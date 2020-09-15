Группу учёных решили создать после заявлений об обнаружении на Венере газа фосфина, который указывает на возможные признаки жизни.

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Фонд российского миллиардера Юрия Мильнера Breakthrough Initiatives решил профинансировать исследования по поиску примитивной жизни в облаках Венеры. Об этом сообщается на его сайте.

Мильнер профинансирует работу группы, состоящую из учёных «мирового класса», — физиков, астрономов, химиков и инженеров. Её возглавит профессор планетологии Массачусетского технологического института Сара Сигер. Исследователи будут искать научные обоснования возможности жизни на Венере.

Группа будет исследовать научное обоснование жизни и анализировать технические проблемы исследовательской миссии в случае, если такие доказательства окажутся убедительными. Breakthrough Initiatives

Это не первая подобная инициатива Мильнера. В 2015 году стало известно, что российский миллиардер вложит 100 миллионов долларов в поиск внеземных цивилизаций.

Breakthrough Initiatives Мильнера уточнил, что решение о создании группы приняли после обнаружения на Венере газа фосфина. Об этом учёные заявили накануне. Фосфин входит в число потенциальных биомаркеров — веществ, которые могут свидетельствовать о присутствии на планете живых организмов