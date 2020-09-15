«Смог целый день дышать сам»: Навальный выложил первое фото после выхода из комы

Написал, что скучает по подписчикам.

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Алексей Навальный выложил первое фото в инстаграме после выхода из комы 7 сентября. Политик находится на лечении в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили из России.

Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я всё ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую. Алексей Навальный

Политику стало плохо 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, а политика госпитализировали. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в кому.

Сторонники политика утверждали, что его отравили, однако российские медики не обнаружили следов яда в его организме. Соратники основателя ФБК потребовали перевести его на лечение в Берлин, и 22 августа его доставили туда на самолёте.

Немецкие врачи заявили, что результаты анализов политика указывают на отравление. Позже токсикологи из Германии подтвердили, что в его организме есть следы вещества из группы «Новичок».