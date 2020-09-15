Конкурс Selectel: техника Apple за лучшую инструкцию
Новости
Артём Мазанов
2067

Российский миллиардер Юрий Мильнер профинансирует поиски жизни в облаках Венеры Материал редакции

Группу учёных решили создать после заявлений об обнаружении на Венере газа фосфина, который указывает на возможные признаки жизни.

56 комментариев
В закладки

Фонд российского миллиардера Юрия Мильнера Breakthrough Initiatives решил профинансировать исследования по поиску примитивной жизни в облаках Венеры. Об этом сообщается на его сайте.

Мильнер профинансирует работу группы, состоящую из учёных «мирового класса», — физиков, астрономов, химиков и инженеров. Её возглавит профессор планетологии Массачусетского технологического института Сара Сигер. Исследователи будут искать научные обоснования возможности жизни на Венере.

Группа будет исследовать научное обоснование жизни и анализировать технические проблемы исследовательской миссии в случае, если такие доказательства окажутся убедительными.

Breakthrough Initiatives

Это не первая подобная инициатива Мильнера. В 2015 году стало известно, что российский миллиардер вложит 100 миллионов долларов в поиск внеземных цивилизаций.

Breakthrough Initiatives Мильнера уточнил, что решение о создании группы приняли после обнаружения на Венере газа фосфина. Об этом учёные заявили накануне. Фосфин входит в число потенциальных биомаркеров — веществ, которые могут свидетельствовать о присутствии на планете живых организмов

#новости #наука

Артём Мазанов PLUS
+135 763
И это не новость ИА «Панорама»
0
16
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u0430\u0443\u043a\u0430"], "comments": 56, "likes": 16, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 212282, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 15 Sep 2020 15:16:43 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
56 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

YeezySpace

–2

В 2015 году стало известно, что российский миллиардер вложит 100 миллионов долларов в поиск внеземных цивилизаций.

и как нашел?
больше похоже на отмывание денег ибо это копейки для такой тематики, даже никакой телескоп не хватит сделать и отправить в космос.

Логичнее было бы эти деньги направить например Роскосмосу, на разработку новых ракет, кораблей, роверов.

Ответить

Jakub Marona

YeezySpace
40

Правильно. Роскосмос все таки известен эффективным использованием капитала

Ответить

YeezySpace

Jakub
–8

Ну больше толку, чем отдать каким-то ученым, хоть есть возможность, что смогут отправить ровер например.

Ответить

Антон Пострунин

YeezySpace
9
Ответить

YeezySpace

Антон
–1

https://www.youtube.com/watch?v=wx1r84BY4x8

Ответить

Jakub Marona

YeezySpace
1

Хоть один ровер запустили кстати?

Ответить

YeezySpace

Jakub
0

На Марс должны были, но из-за коронавируса перенесли на год. У Роскосмоса тоже ограниченный бюджет, а вот такое финансирование может и помогло бы ускорить процесс.

Ответить

Jakub Marona

YeezySp…
0

Им только ракету по сути поставить надо, нечего ускорять

Ответить

YeezySpace

Jakub
–4

В РФ ещё круче разработки есть, которые тоже можно финансировать.

КБ "Арсенал" представило концепт Транспортного Космического Модуля с ядерной установкой.

И уже не совсем то и концепт, есть фото завода и видно, что уже собирают прототип.

Ответить

Ze Katze

YeezySp…
1

Трамвай на олимпиаде напомнить? Построили прототип. Запустили, медведев даже выступил. Где теперь трамвай? Стоит на свалке 

Ответить

YeezySpace

Ze
–1

Ты ещё напомни как Армата заглохла.

Ответить

Дмитрий

YeezySp…
0

Охуенный пруф, сохраню на случай важных переговоров.

Ответить

YeezySpace

Дмитрий
0
Ответить

YeezySpace

YeezySp…
0
Ответить

Дмитрий

YeezySp…
0

Так я без претензий, мне сама формулировка понравилась.

Ответить

Dmitry Sursin

YeezySp…
0

Что за любовь у молодых аккаунтов к Украине?
P.s. Вот так совпадение кстати, регистрация после 3-х самых жёстких дней в Белоруссии. Прорвало что ли?

Ответить

Владимир Земсков

YeezySpace
0

Цель поиска внеземной жизни не в успешном исходе поисков, а в самом изучении данного вопроса. Смысл в том, что бы продвинуться в изучении, а какой будет исход - это второстепенно в принципе и даже не самоцель.

Ответить

YeezySpace

Владимир
0

поиски без полетов людей/телескопов/роверов это отмывание денег

Ответить

Пустой огонь

5

Блядь, бесполезная хуйня. Пусть в регионы деньги направит, а то потом будем там жизнь искать с телескопами. Я понимаю еще в Марс деньги вкладывать или луну, но, блядь Венера. Это пиздец.

Ответить

Мирный самолет

Пустой
5

Уверен что все твои траты исключительно утилитарные.

Ответить

Пустой огонь

Мирный
–1

в смысле мои личные?

Ответить

Мирный самолет

Пустой
4

Ну вот ты считаешь, что вместо того, что бы тратить на личные хотелки, нужно тратить на общественные. На себя такую логику распространяешь?

Ответить

Пустой огонь

Мирный
1

В личной жизни у меня баланс с этим. Я на свои хотелки трачу и на общественные и только туда где чувствую будет эффект. Ежемесячно это ФБК и до недавнего времени «безмятежное море», помощь дельфинам в черном море. Сейчас езжу с женой в приют для собак и мы там проводим с ними время. Вот как то так.

Ответить

Мирный самолет

Пустой
5

Не вижу регионов в твоём списке 🤔

Ответить

Пустой огонь

Мирный
–1

Дак это косвенно, но влияет на регионы целые. Конечнр у меня не такие финансовые возможности как у этого чувака.

Ответить

Мирный самолет

Пустой
1

Донаты на дельфинов влияет на регионы? 🤔

Ответить

Пустой огонь

Мирный
–1

Да, например для Крыма. Донат заключается в финансовой поддержке и + пока жил в Крыму, выезжал на побережье, где выбрасывался дельфин. Мы устанавливали причину, почему он выбрасывался на берег и там либо делали инъекции, либо обрабатывали раны от порезов из-за рыболовных сетей. Плюс это информационная огласка через социальные сети, информирование людей, как вести себя, если дельфин выбросился на берег. Так-же делал научные экспедиции к дельфинам в черном море. Мы собирали группу из добровольцев, арендовали лодку и выплывали в открытое море. Часть денег шла за аренду лодки, оставшиеся деньги шли в фонд. Люди глазели на долфинов, а мы снимали их на камеру и вели подсчет особей. Этим никто не занимался с 80-х годов.

Ответить

Eugene Podosenov

Пустой
1

Как бэ Венера более подходящая планета для жизни при условии терраформации, это по сути вторая земля. И терраформировать её проще. Проблема пока только в том, что сесть туда сложнее, чем на марс. И на марсоходах не покатаешься, слишком атмосфера агрессивная.
Луна нахуй никому не нужна, это огрызок скалы в космосе.

Ответить

Евгений Клочков

Пустой
0

Зачем? Там жизни нету, это и так известно

Ответить

Ze Katze

Пустой
0

На Венере легче найти жизнь, чем миллионеру за МКАДом

Ответить

Андрей Иванов

5

Приятно что элита России думает не примитивных вещах,как например инфраструктура в регионах или продуктовая корзина россиянина,а действительно мыслит широко и глобально,наука,искусство, космос.

Ответить

Мирный самолет

Андрей
3

А должен о таком думать?

Ответить

Андрей Иванов

Мирный
0

Ни в коем разе,мысли о хлебе насущном убивают творческое начало.

Ответить

Мирный самолет

Андрей
0

О чьем хлебе, чужом?

Ответить

Михаил Зеленин

Андрей
1

А почему Мильнер должен о Россиянах думать? Он что депутат? Или бизнес у него на Россию завязан?

Ответить

Ночной цвет

3

Исследователи будут искать научные обоснования возможности жизни на Венере

Он им подзорные трубы помощнее купит или что?

Ответить

Михаил Зеленин

Ночной
0

как вариант оплатить время работы на высокоточных спектрометрах телескопа

Ответить

Ваша Закладко

Михаил
0

как вариант - послать зонд с пылесосом анализатором. интереснее

Ответить

Ночной цвет

3

вложил 100 миллионов долларов в поиск внеземных цивилизаций.

Средства, я так понимаю, земные цивилизации распилили.

Ответить

Молодежный рубин

Ночной
0

Рептилоиды же

Ответить

Тактический Макс

1

А мог бы профинансировать поиски нефти

Ответить

Tural M

Тактический
4

поиски жизни за пределами Москвы, простите

Ответить

bor_vn

2

Лучше бы за МКАДом жизнь поискал

Ответить

В ХУИПЕ

2

Лучше бы профинансировал жизнь в смоге Челябинска

Ответить

Аристарх Знаменский

1

Там на дальнем востоке жизни нет, а они на венере ищут

Ответить

Испанский ящик

Аристарх
0

На дальнем востоке нет, а на Венере может и есть

Ответить

Аристарх Знаменский

Испанский
0

Пусть Димон там и сажает виноградники

Ответить

Яшка Воронков

1

Обожаю, блять, когда кто-то считает чужие деньги, и на полном серьезе рассуждают, что человек должен был вложить деньги туда, куда хотят они.

Ответить

AngryMeerkat

1

По-моему, большинство комментаторов не в курсе, что Миллер и Мильнер это разные люди. Какие деньги в регионы? Он к России никакого отношения уже не имеет. Дуров тоже должен больницы в регионах строить, а не криптовалюты запускать?

Ответить

Руслан Астратов

0

Вот и продолжение "Чужой: Завет" подъехало

Ответить

Aleksey Vasiliev

0

нормас тема

Ответить

Антон Лисин

0

За счёт бюджета РФ?

Ответить

Роман Андронов

0

Даже если допустить, что деньги Мильнера ворованые, я готов финансировать науку.

Ответить

Тактический химик

0

 Группу учёных решили создать после заявлений об обнаружении на Венере газа фосфина, который указывает на возможные признаки жизни.

10 раз прочитал, прежде чем осознал абзац. 

Ответить

Eugene Podosenov

0

Сука как же уныло в комментах.
Государство не вкладывает деньги в космос – и закономерно обкладывается матом по полной программе.
Мильнер вкладывает деньги в космос – тоже обкладывается матом по полной программе.
Ему на пенсии нужно было эти деньги раздать? Хлеба бабушкам купить? Может футбольных мячей купить в каждую школу?
Срач ради срача – новый ебанутый тренд...

Ответить

Yuri Miller

0

Он не Российский. Он американец российского происхождения.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Шарите»: Навального отключили от ИВЛ, он может вставать с постели
Состояние Навального продолжает улучшаться.
173
Новости
NYT: Навальный хочет вернуться в Россию после выздоровления и «продолжить своё дело»
Сотрудничать с Россией в расследовании произошедшего он не собирается.
201
Новости
Минтранс подготовил поправки в ПДД. Они вводят новые правила тонировки и ограничивают движение на электросамокатах
Также есть изменения в правилах парковки, стоянки и перевозки пассажиров на автобусах.
226
Популярное за три дня
Новости
Движение «Голос»: на УИКах происходит «правовой произвол». Поступило 1306 сообщений о нарушениях в 59 регионах
Активисты не получали такого массового потока жалоб на протяжении четырёх лет.
108
Дизайн и архитектура
В Иркутске построили школу по датскому архитектурному проекту. Она совершенно не похожа на обычные школы
В образовательном комплексе для детей из обычных и приёмных семей можно заниматься робототехникой, гончарным мастерством и писать музыку.
181
Интернет
Главный редактор «России 24» пожелал башням-близнецам «гореть к х**м»
Так Евгений Бекасов поздравил своего друга, родившегося 11 сентября.
135
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Shenmue

Исследование: 42% россиян…

Вова А.

Мы - русские. С нами Венера

Shenmue

Исследование: 42% россиян…

Рыжий

Исследование: 42% россиян…

Dimitri Knopov

Путин и Лукашенко встретились…

Alex Alex

Мы - русские. С нами Венера

Dmitry Sursin

Российский миллиардер Юрий…

Yuri Miller

Японец пытается построить…

Илья Гераськин

Reuters: владелец TikTok…

Иван Прохоров

О жизни во Франции

GoodSanta

Исследование: 42% россиян…

Vlad Simonov

Мы - русские. С нами Венера

Дмитрий Оверчук

Исследование: 42% россиян…

Yuri Miller

Российский миллиардер Юрий…

Max Yankov

Исследование: 42% россиян…

Shenmue

Исследование: 42% россиян…