Но таможенная служба настаивает, что её сотрудники не ошиблись.

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Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) прокомментировала новость об изъятии «поддельных Apple AirPods», в которых СМИ узнали оригинальные OnePlus Buds. В заявлении, опубликованном The Verge, ведомство отрицает, что допустило ошибку.

Таможенная служба утверждает, что конфискованный товар нарушал описание торговой марки Apple [configuration trademark], зарегистрированный в CBP. Это и стало причиной ареста партии наушников.

Ведомство добавило, что описание на коробке и указанный на ней бренд значения не имеют — чтобы нарушить правила, не обязательно размещать на продукции надпись «Apple». Какие именно нарушения зафиксированы таможней, не сообщается. The Verge отмечает, что под описанием торговой марки понимается общий вид продукции.

CBP @CBP



CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.



Details via http://bit.ly/3hivSLT https://t.co/Ofn9REJ9ZB THAT'S NOT AN 🍎 —CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.Details via @CBPNewYorkCity [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/Eh1b32mWoAAA7PM.jpg","width":180,"height":232}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/Eh1b38yWoAEzdIX.jpg","width":202,"height":225}}}] Публикация таможенной службы США

Представитель Службы таможенного и пограничного контроля заявил, что у производителя конфискованного товара будет «множество возможностей» доказать в суде, что товар ничего не нарушает. OnePlus от комментариев отказался.

The Verge указывает, что наушники OnePlus Buds свободно продаются в США у многих розничных продавцов. Apple при этом не подавала исков против OnePlus из-за наушников.