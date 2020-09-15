В Москве отменили показ фильма в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой. К организаторам пришла Росгвардия Материал редакции
Начальник местного ОВД сказал, что «всё плохо», и призвал сначала показать фильм полиции.
В Москве из-за анонимной жалобы в полицию отменили показ фильма «Vulva 3.0» в поддержку Юлии Цветковой, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на куратора мероприятия Андрея Паршикова.
Паршиков рассказал, что в полицию поступил анонимный звонок о том, что «во время показа фильма будет так называемая пропаганда гомосексуализма». Начальник местного отдела пришёл на дизайн-завод «Флакон», где должен был пройти показ, и сказал, что «всё плохо».
«Он говорит: „Я все понимаю, но ничего не могу поделать, потому что раз на Петровку [звонок] поступил, то наряд по-любому придёт и фильм вам сорвёт. Единственный выход — дать нам просмотровую копию, чтобы мы посмотрели, удостоверились, но всё равно это ничего не гарантируем“. Мы сказали: „Окей, даём вам просмотровую копию, а фильм переносим“», — пересказал диалог с полицейским Паршиков.
После этого на «Флакон» пришли около 20 бойцов Росгвардии. «Они не знали, что фильм отменён. Ждут, когда начнется показ», — объяснил Паршиков. Завтра фильм отправят на искусствоведческую экспертизу.
- Юлия Цветкова — художница и активистка. В ноябре 2019 года против неё возбудили уголовное дело о распространении порнографии из-за рисунков женских гениталий, которые она разместила в своём паблике во «ВКонтакте» под знаком «18+».
- На Цветкову также завели два административных дела о гей-пропаганде. По первому активистку оштрафовали на 50 тысяч рублей за её страницы во «ВКонтакте», а также пабликов «Тайная вечеря — ЛГБТКИАПП+на-Амуре | 18+» и «Комсомолка. Феминизм пересечений». Основанием для второго дела стала картинка с изображением однополых семей и слоганом «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи».
- 7 июля на Цветкову в третий раз завели административное дело. Полиция нашла признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в новых рисунках девушки. Издание РИА ФАН опубликовало видео с вопросом «Такую Россию ты выберешь?» и однополой парой, которая усыновила ребёнка из детдома — ролик был частью агитации за поправки в Конституцию. В ответ в соцсетях начался флешмоб с хэштегом #ДаВыберу , в котором поучаствовала и Цветкова.
во время показа фильма будет так называемая пропаганда гомосексуализма
После этого на «Флакон» пришли около 20 бойцов Росгвардии
Ждут, когда начнется показ
Хуя, уже третья версия вышла. А что было с предыдущими релизами? И правда, что патч 2.10.4 не ставился нормально из-за конфликта зависимостей?
Да
щас бы в 2к20 юзать Vulva, когда все нормальные яблочники давно перешли на Anal
Текущий цвет
«Он говорит: „Я все понимаю, но ничего не могу поделать, потому что раз на Петровку [звонок] поступил, то наряд по-любому придёт и фильм вам сорвёт
А вообще здорово, что появляются здравые люди даже там
После этого на «Флакон» пришли около 20 бойцов Росгвардии. «Они не знали, что фильм отменён. Ждут, когда начнется показ»,
В принципе логично, основная ЦА