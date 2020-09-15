Российский миллиардер Юрий Мильнер профинансирует поиски жизни в облаках Венеры Материал редакции
Группу учёных решили создать после заявлений об обнаружении на Венере газа фосфина, который указывает на возможные признаки жизни.
Фонд российского миллиардера Юрия Мильнера Breakthrough Initiatives решил профинансировать исследования по поиску примитивной жизни в облаках Венеры. Об этом сообщается на его сайте.
Мильнер профинансирует работу группы, состоящую из учёных «мирового класса», — физиков, астрономов, химиков и инженеров. Её возглавит профессор планетологии Массачусетского технологического института Сара Сигер. Исследователи будут искать научные обоснования возможности жизни на Венере.
Это не первая подобная инициатива Мильнера. В 2015 году стало известно, что российский миллиардер вложит 100 миллионов долларов в поиск внеземных цивилизаций.
Breakthrough Initiatives Мильнера уточнил, что решение о создании группы приняли после обнаружения на Венере газа фосфина. Об этом учёные заявили накануне. Фосфин входит в число потенциальных биомаркеров — веществ, которые могут свидетельствовать о присутствии на планете живых организмов
В 2015 году стало известно, что российский миллиардер вложит 100 миллионов долларов в поиск внеземных цивилизаций.
и как нашел?
больше похоже на отмывание денег ибо это копейки для такой тематики, даже никакой телескоп не хватит сделать и отправить в космос.
Логичнее было бы эти деньги направить например Роскосмосу, на разработку новых ракет, кораблей, роверов.
Правильно. Роскосмос все таки известен эффективным использованием капитала
Ну больше толку, чем отдать каким-то ученым, хоть есть возможность, что смогут отправить ровер например.
Хоть один ровер запустили кстати?
На Марс должны были, но из-за коронавируса перенесли на год. У Роскосмоса тоже ограниченный бюджет, а вот такое финансирование может и помогло бы ускорить процесс.
Им только ракету по сути поставить надо, нечего ускорять
В РФ ещё круче разработки есть, которые тоже можно финансировать.
КБ "Арсенал" представило концепт Транспортного Космического Модуля с ядерной установкой.
И уже не совсем то и концепт, есть фото завода и видно, что уже собирают прототип.
Что за любовь у молодых аккаунтов к Украине?
P.s. Вот так совпадение кстати, регистрация после 3-х самых жёстких дней в Белоруссии. Прорвало что ли?
Цель поиска внеземной жизни не в успешном исходе поисков, а в самом изучении данного вопроса. Смысл в том, что бы продвинуться в изучении, а какой будет исход - это второстепенно в принципе и даже не самоцель.
Уверен что все твои траты исключительно утилитарные.
в смысле мои личные?
Ну вот ты считаешь, что вместо того, что бы тратить на личные хотелки, нужно тратить на общественные. На себя такую логику распространяешь?
В личной жизни у меня баланс с этим. Я на свои хотелки трачу и на общественные и только туда где чувствую будет эффект. Ежемесячно это ФБК и до недавнего времени «безмятежное море», помощь дельфинам в черном море. Сейчас езжу с женой в приют для собак и мы там проводим с ними время. Вот как то так.
Не вижу регионов в твоём списке 🤔
Дак это косвенно, но влияет на регионы целые. Конечнр у меня не такие финансовые возможности как у этого чувака.
Донаты на дельфинов влияет на регионы? 🤔
Да, например для Крыма. Донат заключается в финансовой поддержке и + пока жил в Крыму, выезжал на побережье, где выбрасывался дельфин. Мы устанавливали причину, почему он выбрасывался на берег и там либо делали инъекции, либо обрабатывали раны от порезов из-за рыболовных сетей. Плюс это информационная огласка через социальные сети, информирование людей, как вести себя, если дельфин выбросился на берег. Так-же делал научные экспедиции к дельфинам в черном море. Мы собирали группу из добровольцев, арендовали лодку и выплывали в открытое море. Часть денег шла за аренду лодки, оставшиеся деньги шли в фонд. Люди глазели на долфинов, а мы снимали их на камеру и вели подсчет особей. Этим никто не занимался с 80-х годов.
Как бэ Венера более подходящая планета для жизни при условии терраформации, это по сути вторая земля. И терраформировать её проще. Проблема пока только в том, что сесть туда сложнее, чем на марс. И на марсоходах не покатаешься, слишком атмосфера агрессивная.
Луна нахуй никому не нужна, это огрызок скалы в космосе.
Приятно что элита России думает не примитивных вещах,как например инфраструктура в регионах или продуктовая корзина россиянина,а действительно мыслит широко и глобально,наука,искусство, космос.
А должен о таком думать?
Ни в коем разе,мысли о хлебе насущном убивают творческое начало.
А почему Мильнер должен о Россиянах думать? Он что депутат? Или бизнес у него на Россию завязан?
как вариант оплатить время работы на высокоточных спектрометрах телескопа
Там на дальнем востоке жизни нет, а они на венере ищут
Испанский ящик
На дальнем востоке нет, а на Венере может и есть
Обожаю, блять, когда кто-то считает чужие деньги, и на полном серьезе рассуждают, что человек должен был вложить деньги туда, куда хотят они.
По-моему, большинство комментаторов не в курсе, что Миллер и Мильнер это разные люди. Какие деньги в регионы? Он к России никакого отношения уже не имеет. Дуров тоже должен больницы в регионах строить, а не криптовалюты запускать?
Даже если допустить, что деньги Мильнера ворованые, я готов финансировать науку.
Сука как же уныло в комментах.
Государство не вкладывает деньги в космос – и закономерно обкладывается матом по полной программе.
Мильнер вкладывает деньги в космос – тоже обкладывается матом по полной программе.
Ему на пенсии нужно было эти деньги раздать? Хлеба бабушкам купить? Может футбольных мячей купить в каждую школу?
Срач ради срача – новый ебанутый тренд...