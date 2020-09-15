Начальник местного ОВД сказал, что «всё плохо», и призвал сначала показать фильм полиции.

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В Москве из-за анонимной жалобы в полицию отменили показ фильма «Vulva 3.0» в поддержку Юлии Цветковой, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на куратора мероприятия Андрея Паршикова.

Паршиков рассказал, что в полицию поступил анонимный звонок о том, что «во время показа фильма будет так называемая пропаганда гомосексуализма». Начальник местного отдела пришёл на дизайн-завод «Флакон», где должен был пройти показ, и сказал, что «всё плохо».

«Он говорит: „Я все понимаю, но ничего не могу поделать, потому что раз на Петровку [звонок] поступил, то наряд по-любому придёт и фильм вам сорвёт. Единственный выход — дать нам просмотровую копию, чтобы мы посмотрели, удостоверились, но всё равно это ничего не гарантируем“. Мы сказали: „Окей, даём вам просмотровую копию, а фильм переносим“», — пересказал диалог с полицейским Паршиков.

После этого на «Флакон» пришли около 20 бойцов Росгвардии. «Они не знали, что фильм отменён. Ждут, когда начнется показ», — объяснил Паршиков. Завтра фильм отправят на искусствоведческую экспертизу.