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Алексей Боржонов
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Таможня США объяснила изъятие «поддельных AirPods» нарушением торговой марки. СМИ узнали в них OnePlus Buds Материал редакции

Но таможенная служба настаивает, что её сотрудники не ошиблись.

8 комментариев
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Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) прокомментировала новость об изъятии «поддельных Apple AirPods», в которых СМИ узнали оригинальные OnePlus Buds. В заявлении, опубликованном The Verge, ведомство отрицает, что допустило ошибку.

Таможенная служба утверждает, что конфискованный товар нарушал описание торговой марки Apple [configuration trademark], зарегистрированный в CBP. Это и стало причиной ареста партии наушников.

Ведомство добавило, что описание на коробке и указанный на ней бренд значения не имеют — чтобы нарушить правила, не обязательно размещать на продукции надпись «Apple». Какие именно нарушения зафиксированы таможней, не сообщается. The Verge отмечает, что под описанием торговой марки понимается общий вид продукции.

CBP @CBP
THAT'S NOT AN 🍎 —

CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.

Details via @CBPNewYorkCity: http://bit.ly/3hivSLT https://t.co/Ofn9REJ9ZB
Публикация таможенной службы США

Представитель Службы таможенного и пограничного контроля заявил, что у производителя конфискованного товара будет «множество возможностей» доказать в суде, что товар ничего не нарушает. OnePlus от комментариев отказался.

The Verge указывает, что наушники OnePlus Buds свободно продаются в США у многих розничных продавцов. Apple при этом не подавала исков против OnePlus из-за наушников.

Таможня США отчиталась об изъятии 2000 «поддельных Apple AirPods» и опубликовала фотографии конфискованного товара. Однако СМИ обратили внимание, что на снимках оказались оригинальные OnePlus Buds, из-за чего они предположили, что таможня ошиблась.

#новости #apple #oneplus

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8 комментариев
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Текущий цвет

7

Любят государственные органы обосраться, а потом делать вид

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Адекватный яд

Текущий
1

Премии-то уже выданы

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Адекватный яд

4

Таможня США: а я и не сплю

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Илюхер XXX

2

при трампе америка превращается в россию

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Иван Сидоров

1

держи в курсе

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Inevitable

1

На коробке черным по красному написано OnePlus Buds
Ыыы эйрподсы

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Артем Шевченко

0

Ну камон,есть действительно реплики, а тут пипка на торце ровным кругом, и форма кейса другая, от эирподс внешне отличается значительно. С таким подходом можно запрещать все белые беспроводные затычки.

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Сергей Васильев

0

Это уже вторая новость по поводу этой хуйни.

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