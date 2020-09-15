Источники журналистов рассказали, что эта фраза не понравилась гендиректору ByteDance — он расстроился и отклонил предложение.

В закладки

Компания ByteDance, владелец TikTok, отказалась продавать сервис Microsoft, так как американская корпорация назвала соцсеть угрозой безопасности. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным Reuters, на переговорах о покупке американского сегмента соцсети Microsoft назвала TikTok угрозой безопасности, которую она «могла бы исправить». Источники журналистов рассказали, что это не понравилось генеральному директору ByteDance, его также не устроило предложение Microsoft — корпорация предлагала купить часть бизнеса за 20 миллиардов долларов с возможными будущими платежами, основанными на результатах работы TikTok. Из-за этих двух факторов он отказался от сделки с Microsoft.

Угрозой национальной безопасности TikTok называла и администрация Дональда Трампа. По мнению США, данные американских пользователей могут передаваться китайскому правительству в шпионских целях. ByteDance отвергала возможную передачу данных властям Китая — они хранятся на американских серверах, поэтому подпадают под действие законодательства США.

В начале августа Трамп подписал указ, который фактически запрещает TikTok, если сервис до 15 сентября не купит американская компания. Причиной такого указа стало обвинение TikTok со стороны американских властей в том, что сервис передаёт данные пользователей в Китай, что угрожает суверенитету Соединённых Штатов.

14 сентября Oracle рассказала о покупке бизнеса TikTok в США. Компания направила в американский Минфин предложение по сделке, в документах она указана не как покупатель, а как «доверенный технологический партнёр».