.
Ведомство добавило, что описание на коробке и указанный на ней бренд значения не имеют — чтобы нарушить правила, не обязательно размещать на продукции надпись «Apple». Какие именно нарушения зафиксированы таможней, не сообщается. The Verge отмечает, что под описанием торговой марки понимается общий вид продукции.
Представитель Службы таможенного и пограничного контроля заявил, что у производителя конфискованного товара будет «множество возможностей» доказать в суде, что товар ничего не нарушает. OnePlus от комментариев отказался.
The Verge указывает, что наушники OnePlus Buds свободно продаются в США у многих розничных продавцов. Apple при этом не подавала исков против OnePlus из-за наушников.
Таможня США отчиталась об изъятии 2000 «поддельных Apple AirPods» и опубликовала фотографии конфискованного товара. Однако СМИ обратили внимание, что на снимках оказались оригинальные OnePlus Buds, из-за чего они предположили, что таможня ошиблась.
Ну камон,есть действительно реплики, а тут пипка на торце ровным кругом, и форма кейса другая, от эирподс внешне отличается значительно. С таким подходом можно запрещать все белые беспроводные затычки.