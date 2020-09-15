Исследование: 42% россиян заявили о необходимости работодателя доплачивать за работу из дома Материал редакции
Каждый пятый считает, что при удалённой работе компания должна оплачивать и коммунальные услуги.
Более 40% сотрудников российских компаний считают, что работодатель должен доплачивать за работу из дома. Об этом говорится в результатах исследования платформы «Mail.ru для бизнеса» и сервиса для поиска работы и сотрудников Worki, которое имеется в распоряжении TJ.
Авторы исследования опросили 1,5 тысячи человек, из них 46% считают, что компании могут перевести сотрудников на удалённую работу навсегда. Участники опроса заявили, что при переходе на работу из дома компании должны компенсировать сотрудникам расходы на интернет, а также предоставлять оборудование, оплачивать сотовую связь и коммунальные услуги. Более 40% респондентов заявили, что нужно повышать зарплату тем, кто работает из дома.
По данным Worki, летом 2020 года количество вакансий с возможностью удалённой работы выросло на 34% по сравнению с весной, в июне-августе у соискателей увеличился средний объём желаемой зарплаты на тысячу рублей.
Согласно исследованию ВШЭ и Microsoft, проведённому с 25 мая по 3 июня, на фоне коронавируса 54% российских компаний перешли на удалённый режим работы. В мае Роструд заявил, что работодатель не может снизить зарплату работнику, переведенному на удалённую работу если он выполняет необходимый объём работы и трудится полное время.
Только разница в том, что на галерные печеньки и кофий работодатель списывает деньги в расходы и платит потом меньше нолога, а если доплачивать эти деньги сотруднику, то нолог наоборот возрастает
это что, мне работодатель по апельсинке в понедельник дарил не из-за своей доброты???
Странно, а за проезд до работы и обеды в кафе значит не нужно доплачивать?
Интеллигентный бокал
Нужно, во всяких москвах это достаточно часто покрывает работодатель.
Ни разу не встречал, если только речь не о яндексе каком-то
Текущий цвет
Не слышал, чтобы яндекс это покрывал
С предоставлением оборудования, сотовой связи я согласен. С интернетом - отчасти. А вот с коммунальными - уже перебор.
Экономия времени и денег на проезд на работу и питание на работе уже все компенсирует с запасом, имхо.
Ну и совершенно не адекватно требование «повысить зарплату». В отрыве от роста эффективности работы это совершенно бессмысленно. Или сотрудники хотят чтобы с ними разделили «экономию» на офисе? Это перебор
совки всегда хотят раскулачить своего начальника
Работаю из дома и не согласен:
1) Интернет разве у кого-то лимитирован? Если бы вы не работали из дома, вы бы платили за интернет меньше или не платили бы?
2) А у вас не было ПК до того, как начали удалённо работать? Вы реально усовершенствовали оборудование или своё рабочее место после перехода на удалёнку?
3) Сотовая связь? Ну не знаю, мы через мессенджеры\скайпы созваниваемся. Как количество телефонных разговоров зависит от формата работы?
4) С чего это повышать? з\п должна зависеть от эффективности работы, а не от формата работы
5) Коммунальные услуги? Ну если только количество смывов у туалете и немного света. Хотя там и 100 руб. в месяц не наберётся, если дома энергосберегающая ламочка.
1) С интернетом - некоторым приходится проводить вторую линию, чтоб точно быть на связи. Одна линия интернета для частного пользования зачастую ненадежна.
2) Я и на работу себе комп сам покупал =/ Точнее просто работаю со своего ноута и его в офис иногда таскаю. Но по идее рабочую технику должен предоставить работадатель (или ты сам закладываешь на нее расходы, по факту вычитая из зп)
3) Это хз у кого как. Странное требование. Но может действительно кто-то ведет дела по телефону. Раньше в курилке или в переговорке общались, а теперь деньги платят.
4) Ну раньше у тебя была зп = зп+ разные соц бонусы, в которые включалась рабочая техника с ее амортизацией, рабочий стол, обед в офисе, чистое теплое помещение и социальный круг общения. Сейчас у тебя чисто зп. Если, например, у меня сгорит дома комп, который я нагружаю использованием нескольких IDE, компиляцией проектов, etc - мне его ремонт никто не оплатит. Как и его апгрейд в случае, если твой комп перестанет тянуть (а мощности компов необходимые, например, для разработки постоянно увеличиваются)
5) Ну воды и и электричества ты стал тратить больше.
Так что в целом эти требования могут быть справедливыми. Если компания переходит на удаленку - она выигрывает в затратах, а сотрудники, наоборот, теряют. Вопрос только в том, сколько компаний по результатам короны не просели в прибыли/обороте. Требовать повышения зп в условиях, когда компания в шаге от банкротства - такое себе решение. Многие работники об этом не думают
Повсеместная удалёнка может сыграть и обратную злую шутку с соискателями из Мск и Спб. При равных наборах скиллов, какой смысл работодателю предлагать вилку в 150-200 работнику-удалёнщику из Мск, если на 50-100 с радостью пойдут работать люди из Екатеринбурга/Омска/Новосиба/Самары (вилка условная, не знаю расценки на раб. силу в этих городах)? Тут то и побегут все радостно обратно в офисы чтобы не дай бог тёплое местечко не заняли
Ну, тогда перееду туда
Так вот он, хитрый план Путина по развитию регионов!
так если народ из регионов побежит работать за 50-100, нафига открывать офис чтобы москвичи снова работали за 100-150 и платить еще за офис?
ну и если хантинг будет из регионов, то вилка у спецов из регионов вырастет в несколько раз вслед за увеличением спроса
С такой логикой нужно было ведомость присылать с раскладкой: на костюм что бы голым не ходил, на топливо, на тройку, на обед, а вот это – непосредственно за труд?
Я хуею, такая движуха началась с переходом на удаленку – то стульев нет, то столов, то лампочек – и аргументация такая – работодатель должен мне обеспечить рабочее место. Словно у чела не макбук, а станок там стоит.
Мне директор сказал, что с карантином расходы на офис (печеньки, кофе, вода, картриджи и т.д.) упали в ноль и это высвободило дохуя бабок, которые пошли на компенсацию снижения прибыли.
И эта принудительная удаленка показала что вообще ничего не рухнуло, все могут сидеть дома и офис вообще нахуй не нужен.
Я же сам, как работник, на удаленке только экономлю: не трачу на проезд, не трачу на обеды на работе, не трачу бабки на пивас, на пиццу, на проставления за ДР и т.д.
Не понимаю вообще сути претензий компенсаций коммуналки, интернета, зарплаты и т.д.
Короче, единственное, что с чем слегка согласен - это оборудование. Мне для работы нужен парк разных ОС, девайсов, дома такой зоопарк не особо есть возможность содержать.
Нафига каким-то левым чувакам проставляться за ДР?
Ну в целом логика в этом есть, но актуально это разве что для ДС и 3,5 крупных городов, где аренда стоит дорого, а зарплаты высокие. Для крупных компаний, которые платят за статусные офисы, экономия на площадях будет существенной, а доплаты в размере коммуналки в масштабах расходов на зарплату будут ничтожными.
Перевод на удалёнку позволит работодателю сэкономить на аренде, коммуналке, клининге (даже если часть сотрудников останется в уменьшенном офисе, это будет стоить дешевле), воде-еде, ремонтах и еще 10-15 статьях расходов. Всё это будет ответственностью сотрудников, а работодателя ебать не будет вообще. Бонусом отминусовывается весь гемор с аттестациями рабочих мест, уровнем света/шума и прочей поеботой.
В ебенях, где коммуналка составляет до трети от зарплаты, это абсолютно невозможно, конечно. Аренда однушки на первом этаже человейника "под офис" или каморки с тремя кубиклами в бизнес-центре "Манхэттен" между свалкой и вокзалом у будет стоить около 8К в месяц, а расходы на неё будут грошовыми.
Но ты то другое дело
Вполне разумно. Если я ИП и у меня отчётность учитывает доходы минус расходы, работая из дома, я вполне могу записывать оплату коммуналки и других домашних платежей себе в расходы. Здесь ситуация отличается только тем, что человек является нанятым сотрудником.
Сидят себе в семейниках за ноутом, мамка им варени наварила, код пишут, а по подбородку сметана на животину капает и иж чего жалуются еще!
А вот забыл ещё попердывают и жалуются!
Плохо у Вас УДАЛЕНЩИКИ с арифметикой, я трачу времени на дорогу работа-дом каждый день по 3 часа умножаем на 20 дней в месяц и делим на 8 часовой рабочий день = 7,5 рабочих дней! Только вдумайтесь мне их никто не оплачивает (и встаю я не за 30 минут до начала рабочего дня, как тот кто на удалёнке, а за два часа, пример- рабочий день с 8:00 работаю удаленно, встаю в 7:30, работаю в офисе встаю в 6:00 т.к. 1,5 часа на дорогу только уходит) и я ещё и сам оплачиваю из зарплаты проезд. Далее мой рабочий день в офисе окончен еду 1,5 часа домой , хлопчик работающий дома захлопнул крышку ноута, все его рабочий день окончен! Работающие дома все ЗАЖРАЛИСЬ, 7,5 дней жизни Вам сэкономили Вашей ЖИЗНИ НЕ БЕСКОНЕЧНОЙ и все равно жабу включаете
До холодильника добежал,поел,потом в туалет.Вода,свет,счётчики крутятся.И так пять раз за день.Пусть доплачивают!
Спросили бы, надо ли за переход с надомной работы на офисную работу доплачивать, получили бы тот же ответ. Обе стороны трудовых отношений хотят получить как можно больше за как можно меньше сос воей стороны, это нормально.
А порешает в итоге рынок, кхе-кхе.
Да, и это замечательно.
Я теперь благодаря remote претендую за те же позиции что и разработчики, привыкшие к зарплатам долины, и нарадоваться этому сдвигу парадигмы не могу.
И я даже не прошу мне за 7,5 дней жизни доплачивать в месяц, а за год это уже 90 дней, нет не надо денег, уберите нытиков из моей жизни!
И ведь все редиски такие они подсчитали даже каждый смыв в унитазе, а жизнь мою в дорогах на которые я трачу 90 дней в год Вы подсчитали?
Ну кого мамка в офисе с ложечки кормит, кто в семейниках на диване лежит, кто смачно пердит при всех? Работа в офисе сплошные минусы и ниче не клянчу денежку!