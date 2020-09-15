«Смог целый день дышать сам»: Навальный выложил первое фото после выхода из комы

«Смог целый день дышать сам»: Навальный выложил первое фото после выхода из комы Материал редакции
Написал, что скучает по подписчикам.
Алексей Навальный выложил первое фото в инстаграме после выхода из комы 7 сентября. Политик находится на лечении в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили из России.
Политику стало плохо 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, а политика госпитализировали. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в кому.
Сторонники политика утверждали, что его отравили, однако российские медики не обнаружили следов яда в его организме. Соратники основателя ФБК потребовали перевести его на лечение в Берлин, и 22 августа его доставили туда на самолёте.
Немецкие врачи заявили, что результаты анализов политика указывают на отравление. Позже токсикологи из Германии подтвердили, что в его организме есть следы вещества из группы «Новичок».
7 сентября Навального вывели из комы. 14 сентября клиника «Шарите» отчиталась об отключении политика от аппарата ИВЛ.
Три слова, которые мы хотели услышать:
Привет, это Навальный
Навальный, дыши!
Слышный чайник
Тут два слова
Вообще-то два
Точно?
А получилось так
Текущий цвет
Навальныи в множественном числе
Субъективный нос
Нет, другие: Владимир Владимирович Путин!
Подскажите, что за диета
Ну как укрепляет... Если трупное окоченение считать за укрепление, то да.
Человек съездил один раз в Томск и сдал. А я с 2008 года живу и ничего.
Ну я бы так не сказал, что прям ничего
Ты просто на себя редко со стороны смотришь
Мама говорит, что я красивый. Кому я должен верить в данном случае - тжшникам, которые не хотят любить СССР и Сталина, или маме?
мне твоя мама тоже говорит что я красивый, а это очень спорная позиция
Выходим на новый уровень
Это второй уровень дополнения новости, как в «Начале»
Второе дополнение новости инвертировано, они уже знают, как быстро поправится Навальный
Ну наконец хорошие новости!
Обычно я стараюсь не выражаться, но:
Блять, какая же это ахуенная новость на самом деле. Переживал, как за себя. Скорейшего выздоровления.
Уххх, представляю как горит у кремлевских пидорасов от этой фотки
Думаю, ни к кого ничего не горит. Был пробный запуск. Все погавкали в твиттере и схавали. Значит, схавают и то, что будет дальше.
Говорили, что физически он сможет восстановиться только на 90%
вот видимо и результат
Сильный дым
У Навального в посте буквы были, но на тж они пропали. Да уж, тяжело сайту после редизайна, надеюсь восстановится.
таможенный сбор, пока пост из Германии шел в Россию, на таможне спиздили все диактрические знаки с буквы Й
это от лица семьи приветствие прост, типа «привет, это мы, навальныи» :)
Я лично и похуже опечатки делаю, когда на телефоне пишу, хотя меня химическим оружием не травили.
Собачий Макс
НАВАЛЬNYM
Тактический Макс
Н̸̪̣̮̩̫̮̤̥̝͒̔̇̈́͋͒̀͑̂̀̈́̐̈́͛ͅͅͅА̵͎̫̤̖̲̤͙̬͚̬̳̤̳̪͉͉͇̖̖̽̈̐͗́͂̿̾̓͂̂̆́ͅВ̷͉͎͚͎͈̪̥͍̭̬̙̫̫͉͓͇̳͐͐̐̌̓́̌͒͛̽̓̾̍͋̍А̶̦̰͓̣̦̤̟̗̳͎̙̟͖͉̪̱̤̞͕̀̃̔̈̓̊̉̎͗͋͗̈́͗͌͌͊̈͑̊̊̾̀̚ͅЛ̴͔̜͇͕̯̰͓̝̳̲̟͙̟͑̋͐͊̈́̏̉̅̋͗͋́̏̓̓̉͑̉̓͂Ь҉͕̜̖̝͓̪̳̜̘̠͍͕̜̲͒́̈́̓͐̾̍̑̒̅̇̅͗͑̆ͅН̸̗̖̬͇̞̩͖̘̗͎̤̲̜̝͛̌͋̀̾̽̀̉̒͌͋͆̆͋̒̑Ы̷͙͕͖͙̜͇̰͎̙͇̗̘̫̗͙̞̘͓̪̃̾̑̔̋̐͐̋͋̀̂̆͒̓И̸͓͖͎͉͔͕͉̠̙̙̱͓̦̞̫͇̦̠͙͚̿́͂̓̈́̃͆̊̔͛̎̂͋̍̆͛̆̇̚ͅ
Ну это ж реально другое. Одно дело с цветным лицом ходить, другое - кома.
Зачем ты выставил напоказ свои обосранные порточки? Навальный же в итоге написал пост.
Так вот почему новичок называется. Если выживаешь, учишься жить, дышать, моргать заново, по-новому. Буквально заново. В самом прямом смысле этого слова.
Он выглядит даже хуже, чем я себе представлял(
Они ещё пожалеют, что не добили
Испанский ящик
Они уже жалеют
Да? А что, были протесты с требованием хотя бы завести дело?
Прикольно, зачем-то монитор заблюрил
Выглядит плоховато, будто лет на 10 постарел
Хотелось чтобы без особых последствий восстановился
Взгляд у него такой, как будто дружелюбно смотрит на своих и в то же время обращается к кому-то вот с такими словами https://youtu.be/7H5ZBfMv4hU
Никто и не сомневался, что Анальный очухается! И когда он успел стать политиком ?!
Выглядит бодро
Как то не очень. Выглядит как вялый гриб
Испанский ящик
У грибов в России большие перспективы
Муниципальный Мурод
Грибы вообще цивилизация будущего
Я не врач (особенно по фото), но это похоже на один из лучших вариантов восстановления
Про восстановление я ничего не говорил, но и внешний вид я не могу назвать бодрым. В любом случае скорейшего выздоровления и восстановления Алексею
Кстати, а зачем могли закрасить монитор с показаниями жизнедеятельности?
Чтобы не демонстрировать?
Просто пропогондонские тг каналы уже вцепились в этот монитор что бы опять разгонять теорию о сахаре и диабете)
Да кому есть дело до этих умственно-отсталых? Им и повод не нужен
Глубокий сон, здоровая пища
Порозовел, стал плечистым! (С) Шило
На самом деле, искренне радуюсь, что Алексей приходит в себя! Здоровья ему! 💪
Фото - иллюстрация как правильно носить маски. Только й одной правильно получилось.
Реакция Кремля на первое фото Навального
Ну вот же он! Здоровый! Посты делает! А вы всё про отравление заладили.
Как яд Новичек не очень, правильно я понимаю?
Это не Новичок. В 70-х годах в недрах ЦРУ был разработан план для относительно безопасного возвращения агентов, разоблаченных на территории врага. Для этого использовали модифицированную настойку, которую североамериканские индейские шаманы употребляли перед камланиями.
Суть в том, что агент принимал этот яд, после которого моментально погружался в состояние комы. Оставалось только подать ноту протеста на недопустимость применения химических ядов и потом по дипломатической линии транспортировать еще живого агента на территорию дружественного государства, где "подтверждалось", что в организме найден некий яд.
Остается добавить, что в программе Йельского Универститета есть трехмесячный курс "Воздействие ядов на организм человека". Выводы делайте сами.
Навального в президенты. С такой волей он и его команда могут сделать из России что-то поинтереснее, чем агрессивная страна-бензоколонка.
Получил бы ПМЖ и жил бы себе спокойно. И вел бы с Европы расследования, всяко проще было бы.
И как теперь Алексею относиться к своим сторонникам? Только в твиттере гавкать умеют. За какого-то безвестного голунова вся москва поднялась.
К отравлению Навального.
Траванули его 20 августа.
20 августа 1991 года были убиты 3 человека в Москве...Комарь, Усов, Кричевский.
Эти жертвы были камнем в построении нового общества....новой власти...новой страны.
«Новичок» не справился, надеюсь путинская шайка не использует против Алексея «профессионал», очень надеюсь
Все как в еврейской методичке про хисуса. Продали, отравили, умер и ВОСКРЕС! вам пичкают нового лидера, открываем ротик шире.