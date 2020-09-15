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Аня Бегиашвили
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В Москве отменили показ фильма в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой. К организаторам пришла Росгвардия Материал редакции

Начальник местного ОВД сказал, что «всё плохо», и призвал сначала показать фильм полиции.

15 комментариев
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В Москве из-за анонимной жалобы в полицию отменили показ фильма «Vulva 3.0» в поддержку Юлии Цветковой, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на куратора мероприятия Андрея Паршикова.

Паршиков рассказал, что в полицию поступил анонимный звонок о том, что «во время показа фильма будет так называемая пропаганда гомосексуализма». Начальник местного отдела пришёл на дизайн-завод «Флакон», где должен был пройти показ, и сказал, что «всё плохо».

«Он говорит: „Я все понимаю, но ничего не могу поделать, потому что раз на Петровку [звонок] поступил, то наряд по-любому придёт и фильм вам сорвёт. Единственный выход — дать нам просмотровую копию, чтобы мы посмотрели, удостоверились, но всё равно это ничего не гарантируем“. Мы сказали: „Окей, даём вам просмотровую копию, а фильм переносим“», — пересказал диалог с полицейским Паршиков.

После этого на «Флакон» пришли около 20 бойцов Росгвардии. «Они не знали, что фильм отменён. Ждут, когда начнется показ», — объяснил Паршиков. Завтра фильм отправят на искусствоведческую экспертизу.

  • Юлия Цветкова — художница и активистка. В ноябре 2019 года против неё возбудили уголовное дело о распространении порнографии из-за рисунков женских гениталий, которые она разместила в своём паблике во «ВКонтакте» под знаком «18+».
  • На Цветкову также завели два административных дела о гей-пропаганде. По первому активистку оштрафовали на 50 тысяч рублей за её страницы во «ВКонтакте», а также пабликов «Тайная вечеря — ЛГБТКИАПП+на-Амуре | 18+» и «Комсомолка. Феминизм пересечений». Основанием для второго дела стала картинка с изображением однополых семей и слоганом «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи».
  • 7 июля на Цветкову в третий раз завели административное дело. Полиция нашла признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в новых рисунках девушки. Издание РИА ФАН опубликовало видео с вопросом «Такую Россию ты выберешь?» и однополой парой, которая усыновила ребёнка из детдома — ролик был частью агитации за поправки в Конституцию. В ответ в соцсетях начался флешмоб с хэштегом #ДаВыберу , в котором поучаствовала и Цветкова.
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#новости #делоцветковой #лгбт #право

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Temp Temper

19

во время показа фильма будет так называемая пропаганда гомосексуализма

После этого на «Флакон» пришли около 20 бойцов Росгвардии

Ждут, когда начнется показ

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Евгений Мартынов

4

Хуя, уже третья версия вышла. А что было с предыдущими релизами? И правда, что патч 2.10.4 не ставился нормально из-за конфликта зависимостей?

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Евгений Клочков

Евгений
0

Да

Ответить

Евгений Клочков

Евгений
4

Пизда

Ответить

Евгений Мартынов

Евгений
0

Спасибо, пожалуйста!

Ответить

Иван Иванович

Евгений
0

щас бы в 2к20 юзать Vulva, когда все нормальные яблочники давно перешли на Anal

Ответить

Американский волк

4

в полицию поступил анонимный звонок о том, что «во время показа фильма будет так называемая пропаганда гомосексуализма»

Россия, 2020 год.

Ответить

Текущий цвет

3

Не угадал автора

Ответить

Текущий цвет

Текущий
0

«Он говорит: „Я все понимаю, но ничего не могу поделать, потому что раз на Петровку [звонок] поступил, то наряд по-любому придёт и фильм вам сорвёт

А вообще здорово, что появляются здравые люди даже там

Ответить

Евгений Клочков

1

После этого на «Флакон» пришли около 20 бойцов Росгвардии. «Они не знали, что фильм отменён. Ждут, когда начнется показ»,

В принципе логично, основная ЦА 

Ответить

Алексей Панкратов

0

Кляті геи. Ишь чего удумали. Кино показывать. ЪУЪ!!!

Ответить

Max

0

Пиздос

Ответить

Harry Matevosyan

0

что в полицию поступил анонимный звонок

из милиции 

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Антон Лисин

0

Пришли и заняли все места в поддержку ЛГБТ?

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