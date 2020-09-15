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Артём Мазанов
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Reuters: владелец TikTok отказался продавать сервис ​Microsoft, так как корпорация назвала соцсеть угрозой безопасности Материал редакции

Источники журналистов рассказали, что эта фраза не понравилась гендиректору ByteDance — он расстроился и отклонил предложение.

21 комментарий
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Компания ByteDance, владелец TikTok, отказалась продавать сервис Microsoft, так как американская корпорация назвала соцсеть угрозой безопасности. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным Reuters, на переговорах о покупке американского сегмента соцсети Microsoft назвала TikTok угрозой безопасности, которую она «могла бы исправить». Источники журналистов рассказали, что это не понравилось генеральному директору ByteDance, его также не устроило предложение Microsoft — корпорация предлагала купить часть бизнеса за 20 миллиардов долларов с возможными будущими платежами, основанными на результатах работы TikTok. Из-за этих двух факторов он отказался от сделки с Microsoft.

Угрозой национальной безопасности TikTok называла и администрация Дональда Трампа. По мнению США, данные американских пользователей могут передаваться китайскому правительству в шпионских целях. ByteDance отвергала возможную передачу данных властям Китая — они хранятся на американских серверах, поэтому подпадают под действие законодательства США.

В начале августа Трамп подписал указ, который фактически запрещает TikTok, если сервис до 15 сентября не купит американская компания. Причиной такого указа стало обвинение TikTok со стороны американских властей в том, что сервис передаёт данные пользователей в Китай, что угрожает суверенитету Соединённых Штатов.

14 сентября Oracle рассказала о покупке бизнеса TikTok в США. Компания направила в американский Минфин предложение по сделке, в документах она указана не как покупатель, а как «доверенный технологический партнёр».

#новости #tiktok #microsoft

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21 комментарий
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Защитный космос

1

Обиженных в жопу ебут

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Илюхер XXX

Защитный
6

Очень давно не слышал эту фразу, и теперь стала интересна логика этого умозаключения

Ответить

Текущий цвет

Илюхер
1

АУЕ

Ответить

Alexey Snooker

Текущий
1

ШУЕ

Ответить

Текущий цвет

Текущий
0

(Запрещено на территории РФ)

Ответить

Сергей Королевский

Защитный
–1

эта фраза не понравилась гендиректору ByteDance — он расстроился и отклонил предложение.

Утя путя, какой обидчивый. Платочек для слёзок не дать?

Ответить

Eugene Podosenov

Сергей
1

Круто же, он просто взял и на хую их повертел. Непонятно, насколько это всё не игра, но первое впечатление "вау, чувак не прогнулся и ему не похуй".
Непродавать свой бизнес тем, кто его пытается с говном смешать – сильный ход.

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Сергей Королевский

Eugene
0

Сразу видно, что до гендиректора глобальной компании вам далеко...

Ответить

Алексей Нимандов

Сергей
0

У него столько бабла, что он может по 15 заводов по производству платочков в день покупать. В итоге-то он продал дороже, так что это "Майкрософту" надо платочки, чтобы поплакали из-за проваленной сделки. 

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Закомплексованная Душа

3

Какое-то гавно для зумеров 20 млрд. $

Ответить

Jabas

Закомплексованн…
2

гавно

аудитория 1 лярд+

Ответить

Дмитрий Новик

Jabas
3

1 лярд+ долбоёбов. Проблемы?

Ответить

Jabas

Дмитрий
–1

Ну сам факт того что они ее набрали, наварились на этом

Ответить

Дмитрий Новик

Jabas
3

Они молодцы. Набрали 1 лярд+ долбоёбов и доят их. Я всегда восхищаюсь такими людьми и жалею что я сам не такой.

Ответить

Странный алмаз

Jabas
1

В фейспуке еще больше, но вряд ли кто-то будет спорить, что он говно

Ответить

Закомплексованная Душа

Jabas
1

Пиздешь, думаю процентов 35-40 зарегались один раз зашли посмотреть

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Тактический химик

Закомплексованн…
0

На моем (всеми любимый бренд) смартфоне это говно стояло по умолчанию. Удалил, не авторизовываясь. Да я такой.

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Закомплексованная Душа

Тактический
0

Все правильно сделал

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Тактический

Закомпл…
0

Когда Кулер одобряет твои действия 

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Dimitri Knopov

Тактический
0

На смартфонах всеми любимого бренда не бывает предустановленных приложух типа Тик-Тока, а бывают они на говнодройде

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Joel Miller

0

Угроза безопасности...вашего мозга.

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