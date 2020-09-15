Reuters: владелец TikTok отказался продавать сервис Microsoft, так как корпорация назвала соцсеть угрозой безопасности Материал редакции
Источники журналистов рассказали, что эта фраза не понравилась гендиректору ByteDance — он расстроился и отклонил предложение.
Компания ByteDance, владелец TikTok, отказалась продавать сервис Microsoft, так как американская корпорация назвала соцсеть угрозой безопасности. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
По данным Reuters, на переговорах о покупке американского сегмента соцсети Microsoft назвала TikTok угрозой безопасности, которую она «могла бы исправить». Источники журналистов рассказали, что это не понравилось генеральному директору ByteDance, его также не устроило предложение Microsoft — корпорация предлагала купить часть бизнеса за 20 миллиардов долларов с возможными будущими платежами, основанными на результатах работы TikTok. Из-за этих двух факторов он отказался от сделки с Microsoft.
Угрозой национальной безопасности TikTok называла и администрация Дональда Трампа. По мнению США, данные американских пользователей могут передаваться китайскому правительству в шпионских целях. ByteDance отвергала возможную передачу данных властям Китая — они хранятся на американских серверах, поэтому подпадают под действие законодательства США.
В начале августа Трамп подписал указ, который фактически запрещает TikTok, если сервис до 15 сентября не купит американская компания. Причиной такого указа стало обвинение TikTok со стороны американских властей в том, что сервис передаёт данные пользователей в Китай, что угрожает суверенитету Соединённых Штатов.
14 сентября Oracle рассказала о покупке бизнеса TikTok в США. Компания направила в американский Минфин предложение по сделке, в документах она указана не как покупатель, а как «доверенный технологический партнёр».
Очень давно не слышал эту фразу, и теперь стала интересна логика этого умозаключения
Текущий цвет
АУЕ
эта фраза не понравилась гендиректору ByteDance — он расстроился и отклонил предложение.
Утя путя, какой обидчивый. Платочек для слёзок не дать?
Круто же, он просто взял и на хую их повертел. Непонятно, насколько это всё не игра, но первое впечатление "вау, чувак не прогнулся и ему не похуй".
Непродавать свой бизнес тем, кто его пытается с говном смешать – сильный ход.
Сразу видно, что до гендиректора глобальной компании вам далеко...
У него столько бабла, что он может по 15 заводов по производству платочков в день покупать. В итоге-то он продал дороже, так что это "Майкрософту" надо платочки, чтобы поплакали из-за проваленной сделки.
Какое-то гавно для зумеров 20 млрд. $
гавно
аудитория 1 лярд+
1 лярд+ долбоёбов. Проблемы?
Они молодцы. Набрали 1 лярд+ долбоёбов и доят их. Я всегда восхищаюсь такими людьми и жалею что я сам не такой.
Странный алмаз
В фейспуке еще больше, но вряд ли кто-то будет спорить, что он говно
Пиздешь, думаю процентов 35-40 зарегались один раз зашли посмотреть
Тактический химик
На моем (всеми любимый бренд) смартфоне это говно стояло по умолчанию. Удалил, не авторизовываясь. Да я такой.
Все правильно сделал
На смартфонах всеми любимого бренда не бывает предустановленных приложух типа Тик-Тока, а бывают они на говнодройде