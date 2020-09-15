Каждый пятый считает, что при удалённой работе компания должна оплачивать и коммунальные услуги.

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Более 40% сотрудников российских компаний считают, что работодатель должен доплачивать за работу из дома. Об этом говорится в результатах исследования платформы «Mail.ru для бизнеса» и сервиса для поиска работы и сотрудников Worki, которое имеется в распоряжении TJ.

Авторы исследования опросили 1,5 тысячи человек, из них 46% считают, что компании могут перевести сотрудников на удалённую работу навсегда. Участники опроса заявили, что при переходе на работу из дома компании должны компенсировать сотрудникам расходы на интернет, а также предоставлять оборудование, оплачивать сотовую связь и коммунальные услуги. Более 40% респондентов заявили, что нужно повышать зарплату тем, кто работает из дома.

По данным Worki, летом 2020 года количество вакансий с возможностью удалённой работы выросло на 34% по сравнению с весной, в июне-августе у соискателей увеличился средний объём желаемой зарплаты на тысячу рублей.

Согласно исследованию ВШЭ и Microsoft, проведённому с 25 мая по 3 июня, на фоне коронавируса 54% российских компаний перешли на удалённый режим работы. В мае Роструд заявил, что работодатель не может снизить зарплату работнику, переведенному на удалённую работу если он выполняет необходимый объём работы и трудится полное время.