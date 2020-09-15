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Артём Мазанов
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Исследование: 42% россиян заявили о необходимости работодателя доплачивать за работу из дома Материал редакции

Каждый пятый считает, что при удалённой работе компания должна оплачивать и коммунальные услуги.

54 комментария
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Более 40% сотрудников российских компаний считают, что работодатель должен доплачивать за работу из дома. Об этом говорится в результатах исследования платформы «Mail.ru для бизнеса» и сервиса для поиска работы и сотрудников Worki, которое имеется в распоряжении TJ.

Авторы исследования опросили 1,5 тысячи человек, из них 46% считают, что компании могут перевести сотрудников на удалённую работу навсегда. Участники опроса заявили, что при переходе на работу из дома компании должны компенсировать сотрудникам расходы на интернет, а также предоставлять оборудование, оплачивать сотовую связь и коммунальные услуги. Более 40% респондентов заявили, что нужно повышать зарплату тем, кто работает из дома.

По данным Worki, летом 2020 года количество вакансий с возможностью удалённой работы выросло на 34% по сравнению с весной, в июне-августе у соискателей увеличился средний объём желаемой зарплаты на тысячу рублей.

Согласно исследованию ВШЭ и Microsoft, проведённому с 25 мая по 3 июня, на фоне коронавируса 54% российских компаний перешли на удалённый режим работы. В мае Роструд заявил, что работодатель не может снизить зарплату работнику, переведенному на удалённую работу если он выполняет необходимый объём работы и трудится полное время.

#новости #карантинвроссии #исследования

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54 комментария
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Острый цветок

36

Ну вообще-то да, на работе я галерные кофий и печеньки ем, а дома свои личные.

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Кеша Шушпанов

Острый
4

Только разница в том, что на галерные печеньки и кофий работодатель списывает деньги в расходы и платит потом меньше нолога, а если доплачивать эти деньги сотруднику, то нолог наоборот возрастает

Ответить

Илья Волочков

Кеша
11

это что, мне работодатель по апельсинке в понедельник дарил не из-за своей доброты???

Ответить

Roman Golovin

Илья
0

Это никак не следует из предложения выше

Ответить

Слышный чайник

Острый
0

Так ты платил работодателю за бесплатные для тебя печеньки?

Ответить

Какой Кошмар

30

Странно, а за проезд до работы и обеды в кафе значит не нужно доплачивать?

Ответить

Интеллигентный бокал

Какой
3

Нужно, во всяких москвах это достаточно часто покрывает работодатель.

Ответить

Какой Кошмар

Интеллигентный
2

Ни разу не встречал, если только речь не о яндексе каком-то 

Ответить

Текущий цвет

Какой
1

Не слышал, чтобы яндекс это покрывал

Ответить

velvetdust

Текущий
0

Яндекс выдаёт 10 тыщ рублей на питание в соседних с офисом кафешках

Ответить

Denis Kiselev

23

С предоставлением оборудования, сотовой связи я согласен. С интернетом - отчасти. А вот с коммунальными - уже перебор.

Экономия времени и денег на проезд на работу и питание на работе уже все компенсирует с запасом, имхо.

Ну и совершенно не адекватно требование «повысить зарплату». В отрыве от роста эффективности работы это совершенно бессмысленно. Или сотрудники хотят чтобы с ними разделили «экономию» на офисе? Это перебор

Ответить

Иван Сидоров

Denis
14

совки всегда хотят раскулачить своего начальника

Ответить

Dmitry Teplyakov

Иван
0

Отнять&Поделить!

Ответить

Городской корабль

23

Согласен, кто мне еще будет оплачивать большее количество смывов в сортире?

Ответить

Тактический Макс

Городской
4

https://tjournal.ru/topkek/211163-obshchestvo-esli-by-vse-ssali-v-rakovinu

общество если бы все ссали в раковину — Мемы на TJ
общество если бы все ссали в раковину — Мемы на TJ
tjournal.ru
Ответить

Egor K

Городской
3

я вообще на работу ходил шоб посрать

Ответить

Городской корабль

Egor
0

Ходишь посрать, а тебе за это еще и платят.

Ответить

Романелло Кивогенс

Городской
0

Слив засчитан )

Ответить

Илья Волочков

7

Работаю из дома и не согласен:
1) Интернет разве у кого-то лимитирован? Если бы вы не работали из дома, вы бы платили за интернет меньше или не платили бы?
2) А у вас не было ПК до того, как начали удалённо работать? Вы реально усовершенствовали оборудование или своё рабочее место после перехода на удалёнку?
3) Сотовая связь? Ну не знаю, мы через мессенджеры\скайпы созваниваемся. Как количество телефонных разговоров зависит от формата работы?
4) С чего это повышать? з\п должна зависеть от эффективности работы, а не от формата работы
5) Коммунальные услуги? Ну если только количество смывов у туалете и немного света. Хотя там и 100 руб. в месяц не наберётся, если дома энергосберегающая ламочка.

Ответить

Denis Krivonosov

Илья
4

1) С интернетом -  некоторым приходится проводить вторую линию, чтоб точно быть на связи. Одна линия интернета для частного пользования зачастую ненадежна.
2) Я и на работу себе комп сам покупал =/ Точнее просто работаю со своего ноута и его в офис иногда таскаю. Но по идее рабочую технику должен предоставить работадатель (или ты сам закладываешь на нее расходы, по факту вычитая из зп)
3) Это хз у кого как. Странное требование. Но может действительно кто-то ведет дела по телефону. Раньше в курилке или в переговорке общались, а теперь деньги платят.
4) Ну раньше у тебя была зп = зп+ разные соц бонусы, в которые включалась рабочая техника с ее амортизацией, рабочий стол, обед в офисе, чистое теплое помещение и социальный круг общения. Сейчас у тебя чисто зп. Если, например, у меня сгорит дома комп, который я нагружаю использованием нескольких IDE, компиляцией проектов, etc - мне его ремонт никто не оплатит. Как и его апгрейд в случае, если твой комп перестанет тянуть (а мощности компов необходимые, например, для разработки постоянно увеличиваются)
5) Ну воды и и электричества ты стал тратить больше.

Так что в целом эти требования могут быть справедливыми. Если компания переходит на удаленку - она выигрывает в затратах, а сотрудники, наоборот, теряют. Вопрос только в том, сколько компаний по результатам короны не просели в прибыли/обороте. Требовать повышения зп в условиях, когда компания в шаге от банкротства - такое себе решение. Многие работники об этом не думают

Ответить

Nikolay Vasiliev

4

Повсеместная удалёнка может сыграть и обратную злую шутку с соискателями из Мск и Спб. При равных наборах скиллов, какой смысл работодателю предлагать вилку в 150-200 работнику-удалёнщику из Мск, если на 50-100 с радостью пойдут работать люди из Екатеринбурга/Омска/Новосиба/Самары (вилка условная, не знаю расценки на раб. силу в этих городах)? Тут то и побегут все радостно обратно в офисы чтобы не дай бог тёплое местечко не заняли

Ответить

Andre Macareno

Nikolay
4

Ну, тогда перееду туда

Так вот он, хитрый план Путина по развитию регионов!

Ответить

Дмитрий Оверчук

Nikolay
0

так если народ из регионов побежит работать за 50-100, нафига открывать офис чтобы москвичи снова работали за 100-150 и платить еще за офис?

ну и если хантинг будет из регионов, то вилка у спецов из регионов вырастет в несколько раз вслед за увеличением спроса

Ответить

плюшевый батон

5

С такой логикой нужно было ведомость присылать с раскладкой: на костюм что бы голым не ходил, на топливо, на тройку, на обед, а вот это – непосредственно за труд?

Я хуею, такая движуха началась с переходом на удаленку – то стульев нет, то  столов, то лампочек – и аргументация такая – работодатель должен мне обеспечить рабочее место. Словно у чела не макбук, а станок там стоит.

Ответить

Провинциальный кавалер

5

Мне директор сказал, что с карантином расходы на офис (печеньки, кофе, вода, картриджи и т.д.) упали в ноль и это высвободило дохуя бабок, которые пошли на компенсацию снижения прибыли.

И эта принудительная удаленка показала что вообще ничего не рухнуло, все могут сидеть дома и офис вообще нахуй не нужен.

Я же сам, как работник, на удаленке только экономлю: не трачу на проезд, не трачу на обеды на работе, не трачу бабки на пивас, на пиццу, на проставления за ДР и т.д.
Не понимаю вообще сути претензий компенсаций коммуналки, интернета, зарплаты и т.д.

Короче, единственное, что с чем слегка согласен - это оборудование. Мне для работы нужен парк разных ОС, девайсов, дома такой зоопарк не особо есть возможность содержать.

Ответить

Rudolf Cunningham

Провинциальный
0

Нафига каким-то левым чувакам проставляться за ДР?

Ответить

Рыжий

Rudolf
0

Левым и не проставляешься, своему отделу или офису (если офис такой небольшой, что все отделы это 10чел)

Ответить

Rudolf Cunningham

Рыжий
0

Так это все еще левые люди в моем понимании.

Ответить

Рыжий

Rudolf
0

Ну что тут сказать..удаленка твой выбор явно

Ответить

Американский волк

4

Ну в целом логика в этом есть, но актуально это разве что для ДС и 3,5 крупных городов, где аренда стоит дорого, а зарплаты высокие. Для крупных компаний, которые платят за статусные офисы, экономия на площадях будет существенной, а доплаты в размере коммуналки в масштабах расходов на зарплату будут ничтожными.

Перевод на удалёнку позволит работодателю сэкономить на аренде, коммуналке, клининге (даже если часть сотрудников останется в уменьшенном офисе, это будет стоить дешевле), воде-еде, ремонтах и еще 10-15 статьях расходов. Всё это будет ответственностью сотрудников, а работодателя ебать не будет вообще.  Бонусом отминусовывается весь гемор с аттестациями рабочих мест, уровнем света/шума и прочей поеботой.

В ебенях, где коммуналка составляет до трети от зарплаты, это абсолютно невозможно, конечно. Аренда однушки на первом этаже человейника "под офис" или каморки с тремя кубиклами в бизнес-центре "Манхэттен" между свалкой и вокзалом у будет стоить около 8К в месяц, а расходы на неё будут грошовыми.

Ответить

Домашний химик

2

Россияне никогда умом в вопросах доходов и расходов не отличались собственно

Ответить

Andrew Sychev

Домашний
1

Но ты то другое дело

Ответить

Домашний химик

Andrew
2

Естественно 
Я молодец

Ответить

ouxen

2

Справедливо, средства производства и амортизация сами себя не оплатят

Ответить

Alexander Petcoglo

1

Вполне разумно. Если я ИП и у меня отчётность учитывает доходы минус расходы, работая из дома, я вполне могу записывать оплату коммуналки и других домашних платежей себе в расходы. Здесь ситуация отличается только тем, что человек является нанятым сотрудником.

Ответить

Shenmue

1

Сидят себе в семейниках за ноутом, мамка им варени наварила, код пишут, а по подбородку сметана на животину капает и иж чего жалуются еще!

Ответить

Shenmue

1

А вот забыл ещё попердывают и жалуются!

Ответить

Рыжий

Shenmue
0

отлично получается копировать комментаторов из однокласников

Ответить

Michael Petrov

0

42% россиян идиоты. хотя это и не новость...

Ответить

Shenmue

0

Плохо у Вас УДАЛЕНЩИКИ с арифметикой, я трачу времени на дорогу работа-дом каждый день по 3 часа умножаем на 20 дней в месяц и делим на 8 часовой рабочий день = 7,5 рабочих дней! Только вдумайтесь мне их никто не оплачивает (и встаю я не за 30 минут до начала рабочего дня, как тот кто на удалёнке, а за два часа, пример- рабочий день с 8:00 работаю удаленно, встаю в 7:30, работаю в офисе встаю в 6:00 т.к. 1,5 часа на дорогу только уходит) и я ещё и сам оплачиваю из зарплаты проезд. Далее мой рабочий день в офисе окончен еду 1,5 часа домой , хлопчик работающий дома захлопнул крышку ноута, все его рабочий день окончен! Работающие дома все ЗАЖРАЛИСЬ, 7,5 дней жизни Вам сэкономили Вашей ЖИЗНИ НЕ БЕСКОНЕЧНОЙ и все равно жабу включаете

Ответить

bor_vn

0

Из НДФЛ возьми, там твоя прибавка в 10к

Ответить

Иван Сидоров

0

лол

Ответить

Илюхер XXX

0

ммм, россияне

Ответить

Эмиль Рубанов

0

Комментарий удален

Ответить

Андрей Иванов

0

До холодильника добежал,поел,потом в туалет.Вода,свет,счётчики крутятся.И так пять раз за день.Пусть доплачивают!

Ответить

Природный файл

0

а можно просто нормальную зп платить
работник сам разберется
например московскую ЗП независимо от локации
тот же Basecamp платит своим по ставкам Silicon Valley где бы сотрудник не находился

Ответить

Max Yankov

0

Спросили бы, надо ли за переход с надомной работы на офисную работу доплачивать, получили бы тот же ответ. Обе стороны трудовых отношений хотят получить как можно больше за как можно меньше сос воей стороны, это нормально.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Max
0

А порешает в итоге рынок, кхе-кхе.

Ответить

Max Yankov

Дмитрий
0

Да, и это замечательно.

Я теперь благодаря remote претендую за те же позиции что и разработчики, привыкшие к зарплатам долины, и нарадоваться этому сдвигу парадигмы не могу.

Ответить

Shenmue

0

И я даже не прошу мне за 7,5 дней жизни доплачивать в месяц, а за год это уже 90 дней, нет не надо денег, уберите нытиков из моей жизни! 

Ответить

Shenmue

0

И ведь все редиски такие они подсчитали даже каждый смыв в унитазе, а жизнь мою в дорогах на которые я трачу 90 дней в год Вы подсчитали?

Ответить

hyposlasher

0

Более 146% россиян считают что все вокруг им должны

Ответить

Shenmue

0

Ну кого мамка в офисе с ложечки кормит, кто в семейниках на диване лежит, кто смачно пердит при всех? Работа в офисе сплошные минусы и ниче не клянчу денежку!

Ответить

Провинциальный кавалер

–1

средний ОБЪЕМ желаемой зарплаты

блять, словарем русского языка ебнуть хочется

почему не емкость? Почему не сопротивление?

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