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Алексей Боржонов
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«Смог целый день дышать сам»: Навальный выложил первое фото после выхода из комы Материал редакции

Написал, что скучает по подписчикам.

117 комментариев
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Алексей Навальный выложил первое фото в инстаграме после выхода из комы 7 сентября. Политик находится на лечении в берлинской клинике «Шарите», куда его доставили из России.

Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я всё ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую.

Алексей Навальный

Политику стало плохо 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, а политика госпитализировали. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в кому.

Сторонники политика утверждали, что его отравили, однако российские медики не обнаружили следов яда в его организме. Соратники основателя ФБК потребовали перевести его на лечение в Берлин, и 22 августа его доставили туда на самолёте.

Немецкие врачи заявили, что результаты анализов политика указывают на отравление. Позже токсикологи из Германии подтвердили, что в его организме есть следы вещества из группы «Новичок».

7 сентября Навального вывели из комы. 14 сентября клиника «Шарите» отчиталась об отключении политика от аппарата ИВЛ.

#новости #навальный #отравлениенавального

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117 комментариев
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Evgeny Delyukin

208

Три слова, которые мы хотели услышать:

Привет, это Навальный

Ответить

Сергей Королевский

Evgeny
8

Навальный, дыши!

Ответить

Слышный чайник

Сергей
0

Тут два слова

Ответить

Твоего деда дед

Слышный
5

Навальный, дыши сам!

Ответить

# realfiddy

Слышный
0

Вообще-то два

Ответить

Litnikov Danil

#
0

Точно?

Ответить

# realfiddy

Litnikov
1

Нет, скорее всего три, но уверяют что два.

Ответить

# realfiddy

Evgeny
–5

А получилось так

Ответить

Текущий цвет

#
4

Навальныи в множественном числе

Ответить

Litnikov Danil

Текущий
0

Ну так их много на фото

Ответить

Сергей Королевский

Текущий
0

Я\Мы Навальный

Ответить

Субъективный нос

Evgeny
0

Нет, другие: Владимир Владимирович Путин!

Ответить

Провинциальный месяц

Субъективный
0

Это были его первые слова после того как очнулся

Ответить

Никита Сухов

69

"Привет, это Навальныи."

Ответить

Monol1th2112 .

48

Спасибо, что живой!

Ответить

gs

11

Подскажите, что за диета

Ответить

Nikita Agarkov

gs
78

для новичков

Ответить

Аяз Умбатов

gs
22

Вам не понравится. Диета "Кремлёвская" называется. Отзывы плохие.

Ответить

Jabas

gs
3

новичок укрепляет организм и улучшает сон

Ответить

Аяз Умбатов

Jabas
0

Ну как укрепляет... Если трупное окоченение считать за укрепление, то да.

Ответить

Jabas

Аяз
–1

Ну сарказм же

Ответить

Яня

gs
3

Нарушение обмена веществ

Ответить

Oleg Lushenkov

gs
2

новая диета

Ответить

theLastLetters

gs
2

Кремлевская таблетка.

Ответить

Alexei Kuksin

25

Человек съездил один раз в Томск и сдал. А я с 2008 года живу и ничего.

Ответить

Атлант поправил плечи

Alexei
12

Ну я бы так не сказал, что прям ничего 
Ты просто на себя редко со стороны смотришь 

Ответить

Alexei Kuksin

Атлант
1

Мама говорит, что я красивый. Кому я должен верить в данном случае - тжшникам, которые не хотят любить СССР и Сталина, или маме?

Ответить

Атлант поправил плечи

Alexei
0

мне твоя мама тоже говорит что я красивый, а это очень спорная позиция 

Ответить

Max Volotsky

19

Выходим на новый уровень

Ответить

Владимир Моденов

Max
10

Это второй уровень дополнения новости, как в «Начале»

Ответить

Иван Иванович

Владимир
3

Второе дополнение новости инвертировано, они уже знают, как быстро поправится Навальный

Ответить

Joel Miller

Max
1

Вадим Елистратов Edition.

Ответить

Анатолий Польский

14

Ну наконец хорошие новости!

Ответить

Александр ?

Анатолий
–8

...новости😔

Ответить

CallMeBeardman !

13

Обычно я стараюсь не выражаться, но:
Блять, какая же это ахуенная новость на самом деле. Переживал, как за себя. Скорейшего выздоровления.

Ответить

Нижний интернет

10

Уххх, представляю как горит у кремлевских пидорасов от этой фотки

Ответить

Jabas

Нижний
3
Ответить

Ипполит Воробьянинов

Jabas
0

Думаю, ни к кого ничего не горит. Был пробный запуск. Все погавкали в твиттере и схавали. Значит, схавают и то, что будет дальше.

Ответить

Сильный дым

2

А что случилось с буквой "Й"?

Ответить

Атлант поправил плечи

Сильный
26

Говорили, что физически он сможет восстановиться только на 90% 
вот видимо и результат 

Ответить

Сильный дым

Атлант
1

У Навального в посте буквы были, но на тж они пропали. Да уж, тяжело сайту после редизайна, надеюсь восстановится.

Ответить

Атлант поправил плечи

Сильный
0

таможенный сбор, пока пост из Германии шел в Россию, на таможне спиздили все диактрические знаки с буквы Й 

Ответить

Муниципальный Мурод

Атлант
0

Ок, потеря «й» это не так страшно. Можно «ё» добавить еще

Ответить

Reggae Addict

Сильный
1

это от лица семьи приветствие прост, типа «привет, это мы, навальныи» :)

Ответить

CitrusAlex

Сильный
1

Я лично и похуже опечатки делаю, когда на телефоне пишу, хотя меня химическим оружием не травили.

Ответить

dmzkrsk

Сильный
0

Навальныӥ

Ответить

Собачий Макс

dmzkrsk
1

НАВАЛЬNYM

Ответить

Тактический Макс

Собачий
5

Н̸̪̣̮̩̫̮̤̥̝͒̔̇̈́͋͒̀͑̂̀̈́̐̈́͛ͅͅͅА̵͎̫̤̖̲̤͙̬͚̬̳̤̳̪͉͉͇̖̖̽̈̐͗́͂̿̾̓͂̂̆́ͅВ̷͉͎͚͎͈̪̥͍̭̬̙̫̫͉͓͇̳͐͐̐̌̓́̌͒͛̽̓̾̍͋̍А̶̦̰͓̣̦̤̟̗̳͎̙̟͖͉̪̱̤̞͕̀̃̔̈̓̊̉̎͗͋͗̈́͗͌͌͊̈͑̊̊̾̀̚ͅЛ̴͔̜͇͕̯̰͓̝̳̲̟͙̟͑̋͐͊̈́̏̉̅̋͗͋́̏̓̓̉͑̉̓͂Ь҉͕̜̖̝͓̪̳̜̘̠͍͕̜̲͒́̈́̓͐̾̍̑̒̅̇̅͗͑̆ͅН̸̗̖̬͇̞̩͖̘̗͎̤̲̜̝͛̌͋̀̾̽̀̉̒͌͋͆̆͋̒̑Ы̷͙͕͖͙̜͇̰͎̙͇̗̘̫̗͙̞̘͓̪̃̾̑̔̋̐͐̋͋̀̂̆͒̓И̸͓͖͎͉͔͕͉̠̙̙̱͓̦̞̫͇̦̠͙͚̿́͂̓̈́̃͆̊̔͛̎̂͋̍̆͛̆̇̚ͅ

Ответить

Муниципальный Мурод

Тактический
0

Н
А
В
А
Л
Ь
Н
Ы
Й

Ответить

Благородный Никита

9

Мда...

Ответить

Serezha Mozhet

Благородный
1

Ну это ж реально другое. Одно дело с цветным лицом ходить, другое - кома.

Ответить

Бипедальный Гоминид

Благородный
0

Зачем ты выставил напоказ свои обосранные порточки? Навальный же в итоге написал пост.

Ответить

Радмир Насыров

7

Рад, что он не падает духом!

Ответить

Имран Оушен

7

Так вот почему новичок называется. Если выживаешь, учишься жить, дышать, моргать заново, по-новому. Буквально заново. В самом прямом смысле этого слова.

Ответить

# realfiddy

–12

Он выглядит даже хуже, чем я себе представлял(

Ответить

Dmitry Smirnoff

#
14

Выгляжу так каждое утро.

Ответить

Максим Qa

Dmitry
0

Хуже...

Ответить

Dre Dra

4

Неприятный удар по анусу вовки путина) здоровья, Навальный!)

Ответить

sf

3

Какой он же все же крутой

Ответить

Муниципальный Мурод

4

Когда даже отравление не может помешать посмотреть презентацию нового айфона

Ответить

Savage Steel

3

Ура

Ответить

Stanislav Sobolev

0

Они ещё пожалеют, что не добили

Ответить

Испанский ящик

Stanislav
11

Они уже жалеют

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Испанский
0

Да? А что, были протесты с требованием хотя бы завести дело?

Ответить

Бледный якорь

2

Окружён, но не сломлен

Ответить

Собачий Макс

2

Заорала на весь балкон

Ответить

Zero-one-one

Собачий
0

Не кричи, ты в НН, забыла? 

Ответить

Alexandr Ivanov

0

Не думал что так рад буду, с выздоровлением, товарищ Нахальный) 

Ответить

Филипп Дориан

1

Прикольно, зачем-то монитор заблюрил

Ответить

Испанский ящик

Филипп
2

Там экселька по новому расследованию

Ответить

Текущий цвет

Филипп
0

Медицинская тайна?

Ответить

Яня

1

Выглядит плоховато, будто лет на 10 постарел
Хотелось чтобы без особых последствий восстановился

Ответить

Сборник комментариев

1

Взгляд у него такой, как будто дружелюбно смотрит на своих и в то же время обращается к кому-то вот с такими словами https://youtu.be/7H5ZBfMv4hU

Ответить

Собачий Макс

1

Какие же счастливые у Юли и детей глаза

Ответить

Собачий Макс

1

угадайте у кого скоро будет новая татуровочька

Ответить

Денис Исаев

0

Живи и здравствуй будущий президент!

Ответить

Dmitriy Dojo

–9

Никто и не сомневался, что Анальный очухается! И когда он успел стать политиком ?!

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Dmitriy
1

Ты хто ваще? Из какого толчка?

Ответить

Vladislav Sapogov

0

Выглядит бодро

Ответить

Alexandr Ivanov

Vladislav
–2

Как то не очень. Выглядит как вялый гриб 

Ответить

Испанский ящик

Alexandr
2

У грибов в России большие перспективы

Ответить

Муниципальный Мурод

Испанский
0

Грибы вообще цивилизация будущего

Ответить

Bad Mother Fucker

Муниципальный
2

и прошлого

Ответить

Vladislav Sapogov

Alexandr
0

Я не врач (особенно по фото), но это похоже на один из лучших вариантов восстановления

Ответить

Alexandr Ivanov

Vladislav
1

Про восстановление я ничего не говорил, но и внешний вид я не могу назвать бодрым. В любом случае скорейшего выздоровления и восстановления Алексею 

Ответить

Alexandr Ivanov

0

Кстати, а зачем могли закрасить монитор с показаниями жизнедеятельности? 

Ответить

Базовый микрофон

Alexandr
0

Чтобы не демонстрировать?

Ответить

Alexandr Ivanov

Базовый
0

Просто пропогондонские тг каналы уже вцепились в этот монитор что бы опять разгонять теорию о сахаре и диабете) 

Ответить

Базовый микрофон

Alexandr
0

Да кому есть дело до этих умственно-отсталых? Им и повод не нужен

Ответить

Alexandr Ivanov

Alexandr
0

Почалось: https://t.me/mediatech/10521

Ответить

John Smith

0

ну вот и похудел. 
такая себе диета, конечно. 

Ответить

Арсений Веснин

0

Свободного дыхания Алексею!

Ответить

Татьяна Королева

0

👍

Ответить

Павел Иванов

0

Глубокий сон, здоровая пища
Порозовел, стал плечистым! (С) Шило

На самом деле, искренне радуюсь, что Алексей приходит в себя! Здоровья ему! 💪

Ответить

Имран Оушен

0

Осталось стать президентом, и можно отличное кино снимать

Ответить

Slow Dimon

0

Ай кен бриз

Ответить

Кузькин отец

0
Леонид Ильич @Leonid_IB
@1964Matov Володин назвал рождение Навального провокацией ЦРУ.
Ответить

styll

0

Здоровья, тебе Алексей!

Ответить

Artur Abizgeldin

0

Фото - иллюстрация как правильно носить маски. Только й одной правильно получилось.

Ответить

Rusty Nail

0

Реакция Кремля на первое фото Навального
Ну вот же он! Здоровый! Посты делает! А вы всё про отравление заладили.

Ответить

Вова А.

0

Хоть хорошие новости сегодня есть!

Ответить

theLastLetters

0

Ми-6 просит поставить для Алексея песню ансамбля Продиджи:

Ответить

Максим Рыжаков

0

Как яд Новичек не очень, правильно я понимаю?

Ответить

theLastLetters

Максим
0

Это не Новичок. В 70-х годах в недрах ЦРУ был разработан план для относительно безопасного возвращения агентов, разоблаченных на территории врага. Для этого использовали модифицированную настойку, которую североамериканские индейские шаманы употребляли перед камланиями.

Суть в том, что агент принимал этот яд, после которого моментально погружался в состояние комы. Оставалось только подать ноту протеста на недопустимость применения химических ядов и потом по дипломатической линии транспортировать еще живого агента на территорию дружественного государства, где "подтверждалось", что в организме найден некий яд.

Остается добавить, что в программе Йельского Универститета есть трехмесячный курс "Воздействие ядов на организм человека". Выводы делайте сами. 

Ответить

Pozdeady .

0

это че почти месяц назад было? охуеть

Ответить

Иван Иванович

0

Выглядит как человек, вовремя не съевший рафаэлку
PS. Я очень за него рад)

Ответить

Артем Стажаров

0

Навального в президенты. С такой волей он и его команда могут сделать из России что-то поинтереснее, чем агрессивная страна-бензоколонка.  

Ответить

Антон Лисин

0

Получил бы ПМЖ и жил бы себе спокойно. И вел бы с Европы расследования, всяко проще было бы.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

И как теперь Алексею относиться к своим сторонникам? Только в твиттере гавкать умеют. За какого-то безвестного голунова вся москва поднялась.

Ответить

Roma Schreibikus

0

чет не помню когда так радовался за незнакомого человека!

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

Ничто не сразит фюрера

Ответить

Адекватный яд

0

Hallo, es ist Nawalny.

Ответить

Sergey Volkov

Адекватный
0
Ответить

Oleg zt

0

Алексею здоровья, все что могу сказать, это на самом деле хорошая новость

Ответить

Реакция Пса

0

К отравлению Навального.

Траванули его 20 августа.

20 августа 1991 года были убиты 3 человека в Москве...Комарь, Усов, Кричевский.

Эти жертвы были камнем в построении нового общества....новой власти...новой страны.

Ответить

Dias001 Rrn

–2

«Новичок» не справился, надеюсь путинская шайка не использует против Алексея «профессионал», очень надеюсь

Ответить

Игорец Обыкновенный

–4

Все как в еврейской методичке про хисуса. Продали, отравили, умер и ВОСКРЕС! вам пичкают нового лидера, открываем ротик шире.

Ответить
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